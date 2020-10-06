Суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве работницы магазина в Киеве

Соломенский суд столицы отправил в СИЗО мужчину, которого подозревают в нанесении смертельных ножевых ранений женщине-администратору одного из столичных магазинов.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

2 октября 2020 в подвале одного из магазинов на проспекте Отрадном работники магазина обнаружили тело 35-летней женщины, работавшей администратором данного заведения, с многочисленными ножевыми ранениями. Лицо, причастное к убийству, было установлено. Им оказался 26-летний мужчина, который является работником сети этого же магазина.

Собрав все необходимые доказательства, по согласованию с местной прокуратурой следователем Соломенского управления полиции сообщено фигуранту о подозрении в совершении двух преступлений, предусмотренных п. 9 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Сегодня Соломенский суд столицы удовлетворил ходатайство следователя и избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. За содеянное подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование продолжается.

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