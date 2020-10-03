Степанов хочет усилить контроль за соблюдением карантина на рынках

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал усилить контроль за соблюдением карантинных правил в местах массового скопления людей, в частности. на рынках.

Об этом он сказал во время брифинга 3 октября, информирует Цензор.НЕТ.

"У Министерства здравоохранения не существует таких полномочий по контролю, поэтому обращаюсь именно к нашим контролирующим органам с тем, чтобы они усилили контроль, особенно в тех местах, где есть массовые скопления людей, например, те же рынки. Потому что мы можем увидеть, что, например, в тех же магазинах, супермаркетах, особенно в больших, пытаются как-то соблюдать эти контролирующие меры", - отметил глава Минздрава.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, по состоянию на 3 октября в Украине лабораторно подтверждено 222 322 случая COVID-19, из них 4 353 летальные, 98 737 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 4 661 новый случай.