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Щоб робити висновки про отруєння Навального, нам потрібні деталі, - Зеленський

Щоб робити висновки про отруєння Навального, нам потрібні деталі, - Зеленський

Перш ніж робити висновки щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, необхідно дочекатися результатів розслідування, яке веде Німеччина, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Весь світ сьогодні дуже уважно стежить за деталями та результатами розслідування трагедії з паном Навальним, які має опублікувати німецька сторона. Ми маємо це побачити. Ми – як суспільство, ви – як журналіст, я – просто як людина, навіть не як Президент, – щоб робити ті чи інші висновки щодо пана Навального, нам необхідні деталі", - сказав він в інтерв'ю європейському виданню Politico Europe, яке опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо, що будь-яка політика, спрямована на такі складні питання, направлена на загрозу людям у цій політиці. Я впевнений, що всі лідери мають об'єднуватися у висловлюваннях, санкційній політиці і зробити все, щоб не допустити продовження такої трагічної, складної політики", - додав Зеленський.

Також читайте: Німеччина не пустила російського консула до Навального, - МЗС РФ

Як повідомлялося, 2 вересня влада Німеччини із посиланням на лабораторію бундесверу оголосила про те, що в організмі Навального виявлено сліди отрути з групи "Новачок", про яку стало відомо після отруєння у Великій Британії ексспівробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в березні 2018 року. Відповідальність за замах на Скрипалів британська влада поклали на Росію. У Москві відкидають ці звинувачення.

