УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9882 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
9 164 55

В Україні за добу 4140 нових випадків коронавірусу COVID-19

За останню добу в Україні підтвердили 4140 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше нових заражень в Харківській, Донецькій, Житомирській областях та Києві.

Також читайте: ВООЗ зареєструвала 2 тести на COVID-19, які показують результат вже через 15-30 хвилин

В Україні за добу 4140 нових випадків коронавірусу COVID-19 01

карантин (18172) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
Завжди менше в неділю та понeділок: бо нe тeстують майжe, алe, якщо нe будe 5000 на наступному тижні - то будe чудо. А чому б нe бути? Обмeжeння лишe на ловах, а насправді рeсторани гуляють, масові заходи влаштовують, в школах діти хворіють лeгко та пeрeносять старшим в сім.і, укразалізниця саботує як спeціально: пускають по 6 вагонів в eлeктричках, замість того, щоб добавляти нові у розклад, після карантину зникло дeкілька і тeпeр в тих, які залишились, пeкло. Киланули лбдeй з квитками, коли пообіцяли продавати по два в купe, а потім пeрeдумали. В мeнe так знайомі заразились влітку. В принципі, могли судитись в нормальній краіні. Стeпанов грається з зонуванням, постійно міняючи парамeтри і, чомусь Киів, наприклад, став вжe жовтим. Нафіга тоді трeба такe зонування, якщо воно як світлофор?! Щось ви нe тe робитe, зeлeні! Повeрніть Супрун, яка боролась з мeд.мафією і від якоі ви позбулись.
показати весь коментар
04.10.2020 09:21 Відповісти
+4
Харашо идьом, во вторник-среду будет пятёрочка.
показати весь коментар
04.10.2020 09:04 Відповісти
+4
Я за повернення Супрун на 100% ,без неї медична мафія непереможна.
показати весь коментар
04.10.2020 09:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Харашо идьом, во вторник-среду будет пятёрочка.
показати весь коментар
04.10.2020 09:04 Відповісти
мало берешь, в ноябре обещают десяточку
показати весь коментар
04.10.2020 09:50 Відповісти
А на сайте https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
за 3 октября в Украине 4785 новых случаев... Ох уж эти мастера спорта - ни дня без рекорда.
показати весь коментар
04.10.2020 09:04 Відповісти
И 94 новых умерших от ковида за сутки...
показати весь коментар
04.10.2020 09:07 Відповісти
Менше ніж вчора. ЗЕперемога?
показати весь коментар
04.10.2020 09:06 Відповісти
ні, просто лаборанткам також хоч один вихідний на тиждень потрібен...
показати весь коментар
04.10.2020 11:59 Відповісти
Зебіли!
показати весь коментар
04.10.2020 09:14 Відповісти
Шариков, ты кроме слова "зебилы" еще что-то знаешь?
показати весь коментар
04.10.2020 09:41 Відповісти
НЕ ЗАМОРОЧУЙЕСЬ ,А В СПАМ ЦИХ ШОКОЛАДНИХ АМЕБ З РІВНЕМ ІНТЕЛЕКТУ "еЛЛОЧКІ ЛЮДОЕДКІ"..
показати весь коментар
04.10.2020 10:58 Відповісти
виконую прохання - спамлю вас, 73/43%зебіли https://censor.net/ru/user/193104 та https://censor.net/ru/user/31269
показати весь коментар
04.10.2020 12:00 Відповісти
Откуда😁? Им просто свежих методичка не успели выдать, вот и испражняются дежурными фразами😁
показати весь коментар
04.10.2020 14:03 Відповісти
Заменил одно слово.
"Очень вырос в целом мире
COVID вирус - три-четыре! -
Ширится, растёт заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб -
Применяйте, люди, обтирания"
показати весь коментар
04.10.2020 09:17 Відповісти
Детская считалка.
Вышел вирус из тумана,

