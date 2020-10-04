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Наливайченко про справу "Роттердам +": Відбувається нечуваний тиск на ВАКС

Наливайченко про справу

Зараз здійснюється тиск на суддю Вищого антикорупційного суду, яка ухвалила рішення про законність закриття справи "Роттердам +".

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці заявив колишній глава Служби безпеки України, нардеп від "Батьківщини" Валентин Наливайченко.

"Протягом тиждня трапилися речі, які підривають довіру до правоохоронних органів.

1. Здійснюється нечуваний тиск і навіть лунають погрози на адресу судді ВАКС, яка ухвалила рішення про законність закриття справи.

 2. Детективи НАБУ несподівано, через місяць після закриття справи, заявляють, що у них є новий висновок експертизи, де начебто підтверджені збитки.

І тут починається найцікавіше. Справа була закрита на підставі фінальної комплексної експертизи спеціалізованого інституту Служби безпеки України. В ній брали участь всі провідні фахівці судових експертиз з передових експертних інститутів і вони підтвердили, що формула "Роттердам+" нікому збитків не завдала.

І тепер НАБУ вирішило протиставити комплексній експертизі СБУ довідку від приватного експерта, який останні роки тільки тим і займався, що обслуговував інтереси НАБУ і отримав за це з державного бюджету 520 тис. гривень.

Зараз детективи НАБУ пропонують всім нам повірити в те, що їхній приватний експерт має більше компетенції, ніж всі державні експертні установи включно зі спеціалізованим інститутом СБУ. Більше того, сама приватна експертиза проведена в порушення закону, вже після того, як справа була офіційно закрита.

Виявляється НАБУ, яке покликане захищати суспільні інтереси, вдається до маніпуляцій і відкритого порушення закону задля того, аби задовільнити дрібні політичні амбіції", - пише він.

Також читайте: Експертка, яка нарахувала 40 млрд "збитків" від "Роттердам +", робила експертизу на замовлення Коломойського, - ексглава НКРЕКП Вовк

Нагадаємо, 28 серпня Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила про закриття справи "Роттердам +" через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних. 11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам +". До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитку. 9 вересня сторона захисту офіційно отримала від САП копію постанови про закриття цієї справи.

Формула "Роттердам +" діяла в 2016-2019 роках для визначення ринкової вартості вугілля при розрахунку прогнозної оптової ціни електроенергії. Формула автоматично припинила чинності 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії, після цього ціна вугілля і електроенергії для промислових споживачів зросла.

НАБУ (5095) Наливайченко Валентин (100) Антикорупційний суд ВАКС (1979) Роттердам+ (298)


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Топ коментарі
+17
Был, но только не от того

Наливайченко о деле "Роттердам+": Идет неслыханное давление на ВАКС - Цензор.НЕТ 6944
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04.10.2020 15:00 Відповісти
+15
Ну если учитывать, что при Роттердам (+) уголь стоил около 1700 грн. за тонну, а после отмены "грабительской" формулы стал стоить более 2500 грн -- то "ущерб" типа был. Только для кармана одной седой "бабушки". Да и тарифы населению за последний год заметно подросли.
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04.10.2020 15:13 Відповісти
+12
Стадо негодує:
«Ну, з $4000 кинули, так шо, і надодачу з: «Порошенко барига-марьодьор», теж кинули ????!!!»
Гражданє, кому вєрить?
Как жить лоху дальшє ?
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04.10.2020 14:57 Відповісти
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Ладно, давайте сойдемся на том, что ущерб был, но маленький.
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04.10.2020 14:55 Відповісти
Был, но только не от того

