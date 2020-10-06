Щоб робити висновки про отруєння Навального, нам потрібні деталі, - Зеленський

Перш ніж робити висновки щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, необхідно дочекатися результатів розслідування, яке веде Німеччина, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Весь світ сьогодні дуже уважно стежить за деталями та результатами розслідування трагедії з паном Навальним, які має опублікувати німецька сторона. Ми маємо це побачити. Ми – як суспільство, ви – як журналіст, я – просто як людина, навіть не як Президент, – щоб робити ті чи інші висновки щодо пана Навального, нам необхідні деталі", - сказав він в інтерв'ю європейському виданню Politico Europe, яке опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо, що будь-яка політика, спрямована на такі складні питання, направлена на загрозу людям у цій політиці. Я впевнений, що всі лідери мають об'єднуватися у висловлюваннях, санкційній політиці і зробити все, щоб не допустити продовження такої трагічної, складної політики", - додав Зеленський.

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Як повідомлялося, 2 вересня влада Німеччини із посиланням на лабораторію бундесверу оголосила про те, що в організмі Навального виявлено сліди отрути з групи "Новачок", про яку стало відомо після отруєння у Великій Британії ексспівробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в березні 2018 року. Відповідальність за замах на Скрипалів британська влада поклали на Росію. У Москві відкидають ці звинувачення.