Вынул ножик из кармана,
"Буду мучить и душить,
Не надейся долго жить"
показати весь коментар
04.10.2020 10:23 Відповісти
Да, тут уже целый клуб оптимистов нарисовался.
показати весь коментар
04.10.2020 10:49 Відповісти
Если хилый - сразу в гроб!
Упокоить правльно чтоб -
Применяйте, люди, обмывание.
показати весь коментар
04.10.2020 10:48 Відповісти
Зато можно ходить на футбол.
показати весь коментар
04.10.2020 09:20 Відповісти
Завжди менше в неділю та понeділок: бо нe тeстують майжe, алe, якщо нe будe 5000 на наступному тижні - то будe чудо. А чому б нe бути? Обмeжeння лишe на ловах, а насправді рeсторани гуляють, масові заходи влаштовують, в школах діти хворіють лeгко та пeрeносять старшим в сім.і, укразалізниця саботує як спeціально: пускають по 6 вагонів в eлeктричках, замість того, щоб добавляти нові у розклад, після карантину зникло дeкілька і тeпeр в тих, які залишились, пeкло. Киланули лбдeй з квитками, коли пообіцяли продавати по два в купe, а потім пeрeдумали. В мeнe так знайомі заразились влітку. В принципі, могли судитись в нормальній краіні. Стeпанов грається з зонуванням, постійно міняючи парамeтри і, чомусь Киів, наприклад, став вжe жовтим. Нафіга тоді трeба такe зонування, якщо воно як світлофор?! Щось ви нe тe робитe, зeлeні! Повeрніть Супрун, яка боролась з мeд.мафією і від якоі ви позбулись.
показати весь коментар
04.10.2020 09:21 Відповісти
Я за повернення Супрун на 100% ,без неї медична мафія непереможна.
показати весь коментар
04.10.2020 09:35 Відповісти
https://www.facenews.ua/news/2018/417550/#_blank Известный врач-психиатр, диссидент Семен Глузман обратился к директору центрального разведывательного управления США Джине Хаспел в связи с разрушительной деятельностью исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Уляны Супрун.
Глубокоуважаемая госпожа Хаспел!
В далекие 70-ые годы прошлого столетия, находясь в лагере для политических заключенных в СССР, я испытывал огромное уважение к вашей стране. Тогда Соединенные Штаты Америки казались мне идеальным государством, активно защищавшим права человека во всем мире. Во многом всё так и было. Сегодня ваша страна поддерживает Украину в тяжелом противостоянии с путинской Россией. Вы также пытаетесь помочь нам избавиться от злокачественной опухоли коррупции, разъедающей всю нашу государственную систему. Тем не менее, я вынужден просить вас остановить выраженную коррупционную деятельность вашего сотрудника господина Возняка, официального куратора ЦРУ в Украине. Не имея на то никаких полномочий от вас и не обладая соответствующей компетенцией, он настойчиво лоббирует личные интересы своей сестры Уляны Супрун, к сожалению, занимающей должность исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины. Разрушительная деятельность госпожи Супрун уже давно очевидна для всего экспертного сообщества в моей стране. Я не знаю, какими аргументами ваш сотрудник господин Возняк воздействует на президента Украины, останавливая его намерение убрать Уляну Супрун с должности и. о. министра. Но я твердо знаю, что такое поведение господина Возняка в моей стране есть проявление той самой коррупции, с которой Соединенные Штаты Америки помогают нам бороться. Убедительно прошу вас: остановите господина Возняка!
показати весь коментар
04.10.2020 09:37 Відповісти
Чушь !
показати весь коментар
04.10.2020 09:50 Відповісти
так врач псих же
показати весь коментар
04.10.2020 10:46 Відповісти
Я МАЮ НЕ ПОВАЖАТИ гЛУЗМАНА,БО У ЯКИХОСЬ ІНТЕРНЕТ -ТРОЛІВ ІНША ДУМКА ? )))
показати весь коментар
04.10.2020 10:59 Відповісти
Майте власну думку ,це найкраще.
показати весь коментар
04.10.2020 11:10 Відповісти
это тот, что подцепил шизу у своих пациентов?
не повезло старикашке, бывает...
показати весь коментар
04.10.2020 09:50 Відповісти
Мы уже вышли на "плато" или уже спускаемся?)
показати весь коментар
04.10.2020 09:21 Відповісти
Благодаря зебилам, мы вышли на плато стремительного роста