Наливайченко о деле "Роттердам+": Идет неслыханное давление на ВАКС - Цензор.НЕТ 6944
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04.10.2020 15:00 Відповісти
Дайте этому Наливайченку 2 тыс зарплаты и пускай дальше утверждает, что никакого ущерба для населения не было!
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04.10.2020 15:05 Відповісти
Ну если учитывать, что при Роттердам (+) уголь стоил около 1700 грн. за тонну, а после отмены "грабительской" формулы стал стоить более 2500 грн -- то "ущерб" типа был. Только для кармана одной седой "бабушки". Да и тарифы населению за последний год заметно подросли.
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04.10.2020 15:13 Відповісти
Не пудри мозги - к этим 1700 потом прибавляли доставку, выгрузку, транспортировку и еще кучу наворотов про которые не пишут, но которые хорошо оседали кому-то в карманы!
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04.10.2020 15:29 Відповісти
Да неужели? Чукча типа "экономист"? Т.е. к 2500 этого типа не добавляли? И стоимость в 1700 того-же самого угля на рынке гораздо хуже 2500? Чего же тогда энергетика в жопе и тарифы так растут? Не подскажешь, "Лобачевский"?
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04.10.2020 15:51 Відповісти
Сейчас стало 2500 гривен за тонну, но уже из-за шмаркли. А вообще стоимость африканского антрацита выгружаемого в Черноморске или Южном 1500 на условиях СИФ Чёрное море.
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04.10.2020 19:27 Відповісти
После введения формулы цена была 1650 грн. за тонну. Это шибко раздражало Беню и его холуя Геруса. Он организовал и подавал судебные иски от имени "Объединения Самопомощь". А Бенины медиа тиражировали фейки.
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04.10.2020 19:34 Відповісти
А к 2500 это типа теперь уже не добавляется и железная дорога везет уголь бесплатно. У тебя явно проступает логика зебила.
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04.10.2020 15:52 Відповісти
Ось це і є той самий «+», ідіоте?
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04.10.2020 16:17 Відповісти
На счет цены и наценок тебе уже обяснили https://censor.net/ru/user/427783 и https://censor.net/ru/user/311474, надеюсь, тебе этого достаточно. На счет привлечения к уголовной ответственности, очень интересно узнать твою мысль, после назначения янелоха мером Украины, он лично призвал (приказал) оборигенам из РНБО перезаключить контракт на Ротердам+, именно тот, с которым он обещал на стадионе покончить, шо за нах.й? Мало того, покупку газа пустил по той же схеме, в народе Амстердам+, шо за нах.й? Можешь мне обяснить?
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04.10.2020 16:18 Відповісти
Рано или поздно, но сядут все! И те, кто формулы сочиняет, и те, кто подписывает за подачки преступные Меморандумы, и про "зеленую" энергетику и про остановку дешевой атомной...Я уже не говорю про газ, который накопили в хранилища по одной цене, а населению сейчас втюхивают почти в три раза дороже!
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04.10.2020 16:51 Відповісти
К моему глубочайшему сожалению, пока кого то мы будем привлекать к ответственности, то это уже может быть по кацапским законам, я к тому, что мы можем прощелкать все. Конечно сядут, но мы можем за это время отдать неподемную цену.
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04.10.2020 17:02 Відповісти
Всё было сочинено 100 лет или больше назад. Стоимость груза выгружаемого в Лондоне- СИФ Лондон. Стоимость груза выгружаемого в Роттердаме СИФ Роттердам, Стоимость грузов порты Геомании: От Гамбурга до Бремена- СИФ Рендж. Стоимость груза в портах Украины СИФ порты Черного моря Украины (это Черноморск, Южный). Так вот стоимость угля СИФ порты Чёрного моря всегда была одинаковая с Роттердам для американского угля и немного дешевле для африканского угля. А вот " + " по Роттердаму предполагает стоимость перевалки угля с судна на ж/д в п.Роттердам. Доставку через всю европу груза в Украину и перевалку угля на станциях назначения в Украине.
