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Новини
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Керівництво НАБУ ніхто не змінює, а Холодницький із САП сам звільнився, - Зеленський

Керівництво НАБУ ніхто не змінює, а Холодницький із САП сам звільнився, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив у Брюсселі, що не впливає на роботу Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та його директора Артема Ситника, а нового незалежного керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) буде обрано на прозорому серйозному конкурсі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ніхто не змінює керівництво НАБУ, я так точно. Мені здається, що ви помилилися, ви хотіли сказати саме про САП. Ця людина (екс-керівник САП Назар Холодницький - ІФ), антикорупційний прокурор сам звільнився. Потім було організовано комісію, абсолютно незалежну. Вчора було перше засідання, я знаю, генеральний прокурор проводила перше засідання, були представники наших міжнародних партнерів. І я думаю, що найближчими місяцями, тому що це великий конкурс, мені говорять, що може бути навіть кілька сотень осіб на цю посаду, буде обрано незалежного антикорупційного прокурора", - сказав він на підсумковій пресконференції після завершення саміту Україна-ЄС у вівторок.

Зеленський також нагадав, що Конституційний суд України скасував призначення президентом України директора НАБУ.

"Тобто орган незалежний, він працює, решту депутати в законодавчому порядку обов'язково виправлять", - додав він.

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Глава держави порекомендував поставити директорові НАБУ Артему Ситнику запитання про те, чи впливає якось на нього президент України.

Говорячи про судову реформу, Зеленський зазначив, що після того, як Конституційний суд скасував попередній законопроект, був написаний один із перших законопроектів у "великій судовій реформі" і направлений не лише до Верховної Ради, а насамперед - до Венеціанської комісії, щоб отримати від неї відповідь.

"Це буде серйозний фундаментальний аргумент потім у розмові і з народними депутатами України, і з Конституційним судом", - пояснив він.

Автор: 

НАБУ (5098) Зеленський Володимир (24413) Ситник Артем (863) Холодницький Назар (661)


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Топ коментарі
+20
Как всегда врет!
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06.10.2020 20:55 Відповісти
+16
Він якийсь просто патологічний брехун!
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06.10.2020 20:56 Відповісти
+15
Тада.

И Смолий из НБУ сам уволился.
Чего-то все увольняться стали, когда в Украине стали поджигать машины и угрожать неугодным.
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06.10.2020 21:00 Відповісти
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06.10.2020 20:55 Відповісти
а что ему еще остается...
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06.10.2020 21:00 Відповісти
ето у него с рождения.
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06.10.2020 21:01 Відповісти
Гены.
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06.10.2020 21:02 Відповісти
Именно.
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06.10.2020 21:02 Відповісти
И опыт
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06.10.2020 21:03 Відповісти
Апогея цинизма и лжи! Браво 👏
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07.10.2020 09:01 Відповісти
что он умеет хорошо делать, так это - брехать.
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06.10.2020 21:47 Відповісти
Его лапша евродепутатам не пройдет, да и мы не верим, так что это так, для самоуспокоения, вот выборы на носу,думаю, украинцы покажут ответ на его бредтину
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07.10.2020 00:32 Відповісти
Но там "кину" не верят
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07.10.2020 08:45 Відповісти
Він якийсь просто патологічний брехун!
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06.10.2020 20:56 Відповісти
судя по письму еврокомиссии к арахамии - в ЕС понимают то что происходит в Украине намного лучше, чем это понимают сами украинцы.
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06.10.2020 23:43 Відповісти
єврокомісія такого листа самому ЗЕ не могла направити з причин притаманої Європі толерастії; тому направила Арахамії з розрахунку на те, що той ЗЕ обов'язково ознайомить.
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07.10.2020 02:05 Відповісти
Где-то про "они сами давно уволились" уже было)
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06.10.2020 20:57 Відповісти
Іх там нєт...

Який же воно кондом,цей віслюк, тьфу. Патологічний, підлий брехун та сцИкун, вертляве, обісцяне чмо.
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06.10.2020 22:28 Відповісти
ну понятно- и я не я и хата не моя...., что другого оно может проблеять.... типа - а вы докажите...
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06.10.2020 20:59 Відповісти
Тада.

И Смолий из НБУ сам уволился.
Чего-то все увольняться стали, когда в Украине стали поджигать машины и угрожать неугодным.
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06.10.2020 21:00 Відповісти
Вставили фитиль в ЗЕанус в Брюсселе. таки вставили. Столько попыток оправдать свою говенную деятельность у него до поездки на саммит не было. Вот ещё в Лондоне ему пердак ************, а там и США на подходе.
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06.10.2020 21:01 Відповісти
Вот на счет Лондона я тоже такой думки.
Визвали, чтоби випороть.
Там оно уже брехать не сможет - там все его ушлие делишки учтени.
Будут нагибать, чтоби барабаса сдал.
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06.10.2020 21:04 Відповісти
Та досить вже зє-вьісєрань. Вибрчий нежданчик на порозі, пакуйте грошенятка з сейфів.
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06.10.2020 21:04 Відповісти
"Сам уволился" конечно классно звучит. Вангую, что ожидаемый " прозрачный серьезный конкурс" предполагает серьезное бабло на занос и "прозрачность" на уровне выставления условий "под кандидата". Например, сосушка-внучка Фокина элементарно может победить, когда вставят в условия конкурса "наличие ботокса на губах" (в услвиях будет "наличие выразительной внешности для коммуникации"). Ну или какую-то херню из ее биографии типа железнодорожного училища.
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06.10.2020 21:05 Відповісти
Не пудри нам тут, бубочка, мозги.
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06.10.2020 21:06 Відповісти
Сам отравілся... Сам сєбя...

