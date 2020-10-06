У гравців збірної України з футболу Луніна і Паньківа виявили COVID-19
У двох гравців збірної України з футболу ПЛР-тест дав позитивні результати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Української асоціації футболу.
"Результати ПЛР-тестів, які вчора ввечері було взято у гравців збірної України лабораторією, авторизованою УЄФА, виявили наявність COVID-19 у трьох представників національної команди - голкіперів Андрія Луніна і Юрія Паньківа, а також шеф-кухаря синьо-жовтих Любомира Тошича. У решти гравців та членів персоналу результати тестів негативні", - йдеться в повідомленні.
Троє інфікованих ізольовані у своїх покоях у паризькому готелі Hyatt Regency Chantilly, де зупинилася збірна.
Решта гравців і тренерів готуються до передматчевого тренування, яке розпочнеться у вівторок на "Стад де Франс" о 20:00 за Києвом.
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