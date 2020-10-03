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Міноборони Вірменії заявляє, що наступ Азербайджану в Карабасі зупинено

Під час військового конфлікту в Нагірному Карабасі наступ армії Азербайджану 3 жовтня було зупинено. На більшості дільниць йдуть запеклі бої.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила в своєму фейсбуці представниця Міноборони Вірменії Шушан Степанян.

За її  словами, збройним формуванням невизнаного Нагірного Карабаху вдалося зупинити широкомасштабну атаку Азербайджану.

"На одному з напрямків наші сили контратакували. В інших частинах йдуть важкі оборонні бої", - додала  Степанян.

Нагадаємо, вранці вона повідомляла про початок атаки Азербайджану.

Міноборони Вірменії заявляє, що наступ Азербайджану в Карабасі зупинено 01

Азербайджан (858) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+48
Армянам надо просто уйти с оккупированной территории и сохранить жизни своих людей. Вообще надо на Мировом уровне принять декларацию о блокировании всех стран, которые оккупируют территории чужих стран, потому как из-за них и происходят военные конфликты и Мировые войны.
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03.10.2020 14:08 Відповісти
+38
Там по ссылке есть ниже отличные слова Алиева в интервью арабской Аль-Джазире.-

Армянский народ уже самоопределился. У них есть независимое армянское государство. Сегодня армяне живут повсюду. Они живут в Франции, они живут в Америке, они живут в России, они живут на Ближнем Востоке. Пусть они захотят самоопределиться в этих странах. Пусть страны, которые хотят предоставления Карабаху самоопределения, отдадут часть своих земель армянам из Нагорного Карабаха, примут их и предоставят им право самоопределения.
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03.10.2020 14:49 Відповісти
+33
Похоже на то, что Азербайджан очищает свою территорию, а Турция обкатывает свою технику в режимах, пока недоступных в других местах.
И вот ситуация идет к тому, что армяне могут полностью лишиться всей техники на оккупированной территории.
По крайней мере, половины танков уже нет и наверное, больше половины средств ПВО тоже перешли в режим металлолома.

В таком случае понятно, что делает азербайджанская армия, она делает все так, чтобы армянские военные ушли домой пешком или насовсем, в качестве удобрения.
Нам тоже надо сделать нечто подобное, поскольку чернозем надо поддерживать в нужном состоянии!!
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03.10.2020 14:08 Відповісти
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как можно "остановить наступление", не подавив беспилотники и авиацию?
на каких идиотов это сообщение рассчитано?
скорее всего, азеры просто приостановились, упершись ву очередной укрепрайон...
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03.10.2020 16:28 Відповісти
это делается для того , чтобы хитрожопые ары не начали массово тикать на базары и рынки.
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03.10.2020 16:34 Відповісти
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03.10.2020 16:35 Відповісти
Армянские солдаты сдаются в плен азербайджанской армии

Міноборони Вірменії заявляє, що наступ Азербайджану в Карабасі зупинено - Цензор.НЕТ 5608
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03.10.2020 16:38 Відповісти
"наступление остановлено. в ереване продолжаются уличные бои" ))
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03.10.2020 16:58 Відповісти
Армянскае радіо повідомляє чергову переможну порцію новин...
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03.10.2020 17:20 Відповісти
Копія москалі..., вже треба ямки копати армянам, до землі звикати...,а вони про "перемоги" ......
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03.10.2020 19:05 Відповісти
Якби це було так, то паРаша не віжжалаби як недорізана свиння про потребу миру.
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03.10.2020 18:30 Відповісти
Коли були у Стокгольмі, на острові Руларсгольм заходили у церкву, де поховані всі королі та визначні діячі. Там є склеп маршала Торстенсена. Екскурсовод казав, що цей дядько придумав і запровадив польву артилерію і шведи отримали таку перевагу, завдяки цій новинці, що чесали всіх на світі років 30. А потім всі наробили таких гармат.
Ці безпілотники перевага тимчасова, за якийсь час, мабуть придумають спосіб їх ефективно збивати, а поки, туркам та азербайдланцям гріх не скористатися перевагою.
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03.10.2020 18:36 Відповісти
Для этого есть РЭБ...у кацапов такие станции есть...но и БПЛА не стоят на месте...
они же не по кабелю управляются как ПТУР
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03.10.2020 19:40 Відповісти
"Азерам" приходится учитывать "международный" аспект. Цель ведь не в "резне армян", а в освобождении оккупированых Арменией территориях Азербайджана. Поэтому все делается уметодично с предоставлением возможности гражданскому населению покинуть /Нагорный Крабах в виде беженцев. То же самое будем делать и мы в Крыму - зачем "чрезмерная жестокость" - сваливайте и живите в своем **********. Все кто останутся будут тщательно профильтрованы.
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03.10.2020 20:03 Відповісти
Эти события тест на "Величие России" Армения ее союзник и РФ обязана оказать ей всестороннюю помощь. Однако все знают что и Путин и вся паРашка полное гуАно. Ее союзника бьют, а паРашка, ковыряет в носу, и призывает "Ребята, давайте жить мирно." Кстати еще один довод для Лукашенко. Никакой ты помощи в случае чего от паРашки не дождешься, В лучшем случае Макрону позвонит
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03.10.2020 20:39 Відповісти
Міноборони Вірменії заявляє, що наступ Азербайджану в Карабасі зупинено - Цензор.НЕТ 3488
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03.10.2020 21:51 Відповісти
У Шушян Ситэпанян таакые усы, что я подумаль, что она- музчына! Мамой клянус!
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03.10.2020 22:36 Відповісти
"Каждый армянский подросток хочет поскорее отрастить усы, чтобы стать похожим на свою маму"
(с) жарт гумору з полонин інтернету
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03.10.2020 23:04 Відповісти
В ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе наступление армии Азербайджана 3 октября было остановлено. На большинстве участков идут ожесточенные бои. Источник: https://censor.net/ru/n3222713

НАЖАЛЬ САМІ ВІРМЕНИ В ЦЮ ЧУХНЮ НЕ ВІРЯТЬ
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03.10.2020 23:00 Відповісти
турки уже применяют в армении новейший байрактар -3!! Міноборони Вірменії заявляє, що наступ Азербайджану в Карабасі зупинено - Цензор.НЕТ 6715
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03.10.2020 23:41 Відповісти
https://censor.net/ru/user/89657 Государство Армения полностью стало на сторону оккупанта - россии в вопросе оккупации украинского Крыма. В ООН сформировалась и десятилетиями действует пророссийская группа стран, которые безропотно поддерживают все, что им укажет москва. И одна из этих пророссийских стран-марионеток, к сожалению, Армения... Азербайджан сейчас пытается восстановить справедливость, вернув свою оккупированную землю, так же, как в 1995 г., в результате операции "Буря", Хорватия вернула свою землю, ранее оккупированную Сербией. И точно так же, со временем, Украина вернет свою землю, оккупированную московской саранчей, вернем наш Крым и наш Донецк с Луганском... Слава Україні! Героям Слава! Смерть Ворогам!
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04.10.2020 02:22 Відповісти
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