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04.10.2020 19:38 Відповісти
Где ты цены смотришь?
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04.10.2020 16:32 Відповісти
Налийте наливайчинку, бо він попутав де народ український.
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04.10.2020 17:01 Відповісти
Наливайка, на чий млин воду ллєш? Ти, дуб, не втямиш, що олігархічний?Чи тоже прикупили?
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04.10.2020 17:14 Відповісти
Это был правильный Роттердам. Полезный. Как можно быть против? Роттердам - это ж Европа? А мы ж-то туда хотим? Значит, всё правильно было.
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04.10.2020 14:56 Відповісти
Ти ідіот?
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04.10.2020 14:58 Відповісти
Не, Валера. Идиот тот, кто не понимает сарказма.
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04.10.2020 15:00 Відповісти
Там НОЛЬ сарказма, там одно кацаспское идиотничанье
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04.10.2020 16:55 Відповісти
Ну, и что это за баранья привычка, любого оппонента называть кацапом?
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04.10.2020 17:45 Відповісти
А знак вопроса зачем?
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04.10.2020 15:00 Відповісти
Для тупых хомяков там сверху написано.
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04.10.2020 15:09 Відповісти
Стадо негодує:
«Ну, з $4000 кинули, так шо, і надодачу з: «Порошенко барига-марьодьор», теж кинули ????!!!»
Гражданє, кому вєрить?
Как жить лоху дальшє ?
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04.10.2020 14:57 Відповісти
Наливайченко фесебешный чепушила?
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04.10.2020 14:57 Відповісти
А дерьмак з деркачем заслоговують довіри?
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04.10.2020 15:02 Відповісти
Нет, они в одном подразделении прислуживают *****.
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04.10.2020 15:03 Відповісти
Угу, а после того как он сразу после сбитого малазийского Боинга на посту главы СБУ заявил, что это сделали кацапы из Бука, привезенного оттуда - ему в ФСБ еще и медаль дали.
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04.10.2020 15:05 Відповісти
О! Друга частина марлезонського балету! Вітаю ідіотів!
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04.10.2020 14:57 Відповісти
да все та же Вовчик мамина когда влазило в Астрал власти верещало своим проносом мол Пеця Барыга Ротердам + а как потом вкусил все прелести оказалось что газ стал не таким прибыльным тут тема рынок типа базара электро энерргии подоспела прямо в руки Ахметов Коломойша и Вовчик надкусили и оказалось ой как вкусно.. и сразу по методу Роттердам + просчитали все формулы по свету.. тому и дали команду суду закрыть дело- что нет и не было никакого убытка от роттердам + для угля т.е. Пецю с Ахметкой простили потому что сами подсели на тот же наркотик...
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04.10.2020 15:02 Відповісти
Всі українці знають, хто грабував Україну на "Роттердам+", тільки наші судьі не можуть знайти винних.
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04.10.2020 14:59 Відповісти
А звідки всі українці знають? Їм про це розповіла чорнорота мосіійчук на каналі Г+Г, постраждалого коломойського?
Чи може українцям зараз живеться креще, ніж півтора роки тому? Як з тарифами, зменшились?
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04.10.2020 15:07 Відповісти
Тарифи на газ зменшились, так це правда.
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04.10.2020 15:10 Відповісти
Смотря как считать. Это если не учитывать доставку. У меня примерно такие-же выкладки на ИО.

