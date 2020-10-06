Обіцянка Зеленського розібратися з фінансуванням партії Медведчука виявилася пшиком, - Бутусов
Медведчук на зустрічі зі своїм кумом Путіним зображує "конструктивні сили" у ВР, які хочуть миру з Росією, і звинувачує у зриві мінських угод свою власну країну.
Про це пише у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Головного спонсора проросійської партії "Опозиційна платформа за життя" Віктора Медведчука знову перед виборами піарить вся інформаційна машина Кремля. Кум Путіна зображує собою "конструктивні сили" у Верховній Раді, які хочуть миру з РФ. У зриві мінських угод Медведчук звинувачує... свою власну країну, платники податків якої платять йому зарплату!" - написав він.
Бутусов нагадав, що Росія відкрито передала в користування Медведчука родовище нафти і газу, нафтопереробний завод і пільгові умови поставок його продукції в Україну. Все це - щоб у Медведчука були гроші на інформаційну війну проти країни, в якій він є депутатом.
"Він сам звинувачує Україну в підриві мирних переговорів, повністю перебуває під контролем спецслужб РФ. І телеканали Медведчука, ті, які він купив за Порошенка і нові, які купив за Зеленського, радісно транслюють українським глядачам пику Путіна", - додав Бутусов.
Журналіст нагадав, що Зеленський понад рік тому обіцяв оприлюднити джерела фінансування партії Медведчука і говорив, що "це буде дуже гучна історія, яка дуже погано закінчиться".
"На жаль, ця обіцянка виявилася пшиком, і зрадник продовжує діяти проти нашої країни на боці ворога. Результати розхльобуйте на виборах", - підсумував Бутусов.
Будь ласка, зачекайте...
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как обещал так и наврал человек без слова
@ServiceSsu
как небыло украинским так и не будет, это организация-"флюгер".
Если бы такие как медведчук были например в Израиле или США, спецслужбы уже бы давно "несчастный случай" им организовали, а у нас спецы тряпки.
Зєлю і Пєцю на нари. Дострокові.
Ясно, что два президентских срока для фуфельного существа, это, было бы, роскошно даже для бессовестных гебнявых! В том-то и состоит вся мулька, что пропихнув это ничтожество, гебнявые проверили технологию предательства. Во время его строка они сделают политическую расчистку территории. Слишком обширные у них планы по уничтожению Украины, которые они начнут реализовывать с приходом Медведчука. Скорее всего, будут действовать через референдум. Пока, что, при клоуне, этот закон постараются лишь пропихнуть в самое последнее время. Подготовят, так сказать, почву. Чтоб, придя к власти, МУДведчуку осталось только "воспользоваться" этим пасом от зеленого ничтожества.
У нас нет системы выборов. Особенно, внизу; особенно по селам. У нас много рабов с их жалкой психологией и плодовитостью. Внизу идут сплошные манипуляции. Без люстрации, у нас ничего не вышло. Надежда лишь на новый Майдан...
Другий - беркут побив наших дітей. У відставку міністра ВС(ніхто Янека не гнав, він з переляку втік сам).
Яке гасло буде Третього Майдану? Бий усіх, хто думає, не так, як я? За що люди будуть виходити на Майдан?
Поверьте, что самый примитивный, завербованный когда-то для определенных целей, ублюдок, - сексот, - до сих пор, висящий у них на крючке (за высшее образование, за квартиру, за будущее своих высерков), "уверенно" чувствует себя на этой войне, ибо внушено, ему, что он никакой не зомби, - под воздействием гебнявой пропаганды, исходящей в Украине от РПЦ, мяртвячуковских и бениных сми (несть им числа) - он: реальный боец, "на зряплате у Путина ( с ним расплачиваются из местных гебнявых кошельков, в том числе и должностями у местных бандитов-паразитов, взявших - в свое время - много власти и мест-кормушек возле нее); он будет отчаянно воевать, - лгать и пердеть "на" всю Украину, - потому, что он, - зассаный ватник, - считается у них Единицей (Голосом), с которым, они, общаются на доступном ему "диалекте", обещая золотые горы (врут, конечно же) за его правильное поведение.
Все, кого выдвинут патриоты, не наберут больше тех 25%, которые (им) выделили, чтоб это смахивало на правду. 25 %, это ВСЕ, что есть у патриотов по милости гебнявых . Больше патриотам уже ничего не светит во время выборов, - если этого не отобрать. ВСЕ. А, потом, люстрация.
Весь мир сегодня очень внимательно следит за деталями и результатами расследования трагедии с господином Навальным, которые должна опубликовать немецкая сторона. Мы должны это увидеть. Мы - как общество, вы - как журналист, я - просто как человек, даже не как президент, - чтобы делать те или иные выводы относительно господина Навального, нам необходимы детали. Мы понимаем, что любая политика, направленная на такие сложные вопросы, направлена на угрозу людям в этой политике", - отметил Зеленский.
