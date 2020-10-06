Керівництво НАБУ ніхто не змінює, а Холодницький із САП сам звільнився, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив у Брюсселі, що не впливає на роботу Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та його директора Артема Ситника, а нового незалежного керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) буде обрано на прозорому серйозному конкурсі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ніхто не змінює керівництво НАБУ, я так точно. Мені здається, що ви помилилися, ви хотіли сказати саме про САП. Ця людина (екс-керівник САП Назар Холодницький - ІФ), антикорупційний прокурор сам звільнився. Потім було організовано комісію, абсолютно незалежну. Вчора було перше засідання, я знаю, генеральний прокурор проводила перше засідання, були представники наших міжнародних партнерів. І я думаю, що найближчими місяцями, тому що це великий конкурс, мені говорять, що може бути навіть кілька сотень осіб на цю посаду, буде обрано незалежного антикорупційного прокурора", - сказав він на підсумковій пресконференції після завершення саміту Україна-ЄС у вівторок.

Зеленський також нагадав, що Конституційний суд України скасував призначення президентом України директора НАБУ.

"Тобто орган незалежний, він працює, решту депутати в законодавчому порядку обов'язково виправлять", - додав він.

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Глава держави порекомендував поставити директорові НАБУ Артему Ситнику запитання про те, чи впливає якось на нього президент України.

Говорячи про судову реформу, Зеленський зазначив, що після того, як Конституційний суд скасував попередній законопроект, був написаний один із перших законопроектів у "великій судовій реформі" і направлений не лише до Верховної Ради, а насамперед - до Венеціанської комісії, щоб отримати від неї відповідь.

"Це буде серйозний фундаментальний аргумент потім у розмові і з народними депутатами України, і з Конституційним судом", - пояснив він.