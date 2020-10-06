Обіцянка Зеленського розібратися з фінансуванням партії Медведчука виявилася пшиком, - Бутусов

Медведчук на зустрічі зі своїм кумом Путіним зображує "конструктивні сили" у ВР, які хочуть миру з Росією, і звинувачує у зриві мінських угод свою власну країну.

Про це пише у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Головного спонсора проросійської партії "Опозиційна платформа за життя" Віктора Медведчука знову перед виборами піарить вся інформаційна машина Кремля. Кум Путіна зображує собою "конструктивні сили" у Верховній Раді, які хочуть миру з РФ. У зриві мінських угод Медведчук звинувачує... свою власну країну, платники податків якої платять йому зарплату!" - написав він.

Бутусов нагадав, що Росія відкрито передала в користування Медведчука родовище нафти і газу, нафтопереробний завод і пільгові умови поставок його продукції в Україну. Все це - щоб у Медведчука були гроші на інформаційну війну проти країни, в якій він є депутатом.

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"Він сам звинувачує Україну в підриві мирних переговорів, повністю перебуває під контролем спецслужб РФ. І телеканали Медведчука, ті, які він купив за Порошенка і нові, які купив за Зеленського, радісно транслюють українським глядачам пику Путіна", - додав Бутусов.

Журналіст нагадав, що Зеленський понад рік тому обіцяв оприлюднити джерела фінансування партії Медведчука і говорив, що "це буде дуже гучна історія, яка дуже погано закінчиться".

"На жаль, ця обіцянка виявилася пшиком, і зрадник продовжує діяти проти нашої країни на боці ворога. Результати розхльобуйте на виборах", - підсумував Бутусов.



