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Чтобы делать выводы об отравлении Навального, нам нужны детали, - Зеленский

Чтобы делать выводы об отравлении Навального, нам нужны детали, - Зеленский

Прежде чем делать выводы касательно отравления российского оппозиционера Алексея Навального, необходимо дождаться результатов расследования, которое ведет Германия, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Весь мир сегодня очень внимательно следит за деталями и результатам расследования трагедии с господином Навальным, которые должна опубликовать немецкая сторона. Мы должны это увидеть. Мы - как общество, вы - как журналист, я - просто как человек, даже не как президент - чтобы делать те или иные выводы относительно господина Навального, нам необходимые детали", - сказал он в интервью европейскому изданию Politico Europe, которое опубликовано на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Мы понимаем, что любая политика, направленная на такие сложные вопросы, направлена на угрозу людям в этой политике. Я уверен, что все лидеры должны объединяться в высказываниях, санкционной политике и сделать все, чтобы не допустить продолжения такой трагической, сложной политики", - добавил Зеленский.

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Как сообщалось, 2 сентября власти Германии со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

Автор: 

Зеленский Владимир (20922) отравление (1584) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+37
Чтобы делать выводы об отравлении Навального, нам нужны детали, - Зеленский - Цензор.НЕТ 555
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06.10.2020 11:07 Ответить
+33
Чтобы делать выводы об отравлении Навального, нам нужны детали, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4395
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06.10.2020 11:10 Ответить
+28
Ох он и ДЕБИЛ...
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06.10.2020 11:09 Ответить
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Чтобы делать выводы об отравлении Навального, нам нужны детали, - Зеленский - Цензор.НЕТ 555
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06.10.2020 11:07 Ответить
У сміхуна проблема, як би так прогнутись перед Х**лом, щоб в Україні його не було протестів.
Клоун:
"І де ці українці взялись на мою голову ?! З хохлами і малоросами було так весело і спокійно !"
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06.10.2020 11:40 Ответить
там скорее "лицо с усами", а наш - сразу за "лицом" пойдет.... заглядывать и видеть мир. Правда "лицо с усами" приятней щекочет "кое-что",..... как и Мигалков.
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06.10.2020 11:44 Ответить
Ох он и ДЕБИЛ...
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06.10.2020 11:09 Ответить
Напевне запитання було несподіване і відповіді на нього прописано не було. Тому Зєлєнскій і сказав те, що думає насправді, а не те, що хотіла почути Європа. Європейці звичайно ж офігіють. Але ще більше офігіє сам Зєлєнскій від їхньої наступної реакції. Одне можна сказати напевне - візит на саміт Україна - ЄС доя Зєлєнского втратив сенс. ЄС перестанеш бути не лише ьанкоматом, але й ьезоплатним пунктом роздачі їжі голоду чим. Окремо потішиться Мєркєль, слова якої Зєлєнскій услід за кацапами поставив під сумнів, звинувативши у брехні.
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06.10.2020 11:26 Ответить
Навального действительно отравили "Новичком", - эксперты ОЗХО
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06.10.2020 22:33 Ответить
Так я ж не ставлю це під сумнів. Я ж не Зєлєнскій і нічого кацапам не винен. 😁
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06.10.2020 22:37 Ответить
чуть неправильно. цитата "Навального действительно отравили "Новичком", - эксперты ОЗХО". это как бы ответ Зелупени на его "Чтобы делать выводы об отравлении Навального, нам нужны детали", - Зеленский
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07.10.2020 10:00 Ответить
Чтобы делать выводы об отравлении Навального, нам нужны детали, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4395
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06.10.2020 11:10 Ответить
ноша важка, а ти не підготовлений
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06.10.2020 11:26 Ответить
Добрих два - три кілограми гівна. Напевне це все, що він може нести і то у собі.
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06.10.2020 22:38 Ответить
криворогульный петух, опять боится назвать своего босса - организатором отравления навального
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06.10.2020 11:11 Ответить
Які "деталі"? Що він збирається з ними робити, з тими "деталями"? Та ху@ло клало на нього і на ті "деталі". Що він меле
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06.10.2020 11:12 Ответить
Да, тебе нужны детали человеческого мозга. Мозг осла неспособен переваривать информацию.
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06.10.2020 11:12 Ответить
Опять бумажки от Козака-дЕрмака безмозглое прочитало. Феерический дблд
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06.10.2020 11:15 Ответить
Жаль, что віпавшая "деталь" из подштанников )(уйла стало президентом моей страні...(((
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06.10.2020 11:16 Ответить
Чтобы делать выводы об отравлении Навального, нам нужны детали/ Власти Германии: Навального отравили веществом группы "Новичок" 2 сентября 2020,ВВС. Но у четыреждыуклониста есть бизнес в РФ. Поэтому привычное: Чтобы да так нет.
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06.10.2020 11:17 Ответить
Весь мир уже подтвердил ,а этому отсосу х-ла нужны детали!Детали чего ,как травили,так перезвони ,тому с кем ты встречался в Омане он тебе расскажет.
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06.10.2020 11:19 Ответить
Обвинить может только СУД
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06.10.2020 11:19 Ответить
Путин насоветовал ?
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06.10.2020 11:20 Ответить
Єрмак дорожку насипав
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06.10.2020 11:31 Ответить
Гордишься своим выбором?
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06.10.2020 14:21 Ответить
Дайте Зеленському Новачка, він особисто буде проводити експертизу. Думка провідних західних спеціалістів йому не указ.
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06.10.2020 11:20 Ответить
Вава величайший химик современности.Если ему дадут отпить из той бутылки с водой со следами "новичка",он на вкус определит количество яда,год его производства и есть ли гемморой у завлаборатории,где произвели этот яд.
Всё остальное-это
Щоб робити висновки про отруєння Навального, нам потрібні деталі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3173
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06.10.2020 11:50 Ответить
Такой трагической ,сложной политике.Вникните в бред.Набор фраз,недоразвитого.
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06.10.2020 11:21 Ответить
ЗеДетали
Щоб робити висновки про отруєння Навального, нам потрібні деталі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4946
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06.10.2020 11:21 Ответить
Жаль, что віпавшая "деталь" из подштанников )(уйла стало президентом моей страні...(((
"...Мы понимаем, что любая политика, направленная на такие сложные вопросы, направлена на угрозу людям в этой политике. Я уверен, что все лидеры должны объединяться в высказываниях, санкционной политике и сделать все, чтобы не допустить продолжения такой трагической, сложной политики",Источник: https://censor.net/ru/n3223122..."

