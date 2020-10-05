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Новини Коронавірус і карантин
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Полтава відмовилася запроваджувати карантинні обмеження, попри потрапляння в "помаранчеву" зону. ВIДЕО

Від сьогодні Полтава офіційно перебуває в "помаранчевій" карантинній зоні. Секретар міськради Олександр Шамота зібрав термінову пресконференцію, на якій заявив, що нові карантинні обмеження в місті не будуть впроваджувати, місто буде жити в уже звичному режимі.

"Ми повинні дати можливість людям працювати. Транспорт повинен працювати в звичайному режимі. Ми не повинні нічого закривати. Ми вже мали жорсткий карантин, ми показали, яким чином це все працює. Ми отримали спад економіки, ми отримали дірку в бюджеті, безробіття і зараз не маємо права наражати людей на небезпеку і позбавляти їх права працювати. Я вважаю, що перед тим як запроваджувати жорсткий карантин, держава повинна дати компенсатор для людей, які будуть виживати. Я категорично проти жорстких заходів щодо зменшення кількості транспорту або закриття будь-якого підприємства на території міста", - заявив Шамота, передає Цензор.НЕТ.

"Я бачу, що людям якимось чином потрібно заробляти гроші. Люди повинні мати можливість дістатися до роботи і повернутися додому, відвести дітей на навчання. І зараз зупиняти місто повторно я не планую. Ми побачили до чого привів жорсткий карантин - до масового безробіття, до масового звільнення, до того, що ми зараз маємо дірку в бюджеті 74 млн грн, яку нам ніхто не компенсує. Я звертався до прем'єр-міністра з проханням зменшити витрати до Державного бюджету, де 260 млн грн на рік. Але нас не чують і вилучення тривають. Місто має в цій історії якось виживати", - додав він.

"Ми за цей період підготували лікарняні заклади, забезпечили засобами індивідуального захисту і будемо боротися з ковідом, враховуючи наявний досвід. Економіка повинна працювати. Я вважаю, що все має працювати. Кожен заклад - це робочі місця. Ми таким чином не зупинимо поширення хвороби", - зазначив Шамота.

Олександр Шамота, правда, додав, що це його особисте рішення і він його не обговорював з обласною владою.

Шамота також записав відеозвернення до полтавських підприємців, в якому нагадує, що місто відтепер увійшло в "помаранчеву" зону. Разом з тим він закликає представників малого і середнього бізнесу та перевізників не змінювати графіки роботи.

"Комуналка сама себе не заплатить також", - говорить Шамота.

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"Ми відкриваємо гарячу лінію безоплатної правової допомоги. Якщо на вас склали протокол за порушення карантину, телефонуйте 099 481 85 70 - наші професійні юристи допоможуть вам оскаржити його в суді", - зазначає Шамота.

Полтава відмовилася запроваджувати карантинні обмеження, попри потрапляння в помаранчеву зону 01

Автор: 

