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Новости Коронавирус и карантин
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Степанов хочет усилить контроль за соблюдением карантина на рынках

Степанов хочет усилить контроль за соблюдением карантина на рынках

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал усилить контроль за соблюдением карантинных правил в местах массового скопления людей, в частности. на рынках.

Об этом он сказал во время брифинга 3 октября, информирует Цензор.НЕТ.

"У Министерства здравоохранения не существует таких полномочий по контролю, поэтому обращаюсь именно к нашим контролирующим органам с тем, чтобы они усилили контроль, особенно в тех местах, где есть массовые скопления людей, например, те же рынки. Потому что мы можем увидеть, что, например, в тех же магазинах, супермаркетах, особенно в больших, пытаются как-то соблюдать эти контролирующие меры", - отметил глава Минздрава.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, по состоянию на 3 октября в Украине лабораторно подтверждено 222 322 случая COVID-19, из них 4 353 летальные, 98 737 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 4 661 новый случай.

Автор: 

карантин (16729) рынок (534) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Та да! Запустити на ринки старих кадрів з реанімовпнох СЕС. Пора збирати гроші на дорогу.
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03.10.2020 14:02 Ответить
+3
Степанов хочет усилить контроль за соблюдением карантина на рынках - Цензор.НЕТ 2285
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03.10.2020 14:13 Ответить
+3
пора, конечно, но о ресторанах, барах, кинотеатрах и ночных клубах - тишина.

"Велюры" рулят !
тети-Маши - отдыхают ....
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03.10.2020 15:09 Ответить
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Дебилы …🤢🤢🤢🤢…давно пора !
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03.10.2020 13:50 Ответить
пора, конечно, но о ресторанах, барах, кинотеатрах и ночных клубах - тишина.

"Велюры" рулят !
тети-Маши - отдыхают ....
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03.10.2020 15:09 Ответить
А Зеленскому и его сочинской обезьянке Арахамии он контрольне хочет ужесточить ?

Они ж в наглую без маски лазят везде, плюя на всех
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03.10.2020 19:15 Ответить
Согласно данным Счетной палаты самая плохая ситуация с использованием бюджетных средств в Минздраве и Минобороны.

Ну правильно, у нас же, слава Богу, ни войны нет, ни эпидемии !
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03.10.2020 13:53 Ответить
Трамп "захворів". Точніше отримав позитивний результат фуфлотесту. Саме в цьому нічого дивного. "Усі там будемо".
Цікаве інше. Якщо людина з такими статками та можливостями, з таким підбором медперсоналу та інших спеціалістів, людина, що не їздить щодня в метро/маршрутці і не ходить до супермаркету/на ринок, все одно ловить "вірус" при тому, що його оточення чи не щодня тестують і перевіряють, то яким жалюгідним має бути шанс, що його не зловить пересічна людина? Яким має бути "карантин", щоб населення уникало захворюваності?
Так, дійсно не можна допустити перевантаженість медичної системи. Але для цього потрібно її розвивати, тобто для початку мати достатню кількість лікарень (а не скорочувати цю кількість, що й далі чекає на країну у зв'язку з територіально-адміністративною недореформою) і створювати умови, щоб лікарі не тікали до Угорщини за кращою зарплатнею.
Потрібне адекватне своєчасне лікування, що при ГРВІ зводиться до послаблення симптомів, від правильності якого в ПЕРШУ чергу залежить, чи хворий видужає. Ми вже добре бачимо, що ЖОДНА публічна людина (хоча перехворіло таких чимало) не померла від ковіду незалежно від того, яким тяжким був перебіг хвороби. Бо лікують їх нормально. Без ШВЛ (щоб там не розповідали), без експериментальних отруйних препаратів.
Це потрібно робити, а не вводити дикі безглузді обмеження, які позбавляють нас не те що просто нормального життя, але взагалі засобів до існування.
Карантин - це ізоляція хворих від здорових, а не перебування усіх в однаково нестерпних умовах. Карантин є дуже неефективним засобом боротьби з ГРВІ. Про це навіть є дослідження ВООЗ від 2019 року: https://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/?fbclid=IwAR2Xgu2pACzlN6qjqLcDVmbwUC-cWOecWql1fZ2i5SCHj5x7Bs4Oi5od54c https://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/?fbclid=IwAR1UQDJLBww9B7QCie6zQa9uoYKkAbpRkIcKXdh0say8viC7qcABa82Qnmk
Неефективним на відміну від імунітету. Вкотре питаю: чи часто чуєте від ляшків-степанових хоч щось про те, що імунітет треба зміцнювати? Їм аби вакцину забарижити та отримати свою частку.
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03.10.2020 13:55 Ответить
Донни прикинулся дохлым скунсом перед "вечно спящим" Байденом
Суть байки такова:

Лучше "спать", чем вонять
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03.10.2020 16:03 Ответить
Что это такое и почему такой всплеск, возмутился Степанов ?
Ответ прост - школа.
За три летних месяца правительство угробило фонд борьбы с коронавирусом на что попало, но не на дело.
В итоге, сейчас рассказывают о том, что обеспечить школы методами дистанционного обучения технически невозможно.
А ведь здесь речь идет не только о трех летних месяцах, но и практически трех весенних, когда был введен карантин.
Итого, правительство жевало неизвестно что полгода и при этом спустило в унитаз почти два миллиарда долларов и открыло школы !
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03.10.2020 13:57 Ответить
Не плутайте унітаз з кишеня и зеленої шобли. Маоюои б розуміти, як прості позавчорашні безробітні і власники збиткового шоу-бізнесу раптом подали мільйонні декларації.
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03.10.2020 14:04 Ответить
На детсады, работающие с мая, где масочный режим в принципе не возможен, степанов стыдливо закрывает глаза: школы теперь у него виноваты. Главное - вовремя найти виновных, потом про них забывают и ищут новых.
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03.10.2020 14:08 Ответить
Рынки находятся на улице, на открытой территории. Значит риск заоазиться меньше, чем скажем в закоытом помещении Верховной Рады. Давайте проверим Раду. Они носят маски либо под носом, либо вообще не 6осят, что видно по фото. И всплеск заболеваний именно в Раде. Но никто не заплатил штраф в 17000 грн за отсутствие маски. На рынках меньше болеют. Где равноправие?
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03.10.2020 18:37 Ответить
Наші "діячі" закрили Ботанічний Сад. 75 гектарів площі. Там жеж проштовхнутися, напевно, нема де і весь вірус зосередився саме в Саду.
Л - логіка.
І страшенна "турбота" про людей.
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03.10.2020 18:50 Ответить
В Дубаи оштрафовали на 10000 долларов известную актрису за организацию своего дня рождения в ресторане, свыше 100 человек гостей так же уплатили штраф тысяча долларов.
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03.10.2020 13:58 Ответить
Та да! Запустити на ринки старих кадрів з реанімовпнох СЕС. Пора збирати гроші на дорогу.
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03.10.2020 14:02 Ответить
ОАЭ стоят Халифат,запасайтесь попкорном и снегирями,осталось недолго.
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03.10.2020 14:02 Ответить
Степанов хочет усилить контроль за соблюдением карантина на рынках - Цензор.НЕТ 2285
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03.10.2020 14:13 Ответить
Правильно, пане Степанов, а то не купують маски фірми його жінки, яка шиє вночі і вдень. Дивись, як роспоясалися. Всіх до порядку - купуйте одеські підвальні маски виробництва дружини степанова, а то посада не вічна, а заробити хочеться вже сьогодні.
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03.10.2020 14:16 Ответить
каким образом ? Мусора сцат скопления людей редко шастают ,стараются отсидеться в машинах или отделах ,при этом исправно получают денюшку за борьбу с ковидом , борцы сраные
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03.10.2020 14:21 Ответить
Люди результати тестів чекають пару тижнів, а де які помирають не дочекавшись тестів. А виродок Степанов дає вид що він щось робить.
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03.10.2020 14:29 Ответить
Замість того, щоб дати школам інтернет і перевести їх на дистанційне навчання, знову приколупалися до ринків. МОЗ без мозку.
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03.10.2020 14:32 Ответить
До одного місця інтернет у школах, якшо його нема по селах. І гаджетів у дітей там також нема.
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03.10.2020 14:50 Ответить
Ну тогда просто пропустили бы год. Это лучше, чем сдохнуть или получить заболевания сердца на всю жизнь.
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03.10.2020 15:15 Ответить
Ви статистику померлих по вікових групах взагалі бачили ?
Ускладнення дають різні інфекції та віруси.
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03.10.2020 18:51 Ответить
В них задача відмовити людей від походу до виборчих дільниць.
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03.10.2020 19:12 Ответить
Очень смешно, у Вас что , исключительно дети голосуют? Это Вы из какой страны пишете?
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04.10.2020 11:02 Ответить
Що Вы хотите написать, что у детей нет хронического миокардита после ковида? Читайте хоть иногда не только украинские новости. оно немного помогает ориентироваться в происходящем.
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04.10.2020 11:01 Ответить
Нешановна істеричка: навчіться читати, а потім пишіть людям.
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04.10.2020 18:32 Ответить
Очень несмешно. Речь идет вообще-то о детях.
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05.10.2020 17:02 Ответить
Людино добра, з вами все порядку ?
Відчепіться від мене зі своїми тупими претензіями і не приписуйте мені свою маячню.
І з =порадами= своїми гуляйте лісом.
Ненормальна якась.