Наливайченко про справу "Роттердам +": Відбувається нечуваний тиск на ВАКС - Цензор.НЕТ 3923
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04.10.2020 15:18 Відповісти
В теме "Роттердам+" большинству граждан был Роттердам, а некоторым - нехилый +
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04.10.2020 14:59 Відповісти
Простой украинский шахтер год назад мне на пальцах объяснил..при Роттердаме зарплата была 27 штук гривен и с нее платились все налоги..сейчас стало 12-15...кто идиот а итогге?
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04.10.2020 14:59 Відповісти
Покажи, як на пальцях показати 27 штук?
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04.10.2020 15:03 Відповісти
Ну если шахтеру было хорошо за счет того что обдирали всех остальных, то я рад за шахтера. А больше всего умилило что с нее платились все налоги. Иными словами мы забрали ваши деньги, часть их вывели в оффшор, частью повысили зарплату шахтеру и чуток, так и быть, налогами в бюджет отдали. Я от этого аж умилился. До чего грамотно моими деньгами распорядились. Чувствую, что идиот в итоге я. Как красиво меня ободрали.
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04.10.2020 15:06 Відповісти
я тоже
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04.10.2020 15:17 Відповісти
Загибай пальцы идиот!
Год назад уголь в Роттердаме был по 105, сейчас по 45
+ никуда не делся
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04.10.2020 15:08 Відповісти
По 45+, це про що?
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04.10.2020 17:26 Відповісти
Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а вы продаёте или покупаете? /Ликвидировать схему "Роттердам плюс" .- Зеленский выдвинул условия дебатов с Порошенко.3 апреля 2019 г./ Зеленский подписал меморандум с МВФ с такой же формулой для определения цены газа. 31.08.20
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04.10.2020 15:00 Відповісти
Шеф, все пропало?
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04.10.2020 15:07 Відповісти
Дивно, як нардеп, який за беніні бабоси кваліфікувався в Верховну Раду, та й проти беніних інтересів виступає...
Втім, юдька мовчить...
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04.10.2020 15:07 Відповісти
Тобто наливайченко з суддею стверджують що вугілля возили з Роттердаму а + то не збитки? От тільки звідки зазвичай береться в Україні той плюс?
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04.10.2020 15:08 Відповісти
Вау!
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04.10.2020 15:52 Відповісти
если разрешить накопать на вроттедам-то сядут все поросятники
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04.10.2020 15:14 Відповісти
Да копали уже год, потратили 100 миллионов гривен державных денег. Ничего не смогли выкопать. Я так понял, ты тот следователь, который год кормился с ничего и требуешь продолжения банкета?
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04.10.2020 16:01 Відповісти
Слава рускій троль. Він не знає що таке ротердам.
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04.10.2020 16:09 Відповісти
составы шли круглосуточно с донбаса , а покупали по ценам ротердама, а на самом деле- по другой цене , согласованной с ахметовым, это общеизвестно, навар делили и ничего нельзя доказать?
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04.10.2020 16:13 Відповісти
«...а на самим дєлє» це як, Слава? Є докази?
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04.10.2020 16:18 Відповісти
Доказать - это найти и процессуально зафиксировать бухгалтерские документы, которые это доказывают. Попытка сослаться в суде на "это общеизвестно" приведет к тому, что тебя просто пошлют, и будут правы.
Общеизвестно, что это ты убил своего брата и сестру Эрику.
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04.10.2020 16:19 Відповісти
Скорей беги в *****, там ждут такого мегаэксперта, да и бабла поднимешь больше чем за комментарии 😁
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04.10.2020 18:15 Відповісти
Донбасский уголь называть Роттердамским могут только порохоботы и Наливайченко!
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04.10.2020 15:15 Відповісти
точно
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04.10.2020 15:18 Відповісти
Однако привязывать внутреннюю закупочную цену угля к мировым ценам - вполне правильно. Потому что отмена формула просто привела к тому, что Ахметов стал чуток богаче, а все остальные в стране - чуть беднее. Собственно, СМИ насирали людям в мозг всю эти истерику не бесплатно, а как раз за эти деньги, в бухгалтерии они проходят как "доходы будущих периодов".
