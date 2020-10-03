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Міноборони Вірменії заявляє, що наступ Азербайджану в Карабасі зупинено
Під час військового конфлікту в Нагірному Карабасі наступ армії Азербайджану 3 жовтня було зупинено. На більшості дільниць йдуть запеклі бої.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила в своєму фейсбуці представниця Міноборони Вірменії Шушан Степанян.
За її словами, збройним формуванням невизнаного Нагірного Карабаху вдалося зупинити широкомасштабну атаку Азербайджану.
"На одному з напрямків наші сили контратакували. В інших частинах йдуть важкі оборонні бої", - додала Степанян.
Нагадаємо, вранці вона повідомляла про початок атаки Азербайджану.
Топ коментарі
+48 Oleg Youryevich
показати весь коментар03.10.2020 14:08 Відповісти Посилання
+38 Irada
показати весь коментар03.10.2020 14:49 Відповісти Посилання
+33 Amber
показати весь коментар03.10.2020 14:08 Відповісти Посилання
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на каких идиотов это сообщение рассчитано?
скорее всего, азеры просто приостановились, упершись ву очередной укрепрайон...
Ці безпілотники перевага тимчасова, за якийсь час, мабуть придумають спосіб їх ефективно збивати, а поки, туркам та азербайдланцям гріх не скористатися перевагою.
они же не по кабелю управляются как ПТУР
(с) жарт гумору з полонин інтернету
НАЖАЛЬ САМІ ВІРМЕНИ В ЦЮ ЧУХНЮ НЕ ВІРЯТЬ