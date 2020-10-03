"У моего мужа двустороннее воспаление легких", - Марина Порошенко
Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко проходит лечение от коронавируса COVID-19 в одной из больниц.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом сообщила Марина Порошенко. Она поблагодарила всех за поддержку и отметила, что медики в ситуации пандемии оказались без государственной защиты.
"Друзья, наша семья искренне благодарна за поддержку каждому. Сегодня с COVID-19 борются мой муж и наша дочь. Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом.
Несмотря на то, что у моего мужа двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения", - отметила Марина Порошенко.
"Теперь о ситуации в больницах - она очень плохая. И я знаю об этом далеко не в связи с болезнью мужа. С самого начала эпидемии коронавируса наш фонд еще весной переориентировал свою деятельность на борьбу с COVID-19. И обеспечивал защитные костюмы, маски, противовирусные очки, пульсоксиметры, поставлял современные цифровые рентген-аппараты и новые аппараты ИВЛ, ремонтировал неработающие", - напомнила она.
Порошенко отметила, что за полгода с начала пандемии власть никаких выводов не сделала. "И вот результат: врачи уже на грани истощения, хотя делают все возможное. В больницах не хватает коек для больных короновирусом, кислородных концентраторов, реанимационного оборудования. А из специального фонда АнтиКовид не закуплен ни один аппарат ИВЛ", - констатирует Марина Порошенко.
"Пока деньги тратили на все что угодно, кроме медицины, власть полностью потеряла контроль над противодействием пандемии. Мы понимаем, что в действующих условиях все силы государства должны быть направлены на оснащение больниц и обеспечение системы здравоохранения. Мы последовательно будем над этим работать", - говорит Порошенко.
Она отмечает, что сейчас украинцам, к сожалению, приходится рассчитывать только на себя и на благотворителей. "Поэтому еще раз прошу каждого: пользуйтесь масками, обрабатывайте руки и придерживайтесь социальной дистанции", - призвала Марина Порошенко. Она пожелала всем здоровья.
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