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04.10.2020 16:00 Відповісти
Было бы правильно только тогда, когда в этой формуле учитывался бы сравнительный коэффициент зарплат в угледобывающей отрасли... Как-никак недра у нас принадлежат народу, а не Ахметову, который наваривает сверхприбыли на манипуляциях с мировыми ценами и внутренней себестоимостью...
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04.10.2020 16:13 Відповісти
Недра народ подарил государству. А государство - Ахметову, так всё честно.
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04.10.2020 16:14 Відповісти
Про сарказм решил ничего не писать, но может это было напрасно?
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04.10.2020 16:15 Відповісти
Подарки от государства могут дорого обойтись щедрым дарителям... Про сарказм решил ничего не писать...
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04.10.2020 16:30 Відповісти
Если ты в одном лице даритель и одаряемый (см. руководящий состав нынешних министерств и ведомств энергетического сектора, и сравнивай с руководящим составом компании ДТЭК), то какие могут возникнуть проблемы? Только разве что ты не сможешь сам унести свой подарок и потребуются помощники...
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05.10.2020 02:14 Відповісти
Стоп, чой-та вы не в ту степь съехали в горячем желании одного обелить, все остальное очернить... А вы точно уверены, что если к формуле Роттердам+ прибавить еще один "+" в виде коэффициента, учитывающего дифференциацию зарплат по угледобывающей отрасли в разных странах, то Ахметов станет богаче?
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05.10.2020 21:13 Відповісти
Да добавляй, мне то что. Просто сейчас, если ты не нашел на внутреннем рынке уголь по 1600грн за тонну, ты по формуле "Роттердам+" всегда имеешь возможность зафрахтовать балкер с углем откуда нибудь, да хоть из Австралии. А вот если начинать вводить разные поправочные коэффициенты, то есть возможность довводитьсядо того, что ни на внутреннем рынке ничего не купишь, ни на внешнем. Просто напоминаю, если вдруг не в курсе, "Роттердам+" ограничивает цену угля на внутреннем рынке сверху. Не снизу, не сбоку, а именно верхнее значение цены. Если кто вдруг захочет придумывать коэффициенты и продавать дешевле, ну так это отлично. Никто ему мешать не будет.
PS Текущие цены по "Роттердам+" сейчас находятся в районе 1400-1500грн, если что. А когда "Роттердам+" отменили, было время, когда внутренние цены у нас доходили до 2500-2700грн за тонну. Причем по этой цене продавал уголь вовсе не Ахметов, а государственные шахты, и плюс к этому ещё и субсидии получали.
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05.10.2020 21:31 Відповісти
Ты, смотрю, совсем за дураков здесь всех считаешь? Роттердам никуда не делся, был, есть и будет, идешь и покупаешь на бирже, если это деньги твои, а не государственные, и тем более бюджетные... И не надо пытаться манипулировать рыночными ценами там, где рынка нет в принципе...И который из манипуляторов в этом деле преуспел больше, предыдущий или теперешний, это вопрос открытый... В Саудовской Аравии литр бензина стоит 40 центов, а не полтора доллара как в Европе...
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05.10.2020 22:11 Відповісти
Всех - нет, но некоторые точно дураки.
Роттердам стоит на месте, это правда, а вот формула индикативной цены, по которой осуществлялись закупки государственными предприятиями, была, потом её отменили, и типа даже уголовное дело открыли на тех, кто её ввел, потом не смогли придумать, почему это плохо, и где тут ущерб, а цены на внутреннем рынке взлетели до небес. Поэтому расчет по формуле "Роттердам+" вернули, цены упали, но лобби "крепких хозяйственников" до сих засирает мозги через телевизор "давайте отменим". А в литре бензина в Европе 70% - налоги, поэтому он и дорогой. Социализм - весьма дорогая и затратная вещь, и деньги надо откуда-то брать, а в Европе сейчас правят бал леваки и популисты. Вот прямо как у нас сейчас.
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05.10.2020 22:23 Відповісти
Пардон, ошибся...Действительно, нет никакой разницы, кого дурак считает дураком. Как и нет разницы для конечного потребителя что он оплачивает - себестоимость самого продукта, налоги, прибыль производителя или комиссию заинтересованым особам, пудрящим обывателю голову формулами с плюсами...
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06.10.2020 13:17 Відповісти
"Действительно, нет никакой разницы, кого дурак считает дураком." (c)