карантин (18172) Полтава (564) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Наперсточник кернес тоже не признавал ковида и не хотел вводить карантинніе мері. Теперь єтот гад лечится от короні в Германии, а Харьков занимает первое место по количеству заболевших. Ждем Полтаву. Догоняйте
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05.10.2020 12:19 Відповісти
+9
"перед тим як запроваджувати жорсткий карантин, держава повинна дати компенсатор для людей" ЗОЛОТІ СЛОВА! Чи ЗекоМанда думає, що люди можуть закритись по домах і квартирах і тижнями нічого не їсти, не пити????
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05.10.2020 13:24 Відповісти
+7
С этими их "зонами" - сплошная фигня: непонятно из чего они исходят! Население Полтавской области 1млн 400тыс, сейчас "короной" болеет 1754 человека, всего зарегистрировано 2965 случаев! В моей области население меньше миллиона, болеет 3588, ежедневный прирост в среднем 95-100 случаев в день, всего случаев "короны" - 4677, и - тишь и благодать! народ чихать хотел на маски и соцдистанцию, и - никакой "оранжевой зоны" нам не обьявляют!
Так что - шота с этими их "зонами" не понятно.) Не исключено, что это какие-то предвыборные"игры" с мэрами городов.
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05.10.2020 12:36 Відповісти
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Власть Черкасс против, теперь Полтава, это уже заразительно.
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05.10.2020 12:00 Відповісти
сепаратизм бывает разный... но всегда заразительный
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05.10.2020 13:06 Відповісти
Был еще и Тернополь.
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05.10.2020 15:35 Відповісти
Мэр - должность выборная. Они просто понимают, что второй раз отправить на карантин = подписать себе политический приговор.
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05.10.2020 17:21 Відповісти
да уж как обычно . сам полтавчанин . вчера ехал в маршрутке . из десяти пассажиров в маске был только я . видимо у остальных иммунитет на ковид
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05.10.2020 12:00 Відповісти
Ви знаєте, все може бути. У моєму місті судячи з того, що воно невелике і всі один одного знають, з 10000 перехворіли близько семи. Але підтвердження саютьща разюзуеок тестів лише близько 700. Це ті, які не пошкодуяали грошей на тестування, яке ьещоплатним не є. Інші контакту чи з хворими, маючи ті ж симптоми такого підтвердження не мають. І ще. Діє спущений міністерством охорони здоров'я усний наказ під різними приводами не діагностувати КОВІД, особливо у медичних працівників. Бо оплачувати нічим. Грошей тупо нема.
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05.10.2020 12:06 Відповісти
вот вот . и у нас в больницах массово диагностируют пневмонию . но тестов не делают
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05.10.2020 12:24 Відповісти
Пф. Берите выше.
Рядом стройка метро на Виноградарь в Киеве. Там с начала локдауна не останавливаются работы. ВСЕ без масок.
Рядом стройка Варшавского квартала, те перерыв на выходные такие делают. Тоже ВСЕ без масок.
Гор трупов и остановки стройки из-за эпидемии не наблюдается.
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05.10.2020 17:51 Відповісти
...не наблюдается пока что. Потом посмотрим.
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06.10.2020 04:43 Відповісти
Оранжевая зона это не остановка транспорта и предприятий, в основном это ограничение массовых мероприятий, включая ночные клубы и т.п.
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05.10.2020 12:02 Відповісти
Видать этот парень любитель ночных клубов?
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05.10.2020 12:08 Відповісти
Наперсточник кернес тоже не признавал ковида и не хотел вводить карантинніе мері. Теперь єтот гад лечится от короні в Германии, а Харьков занимает первое место по количеству заболевших. Ждем Полтаву. Догоняйте
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05.10.2020 12:19 Відповісти
С этими их "зонами" - сплошная фигня: непонятно из чего они исходят! Население Полтавской области 1млн 400тыс, сейчас "короной" болеет 1754 человека, всего зарегистрировано 2965 случаев! В моей области население меньше миллиона, болеет 3588, ежедневный прирост в среднем 95-100 случаев в день, всего случаев "короны" - 4677, и - тишь и благодать! народ чихать хотел на маски и соцдистанцию, и - никакой "оранжевой зоны" нам не обьявляют!
Так что - шота с этими их "зонами" не понятно.) Не исключено, что это какие-то предвыборные"игры" с мэрами городов.
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05.10.2020 12:36 Відповісти
Кернес имеет финансы и уже выздоровел, а найдёшь ли ты минимум 30 тыс.грв. на лечение? Найдёшь ли ты 3100 грв.в день, если по государственной программе бесплатные антибиотики они просто закончились?