-спалив всі лісові запаси півдня, сходу, центру і заходу;
-розікрали всі запаси зерна, масок, захисних костюмів;
-нецільове використання фонду на "Ковід" в той час, як число хворих збільшується;
-відвели армію назад з споруждених позицій і віддали ворогу сотні кілометрі визволеної землі;
-зарплату вчителям будуть скорочувати і фінансування освіти і культури врізано на дороги;
-призначив на високі посади всіх своїх родичів, друзів(кумів і військовихз товаришів ні, бо євреї кумів не мають і в армії воно не служило), повернув на посади "ригів" і малоросів;;
-підвищив ціни на всі продукти харчування,послуг, газ, світло, воду...
-призначив в переговорну групу відвертих ворогів народу - малоросів;
-вдруге витер свої брудні ноги от ПЦУ, зупинивши перехід громад із ворожої московської церкви і нагородив високими нагородами попів-ФСБешників. Ту церкву, яка не визнає українців, як окрему націю і суверенітет держави;
-державна мова на 80% зникла з екранів телевізорів і радіостанцій;
-"ракетна програма" призупинена, немає заказів військової техніки в ВСУ. Годувати стали гірше, але скоротили елітні підрозділи (більше грошей на поліцію ніж на армію);
-донищують "зелену" і атомну енергетику;
-поновили торгівлю з росією в рази, відновили закупки у них електроенергії, ГСМ, вугілля, запустили лінію по випуска ВАЗів на запоріжському заводі...
-видали москалям всіх терористів замість їхніх диверсантів і стукачів-таксистів;
-фальшуються справи на патріотів, знищена система відбору кандидатів на посади в правоохоронні органи;
-почали знищувати банківську систему;
та багато іншого
- "зелені" поголосували разом з ПЄСом і картавим голосом проголосували за "антиколомойський закон", який вбиває всю українську банківську систему, а нацбанк виводить з юрисдикції України. Тобто гроші в моїй кишені вже не мої гроші.
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tZE inform
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Визит Медведчука в Москву, (...) Настоящие причины и реальный круг его встреч были совершенно другие. Россия окончательно поняла, что идея "Северного потока - 2" окончательно провалена. (...) стало понятно, что и "Южный поток" фактически блокирован.
Основные усилия России будут сосредоточены теперь на захвате украинской газотранспортной системы, которая вдруг оказалась единственной реальной ниткой поставок газа в Европу. Перед Медведчуком и К поставлена задача добиться приватизации украинской газотранспортной системы и блокировать использование ее мощностей как хаба-накопителя газа для третьих стран. Под это выделяются достаточно большие средства. Хроника (обновление)
президентство временно, а ********* вечно
№22/105082-еп
РОЗРОБИТИ (СПІЛЬНО З ПРЕДСТАВНИКАМИ ГРОМАДСЬКОСТІ) ТА КОРИСТУЮЧИСЬ ПРАВОМ ЗАКОНОДАВЧОЇ ІНІЦІАТИВИ ПОДАТИ НА ГОЛОСУВАННЯ ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО КОЛАБОРАЦІОНІЗМ".
https://petition.president.gov.ua/petition/105082
і всі мовчать.
ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ 2020
Президент Владимир Зеленский говорит, что вопросом финансирования кума Владимира Путина нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука должны заниматься правоохранительные органы.
Зеленский выразил уверенность в том, что Медведчук финансируется Кремлем, впрочем отметил, что это вопрос не к нему, а к правоохранительным органам.
Прямая речь: "Мы же с вами должны жить по законам...
Я уверен, что он действительно финансируется из Российской Федерации.
Но я с вами такой же человек… Нужно, чтобы правоохранительные органы этим действительно подробно занимались. Я вас слышу и я с вами в этом вопросе одного мнения".
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/07/10/7258853/
Зеленский заявил, что у него "есть вопросы" к партии кума Владимира Путина Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа - За життя"
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкую историю" о том, как финансируется партия "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука.
"Так кто пользуется (пророссийской) терминологией, чтобы повысить себе баллы? Партия господина Медведчука... Там еще есть большие вопросы, его ли это партия, или это временное объединение. И кто они такие... Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, на финансирование каналов.
У нас ЕСТЬ ответы, объемы кэша, откуда и из какой страны они все это получают. И это очень будет громкая история, которая очень плохо закончится", - заявил Владимир Зеленский.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/eto-budet-ochen-gromkaja-istorija-zelenskij-o-357467/
ПРОШЕЛ ГОД….