Міноборони Вірменії заявляє, що наступ Азербайджану в Карабасі зупинено

Під час військового конфлікту в Нагірному Карабасі наступ армії Азербайджану 3 жовтня було зупинено. На більшості дільниць йдуть запеклі бої.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила в своєму фейсбуці представниця Міноборони Вірменії Шушан Степанян.

За її словами, збройним формуванням невизнаного Нагірного Карабаху вдалося зупинити широкомасштабну атаку Азербайджану.

"На одному з напрямків наші сили контратакували. В інших частинах йдуть важкі оборонні бої", - додала Степанян.

Нагадаємо, вранці вона повідомляла про початок атаки Азербайджану.