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) отруєння (945) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+37
Чтобы делать выводы об отравлении Навального, нам нужны детали, - Зеленский - Цензор.НЕТ 555
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06.10.2020 11:07 Відповісти
+33
Чтобы делать выводы об отравлении Навального, нам нужны детали, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4395
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06.10.2020 11:10 Відповісти
+28
Ох он и ДЕБИЛ...
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06.10.2020 11:09 Відповісти
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Чтобы делать выводы об отравлении Навального, нам нужны детали, - Зеленский - Цензор.НЕТ 555
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06.10.2020 11:07 Відповісти
У сміхуна проблема, як би так прогнутись перед Х**лом, щоб в Україні його не було протестів.
Клоун:
"І де ці українці взялись на мою голову ?! З хохлами і малоросами було так весело і спокійно !"
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06.10.2020 11:40 Відповісти
там скорее "лицо с усами", а наш - сразу за "лицом" пойдет.... заглядывать и видеть мир. Правда "лицо с усами" приятней щекочет "кое-что",..... как и Мигалков.
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06.10.2020 11:44 Відповісти
Ох он и ДЕБИЛ...
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06.10.2020 11:09 Відповісти
Напевне запитання було несподіване і відповіді на нього прописано не було. Тому Зєлєнскій і сказав те, що думає насправді, а не те, що хотіла почути Європа. Європейці звичайно ж офігіють. Але ще більше офігіє сам Зєлєнскій від їхньої наступної реакції. Одне можна сказати напевне - візит на саміт Україна - ЄС доя Зєлєнского втратив сенс. ЄС перестанеш бути не лише ьанкоматом, але й ьезоплатним пунктом роздачі їжі голоду чим. Окремо потішиться Мєркєль, слова якої Зєлєнскій услід за кацапами поставив під сумнів, звинувативши у брехні.
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06.10.2020 11:26 Відповісти
Навального действительно отравили "Новичком", - эксперты ОЗХО
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06.10.2020 22:33 Відповісти
Так я ж не ставлю це під сумнів. Я ж не Зєлєнскій і нічого кацапам не винен. 😁
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06.10.2020 22:37 Відповісти
чуть неправильно. цитата "Навального действительно отравили "Новичком", - эксперты ОЗХО". это как бы ответ Зелупени на его "Чтобы делать выводы об отравлении Навального, нам нужны детали", - Зеленский
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07.10.2020 10:00 Відповісти
Чтобы делать выводы об отравлении Навального, нам нужны детали, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4395
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06.10.2020 11:10 Відповісти
ноша важка, а ти не підготовлений
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06.10.2020 11:26 Відповісти
Добрих два - три кілограми гівна. Напевне це все, що він може нести і то у собі.
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06.10.2020 22:38 Відповісти
криворогульный петух, опять боится назвать своего босса - организатором отравления навального
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06.10.2020 11:11 Відповісти
Які "деталі"? Що він збирається з ними робити, з тими "деталями"? Та ху@ло клало на нього і на ті "деталі". Що він меле
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06.10.2020 11:12 Відповісти
Да, тебе нужны детали человеческого мозга. Мозг осла неспособен переваривать информацию.
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06.10.2020 11:12 Відповісти
Опять бумажки от Козака-дЕрмака безмозглое прочитало. Феерический дблд
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06.10.2020 11:15 Відповісти
Жаль, что віпавшая "деталь" из подштанников )(уйла стало президентом моей страні...(((
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06.10.2020 11:16 Відповісти
Чтобы делать выводы об отравлении Навального, нам нужны детали/ Власти Германии: Навального отравили веществом группы "Новичок" 2 сентября 2020,ВВС. Но у четыреждыуклониста есть бизнес в РФ. Поэтому привычное: Чтобы да так нет.
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06.10.2020 11:17 Відповісти
Весь мир уже подтвердил ,а этому отсосу х-ла нужны детали!Детали чего ,как травили,так перезвони ,тому с кем ты встречался в Омане он тебе расскажет.
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06.10.2020 11:19 Відповісти
Обвинить может только СУД
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06.10.2020 11:19 Відповісти
Путин насоветовал ?
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06.10.2020 11:20 Відповісти
Єрмак дорожку насипав
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06.10.2020 11:31 Відповісти
Гордишься своим выбором?
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06.10.2020 14:21 Відповісти
Дайте Зеленському Новачка, він особисто буде проводити експертизу. Думка провідних західних спеціалістів йому не указ.
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06.10.2020 11:20 Відповісти
Вава величайший химик современности.Если ему дадут отпить из той бутылки с водой со следами "новичка",он на вкус определит количество яда,год его производства и есть ли гемморой у завлаборатории,где произвели этот яд.
Всё остальное-это
Щоб робити висновки про отруєння Навального, нам потрібні деталі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3173
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06.10.2020 11:50 Відповісти
Такой трагической ,сложной политике.Вникните в бред.Набор фраз,недоразвитого.
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06.10.2020 11:21 Відповісти
ЗеДетали
Щоб робити висновки про отруєння Навального, нам потрібні деталі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4946
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06.10.2020 11:21 Відповісти
Жаль, что віпавшая "деталь" из подштанников )(уйла стало президентом моей страні...(((
"...Мы понимаем, что любая политика, направленная на такие сложные вопросы, направлена на угрозу людям в этой политике. Я уверен, что все лидеры должны объединяться в высказываниях, санкционной политике и сделать все, чтобы не допустить продолжения такой трагической, сложной политики",Источник: https://censor.net/ru/n3223122..."

Єто типа: "У всех есть САПОГИ. У меня нет САПОГОВ. Прощу дать САПОГИ. ЗАЯВЛЕНИЕ".
Альо!!! Кто-нить, в зеленом гадюшнике, наймите ему репетитора по постановке предложений за 2-3 класс!!!
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06.10.2020 11:21 Відповісти
Зате Ріфа і дівчат ти звинуватив без усіляких деталей, чмо сцикливе!
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06.10.2020 11:22 Відповісти
Это реально Кринж. 2 девушки поставили на унитаз целого Янелошка..... Я не думал шоб "мужик" мог испугаться ролика.
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06.10.2020 11:41 Відповісти
Когнитивненько. А для обвинения "убийц" Шеремета детали не нужны.
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06.10.2020 11:22 Відповісти
зюзінька, удавати розумного - то не твоє
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06.10.2020 11:23 Відповісти
Физическая расправа над инакомыслящими - это у этого придурка такая трагическая политика?
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06.10.2020 11:27 Відповісти
Зєля! "Новічок" - це не кокс! Його не нюхають! Ніхто тобі цих "деталів" на дорожку не насипить, щоб ти перевірив!
Схоже, що свіжачок таки з кремля Зєлє Єрмак підігнав.
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06.10.2020 11:27 Відповісти
А как же Сцыкло обвиняло Порошенко? Там "выводов" не нужно было дожидаться?
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06.10.2020 11:28 Відповісти
эх, так и знала, что зежаба не подведет и обосрется
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06.10.2020 11:28 Відповісти
ти диви, - воно про деталі згадало..... а коли арештовували волонтерів за вбивство якогось Шеремета, то це зелене чмо з трибуни кричало, що вони винуваті і мають сидіти....хоча слідства і в помині не було.... яке все-таки противне і бридке чмо ми вибрали президентом.
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06.10.2020 11:29 Відповісти
ми\\\\\\