Єто типа: "У всех есть САПОГИ. У меня нет САПОГОВ. Прощу дать САПОГИ. ЗАЯВЛЕНИЕ".
Альо!!! Кто-нить, в зеленом гадюшнике, наймите ему репетитора по постановке предложений за 2-3 класс!!!
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06.10.2020 11:21 Ответить
Зате Ріфа і дівчат ти звинуватив без усіляких деталей, чмо сцикливе!
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06.10.2020 11:22 Ответить
Это реально Кринж. 2 девушки поставили на унитаз целого Янелошка..... Я не думал шоб "мужик" мог испугаться ролика.
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06.10.2020 11:41 Ответить
Когнитивненько. А для обвинения "убийц" Шеремета детали не нужны.
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06.10.2020 11:22 Ответить
зюзінька, удавати розумного - то не твоє
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06.10.2020 11:23 Ответить
Физическая расправа над инакомыслящими - это у этого придурка такая трагическая политика?
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06.10.2020 11:27 Ответить
Зєля! "Новічок" - це не кокс! Його не нюхають! Ніхто тобі цих "деталів" на дорожку не насипить, щоб ти перевірив!
Схоже, що свіжачок таки з кремля Зєлє Єрмак підігнав.
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06.10.2020 11:27 Ответить
А как же Сцыкло обвиняло Порошенко? Там "выводов" не нужно было дожидаться?
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06.10.2020 11:28 Ответить
эх, так и знала, что зежаба не подведет и обосрется
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06.10.2020 11:28 Ответить
ти диви, - воно про деталі згадало..... а коли арештовували волонтерів за вбивство якогось Шеремета, то це зелене чмо з трибуни кричало, що вони винуваті і мають сидіти....хоча слідства і в помині не було.... яке все-таки противне і бридке чмо ми вибрали президентом.
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06.10.2020 11:29 Ответить
ми\\\\\\

