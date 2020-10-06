Суд заарештував чоловіка, підозрюваного у вбивстві працівниці магазину в Києві

Солом’янський суд столиці відправив у СІЗО чоловіка, якого підозрюють у заподіянні смертельних ножових поранень жінці-адміністраторці одного зі столичних магазинів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

2 жовтня 2020 у підвалі одного з магазинів на проспекті Відрадному працівники магазину виявили тіло 35-річної жінки, яка працювала адміністраторкою цього закладу, з численними ножовими пораненнями. Особу, причетну до вбивства, було встановлено. Ним виявився 26-річний чоловік, який є працівником мережі цього ж магазину.

Зібравши всі необхідні докази, за погодженням з місцевою прокуратурою слідчий Солом'янського управління поліції повідомив фігуранту про підозру у вчиненні двох злочинів, передбачених п. 9 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Сьогодні Солом'янський суд столиці задовольнив клопотання слідчого та обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави. За скоєне підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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