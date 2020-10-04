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В Україні за добу 4140 нових випадків коронавірусу COVID-19
За останню добу в Україні підтвердили 4140 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.
Найбільше нових заражень в Харківській, Донецькій, Житомирській областях та Києві.
Топ коментарі
+5 Андрей Сафhjyjd
показати весь коментар04.10.2020 09:21 Відповісти Посилання
+4 Психиатрическая больница No1
показати весь коментар04.10.2020 09:04 Відповісти Посилання
+4 geneva victorija
показати весь коментар04.10.2020 09:35 Відповісти Посилання
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за 3 октября в Украине 4785 новых случаев... Ох уж эти мастера спорта - ни дня без рекорда.
"Очень вырос в целом мире
COVID вирус - три-четыре! -
Ширится, растёт заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб -
Применяйте, люди, обтирания"
Вышел вирус из тумана,
Вынул ножик из кармана,
"Буду мучить и душить,
Не надейся долго жить"
Упокоить правльно чтоб -
Применяйте, люди, обмывание.
Глубокоуважаемая госпожа Хаспел!
В далекие 70-ые годы прошлого столетия, находясь в лагере для политических заключенных в СССР, я испытывал огромное уважение к вашей стране. Тогда Соединенные Штаты Америки казались мне идеальным государством, активно защищавшим права человека во всем мире. Во многом всё так и было. Сегодня ваша страна поддерживает Украину в тяжелом противостоянии с путинской Россией. Вы также пытаетесь помочь нам избавиться от злокачественной опухоли коррупции, разъедающей всю нашу государственную систему. Тем не менее, я вынужден просить вас остановить выраженную коррупционную деятельность вашего сотрудника господина Возняка, официального куратора ЦРУ в Украине. Не имея на то никаких полномочий от вас и не обладая соответствующей компетенцией, он настойчиво лоббирует личные интересы своей сестры Уляны Супрун, к сожалению, занимающей должность исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины. Разрушительная деятельность госпожи Супрун уже давно очевидна для всего экспертного сообщества в моей стране. Я не знаю, какими аргументами ваш сотрудник господин Возняк воздействует на президента Украины, останавливая его намерение убрать Уляну Супрун с должности и. о. министра. Но я твердо знаю, что такое поведение господина Возняка в моей стране есть проявление той самой коррупции, с которой Соединенные Штаты Америки помогают нам бороться. Убедительно прошу вас: остановите господина Возняка!
не повезло старикашке, бывает...
У страха глаза велики....
к высшим эшелонам власти ,чтобы немедленно создавались новые лаборатории
для тестирования.
Степанову и Радуцкому не болтать ,а определить для них срок до конца октября
ВСЕ лаборатории должны выдавать результаты тестирования максимум через
сутки. Ожидание результатов ,как сейчас до 14 дней - это смерти подобно.для
заболевших воспалением лёгких ,опасность заражения для окружающих.
Оглашают антирекорды пусть рядовые сотрудники Минздрава .
Мы те же аборигены верующие в науку беззаговорочно. Вот этим шарлатаны от ковида и пользуются. Что такое подсознание никто не знант но управлять пытаются и получается у некоторых с многими верующими.
людина дзвонить до сімейника і він по телефону надає рекомендації.
якщо вже зовсім погано, то викликають людей в костюмах.
А ще у них шалені приписки щодо зроблених тестів....
тому НЕ ЗВЕРТАЙТЕ УВАГИ НА РОСІЙСЬКУ ОФІЦІЙНУ СТАТИСТИКУ.
Коровирус, [21.06.20 03:14]
Седьмой госпиталь на 150 коек для зараженных коронавирусом открыли в Карачаево-Черкесии на базе Усть-Джегутинской центральной больницы - оперштаб.
@newsvirus
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/olga-golubovskaya.htm
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/olga-golubovskaya.htm Ольга Голубовська
С начала роста заболеваемости на COVID-19 доктора заполняют тонны бумаги с никому, я так понимаю, не нужной информацией в двадцать пять разных инстанций. Сколько СИЗов, сколько коек, кто лежит, кто выписался, у кого какие глаза и цвет лица, как-то так...
В конечном итоге случилось "неожиданное" - начался серьезный прирост больных и, соответственно, тяжёлых больных, и, соответственно, умерших. И, по странному стечению обстоятельств, вдруг закончились кислородные койки. И реанимационные. Вместе с персоналом, который на пределе. Кто бы мог подумать? И это только начало грандиозного шухера.
А ведь мы все, читая документы ВОЗ, в своих лекциях предупреждали давно.
Но у нас были реформы.
С ботофермами (**** для підтримки "реформ Супрун")
. С тупыми, как все грантоедское, лозунгами, типа этого, которым обклеили все стены государственных учреждений, как обоями: "ніщо не може зупинити змін, час яких настав".
Ну, а для наших людей лозунги - это как мантра.
Аплодировали стоя разрушению систем противодействия инфекционным заболеваниям.
Теперь всем советую только одно - просто защитите максимально себя и своих близких. Известными методами, ничего сложного.
И будьте здоровы.
У вас ситуация как в Африке: там тоже аборигены выгнали всех белых и стали управлять сами- в итоге голод, войны, болезни , абсолютная нищета на фоне сумашедше богатой верхушки власти. Ситуация знакомая? После победы быдла в 1918 году, дворян, купечество и просто не бедных людей расстреляли, сослали, выгнали из страны- и стали править типа сами, как следствие всё покатилось под откос и катится до сегодняшнего дня .