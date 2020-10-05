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Новини
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Рятувальники ліквідували 8 осередків займання на Луганщині, ще 2 гасять, - ДСНС

Рятувальники ліквідували 8 осередків займання на Луганщині, ще 2 гасять, - ДСНС

Станом на 20:00 5 жовтня в Луганській області вдалося ліквідувати вісім вогнищ займання.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 20:00 5 жовтня через 10 основних осередків пожеж лісових масивів, очерету і сухої рослинності 8 осередків ліквідовано, 2 осередки локалізовано", - сказано в повідомленні.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 20 тис. га.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, під час ліквідації лісових пожеж виявлено тіла 11 осіб, з яких 3 загинуло внаслідок отруєння продуктами горіння, 1 людина - від отриманих опіків, 3 людини – внаслідок серцевих нападів і причина загибелі ще 4 встановлюється. Постраждало 18 осіб (зокрема 3 співробітники ДСНС).

Читайте також: Пожежники на Луганщині відстояли електропідстанцію і газопровід, - РДА. ФОТОрепортаж

Автор: 

пожежа (4360) ДСНС (5167) Луганська область (4892)


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Топ коментарі
+3
А головнокомандуючий тим часом ліквідував коронавірус. Теж у голові. Як і війну.
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05.10.2020 21:19 Відповісти
+2
зато зеля отпиарился что научился быстро тушить...
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05.10.2020 21:14 Відповісти
+2
https://twitter.com/JohannPavliv
https://twitter.com/JohannPavliv

J. Pavliv

@JohannPavliv


нормальна влада вже б скликала Раду безпеки ООН, бо тут явний злочин проти людяності, та зеленим в дупі злочини московитів проти України.
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05.10.2020 21:32 Відповісти
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На передовой не утихают пожары: огонь перекинулся на позиции боевиков.
Хоть одна гарна новина!
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05.10.2020 21:10 Відповісти
Головне, що падла зельцман до цього не причетна! Бо Кокс - він такий! ) Аби до Пороха нє донюхацца!)))
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05.10.2020 21:19 Відповісти
зато зеля отпиарился что научился быстро тушить...
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05.10.2020 21:14 Відповісти
так то он про свет говорил, наконец-то довбень понял принцип работы выключателя
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05.10.2020 21:17 Відповісти
А головнокомандуючий тим часом ліквідував коронавірус. Теж у голові. Як і війну.
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05.10.2020 21:19 Відповісти
https://twitter.com/JohannPavliv
https://twitter.com/JohannPavliv

J. Pavliv

@JohannPavliv


нормальна влада вже б скликала Раду безпеки ООН, бо тут явний злочин проти людяності, та зеленим в дупі злочини московитів проти України.
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05.10.2020 21:32 Відповісти
Та то ж нормальна влада... А шо ві хочете від , тіпо влади зельцмана-наркомана?!)
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05.10.2020 21:39 Відповісти
Потрібні асиметрічні відповіді, наприклад перевірка документів, обшук та негайна висилка за межі держави тих, хто не зможе засвідчити законнність свого перебування в Україні, наприклад серед колективів московських монастирів, ліквідація і заборона проросійських організацій.
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05.10.2020 22:28 Відповісти
Це ми з тобою розуміємо а московські воші шо зараз при владі мислять не як українці а як ватники зрадники чим гірше державі тим краще їм
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05.10.2020 22:45 Відповісти
само пртухло, потому что гореть больше нечему
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06.10.2020 06:50 Відповісти
 
 