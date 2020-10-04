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Зеленський підписав указ про заходи щодо залучення IT-фахівців із Білорусі

Зеленський підписав указ про заходи щодо залучення IT-фахівців із Білорусі

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про деякі заходи щодо залучення підприємців, висококваліфікованих фахівців, які є громадянами Республіки Білорусь".

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №420/2020 від 2 жовтня опубліковано на сайті глави держави.

Документ сприятиме розвитку інвестиційного потенціалу України та залученню висококваліфікованих ІТ-спеціалістів та інноваторів.

Згідно з указом, Кабінет Міністрів має продовжити до 180 днів на рік строк тимчасового перебування на території України громадян Білорусі. Це стосується підприємців, висококваліфікованих спеціалістів, зокрема фахівців у сфері інформаційних технологій та інновацій, імміграція яких відповідає інтересам України, та членів їхніх сімей.

Також уряд має запровадити пілотний проєект щодо спрощеного оформлення посвідок на тимчасове проживання для цих категорій громадян Республіки Білорусь. При цьому необхідно передбачити можливість скорочення до трьох днів строків для отримання таких документів без необхідності додаткового виїзду за межі української території.

Окремо Кабмін повинен оптимізувати порядок одержання дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства для працевлаштування громадян Білорусі, які є висококваліфікованими ІТ-спеціалістами. Для цього пропонується скоротити до п'яти днів строк надання такого дозволу та передбачити можливість його одержання за принципом мовчазної згоди.

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Згідно з указом, потребує вдосконалення процедура реєстрації білоруських ІТ-спеціалістів як фізосіб-підприємців – платників єдиного податку.

Також потрібно визнати документи, видані компетентними органами Білорусі, що необхідні для здійснення трудової діяльності в Україні.

Крім того, уряд має забезпечити безперебійне функціонування єдиного інформаційного порталу та телефонів гарячої лінії для надання консультацій громадянам Білорусі, які іммігрують в Україну.

Водночас облдержадміністрації та Київська міська державна адміністрація мають сприяти наданню консультацій громадянам Білорусі, які іммігрують в Україну.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Білорусь (7969) Зеленський Володимир (24368) наказ (445) ІТ-індустрія (725)


