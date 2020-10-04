Зеленський підписав указ про заходи щодо залучення IT-фахівців із Білорусі

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про деякі заходи щодо залучення підприємців, висококваліфікованих фахівців, які є громадянами Республіки Білорусь".

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №420/2020 від 2 жовтня опубліковано на сайті глави держави.

Документ сприятиме розвитку інвестиційного потенціалу України та залученню висококваліфікованих ІТ-спеціалістів та інноваторів.

Згідно з указом, Кабінет Міністрів має продовжити до 180 днів на рік строк тимчасового перебування на території України громадян Білорусі. Це стосується підприємців, висококваліфікованих спеціалістів, зокрема фахівців у сфері інформаційних технологій та інновацій, імміграція яких відповідає інтересам України, та членів їхніх сімей.

Також уряд має запровадити пілотний проєект щодо спрощеного оформлення посвідок на тимчасове проживання для цих категорій громадян Республіки Білорусь. При цьому необхідно передбачити можливість скорочення до трьох днів строків для отримання таких документів без необхідності додаткового виїзду за межі української території.

Окремо Кабмін повинен оптимізувати порядок одержання дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства для працевлаштування громадян Білорусі, які є висококваліфікованими ІТ-спеціалістами. Для цього пропонується скоротити до п'яти днів строк надання такого дозволу та передбачити можливість його одержання за принципом мовчазної згоди.

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Згідно з указом, потребує вдосконалення процедура реєстрації білоруських ІТ-спеціалістів як фізосіб-підприємців – платників єдиного податку.

Також потрібно визнати документи, видані компетентними органами Білорусі, що необхідні для здійснення трудової діяльності в Україні.

Крім того, уряд має забезпечити безперебійне функціонування єдиного інформаційного порталу та телефонів гарячої лінії для надання консультацій громадянам Білорусі, які іммігрують в Україну.

Водночас облдержадміністрації та Київська міська державна адміністрація мають сприяти наданню консультацій громадянам Білорусі, які іммігрують в Україну.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.