Єрмак про Козака: "Є нормальні робочі взаємини. Вони непрості. Я відстоюю українські інтереси"
У керівника Офісу президента України Андрія Єрмака нормальні робочі, але непрості відносини із заступником керівника адміністрації президента РФ Дмитром Козаком.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" в суботу.
Вони зустрічаються в рамках роботи радників глав держав нормандської четвірки, у них нормальні робочі відносини, які при цьому непрості, тому що глава ОП наголосив, що відстоює інтереси України.
"Ви знаєте, вона (комунікація з Козаком. - Ред.) зберігається, вона не змінюється. Ми зустрічаємося в рамках нормандського формату. Триває обмін документами в підготовці нормандського формату", - сказав він.
Єрмак зазначив, що ті самі рішення про кілька обмінів утримуваними особами з ОРДЛО були остаточно прийняті тільки після розмов президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна, але робочі моменти керівник ОП погоджував із Козаком.
"Я людина справи, я можу сказати, що є результат цієї роботи, і є нормальні робочі взаємини. Вони непрості. Я відстоюю українські інтереси. Я готовий сьогодні вести розмови з усіма, щоб принести на нашу землю мир. Я маю на увазі тих, хто сьогодні представляє інтереси Російської Федерації в Тристоронній контактній групі - це пан Гризлов, і в нормандському форматі - пан Козак", - зазначив він.
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Лапша для 73%.
Нафталіни Злодії кравчук та фокін ЦЕ почули...
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Життєпис
Народився https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 21 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1971 1971 року у Києві. Мати - Марія Олександрівна, росіянка, колишня жителька міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Санкт-Петербург .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] Батько - Борис Михайлович, працював військовим радником по лінії ГРУ в Афганістані, підтримує контакти с керівництвом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 ГРУ Росії . Особисто знав керівника відомства https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігоря Коробова , проживає у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москві .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4]