"У мого чоловіка двостороннє запалення легенів", - Марина Порошенко

П'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко проходить лікування від коронавірусу COVID-19 в одній з лікарень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це повідомила Марина Порошенко. Вона подякувала всім за підтримку і зазначила, що медики в ситуації пандемії виявилися без державного захисту.

"Друзі, наша родина щиро вдячна за підтримку кожному. Сьогодні з COVID-19 боряться мій чоловік і наша донька. Петро Олексійович госпіталізований в одну з київських лікарень, яка лікує хворих на коронавірус.

Попри те, шо мій чоловік має двостороннє запалення легень, він має сильну волю і демонструє її у боротьбі з хворобою. Він чітко дотримується прописаного протоколу лікування", – зазначила Марина Порошенко.

"Тепер щодо ситуації в лікарнях Києва – вона вкрай погана. І я знаю про це далеко не у зв’язку з хворобою чоловіка. Від самого початку епідемії коронавірусу наш фонд ще навесні переорієнтував свою діяльність на боротьбу з COVID-19. І забезпечував захисні костюми, маски, противірусні окуляри, пульсоксиметри, постачав сучасні цифрові рентген-апарати і нові апарати ШВЛ, ремонтував непрацюючі", – нагадала Марина Порошенко.

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Вона наголосила, що за пів року від початку пандемії влада жодних висновків не зробила. "І маємо результат: лікарі вже на межі виснаження, хоч роблять все можливе. В лікарнях не вистачає ліжок для хворих на короновірус, кисневих концентраторів, реанімаційного обладнання. А зі спеціального фонду АнтиКовід не закуплено навіть жодного апарату ШВЛ", – констатує Марина Порошенко.

"Поки гроші витрачали на все що завгодно, окрім медицини, влада повністю втратила контроль над протидією пандемії. Ми розуміємо, що в чинних умовах всі сили держави мають бути спрямовані на оснащення лікарень і забезпечення системи охорони здоров’я. Ми послідовно будемо над цим працювати", – говорить Порошенко.

Вона зауважує, що зараз українцям, на жаль, доводиться розраховувати тільки на себе і на благодійників. "Тому ще раз прошу кожного: користуйтесь масками, обробляйте руки і дотримуйтесь соціальної дистанції", – закликала Марина Порошенко. Вона побажала всім здоров’я.