я не ходил напр., но да - мы. Мы же все выбрали это......
Отдуваться - не всем только лишь нам(©)(с)
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06.10.2020 11:40 Ответить
Страшный позор Украины,быть под таким идиотом
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06.10.2020 11:30 Ответить
амерский "стенд-ап" был - показали Зелю за роялем и сказали немало правильного(б.же, они выбрали этого - потерянная страна) - и шо, они неправы?
Кринж, стыд, позор.
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06.10.2020 11:37 Ответить
ну, анализы там, от Пальчевского...или на худой конец от Шария.
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06.10.2020 11:45 Ответить
Всё ясно ...только одной задницей очень трудно усидеть на двух стульях особенно когда ***** один из этих стульев может выбить в любую секунду ..
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06.10.2020 11:33 Ответить
Всегда считал Овоща - Чивокуню - мастером єпического бреда... Но тут... Против простуженной крісі - Завгар - несудимій просто .... Нервно курит...
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06.10.2020 11:33 Ответить
"Мы понимаем, что любая политика, направленная на такие сложные вопросы, направлена на угрозу людям в этой политике. Я уверен, что все лидеры должны объединяться в высказываниях, санкционной политике и сделать все, чтобы не допустить продолжения такой трагической, сложной политики", - добавил Зеленский. Источник: https://censor.net/ru/n3223122\\\\\\\\\\\\
Щоб робити висновки про отруєння Навального, нам потрібні деталі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1722
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06.10.2020 11:35 Ответить
На этом фоне Залдостанов - Цицерон.
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06.10.2020 13:24 Ответить
из цикла "рано говорить о поджогах на лугандонии. нужны детали"
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06.10.2020 11:36 Ответить
"чтобы не допустить продолжения такой трагической, сложной политики", - добавил Зеленский.
-------------
Зебанько очередное преступление ***** на государственном уровне называет "трагоческой сложной политикой"
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06.10.2020 11:38 Ответить
трагической
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06.10.2020 11:39 Ответить
так зеленский на стороне расии... а умом расию не понять... и остается только печень...
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06.10.2020 11:41 Ответить
Осел, ну куда ты в калашный ряд? Куют коня - оно свое копытце обоссаное подставляет...Хто тебе, дураку, советы то такие дает?
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06.10.2020 11:43 Ответить
Когда с бумажки читает, то куда не шло, а тут видно сам изложил, или наклал...
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06.10.2020 12:01 Ответить
Наркоман на крючке у ФСБ.
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06.10.2020 12:05 Ответить
те що ти називаєш деталями зветься півкулі головного мозку.
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06.10.2020 12:46 Ответить
Щоб робити висновки про отруєння Навального, нам потрібні деталі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9296
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06.10.2020 12:52 Ответить
Зализали. Як Зеленський все більше стає схожим на Брежнєва - "Стоп реванш"
Аніматор для дорослих. Для чого президент України повернувся на сцену та поїхав на гастролі?
Зализали. Як Зеленський все більше стає схожим на Брежнєва.
Ще один "проффесор"? Шостого президента підозрюють, що його диплом про вищу освіту - фальшивий.https://www.youtube.com/watch?v=MWwL_j_n-UM Дивіться у програмі "Стоп реванш".
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06.10.2020 12:58 Ответить
Та дайте янелоху уже попробовать этот "новичок". Всем дают, а он как лох неофаченый!
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06.10.2020 14:54 Ответить
"Это какой то позор..." (с)
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06.10.2020 16:04 Ответить
Правильно. Чтоб делать гос заявления нужны официальные выводы Германии.
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07.10.2020 01:36 Ответить
 
 