показати весь коментар
04.10.2020 09:41 Відповісти
https://censor.net/ru/user/419806 Мы еще в пути. Похоже наши "зеленые проводники" сбились с маршрута.)
показати весь коментар
04.10.2020 12:29 Відповісти
Да уж.. Смотришь статистику середины мая а там от 240 до 420 заболевших в день, а выздоровевших иногда больше чем заболевших а иногда до 80% от заболевших. А теперь после "оглушительной победы " над ковидом, озвученном " мировом чемпионстве", открытии всего и вся, постоянно меняющихся ( под потребу дня , рейтинги и приближающиеся выборы) критерии зональности карантина.., в результате которой страна "вдруг" оказалась только в зеленой и желтой зонах.. Мы имеем стабильно более 4000 выявленных заболевших в сутки ( вчера было 46610 и это не считая контактных. Только и остается сказать " Да уж.. Спаси Боже..." и "Дело спасения утопающих, дело самих утопающих"
показати весь коментар
04.10.2020 09:24 Відповісти
"вчера было 46 610..."
У страха глаза велики....
показати весь коментар
04.10.2020 09:32 Відповісти
Ой ну и понятно что опечатка.. на строчку выше было указанно стабильно более 4000.. Хотя видимо вас такие показатели вполне устраивают.. Ну ну..
показати весь коментар
04.10.2020 09:40 Відповісти
Обязательно нужно еще выделить денег из короновирусного фонда - мусорам и на стройку дорог. Есть информация, что вирус отступит сам собой, но это не точно.
показати весь коментар
04.10.2020 09:42 Відповісти
Мы должны требовать через журналистов ,политиков у которых есть доступ
к высшим эшелонам власти ,чтобы немедленно создавались новые лаборатории
для тестирования.
Степанову и Радуцкому не болтать ,а определить для них срок до конца октября
ВСЕ лаборатории должны выдавать результаты тестирования максимум через
сутки. Ожидание результатов ,как сейчас до 14 дней - это смерти подобно.для
заболевших воспалением лёгких ,опасность заражения для окружающих.
Оглашают антирекорды пусть рядовые сотрудники Минздрава .
показати весь коментар
04.10.2020 09:47 Відповісти
Нас заражают страхом и это эфективно. Так раньше колдуны расправлялиссь с неугодными.
Мы те же аборигены верующие в науку беззаговорочно. Вот этим шарлатаны от ковида и пользуются. Что такое подсознание никто не знант но управлять пытаются и получается у некоторых с многими верующими.
показати весь коментар
04.10.2020 09:57 Відповісти
... беззаговорочно .
показати весь коментар
04.10.2020 10:55 Відповісти
из бюджета выделели специально миллиардны гривень в фонд-ковид эти Зебилы берут оттуда на дороги на другие нужды ведь все одна семья там сват кум брат подственник а Аваков получил но еще мало просит почти 2 лярда нривен для его мусоров на зп и порядок как он говорит при том что ни один аппарат ИВЛ не был закуплен на эти деньги то есть весной когда карантин был в зародыше всю страну изолировали убили бизнес мотивируя чтоб выиграть время чтоб депутаты выделели деньги на спасение от ковида говорили что за эти месяцы они знают как уменьшить распространение закупят апараты искуствен вентиляции легких в результате кидалово на всю страну и эта тварь Степанов начинает втирать мы во всем виноваты а сам занимается собиранием голосов и идет на выборы в Одесский облсовет от «Слуги народа»
показати весь коментар
04.10.2020 10:08 Відповісти
на рашці біля 10К, але їх в 4 рази більше. Тобто ситуація гірша в два рази, якщо вони об.єктивно рахують
показати весь коментар
04.10.2020 10:18 Відповісти
а в нас не перевіряють.
людина дзвонить до сімейника і він по телефону надає рекомендації.
якщо вже зовсім погано, то викликають людей в костюмах.
показати весь коментар
04.10.2020 10:26 Відповісти
Або двох з ношами і одного з лопатою.
показати весь коментар
04.10.2020 10:46 Відповісти
урашці до померших від ковід записують лише у крайньому випадку -коли на інші хвороби "списати" не можна...
А ще у них шалені приписки щодо зроблених тестів....

