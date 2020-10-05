Полтава відмовилася запроваджувати карантинні обмеження, попри потрапляння в "помаранчеву" зону. ВIДЕО

Від сьогодні Полтава офіційно перебуває в "помаранчевій" карантинній зоні. Секретар міськради Олександр Шамота зібрав термінову пресконференцію, на якій заявив, що нові карантинні обмеження в місті не будуть впроваджувати, місто буде жити в уже звичному режимі.

"Ми повинні дати можливість людям працювати. Транспорт повинен працювати в звичайному режимі. Ми не повинні нічого закривати. Ми вже мали жорсткий карантин, ми показали, яким чином це все працює. Ми отримали спад економіки, ми отримали дірку в бюджеті, безробіття і зараз не маємо права наражати людей на небезпеку і позбавляти їх права працювати. Я вважаю, що перед тим як запроваджувати жорсткий карантин, держава повинна дати компенсатор для людей, які будуть виживати. Я категорично проти жорстких заходів щодо зменшення кількості транспорту або закриття будь-якого підприємства на території міста", - заявив Шамота, передає Цензор.НЕТ.

"Я бачу, що людям якимось чином потрібно заробляти гроші. Люди повинні мати можливість дістатися до роботи і повернутися додому, відвести дітей на навчання. І зараз зупиняти місто повторно я не планую. Ми побачили до чого привів жорсткий карантин - до масового безробіття, до масового звільнення, до того, що ми зараз маємо дірку в бюджеті 74 млн грн, яку нам ніхто не компенсує. Я звертався до прем'єр-міністра з проханням зменшити витрати до Державного бюджету, де 260 млн грн на рік. Але нас не чують і вилучення тривають. Місто має в цій історії якось виживати", - додав він.

"Ми за цей період підготували лікарняні заклади, забезпечили засобами індивідуального захисту і будемо боротися з ковідом, враховуючи наявний досвід. Економіка повинна працювати. Я вважаю, що все має працювати. Кожен заклад - це робочі місця. Ми таким чином не зупинимо поширення хвороби", - зазначив Шамота.

Олександр Шамота, правда, додав, що це його особисте рішення і він його не обговорював з обласною владою.

Шамота також записав відеозвернення до полтавських підприємців, в якому нагадує, що місто відтепер увійшло в "помаранчеву" зону. Разом з тим він закликає представників малого і середнього бізнесу та перевізників не змінювати графіки роботи.

"Комуналка сама себе не заплатить також", - говорить Шамота.

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"Ми відкриваємо гарячу лінію безоплатної правової допомоги. Якщо на вас склали протокол за порушення карантину, телефонуйте 099 481 85 70 - наші професійні юристи допоможуть вам оскаржити його в суді", - зазначає Шамота.