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05.10.2020 21:03 Ответить
Кроме оскорблений, у бота найдутся хоть какие-нибудь научные аргументы?
Или Вы способны только на дискуссию в базарном стиле?
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06.10.2020 16:11 Ответить
Відколупалася від мене.
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06.10.2020 16:50 Ответить
Вообще-то это Вы влезли под мой комментарий ) склероз, склероз...
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07.10.2020 21:35 Ответить
Погуглите хотя бы количество карантинов в Киеве от "обычных" вирусов. За прошлые года.
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06.10.2020 16:14 Ответить
Вы информацию о болезнях черпаете только из новостей? Как все запущено! Посмотрите, какие осложнения дает обычная ангина. Те же миокардиты, ревматизм, ревматоидные артриты, пиелонефрит и гломерулонефрит. Большинство случаев хронической почечной недостаточности связано именно с обычной бактериальной ангиной, которой практически каждый хоть раз, но болел в детстве. Так что теперь? Закрыться дома и ждать смерти? Я никогда не говорил, что короны нет, но Вы выдвигаете реально бредовые идеи. Вероятность развития осложнений у детей стремится к нулю.
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05.10.2020 21:44 Ответить
Господин бот, не знаю. с какой целью Вам так необходимо уменьшение численности населения в Украине, но на Ваш бред может быть только один ответ: научитесь читать. Есть сайты ВОЗ, СДС, твиттер и прочая. Чтобы научиться отличать ангину от неангины, равно как и последствия.
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06.10.2020 16:13 Ответить
Новенькая здесь Вы, а бот почему-то я. Странно, не находите? Я слежу за этой эпидемией с января этого года. Если Вы читаете рекомендации ВОЗ (в чем я сильно сомневаюсь), то почему озвучиваете свой личный бред? ВОЗ призвал страны больше не вводить жесткий карантин, а школы закрывать только в исключительных случаях. Они даже https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334294/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Schools-2020.2-rus.pdf Рекомендации по принятию мер по защите здоровья в общеобразовательных учреждениях в связи с распространением COVID-19 разработали.
А Вам, если все же что-то помимо желтой прессы читаете (в чем я сомневаюсь, особенно по поводу ВОЗ и СDC), я бы посоветовал не только читать, но и анализировать прочитанное.
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06.10.2020 22:45 Ответить
И еще момент. У детей меньше рецепторов АСЕ2 в нижних дыхательных путях, поэтому у них страдают преимущественно верхние дыхательные пути, а критическое течение возникает лишь у 0,2% заразившихся (и это при том, что вероятность заразиться у детей в десятки раз ниже, чем у взрослых). Так что заканчивайте истерить.
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06.10.2020 23:22 Ответить
Киевстар есть везде по Украине.
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03.10.2020 18:39 Ответить
Нет, не везде.
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03.10.2020 19:13 Ответить
Правда в том, что все ваши "зоны" до одного места.
Вы не в состоянии разработать и принять здравые шаги для борьбы с пандемией, только дешевый пиар и все.
Скоро опять начнете штрафовать людей, которые ходят по улице без маски и ловить посетителей парков и скверов, что бы показать имитацию работы.
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03.10.2020 15:00 Ответить
Степанов бачить лише ринки??? Хто з влади побачить маршрутки битком забиті??? Коли за цей розсадник хтось візьметься??? Поліція "сліпа",бо в долі, бачить лише Київпастранс.
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03.10.2020 15:00 Ответить
Мастера спорта по обсёру во всех областях жизни страны.
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03.10.2020 15:20 Ответить
главный "паникер" Украины зарабатывающин на панике захотел закрывать рынки на Украине .в то времья Европа открывает не только рынки,но и стадионы...
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03.10.2020 16:02 Ответить
Хворий на COVID-19 Порошенко госпіталізований з двостороннім запаленням легень
https://www.radiosvoboda.org/a/news-poroshenko-covid-19/30872025.html
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03.10.2020 16:12 Ответить
Либо какая-то грязная игра, либо он убит.
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03.10.2020 16:15 Ответить
У него диабет. А это осложняющее при ковиде. Так что неудивительно, что он попал в стационар.
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03.10.2020 18:42 Ответить
все вірно бубочки, за те, на футбул будь ласка, стадіон!
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03.10.2020 17:26 Ответить
Степанов молодец, так усилил контроль за соблюдением карантина в Раде, что Рада благополучно закрылась. Теперь Степанов хочет закрыть рынки... Неужели будет больных без масок специально на рынки запускать?
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03.10.2020 18:44 Ответить
Степанов - шестёрка ротшильдов. Они таким образом пытаются установить в Украине "новый мировой порядок".
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04.10.2020 00:56 Ответить
 
 