тому НЕ ЗВЕРТАЙТЕ УВАГИ НА РОСІЙСЬКУ ОФІЦІЙНУ СТАТИСТИКУ.

Коровирус, [21.06.20 03:14]
Седьмой госпиталь на 150 коек для зараженных коронавирусом открыли в Карачаево-Черкесии на базе Усть-Джегутинской центральной больницы - оперштаб.
@newsvirus
показати весь коментар
04.10.2020 11:02 Відповісти
Ай да зеленский, ай да красава, а вы говорили у него все показатели падают. Нет, растут!!! вот хотя бы заболеваемость коронавирусом, и смертность тоже при зеленском растёт
показати весь коментар
04.10.2020 10:22 Відповісти
Во Франции вчера было 17 тыс. заболевших, населения всего в 1,5 раза больше. Так что дело тут не в Зеленском..
показати весь коментар
04.10.2020 10:35 Відповісти
Слолько процентов из денег на борьбу с квидом потратили на дороги во Франции?
показати весь коментар
04.10.2020 10:52 Відповісти
Мабуть нічого, мабуть на медицину витратили за цей час набагато більше. Але судячи з цифри захворілих, скільки держава витратила не зробило різниці, різницю роблять міри упередження та ставлення до них людей.
показати весь коментар
04.10.2020 12:35 Відповісти
І коли ж це президент візьме під особистий контроль цей вірус?
показати весь коментар
04.10.2020 10:43 Відповісти
У кого какие будут предложения? Конкретно
показати весь коментар
04.10.2020 10:57 Відповісти
брать работу на дом и не выходить без надобности
показати весь коментар
04.10.2020 11:17 Відповісти
Это только начало грандиозного шухера. Максимально защитите себя и своих близких

https://www.obozrevatel.com/ukr/person/olga-golubovskaya.htm В Україні за добу 4140 нових випадків коронавірусу COVID-19 - Цензор.НЕТ 6856
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/olga-golubovskaya.htm Ольга Голубовська

С начала роста заболеваемости на COVID-19 доктора заполняют тонны бумаги с никому, я так понимаю, не нужной информацией в двадцать пять разных инстанций. Сколько СИЗов, сколько коек, кто лежит, кто выписался, у кого какие глаза и цвет лица, как-то так...
В конечном итоге случилось "неожиданное" - начался серьезный прирост больных и, соответственно, тяжёлых больных, и, соответственно, умерших. И, по странному стечению обстоятельств, вдруг закончились кислородные койки. И реанимационные. Вместе с персоналом, который на пределе. Кто бы мог подумать? И это только начало грандиозного шухера.
А ведь мы все, читая документы ВОЗ, в своих лекциях предупреждали давно.
Но у нас были реформы.
С ботофермами (**** для підтримки "реформ Супрун")
. С тупыми, как все грантоедское, лозунгами, типа этого, которым обклеили все стены государственных учреждений, как обоями: "ніщо не може зупинити змін, час яких настав".
Ну, а для наших людей лозунги - это как мантра.


Аплодировали стоя разрушению систем противодействия инфекционным заболеваниям.


Теперь всем советую только одно - просто защитите максимально себя и своих близких. Известными методами, ничего сложного.


И будьте здоровы.
показати весь коментар
04.10.2020 11:44 Відповісти
вам всем всегда всё не так.. когда закрыли метро все визжали что хреново и деток кормить нечем.. теперь всё открыли и снова плохо в ресторанах гуляют итд , а кто гуляет неужто только депутаты и иже с ними? думаю нет . Та же история с президентами был Янык- все было хреново: донецкие отжимали бизнес и в европу не пускали вас несчастных.. пришел Порох и тоже было всё не так и Лолита и Мальдивский и наживается на войне .. теперь Зеля и снова не подходит вам болезным.
У вас ситуация как в Африке: там тоже аборигены выгнали всех белых и стали управлять сами- в итоге голод, войны, болезни , абсолютная нищета на фоне сумашедше богатой верхушки власти. Ситуация знакомая? После победы быдла в 1918 году, дворян, купечество и просто не бедных людей расстреляли, сослали, выгнали из страны- и стали править типа сами, как следствие всё покатилось под откос и катится до сегодняшнего дня .
показати весь коментар
04.10.2020 12:24 Відповісти
Щось Китай не рекламують, Італію..........що сталось ? попустило? Лапшогони.
показати весь коментар
04.10.2020 22:08 Відповісти
 
 