Наливайченко о деле "Роттердам+": Идет неслыханное давление на ВАКС

Сейчас осуществляется давление на судью Высшего антикоррупционного суда, которая приняла решение о законности закрытия дела "Роттердам+".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook заявил бывший глава Службы безопасности Украины, нардеп от "Батькивщины" Валентин Наливайченко.



"В течение недели произошли вещи, которые подрывают доверие к правоохранительным органам:

1) осуществляется неслыханное давление и даже звучат угрозы в адрес судьи Высшего антикоррупционного суда, которая приняла решение о законности закрытия дела;

2) детективы НАБУ неожиданно, через месяц после закрытия дела, заявляют, что у них есть новое заключение экспертизы, где якобы подтверждены убытки", – написал он.



Дело "Роттердам плюс" закрыли на основании финальной комплексной экспертизы специализированного института СБУ, рассказал Наливайченко.

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"В ней принимали участие все ведущие специалисты судебных экспертиз из передовых экспертных институтов, и они подтвердили, что формула "Роттердам плюс" никому ущерба не нанесла. И теперь НАБУ решило противопоставить комплексной экспертизе СБУ справку от частного эксперта, который в последние годы только тем и занимался, что обслуживал интересы НАБУ и получил за это из государственного бюджета 520 тыс. грн. Сейчас детективы НАБУ предлагают всем нам поверить в то, что их частный эксперт имеет больше компетенции, чем все государственные экспертные учреждения, включая специализированный институт СБУ", – добавил нардеп.



Он заявил, что саму экспертизу провели в нарушение законодательства – уже после закрытия дела.



"НАБУ, которое призвано защищать общественные интересы, прибегает к манипуляциям и открытому нарушению закона для того, чтобы удовлетворить мелкие политические амбиции", – резюмировал Наливайченко.

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Напомним, 28 августа Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых. 11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба. 9 сентября сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.

Формула "Роттердам+" действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости угля при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии. Формула автоматически прекратила действие 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленных потребителей выросла.