У гравців збірної України з футболу Луніна і Паньківа виявили COVID-19

У двох гравців збірної України з футболу ПЛР-тест дав позитивні результати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Української асоціації футболу.

"Результати ПЛР-тестів, які вчора ввечері було взято у гравців збірної України лабораторією, авторизованою УЄФА, виявили наявність COVID-19 у трьох представників національної команди - голкіперів Андрія Луніна і Юрія Паньківа, а також шеф-кухаря синьо-жовтих Любомира Тошича. У решти гравців та членів персоналу результати тестів негативні", - йдеться в повідомленні.

Троє інфікованих ізольовані у своїх покоях у паризькому готелі Hyatt Regency Chantilly, де зупинилася збірна.

Решта гравців і тренерів готуються до передматчевого тренування, яке розпочнеться у вівторок на "Стад де Франс" о 20:00 за Києвом.

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