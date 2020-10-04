Єрмак про Козака: "Є нормальні робочі взаємини. Вони непрості. Я відстоюю українські інтереси"

У керівника Офісу президента України Андрія Єрмака нормальні робочі, але непрості відносини із заступником керівника адміністрації президента РФ Дмитром Козаком.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" в суботу.

Вони зустрічаються в рамках роботи радників глав держав нормандської четвірки, у них нормальні робочі відносини, які при цьому непрості, тому що глава ОП наголосив, що відстоює інтереси України.

"Ви знаєте, вона (комунікація з Козаком. - Ред.) зберігається, вона не змінюється. Ми зустрічаємося в рамках нормандського формату. Триває обмін документами в підготовці нормандського формату", - сказав він.

Єрмак зазначив, що ті самі рішення про кілька обмінів утримуваними особами з ОРДЛО були остаточно прийняті тільки після розмов президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна, але робочі моменти керівник ОП погоджував із Козаком.

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"Я людина справи, я можу сказати, що є результат цієї роботи, і є нормальні робочі взаємини. Вони непрості. Я відстоюю українські інтереси. Я готовий сьогодні вести розмови з усіма, щоб принести на нашу землю мир. Я маю на увазі тих, хто сьогодні представляє інтереси Російської Федерації в Тристоронній контактній групі - це пан Гризлов, і в нормандському форматі - пан Козак", - зазначив він.