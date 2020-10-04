Наливайченко про справу "Роттердам +": Відбувається нечуваний тиск на ВАКС
Зараз здійснюється тиск на суддю Вищого антикорупційного суду, яка ухвалила рішення про законність закриття справи "Роттердам +".
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці заявив колишній глава Служби безпеки України, нардеп від "Батьківщини" Валентин Наливайченко.
"Протягом тиждня трапилися речі, які підривають довіру до правоохоронних органів.
1. Здійснюється нечуваний тиск і навіть лунають погрози на адресу судді ВАКС, яка ухвалила рішення про законність закриття справи.
2. Детективи НАБУ несподівано, через місяць після закриття справи, заявляють, що у них є новий висновок експертизи, де начебто підтверджені збитки.
І тут починається найцікавіше. Справа була закрита на підставі фінальної комплексної експертизи спеціалізованого інституту Служби безпеки України. В ній брали участь всі провідні фахівці судових експертиз з передових експертних інститутів і вони підтвердили, що формула "Роттердам+" нікому збитків не завдала.
І тепер НАБУ вирішило протиставити комплексній експертизі СБУ довідку від приватного експерта, який останні роки тільки тим і займався, що обслуговував інтереси НАБУ і отримав за це з державного бюджету 520 тис. гривень.
Зараз детективи НАБУ пропонують всім нам повірити в те, що їхній приватний експерт має більше компетенції, ніж всі державні експертні установи включно зі спеціалізованим інститутом СБУ. Більше того, сама приватна експертиза проведена в порушення закону, вже після того, як справа була офіційно закрита.
Виявляється НАБУ, яке покликане захищати суспільні інтереси, вдається до маніпуляцій і відкритого порушення закону задля того, аби задовільнити дрібні політичні амбіції", - пише він.
Нагадаємо, 28 серпня Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила про закриття справи "Роттердам +" через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних. 11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам +". До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитку. 9 вересня сторона захисту офіційно отримала від САП копію постанови про закриття цієї справи.
Формула "Роттердам +" діяла в 2016-2019 роках для визначення ринкової вартості вугілля при розрахунку прогнозної оптової ціни електроенергії. Формула автоматично припинила чинності 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії, після цього ціна вугілля і електроенергії для промислових споживачів зросла.
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«Ну, з $4000 кинули, так шо, і надодачу з: «Порошенко барига-марьодьор», теж кинули ????!!!»
Гражданє, кому вєрить?
Как жить лоху дальшє ?
Чи може українцям зараз живеться креще, ніж півтора роки тому? Як з тарифами, зменшились?
Год назад уголь в Роттердаме был по 105, сейчас по 45
+ никуда не делся
Втім, юдька мовчить...
Общеизвестно, что это ты убил своего брата и сестру Эрику.
PS Текущие цены по "Роттердам+" сейчас находятся в районе 1400-1500грн, если что. А когда "Роттердам+" отменили, было время, когда внутренние цены у нас доходили до 2500-2700грн за тонну. Причем по этой цене продавал уголь вовсе не Ахметов, а государственные шахты, и плюс к этому ещё и субсидии получали.
Роттердам стоит на месте, это правда, а вот формула индикативной цены, по которой осуществлялись закупки государственными предприятиями, была, потом её отменили, и типа даже уголовное дело открыли на тех, кто её ввел, потом не смогли придумать, почему это плохо, и где тут ущерб, а цены на внутреннем рынке взлетели до небес. Поэтому расчет по формуле "Роттердам+" вернули, цены упали, но лобби "крепких хозяйственников" до сих засирает мозги через телевизор "давайте отменим". А в литре бензина в Европе 70% - налоги, поэтому он и дорогой. Социализм - весьма дорогая и затратная вещь, и деньги надо откуда-то брать, а в Европе сейчас правят бал леваки и популисты. Вот прямо как у нас сейчас.
Тепер чортоловка викликає старих робітників з дипломами від КГБ попрацювати? Скільки "налили"/відсипали/відмаслали? Чи знайшли старі досьє на Наливайкіна?
шар полетитущерб был, другие - что не полетитне было. Началась драка. Те, которые говорят, что полетитущерб был, колотят тех, которые говорят, что не полетитне было, а те, которые говорят, что не полетитне было, колотят тех, что полетитущерб был. Или нет... кажется, наоборот: те, которые полетитущерб был, тех, что не полетитне было... Или нет, наоборот... Словом, не разберешь, кто тут кого колотит. Все друг друга колотят..."
Но главной «претензией» к формуле «Роттердам +» было и остаётся то, что Порошенко, на пару с олигархом Ахметовым, провернули «аферу века» - выдав всем нам донбасский антрацит за импорт. Но они (на самом деле) скупались у вождей ДНР и ЛНР, пополняя их бюджет и свои карманы, иными словами - попросту МА-РО-ДЁРСТ-ВО-ВА-ЛИ! Из-за этой аферы мы с вами/все украинцы обнищали, - как минимум, - на 12 млрд. гривен. Мы с вами, оплатив антрацит с оккупированного Донбасса, не только выписали «премиальные» Ахметову и Порошенко в виде астрономической прибыли, но и пополнили сепаратистские бюджеты плотницких и захарченков…
Порошенко предоставил Ахметову право ввести «Роттердам +». Все что украинские потребители платили за электроэнергию, которую производили Ахметовские ТЭС, шло на закупку угля на оккупированных территориях. Уголь брали по 25-50 долларов, но в стоимость электроэнергии закладывалась цена угля 100-105 $ (с доставкой с биржи Роттердама). Все объяснялось "энергонезависимостью от агрессора", а Ахметов и ДТЭК получали сверхприбыли. Компания ICU (в интересах Порошенко) потом скупала еврооблигации кампании Ахметова (они через Роттердам плюс безумно росли в цене). С января по ноябрь 2016 цена тепловой электроэнергии в Украине выросло вдвое. В итоге - на «Роттердаме+» получили профит более 20 000 000 000 гривен, Порошенко обогатился, российские наемники получили деньги на обучение своих детей в Украине и на строительство элитных домов. Ну и конечно закупили боеприпасы и амуницию чтобы лучше убивать украинских солдат. Народ попал на тарифы, цены и финансирование оккупантов из своего кармана.
обычную проституциюбанальное обслуживание одних олигархов в их борьбе с другими.
Единственное - в «Роттердам +» бенефициариями выступали частные компании. А в «Дюссельдорф +» все лишние деньги,- взимаемые с населения,- исчезали в «Нафтогазе» и шли на премии «образцовым сыновьям» и их «мамам», но и, всё-таки, чуть-чуть перечислялись в бюджет в виде налогов.
Представьте - если бы сегодня ВАКС сказал: «Да, дело нужно продолжить и наказать Вовка за формулу «Роттердам +»!», то кто бы должен был пойти под суд следующим: Шмыгаль, Зеленский или Коболев?... (Это все те которые приняли аналогичную формулу «Амстердам +» по газу в меморандуме с МВФ)
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