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06.10.2020 16:54 Відповісти
Вот и ладненько, считай дальше! ...И на досуге подумай, почему для "Укрнафты" не придумали по аналогии с Роттердамом что-нибудь типа Наймекс+, а тупо пустили 10 млрд. кубов добытого ею газа в розницу населению,Причем, до теперешнего времени не заплатив ни копейки добытчику, несмотря на решения судов...
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07.10.2020 02:09 Відповісти
Да вас с татарином за этот Вроттердам+ к стенке надо поставить
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04.10.2020 15:19 Відповісти
Так поставь,а не перди в диван,аника-воин диванный.
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04.10.2020 16:11 Відповісти
А ты, смотрю, спец по диванному пердежу
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04.10.2020 18:32 Відповісти
Коррупционер наливайченко возмущён роттердамом.
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04.10.2020 15:30 Відповісти
Да нет, он как раз возмущен тем, что труп стюардессы опять откопали.
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04.10.2020 16:03 Відповісти
Стільки вже розповідали про Тотердам+ за останні роки, а тролі досить пір впарюють дебілам, що вугілля возили з Ротердама! Вау! Це країна кінчених ідіотів! Не дарма маланота вас доїть! Лохи повинні страждати-в цьому величезна мудрість закладена!
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04.10.2020 15:57 Відповісти
Почему все боятся назвать фамилию Ахметова? Который сам для своих предприятий, как добывающих, так и потребляющих энергоресурсы, устанавливает монопольные цены, а потом это все пытается выдать за "рыночную экономику" для конечного рядового покупателя...
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04.10.2020 16:06 Відповісти
Звісно підконтрольна зеленявій пісюняві чортоловка буде зараз все заперечувати, бо зе-пісюняві Ахметов запропонував ще кращий (ніж у попереднього клептомана - парашика) розводняк народа України - Амстердам+.
Тепер чортоловка викликає старих робітників з дипломами від КГБ попрацювати? Скільки "налили"/відсипали/відмаслали? Чи знайшли старі досьє на Наливайкіна?
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04.10.2020 16:12 Відповісти
Я також можу написати, що на мене тисніть. Що мені погрожують. За що? Та за що завгодно. Оці всі "смажені качки" вже не працюють. Якби Наливайченко написав, що не якомусь Ваксові, а людині з прізвищем, посадою, загрожували Коломойський, та Фірташ, то була б зовсім інша пісня. Чи там голова СБУ. Чи Аваков. Чи Жан Беленюк. Чи Еліна Світоліна. Чи сам Євген Кошовий... Тоді був би толк - і зацікавленість публіки, і резонанс. А коли якийсь анонімний анонім пише анонімні погрози анонімного змісту на анонімну адресу... Вже зовсім нецікаво.
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04.10.2020 16:56 Відповісти
на троне клоун, а население на 2/3 из овец, вот и рулят барыги, еще год правления цирка и об украине будут говорить в прошедшем времени.
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04.10.2020 16:59 Відповісти
Експерти з СБУ такі самі шльондри як і Наливайченко. Хто більше заплатить тому і служать.Політична проститутка Наливайченко змінив п'ять партій і зараз на підтанцьовці в Ахмета і джЮлі!
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04.10.2020 17:59 Відповісти
таки наливайченко редкостная проститутка.отрабатывает во всех позах.
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04.10.2020 18:03 Відповісти
кто то верит что рыжая гнида, бывший донецкий бандюк , вдруг стал честным при честным бизнесменом?
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04.10.2020 18:10 Відповісти
Здесь не убытки, как таковые, надо искать. А прямой выигрыш наших олигархов продающих уголь государству. Ведь антрацит из Африки выгружаемый в Черноморске или Южном по любому будет на 20дол дешевле, чем то, что продавал Ахметов или Коломойский государству.
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04.10.2020 19:19 Відповісти
Ситуация с оценкой "дела Роттердам +" давно уже напоминает - "...Коротышек собралось - тысячи! Одни говорят, что шар полетит ущерб был, другие - что не полетит не было. Началась драка. Те, которые говорят, что полетит ущерб был, колотят тех, которые говорят, что не полетит не было, а те, которые говорят, что не полетит не было, колотят тех, что полетит ущерб был. Или нет... кажется, наоборот: те, которые полетит ущерб был, тех, что не полетит не было... Или нет, наоборот... Словом, не разберешь, кто тут кого колотит. Все друг друга колотят..."


