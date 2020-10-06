Чтобы делать выводы об отравлении Навального, нам нужны детали, - Зеленский

Прежде чем делать выводы касательно отравления российского оппозиционера Алексея Навального, необходимо дождаться результатов расследования, которое ведет Германия, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Весь мир сегодня очень внимательно следит за деталями и результатам расследования трагедии с господином Навальным, которые должна опубликовать немецкая сторона. Мы должны это увидеть. Мы - как общество, вы - как журналист, я - просто как человек, даже не как президент - чтобы делать те или иные выводы относительно господина Навального, нам необходимые детали", - сказал он в интервью европейскому изданию Politico Europe, которое опубликовано на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Мы понимаем, что любая политика, направленная на такие сложные вопросы, направлена на угрозу людям в этой политике. Я уверен, что все лидеры должны объединяться в высказываниях, санкционной политике и сделать все, чтобы не допустить продолжения такой трагической, сложной политики", - добавил Зеленский.

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Как сообщалось, 2 сентября власти Германии со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.