Минобороны Армении заявляет, что наступление Азербайджана в Карабахе остановлено
В ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе наступление армии Азербайджана 3 октября было остановлено. На большинстве участков идут ожесточенные бои.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в своем Facebook представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.
По ее словам, вооруженным формированиям непризнанного Нагорного Карабаха удалось остановить широкомасштабную атаку Азербайджана.
"На одном из направлений наши силы контратаковали. В остальных частях идут тяжелые оборонительные бои", - добавила Степанян.
Напомним, утром она сообщала о начале атаки Азербайджана.
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+48 Oleg Youryevich
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+38 Irada
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на каких идиотов это сообщение рассчитано?
скорее всего, азеры просто приостановились, упершись ву очередной укрепрайон...
Ці безпілотники перевага тимчасова, за якийсь час, мабуть придумають спосіб їх ефективно збивати, а поки, туркам та азербайдланцям гріх не скористатися перевагою.
они же не по кабелю управляются как ПТУР
(с) жарт гумору з полонин інтернету
НАЖАЛЬ САМІ ВІРМЕНИ В ЦЮ ЧУХНЮ НЕ ВІРЯТЬ