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Топ коментарі
+19
зара кгб і фсб поназасилає нам співробітничків.
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04.10.2020 11:14 Відповісти
+18
Это какой-то бред, своих не хватает?
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04.10.2020 11:11 Відповісти
+18
В нас своїх кадрів мало ? Тримайте за труси, бо розбігаються по Європах, навіть в Мексику втікають. Плюють на зелю і втікають.
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04.10.2020 11:15 Відповісти
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Создали условия - всмысле загнали в резервацию технопарка на кабальных условиях? Ты об этом?
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04.10.2020 15:41 Відповісти
Наші грамотні айтішники давно працюють онлайн у західних компаніях. І отримують винагороду на рахунки у тамтешніх банках.
Свідомі айтішники досі допомагають військовцям.
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04.10.2020 11:36 Відповісти
Наверно только белорус дурак из ит поедет в Украину. Да кое кто переедет, но это будет под существующий проект место закрыть. В остальном когда есть вариант получить сначала беженца и потом гражданство в Литве, Польше - только дурак выберет Украину.
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04.10.2020 11:40 Відповісти
Так ты дурак под украинским флажком? Или маскирующийся лишнехромосомный набутылочник?
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04.10.2020 15:42 Відповісти
В Беларуси айтишники освобождены от налогов, таможенных пошлин, ввозного НДС на импортируемое оборудование. У них какой-то там "Парк высоких технологий". Они наверно и против Лукашенко, но не настолько же мазохисты.
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04.10.2020 11:40 Відповісти
ну да, так и есть. Они там в шоколаде полном.
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04.10.2020 11:49 Відповісти
да, достаточно уровень айтишных зарплат сравнить в Беларуси и Украине - и сразу все понятно, "в шоколаде", да, почти - тоже коричневая субстанция, только запах отличается
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04.10.2020 15:45 Відповісти
Я тебя расстрою - но импортировать оборудование им не нужно. Про налоги - полная брехня Зато к ним ко всем записались в соучредители лукашенковские ставленики.
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04.10.2020 15:44 Відповісти
))) литвин бросает свою дачу со всемы мышами, ковриками и уже пакует в дорогу узелок с нажитым.
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04.10.2020 11:41 Відповісти
документ є ...
та дуже цікаво його вміст...
якщо він про галери, тобто щоб працювали за 3 гривні ...
а мені знається шо саме так і є ... бо інакше ITшникі їхали в Україну а не навпаки ...
...
те шо не вдалось "стоматологу" вдалось "папередникам" ...
зараз усі велики контори платять "данину" мусорам ...
а якшо ти платиш данину то маєш повне право на своїй "галері" тримати ритм у 120 ударів замість 60 ...
про державний сектор і згадувати соромно ... це біль ...
алеж це проблема України вцілому а не тількі IT
...
PS ну хочаб деклару і то вже добре ...
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04.10.2020 11:42 Відповісти
Я то думаю что за топот с утра. Теперь понятно, белорусские ИТ спецы в Украину побежали.
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04.10.2020 11:45 Відповісти
На кордоні черга.
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04.10.2020 11:47 Відповісти
На самом деле они у нас отлично себя чувствуют, но есть для них одна проблема - во власть не пускают. Может конституционная реформа поможет. и дадут им дорогу туда.
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04.10.2020 11:51 Відповісти
Правильно. Нужно заманивать. Вырастить классного специалиста будь в какой области затратное дело для государства. А здесь считай нахаляву можно их получить.
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04.10.2020 11:53 Відповісти
Халява халяве рознь, слабо квалифицированые белорусские айтишники с промытыми русским миром мозгами нам нафиг не нужны.
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04.10.2020 12:26 Відповісти
хоть кто-то с трезвым взглядом!
много общался с беларусами-айтишниками в Европах - вата ватная! был в шоке генетические рабы
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04.10.2020 15:47 Відповісти
Мне одному приходит в голову мьісль что Зеленского надо устранять?
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04.10.2020 11:54 Відповісти
Ай тишник? Принимай конкурентов
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04.10.2020 11:55 Відповісти
В прошлой жизни. Бьівший
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04.10.2020 12:00 Відповісти
Дело не в конкуренции. Дело что ФСБшники под видом айтишников придут, и смогут однаждьі во время "Ч" парализовать работу жизненно необходимьіх отраслей.
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04.10.2020 12:03 Відповісти
не льсти себе - беларусские ойтишнеги - очень слабые конкуренты украинским.
в том числе по уровню гражданского самосознания.
достаточно вспомнить парня из Небесной сотни, у которого уже была открыта виза в Швецию, в Сони-Эриксон.
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04.10.2020 15:50 Відповісти
та дело не в конкурентах, все равно большая часть работает на заграницу. Основная проблема в самом указе. Принял бы Зе указ о привлечении иностранных айтишников без указания страны - врядли кто то бы приехал, но в целом было бы все ок. А приняв указ о именно беларусских айтишниках, он фактически влазит в политический конфликт, не получив никакой выгоды.
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04.10.2020 16:26 Відповісти
а указ про сприяння зростанню білоруської креветки на ланах України буде?? ну ж бо, кловуне, підписуй. Це ж такі потужні інвестиції!
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04.10.2020 11:56 Відповісти
Тепер зрозуміло чого Ціпкало чмошне у нас пригрілось.Той Парк високих технологій(чи як там його)-то власність Ціпкали(він його створив).Все лайно прикацаплене до нас вирішили приперти?
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04.10.2020 11:56 Відповісти
Шо, свои бегут из самой- самой?
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04.10.2020 12:02 Відповісти
Зеленський підписав указ про заходи щодо залучення IT-фахівців із Білорусі - Цензор.НЕТ 1731
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04.10.2020 12:11 Відповісти
Смотришь Карабах, а видишь Беларусь.
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04.10.2020 12:16 Відповісти
ці "мізки" ще потрібно буде відмивати від смердючого совку та ізвратной рашофілії
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04.10.2020 12:19 Відповісти
а краще нехай вдома сидять і нам проблем меньше.
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04.10.2020 12:28 Відповісти
Идиоты! Своих кошмарят, белорусским условия создают, мрази зелёные.
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04.10.2020 12:23 Відповісти
Да, всё правильно. Только одно НО- в Украине полицейско-судебный беспредел. И украинцы бегут из страны, в том числе и Айтишники (когда на них стали наезжать)
Поэтому беларуские спецы здесь долго не задержаться.
Чтобы привлекать бизнес, надо гарантировать людям безопасность и законность. А у нас отжимают у людей последнее.
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04.10.2020 12:23 Відповісти
уже и айтишников гоняют что ли у вас??
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04.10.2020 12:25 Відповісти
Так же как и у вас
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04.10.2020 12:27 Відповісти
сколько тебе лет, маленький?
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04.10.2020 15:51 Відповісти
Скиммеры, гады отымают и все заработанное непосильным трудом.
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04.10.2020 12:28 Відповісти
Нах Украіні та вата підкацапська ? Своіх мало ??
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04.10.2020 12:28 Відповісти
Що в українців за звичка все обсирати і жалітися. Почитати коменти так вам не угодиш. Гидко. Вже 6 років читаю новини від Цензор. Так взагалі коменти це помойка яку не открий новину. Позор. Українці досить всіх і вся обстрати.
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04.10.2020 12:30 Відповісти
Есть хороший выход: застрелись Моральный ментор, мля
Есть и попроще - не читай. (но тебе он не подойдет )
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04.10.2020 15:17 Відповісти
У шмаркли нет вообще понимания современной жизни. Украина для айтишника последняя страна.
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04.10.2020 12:31 Відповісти
вот токо не надо! по покупательной способности в Украине ойтишнеги как короли! а в любой европейской стране - обычные рядовые инженеры!
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04.10.2020 15:18 Відповісти
Да путлеровских шпионов в Украине и так выше нормы в десятки раз. Вот только официального приглашения до сих пор не было
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04.10.2020 12:36 Відповісти
Указ дипломатически не отработан Зачем упоминать Беларусь
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04.10.2020 14:49 Відповісти
ему шо сказали - то он и написал. сейчас понаедет ватной гэбэшной агентуры по упрощенной процедуре.
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04.10.2020 15:19 Відповісти
А украинским айти специалистам куда деваться?! зеленский - полный дебил!
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04.10.2020 17:06 Відповісти
Мера №1 выгнать из Украины украинских IT специалистов?
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04.10.2020 17:39 Відповісти
вони їдуть у Львів та Київ
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04.10.2020 17:55 Відповісти
Во власти чокнутые.
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04.10.2020 21:32 Відповісти
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