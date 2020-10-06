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Обещание Зеленского разобраться с финансированием партии Медведчука оказалось пшиком, - Бутусов

Обещание Зеленского разобраться с финансированием партии Медведчука оказалось пшиком, - Бутусов

Медведчук на встрече со своим кумом Путины изображает "конструктивные силы" в ВР, которые хотят мира с Россией, и обвиняет в срыве Минских соглашений свою собственную страну.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Главного спонсора пророссийской партии "Оппозиционная платформа за жизнь" Виктора Медведчука снова перед выборами пиарит вся информационная машина Кремля. Кум Путина изображает собой "конструктивные силы" в Верховной Раде, которые хотят мира с РФ. В срыве Минских соглашений Медведчук обвиняет... свою собственную страну, налогоплательщики которой платят ему зарплату!" - написал он.

Бутусов напомнил, что Россия открыто передала в пользование Медведчука месторождение нефти и газа, нефтеперерабатывающий завод и льготные условия поставок его продукции в Украину. Все это - чтобы у Медведчука были деньги на информационную войну против страны, в которой он является депутатом.

Читайте на Цензор.НЕТ: Медведчук сделал себе прививку российской вакциной и приехал рассказать об этом своему куму Путину

"Он сам обвиняет Украину в подрыве мирных переговоров, полностью находится под контролем спецслужб РФ. И телеканалы Медведчука, те, которые он купил при Порошенко и новые, которые купил при Зеленском, радостно транслируют украинским зрителям рожу Путина", - добавил Бутусов.

Журналист напомнил, что Зеленский более года назад обещал обнародовать источники финансирования партии Медведчука и говорил, что "это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится".

Также на Цензор.НЕТ: Супруга кума Путина Медведчука Марченко стала владелицей строительной фирмы в Москве, - "Схемы". ДОКУМЕНТ

"К сожалению, это обещание оказалось пшиком, и предатель продолжает действовать против нашей страны на стороне врага. Результаты расхлебывайте на выборах", - подытожил Бутусов.

Обещание Зеленского разобраться с финансированием партии Медведчука оказалось пшиком, - Бутусов 01
Обещание Зеленского разобраться с финансированием партии Медведчука оказалось пшиком, - Бутусов 02

Автор: 

Медведчук Виктор (1791) путин владимир (31582) россия (96279)


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Топ комментарии
+45
Обещание Зеленского разобраться с финансированием партии Медведчука оказалось пшиком, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5427
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06.10.2020 23:06 Ответить
+42
Обещание Зеленского разобраться с финансированием партии Медведчука оказалось пшиком, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2242
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06.10.2020 22:49 Ответить
+41
Да и сам Организм оказался пшиком
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06.10.2020 22:46 Ответить
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Ну и что обещал

