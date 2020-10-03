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Новости Коронавирус и карантин
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"У моего мужа двустороннее воспаление легких", - Марина Порошенко

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко проходит лечение от коронавируса COVID-19 в одной из больниц.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом сообщила Марина Порошенко. Она поблагодарила всех за поддержку и отметила, что медики в ситуации пандемии оказались без государственной защиты.

"Друзья, наша семья искренне благодарна за поддержку каждому. Сегодня с COVID-19 борются мой муж и наша дочь. Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом.

Несмотря на то, что у моего мужа двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения", - отметила Марина Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Получила негативный тест на COVID-19, продолжаю избирательную кампанию в Киевсовет, - Марина Порошенко

"Теперь о ситуации в больницах - она ​​очень плохая. И я знаю об этом далеко не в связи с болезнью мужа. С самого начала эпидемии коронавируса наш фонд еще весной переориентировал свою деятельность на борьбу с COVID-19. И обеспечивал защитные костюмы, маски, противовирусные очки, пульсоксиметры, поставлял современные цифровые рентген-аппараты и новые аппараты ИВЛ, ремонтировал неработающие", - напомнила она.

Порошенко отметила, что за полгода с начала пандемии власть никаких выводов не сделала. "И вот результат: врачи уже на грани истощения, хотя делают все возможное. В больницах не хватает коек для больных короновирусом, кислородных концентраторов, реанимационного оборудования. А из специального фонда АнтиКовид не закуплен ни один аппарат ИВЛ", - констатирует Марина Порошенко.

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"Пока деньги тратили на все что угодно, кроме медицины, власть полностью потеряла контроль над противодействием пандемии. Мы понимаем, что в действующих условиях все силы государства должны быть направлены на оснащение больниц и обеспечение системы здравоохранения. Мы последовательно будем над этим работать", - говорит Порошенко.

Она отмечает, что сейчас украинцам, к сожалению, приходится рассчитывать только на себя и на благотворителей. "Поэтому еще раз прошу каждого: пользуйтесь масками, обрабатывайте руки и придерживайтесь социальной дистанции", - призвала Марина Порошенко. Она пожелала всем здоровья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Счетная палата подтвердила: из ковид-фонда не закуплено ни одного аппарата ИВЛ, - Марина Порошенко

Автор: 

карантин (16729) Порошенко Петр (19618) Порошенко Марина (100) Европейская Солидарность (1060) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+99
Скорейшего , полного выздоровления , Пётр Алексеевич !!!
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03.10.2020 16:36 Ответить
+89
Над ******, контроль мав.
Врятував Україну, у 2014.
Справився б і зараз.
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03.10.2020 16:22 Ответить
+88
Одужуйте, Петро Олексієвичу! Ви є найкращий Президент України!
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03.10.2020 16:21 Ответить
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как насчет кандидатур разумкова и кличко?богдан их рассматривал как возможные
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04.10.2020 13:19 Ответить
Кличко пока на Президента не тянет. Это пост, на котором сложно прикрыться советниками и специалистами. Нужно быть искушенным международным политиком,. Особенно в наших условиях. А он спортсмен, который на посту мэра только начал разбираться с проблемами И ПОКА ТОЛЬКО НА МЕСТНОМ УРОВНЕ. Разумков. мало того, что не тянет, так лично у меня ассоциируется с "розовым воришкой" из "12 стульев". И даже на посту спикера, к сожалению, пустое место абсолютно.
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04.10.2020 13:37 Ответить
ну, походу, они явно не хуже зеленского будут на посту президента смотреться...ну а еще есть вечно 2ая(хотя счас уже 3ей была) йуля
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04.10.2020 15:53 Ответить
Смотреться может и будут.........., но поступки будут еще хуже, вернее политические последствия их поступков будут хуже. Нас ждет полный разворот от курса Украины.
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04.10.2020 16:34 Ответить
в чем разворот?вроде все они декларируют европейские ценности, кличко так вообще соратником пороха был, но потом решил слинять от него(почему бы?)
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04.10.2020 16:49 Ответить
У меня нет пристрастия у регионалам и тупицам типа Портнова. Вы, Ирада, любите навешивать людям ярлыки. Если не Петя, то сразу записываете в любителей Московии. Открою Вам секрет - мир состоит не только из черного и белого.
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04.10.2020 18:13 Ответить
Зато у нас дорогі нові! Ну як нові - асфальт можна руками відривати, але то таке. До виборів протримається
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04.10.2020 15:23 Ответить
Сообщество мужчиины и Женьщиины.Мало кому это удаётся.Семье Порошенко это удалось.Завдуйте им кубогие.
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04.10.2020 16:00 Ответить
Пипец у сепарни горит от Порошенко бо он Украину не здал ихнему *****...то ли дело ЗЕкловун - он в глазах путина мир увидел, какой хароший мальчик..ЗЕскот такое одобряет..
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04.10.2020 16:35 Ответить
Петька прихворал , что-ли.?
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04.10.2020 19:31 Ответить
ухи просит)))
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05.10.2020 09:54 Ответить
Зеленский обязательно должен проведать Порошенко.
Цветочки, апельсинчики. "Выздоравливай-те".
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04.10.2020 23:35 Ответить
.Про цукерки ..не забудь .
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05.10.2020 06:42 Ответить
интересно, если тебя рошенками накормить, ты удавишься?
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05.10.2020 08:04 Ответить
"У мого чоловіка двостороннє запалення легенів", - Марина Порошенко - Цензор.НЕТ 9246
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05.10.2020 10:08 Ответить
нельзя ему много сладкого.
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05.10.2020 09:12 Ответить
Гетьману та справжньому Українському Президенту пану Порошенко здоров'я, витримки та швидкого одужання!

рашистській сволоті та рашистським підстилкам на кшталт ЗеБілів,хАхлів-малороссів та совкодрочерів якнайшвидше відкинути копита!)) Амінь.
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06.10.2020 09:46 Ответить
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