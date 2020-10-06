УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11474 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 216 9

У гравців збірної України з футболу Луніна і Паньківа виявили COVID-19

У гравців збірної України з футболу Луніна і Паньківа виявили COVID-19

У двох гравців збірної України з футболу ПЛР-тест дав позитивні результати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Української асоціації футболу.

"Результати ПЛР-тестів, які вчора ввечері було взято у гравців збірної України лабораторією, авторизованою УЄФА, виявили наявність COVID-19 у трьох представників національної команди - голкіперів Андрія Луніна і Юрія Паньківа, а також шеф-кухаря синьо-жовтих Любомира Тошича. У решти гравців та членів персоналу результати тестів негативні", - йдеться в повідомленні.

Троє інфікованих ізольовані у своїх покоях у паризькому готелі Hyatt Regency Chantilly, де зупинилася збірна.

Решта гравців і тренерів готуються до передматчевого тренування, яке розпочнеться у вівторок на "Стад де Франс" о 20:00 за Києвом.

Читайте: У матчі Ліги націй УЄФА українська збірна програла команді Іспанії з рахунком 0:4

Автор: 

карантин (18172) збірна з футболу (224) футбол (1587) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хех, з кіперів залишивя лише Бущан. Буде довикликати Шевченка з Зорі та Волинця з Колосу
показати весь коментар
06.10.2020 15:15 Відповісти
Хоть чихнули пару раз, не ?
показати весь коментар
06.10.2020 15:33 Відповісти
Не
показати весь коментар
06.10.2020 16:30 Відповісти
Єто ж надо. всех вратарей покосило. Шовковского, что ли, звать?
показати весь коментар
06.10.2020 15:53 Відповісти
Різник, твій вихід!
показати весь коментар
06.10.2020 16:19 Відповісти
Кто знает,куда Коваль подевался?
показати весь коментар
06.10.2020 18:09 Відповісти
По очереди, по голу, пусть пацаны стоят на воротах
показати весь коментар
06.10.2020 18:41 Відповісти
 
 