Но главной «претензией» к формуле «Роттердам +» было и остаётся то, что Порошенко, на пару с олигархом Ахметовым, провернули «аферу века» - выдав всем нам донбасский антрацит за импорт. Но они (на самом деле) скупались у вождей ДНР и ЛНР, пополняя их бюджет и свои карманы, иными словами - попросту МА-РО-ДЁРСТ-ВО-ВА-ЛИ! Из-за этой аферы мы с вами/все украинцы обнищали, - как минимум, - на 12 млрд. гривен. Мы с вами, оплатив антрацит с оккупированного Донбасса, не только выписали «премиальные» Ахметову и Порошенко в виде астрономической прибыли, но и пополнили сепаратистские бюджеты плотницких и захарченков…
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04.10.2020 19:40 Відповісти
Оцените «красоту игры»!
Порошенко предоставил Ахметову право ввести «Роттердам +». Все что украинские потребители платили за электроэнергию, которую производили Ахметовские ТЭС, шло на закупку угля на оккупированных территориях. Уголь брали по 25-50 долларов, но в стоимость электроэнергии закладывалась цена угля 100-105 $ (с доставкой с биржи Роттердама). Все объяснялось "энергонезависимостью от агрессора", а Ахметов и ДТЭК получали сверхприбыли. Компания ICU (в интересах Порошенко) потом скупала еврооблигации кампании Ахметова (они через Роттердам плюс безумно росли в цене). С января по ноябрь 2016 цена тепловой электроэнергии в Украине выросло вдвое. В итоге - на «Роттердаме+» получили профит более 20 000 000 000 гривен, Порошенко обогатился, российские наемники получили деньги на обучение своих детей в Украине и на строительство элитных домов. Ну и конечно закупили боеприпасы и амуницию чтобы лучше убивать украинских солдат. Народ попал на тарифы, цены и финансирование оккупантов из своего кармана.
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04.10.2020 19:43 Відповісти
А всё это - все эти «выводы» всех этих «экспертиз» - грандиозный спектакль для лохов! НАБУ открыто применило избирательный подход - попыталось «Роттердам +» объявить незаконным, а точно такой же газовый (но освященный МВФ) «Дюссельдорф +» оправдать. Такая непоследовательность сделала все потуги «независимых правоохранителей» неотличимо похожими на обычную проституцию банальное обслуживание одних олигархов в их борьбе с другими.
Единственное - в «Роттердам +» бенефициариями выступали частные компании. А в «Дюссельдорф +» все лишние деньги,- взимаемые с населения,- исчезали в «Нафтогазе» и шли на премии «образцовым сыновьям» и их «мамам», но и, всё-таки, чуть-чуть перечислялись в бюджет в виде налогов.
Представьте - если бы сегодня ВАКС сказал: «Да, дело нужно продолжить и наказать Вовка за формулу «Роттердам +»!», то кто бы должен был пойти под суд следующим: Шмыгаль, Зеленский или Коболев?... (Это все те которые приняли аналогичную формулу «Амстердам +» по газу в меморандуме с МВФ)
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05.10.2020 11:08 Відповісти
...Почитав коментарі ,, немає слів . ! довбодятлам уже все "розжували і в рот положили " ,, самі ж - зе-слідчі , провели всі можливі й неможливі експертизи , розказали , показали на пальцях і тд , що від ротердама+ , збитків НЕМАЄ , і не було ніколи ,, а їм - хоч кіл на голові теши . !! Ну що ж , якщо приємо бути ідіотами то , продовжуйте шукати - зраду і далі . То ваші проблеми .
Наливайченко про справу "Роттердам +": Відбувається нечуваний тиск на ВАКС - Цензор.НЕТ 6952 . .
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04.10.2020 20:04 Відповісти
да всё путём. всех отроттердамили по закону и всё население без убытков, а в одних прибылях.
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05.10.2020 00:14 Відповісти
 
 