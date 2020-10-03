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Новини Коронавірус і карантин
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"У мого чоловіка двостороннє запалення легенів", - Марина Порошенко

П'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко проходить лікування від коронавірусу COVID-19 в одній з лікарень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це повідомила Марина Порошенко. Вона подякувала всім за підтримку і зазначила, що медики в ситуації пандемії виявилися без державного захисту.

"Друзі, наша родина щиро вдячна за підтримку кожному. Сьогодні з COVID-19 боряться мій чоловік і наша донька. Петро Олексійович госпіталізований в одну з київських лікарень, яка лікує хворих на коронавірус.

Попри те, шо мій чоловік має двостороннє запалення легень, він має сильну волю і демонструє її у боротьбі з хворобою. Він чітко дотримується прописаного протоколу лікування", – зазначила Марина Порошенко.

"Тепер щодо ситуації в лікарнях Києва – вона вкрай погана. І я знаю про це далеко не у зв’язку з хворобою чоловіка. Від самого початку епідемії коронавірусу наш фонд ще навесні переорієнтував свою діяльність на боротьбу з COVID-19. І забезпечував захисні костюми, маски, противірусні окуляри, пульсоксиметри, постачав сучасні цифрові рентген-апарати і нові апарати ШВЛ, ремонтував непрацюючі", – нагадала Марина Порошенко.

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Вона наголосила, що за пів року від початку пандемії влада жодних висновків не зробила. "І маємо результат: лікарі вже на межі виснаження, хоч роблять все можливе. В лікарнях не вистачає ліжок для хворих на короновірус, кисневих концентраторів, реанімаційного обладнання. А зі спеціального фонду АнтиКовід не закуплено навіть жодного апарату ШВЛ", – констатує Марина Порошенко.

"Поки гроші витрачали на все що завгодно, окрім медицини, влада повністю втратила контроль над протидією пандемії. Ми розуміємо, що в чинних умовах всі сили держави мають бути спрямовані на оснащення лікарень і забезпечення системи охорони здоров’я. Ми послідовно будемо над цим працювати", – говорить Порошенко.

Вона зауважує, що зараз українцям, на жаль, доводиться розраховувати тільки на себе і на благодійників. "Тому ще раз прошу кожного: користуйтесь масками, обробляйте руки і дотримуйтесь соціальної дистанції", – закликала Марина Порошенко. Вона побажала всім здоров’я.

карантин (18172) Порошенко Петро (15193) Порошенко Марина (109) Європейська Солідарність (1090) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+99
Скорейшего , полного выздоровления , Пётр Алексеевич !!!
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03.10.2020 16:36 Відповісти
+89
Над ******, контроль мав.
Врятував Україну, у 2014.
Справився б і зараз.
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03.10.2020 16:22 Відповісти
+88
Одужуйте, Петро Олексієвичу! Ви є найкращий Президент України!
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03.10.2020 16:21 Відповісти
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как насчет кандидатур разумкова и кличко?богдан их рассматривал как возможные
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04.10.2020 13:19 Відповісти
Кличко пока на Президента не тянет. Это пост, на котором сложно прикрыться советниками и специалистами. Нужно быть искушенным международным политиком,. Особенно в наших условиях. А он спортсмен, который на посту мэра только начал разбираться с проблемами И ПОКА ТОЛЬКО НА МЕСТНОМ УРОВНЕ. Разумков. мало того, что не тянет, так лично у меня ассоциируется с "розовым воришкой" из "12 стульев". И даже на посту спикера, к сожалению, пустое место абсолютно.
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04.10.2020 13:37 Відповісти
ну, походу, они явно не хуже зеленского будут на посту президента смотреться...ну а еще есть вечно 2ая(хотя счас уже 3ей была) йуля
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04.10.2020 15:53 Відповісти
Смотреться может и будут.........., но поступки будут еще хуже, вернее политические последствия их поступков будут хуже. Нас ждет полный разворот от курса Украины.
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04.10.2020 16:34 Відповісти
в чем разворот?вроде все они декларируют европейские ценности, кличко так вообще соратником пороха был, но потом решил слинять от него(почему бы?)
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04.10.2020 16:49 Відповісти
У меня нет пристрастия у регионалам и тупицам типа Портнова. Вы, Ирада, любите навешивать людям ярлыки. Если не Петя, то сразу записываете в любителей Московии. Открою Вам секрет - мир состоит не только из черного и белого.
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04.10.2020 18:13 Відповісти
Зато у нас дорогі нові! Ну як нові - асфальт можна руками відривати, але то таке. До виборів протримається
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04.10.2020 15:23 Відповісти
Сообщество мужчиины и Женьщиины.Мало кому это удаётся.Семье Порошенко это удалось.Завдуйте им кубогие.
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04.10.2020 16:00 Відповісти
Пипец у сепарни горит от Порошенко бо он Украину не здал ихнему *****...то ли дело ЗЕкловун - он в глазах путина мир увидел, какой хароший мальчик..ЗЕскот такое одобряет..
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04.10.2020 16:35 Відповісти
Петька прихворал , что-ли.?
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04.10.2020 19:31 Відповісти
ухи просит)))
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05.10.2020 09:54 Відповісти
Зеленский обязательно должен проведать Порошенко.
Цветочки, апельсинчики. "Выздоравливай-те".
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04.10.2020 23:35 Відповісти
.Про цукерки ..не забудь .
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05.10.2020 06:42 Відповісти
интересно, если тебя рошенками накормить, ты удавишься?
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05.10.2020 08:04 Відповісти
"У мого чоловіка двостороннє запалення легенів", - Марина Порошенко - Цензор.НЕТ 9246
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05.10.2020 10:08 Відповісти
нельзя ему много сладкого.
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05.10.2020 09:12 Відповісти
Гетьману та справжньому Українському Президенту пану Порошенко здоров'я, витримки та швидкого одужання!

рашистській сволоті та рашистським підстилкам на кшталт ЗеБілів,хАхлів-малороссів та совкодрочерів якнайшвидше відкинути копита!)) Амінь.
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06.10.2020 09:46 Відповісти
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