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Суд заарештував чоловіка, підозрюваного у вбивстві працівниці магазину в Києві

Суд заарештував чоловіка, підозрюваного у вбивстві працівниці магазину в Києві

Солом’янський суд столиці відправив у СІЗО чоловіка, якого підозрюють у заподіянні смертельних ножових поранень жінці-адміністраторці одного зі столичних магазинів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

2 жовтня 2020 у підвалі одного з магазинів на проспекті Відрадному працівники магазину виявили тіло 35-річної жінки, яка працювала адміністраторкою цього закладу, з численними ножовими пораненнями. Особу, причетну до вбивства, було встановлено. Ним виявився 26-річний чоловік, який є працівником мережі цього ж магазину.

Зібравши всі необхідні докази, за погодженням з місцевою прокуратурою слідчий Солом'янського управління поліції повідомив фігуранту про підозру у вчиненні двох злочинів, передбачених п. 9 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Сьогодні Солом'янський суд столиці задовольнив клопотання слідчого та обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави. За скоєне підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 26-річний чоловік убив адміністраторку одного зі столичних магазинів, завдавши їй близько 15 ударів ножем, - прокуратура

Автор: 

Київ (19694) суд (11748) вбивство (3116)


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Очевидно сильные менеджерские качества были у тетки, чтоб подчиненный на тебя с ножом в итоге! "Многочисленные ножевые" это т.н. "личная неприязнь" (чтобы убить, достаточно одночисленного ранения)
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06.10.2020 17:44 Відповісти
а шо робити, коли ти розумієш, що працівник не напрацював на ту сумму, що вимагає?
А вимагати різні люди вміють по-різному
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07.10.2020 08:28 Відповісти
 
 