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05.10.2020 14:10 Відповісти
Какие еще антибиотики? От ковида антибиотики не нужны.
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06.10.2020 03:34 Відповісти
Зивокс(Линезолид)-синтетический и очень дорогой антибиотик.
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06.10.2020 08:13 Відповісти
Харьков на третьем месте. Первый Киев - 24 736, Второй - Львов - 21 294, Харьков чуть больше 20ти.
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05.10.2020 17:19 Відповісти
..Эх, пить будем, и гулять будем,
А смерть придёт, помирать будем.
Вопщем всем на всех пофик.
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05.10.2020 12:28 Відповісти
"перед тим як запроваджувати жорсткий карантин, держава повинна дати компенсатор для людей" ЗОЛОТІ СЛОВА! Чи ЗекоМанда думає, що люди можуть закритись по домах і квартирах і тижнями нічого не їсти, не пити????
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05.10.2020 13:24 Відповісти
Зебилам еда не нужна)))
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05.10.2020 13:36 Відповісти
Защитные индивидуальные меры может и нужно применять, но есть наука, которая гласит, что эпидемия, это когда число заболевших 5% и более от всех жителей в данной местности. Но как можно считать эпидемией ситуацию в Полтавской области, если там 1754х100%/140000= 0,12%??? И это 1754 человека под подозрением, а не фактически заболевших потому, что то, что называется тестированием - не понятно что тестируют и чем тестируют поскольку до сих пор ещё никто точно не описал суть этой болячки. А личный врач Билла Гейста вообще говорит, что мировая ученая медицина до сих не уверена, что это вообще вирус???!!
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05.10.2020 13:33 Відповісти
Підтримую секретара полтавської міськради, залишилися ще адекватні люди, не уражені коронапсихозом
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05.10.2020 14:05 Відповісти
Бедные умрут от covid-19, а богатые останутся в живых, так как имеют средства на лечение.
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05.10.2020 14:12 Відповісти
Полтаві потрібен "Полтава", про це треба думати полтавцям...
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05.10.2020 14:42 Відповісти
та туди тобі й дорога.тільки не кричіть потім-памагітє
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05.10.2020 16:24 Відповісти
Полтава выздоровела от коронобесия. Бо кращий ликарь це мер.
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05.10.2020 17:11 Відповісти
Полтаська міська рада може офіційно не визнавати коронавіруса. Аж до самих виборів...
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05.10.2020 17:16 Відповісти
Их заявления не имеют силы,но попиарился для дебилов перед выборами однозначно.
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05.10.2020 18:04 Відповісти
Где лечить будете когда в городе пойдут сотни а потом и тысячи инфицированных.. Полтавчани сколько в городе клиник где больных ковидом лечат?
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05.10.2020 18:50 Відповісти
Он, в принципе, правду говорит, что зе!лень, перекрывая намертво экономику, без никаких компенсаторов, просто убивает страну и людей. Это чистая правда. С другой стороны и ковид - не мираж. Просто мы пришли к моменту истины, когда видно кто мы есть, на что способны и на что способно наше государство. И это очень печально, потому, что похвастаться нечем. Похоже мы будем погибать так или иначе.
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06.10.2020 08:30 Відповісти
ЧТО только ТВОРЯТ "чудотворные" местные выборы, НЕ ужели люди не понимают, ЧТО ради своего пиара местные ЧИНУШИ подвергают риску жителей городов.
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05.10.2020 19:10 Відповісти
Не знаю, що творять чудотворні вибори, зате знаю, що творить чудотворний ковЫд, який за півроку встиг побороти всі інші хвороби: кір, туберкульоз, СНІД та ін. Вони щезли, як роса на сонці.
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06.10.2020 06:21 Відповісти
хоть гдето у нас люди с мозгами остались маски долой
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05.10.2020 20:49 Відповісти
В моїй статті описано, як лікувати коронавірус без карантину і масок - достатньо впровадити лазерну терапію, профілактичні процедури. Все це вже давно пройдено!!! Чому цього не розуміє і не впроваджує Міністерство охорони здоров'я НЕ ЗРОЗУМІЛО... НЕВЖЕ ВІДСУТНІСТЬ МІЗКІВ?... http://inerton.kiev.ua/V.Krasnoholovets_scientific_medicine2020.07.20[UKR].pdf
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05.10.2020 21:38 Відповісти
повесте на этого умника будущие смерти людей от Ковида в Полтаве
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05.10.2020 21:51 Відповісти
 
 