Рятувальники ліквідували 8 осередків займання на Луганщині, ще 2 гасять, - ДСНС

Станом на 20:00 5 жовтня в Луганській області вдалося ліквідувати вісім вогнищ займання.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 20:00 5 жовтня через 10 основних осередків пожеж лісових масивів, очерету і сухої рослинності 8 осередків ліквідовано, 2 осередки локалізовано", - сказано в повідомленні.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 20 тис. га.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, під час ліквідації лісових пожеж виявлено тіла 11 осіб, з яких 3 загинуло внаслідок отруєння продуктами горіння, 1 людина - від отриманих опіків, 3 людини – внаслідок серцевих нападів і причина загибелі ще 4 встановлюється. Постраждало 18 осіб (зокрема 3 співробітники ДСНС).

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