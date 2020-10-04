Наливайченко про справу "Роттердам +": Відбувається нечуваний тиск на ВАКС

Зараз здійснюється тиск на суддю Вищого антикорупційного суду, яка ухвалила рішення про законність закриття справи "Роттердам +".

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці заявив колишній глава Служби безпеки України, нардеп від "Батьківщини" Валентин Наливайченко.



"Протягом тиждня трапилися речі, які підривають довіру до правоохоронних органів.

1. Здійснюється нечуваний тиск і навіть лунають погрози на адресу судді ВАКС, яка ухвалила рішення про законність закриття справи.

2. Детективи НАБУ несподівано, через місяць після закриття справи, заявляють, що у них є новий висновок експертизи, де начебто підтверджені збитки.

І тут починається найцікавіше. Справа була закрита на підставі фінальної комплексної експертизи спеціалізованого інституту Служби безпеки України. В ній брали участь всі провідні фахівці судових експертиз з передових експертних інститутів і вони підтвердили, що формула "Роттердам+" нікому збитків не завдала.

І тепер НАБУ вирішило протиставити комплексній експертизі СБУ довідку від приватного експерта, який останні роки тільки тим і займався, що обслуговував інтереси НАБУ і отримав за це з державного бюджету 520 тис. гривень.

Зараз детективи НАБУ пропонують всім нам повірити в те, що їхній приватний експерт має більше компетенції, ніж всі державні експертні установи включно зі спеціалізованим інститутом СБУ. Більше того, сама приватна експертиза проведена в порушення закону, вже після того, як справа була офіційно закрита.

Виявляється НАБУ, яке покликане захищати суспільні інтереси, вдається до маніпуляцій і відкритого порушення закону задля того, аби задовільнити дрібні політичні амбіції", - пише він.

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Нагадаємо, 28 серпня Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила про закриття справи "Роттердам +" через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних. 11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам +". До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитку. 9 вересня сторона захисту офіційно отримала від САП копію постанови про закриття цієї справи.

Формула "Роттердам +" діяла в 2016-2019 роках для визначення ринкової вартості вугілля при розрахунку прогнозної оптової ціни електроенергії. Формула автоматично припинила чинності 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії, після цього ціна вугілля і електроенергії для промислових споживачів зросла.