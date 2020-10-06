Чтобы делать выводы об отравлении Навального, нам нужны детали, - Зеленский
Прежде чем делать выводы касательно отравления российского оппозиционера Алексея Навального, необходимо дождаться результатов расследования, которое ведет Германия, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Весь мир сегодня очень внимательно следит за деталями и результатам расследования трагедии с господином Навальным, которые должна опубликовать немецкая сторона. Мы должны это увидеть. Мы - как общество, вы - как журналист, я - просто как человек, даже не как президент - чтобы делать те или иные выводы относительно господина Навального, нам необходимые детали", - сказал он в интервью европейскому изданию Politico Europe, которое опубликовано на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
"Мы понимаем, что любая политика, направленная на такие сложные вопросы, направлена на угрозу людям в этой политике. Я уверен, что все лидеры должны объединяться в высказываниях, санкционной политике и сделать все, чтобы не допустить продолжения такой трагической, сложной политики", - добавил Зеленский.
Как сообщалось, 2 сентября власти Германии со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.
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Клоун:
"І де ці українці взялись на мою голову ?! З хохлами і малоросами було так весело і спокійно !"
Всё остальное-это
"...Мы понимаем, что любая политика, направленная на такие сложные вопросы, направлена на угрозу людям в этой политике. Я уверен, что все лидеры должны объединяться в высказываниях, санкционной политике и сделать все, чтобы не допустить продолжения такой трагической, сложной политики",Источник: https://censor.net/ru/n3223122..."
Єто типа: "У всех есть САПОГИ. У меня нет САПОГОВ. Прощу дать САПОГИ. ЗАЯВЛЕНИЕ".
Альо!!! Кто-нить, в зеленом гадюшнике, наймите ему репетитора по постановке предложений за 2-3 класс!!!
Схоже, що свіжачок таки з кремля Зєлє Єрмак підігнав.
я не ходил напр., но да - мы. Мы же все выбрали это......
Отдуваться - не всем только лишь нам(©)(с)
Кринж, стыд, позор.
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Зебанько очередное преступление ***** на государственном уровне называет "трагоческой сложной политикой"
Аніматор для дорослих. Для чого президент України повернувся на сцену та поїхав на гастролі?
Зализали. Як Зеленський все більше стає схожим на Брежнєва.
Ще один "проффесор"? Шостого президента підозрюють, що його диплом про вищу освіту - фальшивий.https://www.youtube.com/watch?v=MWwL_j_n-UM Дивіться у програмі "Стоп реванш".