я не ходил напр., но да - мы. Мы же все выбрали это......
Отдуваться - не всем только лишь нам(©)(с)
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06.10.2020 11:40 Відповісти
Страшный позор Украины,быть под таким идиотом
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06.10.2020 11:30 Відповісти
амерский "стенд-ап" был - показали Зелю за роялем и сказали немало правильного(б.же, они выбрали этого - потерянная страна) - и шо, они неправы?
Кринж, стыд, позор.
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06.10.2020 11:37 Відповісти
ну, анализы там, от Пальчевского...или на худой конец от Шария.
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06.10.2020 11:45 Відповісти
Всё ясно ...только одной задницей очень трудно усидеть на двух стульях особенно когда ***** один из этих стульев может выбить в любую секунду ..
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06.10.2020 11:33 Відповісти
Всегда считал Овоща - Чивокуню - мастером єпического бреда... Но тут... Против простуженной крісі - Завгар - несудимій просто .... Нервно курит...
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06.10.2020 11:33 Відповісти
"Мы понимаем, что любая политика, направленная на такие сложные вопросы, направлена на угрозу людям в этой политике. Я уверен, что все лидеры должны объединяться в высказываниях, санкционной политике и сделать все, чтобы не допустить продолжения такой трагической, сложной политики", - добавил Зеленский. Источник: https://censor.net/ru/n3223122\\\\\\\\\\\\
Щоб робити висновки про отруєння Навального, нам потрібні деталі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1722
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06.10.2020 11:35 Відповісти
На этом фоне Залдостанов - Цицерон.
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06.10.2020 13:24 Відповісти
из цикла "рано говорить о поджогах на лугандонии. нужны детали"
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06.10.2020 11:36 Відповісти
"чтобы не допустить продолжения такой трагической, сложной политики", - добавил Зеленский.
-------------
Зебанько очередное преступление ***** на государственном уровне называет "трагоческой сложной политикой"
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06.10.2020 11:38 Відповісти
трагической
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06.10.2020 11:39 Відповісти
так зеленский на стороне расии... а умом расию не понять... и остается только печень...
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06.10.2020 11:41 Відповісти
Осел, ну куда ты в калашный ряд? Куют коня - оно свое копытце обоссаное подставляет...Хто тебе, дураку, советы то такие дает?
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06.10.2020 11:43 Відповісти
Когда с бумажки читает, то куда не шло, а тут видно сам изложил, или наклал...
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06.10.2020 12:01 Відповісти
Наркоман на крючке у ФСБ.
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06.10.2020 12:05 Відповісти
те що ти називаєш деталями зветься півкулі головного мозку.
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06.10.2020 12:46 Відповісти
Щоб робити висновки про отруєння Навального, нам потрібні деталі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9296
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06.10.2020 12:52 Відповісти
Зализали. Як Зеленський все більше стає схожим на Брежнєва - "Стоп реванш"
Аніматор для дорослих. Для чого президент України повернувся на сцену та поїхав на гастролі?
Зализали. Як Зеленський все більше стає схожим на Брежнєва.
Ще один "проффесор"? Шостого президента підозрюють, що його диплом про вищу освіту - фальшивий.https://www.youtube.com/watch?v=MWwL_j_n-UM Дивіться у програмі "Стоп реванш".
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06.10.2020 12:58 Відповісти
Та дайте янелоху уже попробовать этот "новичок". Всем дают, а он как лох неофаченый!
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06.10.2020 14:54 Відповісти
"Это какой то позор..." (с)
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06.10.2020 16:04 Відповісти
Правильно. Чтоб делать гос заявления нужны официальные выводы Германии.
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07.10.2020 01:36 Відповісти
 
 