Гарні вчителі і одночасно куратори у громадянина паРаші зєлєнскага...
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06.10.2020 22:30 Відповісти
Да сколько ни каркает шут гороховый, а брехне этого урода уже давно никто не верит.Руководство НАБУ никто не меняет, а Холодницкий из САП сам уволился, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8645
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06.10.2020 21:05 Відповісти
В Карному кодексі є така стаття "Доведення до самогубства", так і у Зелі "доведення до звільнення". Довели голову Нац. банку, тепер Рожкову доводять ...
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06.10.2020 21:07 Відповісти
У КК при СєСєСєРі дійсно була так стаття з часів раннього сраліна. Потім перейшла в україньске законодавство. Чи є зараз - не давився. Але увесь час никого і ніколи за цією статтею не засуджували. Вона взагалі виявилася непредметною і недоказовою. Тому це виключно (з точки зору юриспруденції) стало літературним висловом.
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11.10.2020 08:34 Відповісти
Короче полный ПИСЕЦ .................
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06.10.2020 21:10 Відповісти
а ты чего ркскукарекалась, это же твой избранник! "уря, зеленский наш призюдент"! забыла?
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06.10.2020 21:15 Відповісти
Та и Слава Богу ,что Зеленский ПРЕЗИДЕНТ ,барыга был презервативом ...
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06.10.2020 21:17 Відповісти
презерватив ты и вся тупая мразь73. вас пархатые кинули на 20 млрд$ из привата, а потом в пустые головы напихали гавна вместо соломы, про барыгу, и поставили своего дурака. если ты рад что на верху чмо, остается одно - ты петух.
Руководство НАБУ никто не меняет, а Холодницкий из САП сам уволился, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6128
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06.10.2020 21:37 Відповісти
Хрен на хрен менять, только время терять.
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06.10.2020 22:06 Відповісти
Кыргызы ночью ловили и били мусоров, теперь ловят и бьют депутатов и чиновников, чтобы знали, кто здесь власть.
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06.10.2020 21:12 Відповісти
Руководство НАБУ никто не меняет, а Холодницкий из САП сам уволился, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5093
Руководство НАБУ никто не меняет, а Холодницкий из САП сам уволился, - Зеленский - Цензор.НЕТ 947
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06.10.2020 21:14 Відповісти
Инсайд 100%. Комиссия из 11 бене-медведчуковских ********* на конкурсе на главу САП выберет из 200 претендентов самого отъявленного ********. К гадалке не ходи
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06.10.2020 21:17 Відповісти
Место самого отъявленного ******** уже занято. Не заметили?
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07.10.2020 10:35 Відповісти
Банкомат и Банкомёт...
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06.10.2020 21:17 Відповісти
Всё ясно.
Сытник - незаменим, как и Коболев.
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06.10.2020 21:18 Відповісти
Моника ЗеБенски мразь отпетая ! Гнида с дупы плешивого
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06.10.2020 21:38 Відповісти
Так и есть
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06.10.2020 21:19 Відповісти
У зеленої гниди, з психологією вокзального наперсточника, окрім відвертої брехні, для свого виправдання, інших аргументів не знайшлося, але він, до сих пір, не зрозумів, що на відміну від зелених адептів в Україні, на Заході його давно розкусили і терплять тільки до пори, до часу.
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06.10.2020 21:23 Відповісти
Один абзац вкратце:
"... я - так точно. Мне кажется, ... сам уволился. ...комиссия, абсолютно независимая. ..., я знаю, генеральный прокурор ... наших международных партнеров. И я думаю,...что мне говорят, что может быть даже ... независимый антикоррупционный прокурор"

-- про независимость 2 раза помянуто!
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06.10.2020 21:24 Відповісти
Респект фотографу...., чесно говоря, новостные фотографии чабана 73% отары до вылета в Бруссель, могли ввести в заблуждение....
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06.10.2020 21:26 Відповісти
Угу. А деньги можна у суркиса и бени вщять. Да?😷
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06.10.2020 21:51 Відповісти
Что происходит? Уже не один месяцна всех уровнях склоняют Сытн. и вдруг З говорит что он на своем месте Какой -то капец .
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06.10.2020 21:56 Відповісти
Зелень в"їхала у владу на брехні.......
За цей час нічого не змінилось...... Облуда і омана довела до Оману де було визначено в.о. президента.
Це нам вирок, оголошений на стадіоні!!!!!!!!!!!
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06.10.2020 22:01 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=Peb8ZnDBw9k
Парам-парам-пам!
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06.10.2020 22:06 Відповісти
Время от времени клоуну надо делать профилактику мозгов, видно, что это дает результаты, но на будущее, клоуну надо почистить свое окружение.
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06.10.2020 22:09 Відповісти
НЕльзя делать профилактику того, что не существует.
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07.10.2020 10:32 Відповісти
а "зельцман" из преза уволился тоже сам,,,
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06.10.2020 22:44 Відповісти
Многие дети когда что-то разобьют или сломают, тоже говорят "я не виноват оно само". Детям простительно, но когда мелклморосящее чмо такое говорит, то это просто днище и деградация общества которое выбрало его.
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07.10.2020 08:31 Відповісти
Шмаркля врет как дышит.
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07.10.2020 10:31 Відповісти
 
 