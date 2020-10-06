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Новини Революція в Білорусі
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Протести в Хабаровську і Білорусі свідчать, що люди втомилися і хочуть змін, - Зеленський

Протести в Хабаровську і Білорусі свідчать, що люди втомилися і хочуть змін, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що акції протесту в російському місті Хабаровську і протести проти результатів виборів президента в сусідній Білорусі є прикладами тієї ситуації, коли люди втомилися від політики, що проводиться, і хочуть змін.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це президент заявив в інтерв'ю виданню Politico.

"Те, що відбувається сьогодні в Хабаровську, – це дуже зрозуміла позиція людей, які виходять (на мітинги. – Ред). У них є своя думка. І найголовніше, що на них не можна впливати лише за допомогою тієї інформаційної політики Російської Федерації, не можна промивати мізки. Зрозуміло, що в будь-який момент буде суспільний вибух. Те саме ми бачимо сьогодні в Білорусі. Люди стомлені від такої політики. А коли люди стомлені, це у будь-якому випадку говорить про – я не знаю, чи це слабкість того чи іншого організму, але це точно є проблемою для організму", - зазначив глава держави.

Зеленський не зміг сказати, чи може в Росії бути те саме, що зараз відбувається в Білорусі.

"Але те, що я бачу: народ Білорусі більше не буде витримувати політику, яка була раніше. Владі треба дослухатися до людей. І найголовніше: кидаючи людей, які мають іншу точку зору, у поліцейські "бобики" чи використовуючи кийки, інші засоби, не можна побудувати діалог з людьми. І це стосується кожної з цих країн. Має бути діалог, людей потрібно чути. Якщо люди хочуть змін, значить, настав час для цих змін, і зміни мали бути ще раніше", - підкреслив президент.

"В Україні було два Майдани. І я бачу там таку саму ситуацію: люди не хочуть жити так, як раніше. Люди прагнуть іншого. Якщо не буде діалогу, якщо влада не говоритиме про це з людьми і вдаватиме, що це відбувається "десь, у тому чи іншому районі, це ж не вся країна", то потім буде хвиля. А хвиля завжди змиває все минуле", - підсумував Зеленський.

Також читайте: Євросоюз вирішив відкликати для консультацій частину послів, акредитованих у Білорусі, - глава МЗС Польщі Рау

Автор: 

Білорусь (7971) Зеленський Володимир (24409) росія (66175) Хабаровськ (15)


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Топ коментарі
+21
Протесты в Хабаровске и Беларуси показывают, что люди устали и хотят перемен, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3856
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06.10.2020 12:05 Відповісти
+17
Кто мы? Всяческая ватная пошесть? Так она уставшая с рождения...
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06.10.2020 12:05 Відповісти
+17
ПреЗЕдентське привітання вчителів ....

Протесты в Хабаровске и Беларуси показывают, что люди устали и хотят перемен, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2236

https://twitter.com/tZosVyXhlIXJn4t/status/1313196953841414144/photo/1
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06.10.2020 12:13 Відповісти
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https://www.youtube.com/watch?v=G1DYizqNJfE Мы, так это и поняли. Пора менять!
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06.10.2020 12:54 Відповісти
Ну главное что от клоуна ни кто пока не устал, взрыва не будет
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06.10.2020 12:54 Відповісти
Зализали. Як Зеленський все більше стає схожим на Брежнєва - "Стоп реванш"
Аніматор для дорослих. Для чого президент України повернувся на сцену та поїхав на гастролі?
Зализали. Як Зеленський все більше стає схожим на Брежнєва.
Ще один "проффесор"? Шостого президента підозрюють, що його диплом про вищу освіту - фальшивий.
https://www.youtube.com/watch?v=MWwL_j_n-UM Дивіться у програмі "Стоп реванш".
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06.10.2020 12:56 Відповісти
Протесты в Беларуси, и выборы-2019 в Украине показали, что люди сами не знают, что хотят (на Хабаровск просто насрать, если честно).

Новые лица нужны???!!!
Да не вопрос, дебилы:
- вот вам ватрный клоун-наркоман ЗЕ, лизавший зад Януковичу и Росссии;
- вот вам тупая домохозяйка Тихановская, лижущая зад России.
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06.10.2020 12:58 Відповісти
А киргизы вчера всего за сутки утерли нос белорусам и показали, кто в стране хозяин - вопрос примерно тот же недоверие результатам выборов в парламент - ментов забросали камнями и петардами, в итоге здание парламента захвачено и место нахождения Президента не известно!? А белорусы уже полтора месяца "воду варят", их пачками избивают, арестовывают, насилуют, а они надеются, что вопрос можно решить сюсюканиями с флагами на улицах.
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06.10.2020 13:00 Відповісти
Маю надію що у "зє" в паху метелики всралися разом)))
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06.10.2020 13:12 Відповісти
> А когда люди устали, это в любом случае говорит о - я не знаю, это слабость того или иного организма, но это точно является проблемой для организма.

ааа, ору под столом))) что несет это угашенно чмо?
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06.10.2020 13:18 Відповісти
Бубочка так "дістав" українців, що навіть кажучи правильні речі, їх все одно не сприймають за справжні, щирі..
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06.10.2020 14:06 Відповісти
Но не дай бог поменяют на такого КОзла как Бубочка Оманская
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06.10.2020 15:55 Відповісти
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