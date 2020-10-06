Протести в Хабаровську і Білорусі свідчать, що люди втомилися і хочуть змін, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вважає, що акції протесту в російському місті Хабаровську і протести проти результатів виборів президента в сусідній Білорусі є прикладами тієї ситуації, коли люди втомилися від політики, що проводиться, і хочуть змін.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це президент заявив в інтерв'ю виданню Politico.
"Те, що відбувається сьогодні в Хабаровську, – це дуже зрозуміла позиція людей, які виходять (на мітинги. – Ред). У них є своя думка. І найголовніше, що на них не можна впливати лише за допомогою тієї інформаційної політики Російської Федерації, не можна промивати мізки. Зрозуміло, що в будь-який момент буде суспільний вибух. Те саме ми бачимо сьогодні в Білорусі. Люди стомлені від такої політики. А коли люди стомлені, це у будь-якому випадку говорить про – я не знаю, чи це слабкість того чи іншого організму, але це точно є проблемою для організму", - зазначив глава держави.
Зеленський не зміг сказати, чи може в Росії бути те саме, що зараз відбувається в Білорусі.
"Але те, що я бачу: народ Білорусі більше не буде витримувати політику, яка була раніше. Владі треба дослухатися до людей. І найголовніше: кидаючи людей, які мають іншу точку зору, у поліцейські "бобики" чи використовуючи кийки, інші засоби, не можна побудувати діалог з людьми. І це стосується кожної з цих країн. Має бути діалог, людей потрібно чути. Якщо люди хочуть змін, значить, настав час для цих змін, і зміни мали бути ще раніше", - підкреслив президент.
"В Україні було два Майдани. І я бачу там таку саму ситуацію: люди не хочуть жити так, як раніше. Люди прагнуть іншого. Якщо не буде діалогу, якщо влада не говоритиме про це з людьми і вдаватиме, що це відбувається "десь, у тому чи іншому районі, це ж не вся країна", то потім буде хвиля. А хвиля завжди змиває все минуле", - підсумував Зеленський.
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