как обещал так и наврал человек без слова

Обіцянка Зеленського розібратися з фінансуванням партії Медведчука виявилася пшиком, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4230
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06.10.2020 23:30 Ответить
Хотелось бы увидеть подписи этих двух товарищей под договором о совместном бизнесе.
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06.10.2020 23:41 Ответить
Які "цікаві" речі ти розповідаєш Гєша.
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06.10.2020 23:57 Ответить
Пшик? Не слишком ли крепко сказано? Пшик - это хоть что-то. Тут же речь о том, чего в принципе не существует. Очередное вранье зеленого квартального какаду.
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06.10.2020 23:34 Ответить
Настала "эра пшиколучия".
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06.10.2020 23:42 Ответить
Обіцянка Зеленського розібратися з фінансуванням партії Медведчука виявилася пшиком, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7538
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06.10.2020 23:54 Ответить
Так Медведчук кум і у Пєці. Він молодшого Михайла хрестив. Того, що не знає і слова українською, а "Батя і я - рускіє, Батя в Украінє только капусту рубаєт".
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07.10.2020 01:38 Ответить
Ваня бреше і не червоніє. Скоріше він кум і баби Юлі. Знову всі накинулись на Порошенко, інших тобі не видно?
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07.10.2020 12:41 Ответить
Обіцянка Зеленського розібратися з фінансуванням партії Медведчука виявилася пшиком, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1193
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07.10.2020 00:01 Ответить
Авантюрист!
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07.10.2020 08:00 Ответить
А яка обiцянка ссыкуна не оказалась пшиком???
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07.10.2020 00:03 Ответить
а воно само не пшик квартальний?
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07.10.2020 00:19 Ответить
Опасен не так зеленский, как медведчук и его компания !
@ServiceSsu
как небыло украинским так и не будет, это организация-"флюгер".
Если бы такие как медведчук были например в Израиле или США, спецслужбы уже бы давно "несчастный случай" им организовали, а у нас спецы тряпки.
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07.10.2020 00:38 Ответить
А какое обещание ЗЕ не оказалось пшиком?
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07.10.2020 00:58 Ответить
Обіцянка Зеленського розібратися з фінансуванням партії Медведчука виявилася пшиком, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6738
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07.10.2020 01:31 Ответить
Зєля - російський шпигун і все бреше. Це стало добре зрозуміло навіть упоротим зелєфанам. Але тут стає питання - хто Зєлю привів? А привів Зєлю саме Пєця. Він і зараз його страхує своєю ботофермою, мов би Зєлю привели якісь міфічні "зебіли". Не існує ніяких "зебілів". Не існує і "мародерів". Пєціна ботоферма штучно ділить українців на дві ворогуючі половини. А насправді Пєця і Зєля - одна шобла російських шпигунів, а протистояння між ними - удаване, постановочне.
Зєлю і Пєцю на нари. Дострокові.
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07.10.2020 01:34 Ответить
Найбільша сьогодні шкода від Пєці - він очолив опозицію до Зєлі, а про дострокові мовчить. Лише критика, яка тільки дратує 73% нормальних людей, що не продаються, як його хруньово-продажні дякули. Зєлю треба геть і негайно. А ботоферма російського шпигуна Порошенка сичіть, що "їжте, що купували". Але це не ботоферма каже, а сам російський шпигун Порошенко прикриває свого російського шпигуна Зєлю.
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07.10.2020 01:57 Ответить
Оце тебе глючить, що приймаєш ?
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07.10.2020 05:17 Ответить
Кумарить? Спробуй кислим борщем довбанутись. Прямо в голову
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07.10.2020 05:29 Ответить
Ты безнадежен. Только усыплять.
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07.10.2020 10:18 Ответить
Хрюкнул? Ползи дальше,за углом бояру наливают .
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07.10.2020 08:40 Ответить
Займай чергу. Я зараз все кину і з України до вас у Тамбов прожогом
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07.10.2020 09:07 Ответить
ВАНАнист,ты ври но не завирайся.Все знают кто привел зеленую плесень на трон-твоя заслуга.
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07.10.2020 10:24 Ответить
Давно пора повесить Медведчука и Раби на железном фонарном столбе у жд вокзала Киева. К сожалению, у нас не осталось патриотов а Президент слабак. Жаль что я немощен и стар!
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07.10.2020 02:46 Ответить
Какая неожиданность...
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07.10.2020 03:00 Ответить
а зачем? ведь всё с 2014 по 2019 расследовали и к ответственности привлекли. да?
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07.10.2020 04:06 Ответить
Зе-падлюка, - это то существо, которое наделено всеми свойствами "привести" после себя Медведчука и компанию подонков к власти "на" Украине. Оно (зеленое чмо) что-то даже об этом проблеяло; по-шпионски закамуфлировав это для своих, у фразе: "Я пришел только на один срок".
Ясно, что два президентских срока для фуфельного существа, это, было бы, роскошно даже для бессовестных гебнявых! В том-то и состоит вся мулька, что пропихнув это ничтожество, гебнявые проверили технологию предательства. Во время его строка они сделают политическую расчистку территории. Слишком обширные у них планы по уничтожению Украины, которые они начнут реализовывать с приходом Медведчука. Скорее всего, будут действовать через референдум. Пока, что, при клоуне, этот закон постараются лишь пропихнуть в самое последнее время. Подготовят, так сказать, почву. Чтоб, придя к власти, МУДведчуку осталось только "воспользоваться" этим пасом от зеленого ничтожества.
У нас нет системы выборов. Особенно, внизу; особенно по селам. У нас много рабов с их жалкой психологией и плодовитостью. Внизу идут сплошные манипуляции. Без люстрации, у нас ничего не вышло. Надежда лишь на новый Майдан...
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07.10.2020 04:19 Ответить
Кожен Майдан збиравсь на короткому, зрозумілому гаслі. Перший - Янек сфальсіфікував другий тур. Перевибори.
Другий - беркут побив наших дітей. У відставку міністра ВС(ніхто Янека не гнав, він з переляку втік сам).
Яке гасло буде Третього Майдану? Бий усіх, хто думає, не так, як я? За що люди будуть виходити на Майдан?
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07.10.2020 04:50 Ответить
Бей и спасай? Можно только "За спасение Украины", - но, тогда гебнявые, снова бросятся в атаку. Как это случалось всякий раз. У них прекрасная кормящая база, взращенное поколение сексотов и их холуев по всем селам. Теперь - очевидное: все должно было начинаться не на Майдане, а со сноса знакового для гебнявых строения на Влад. 33. Чтоб ежегодно можно было что-то отпраздновать в этот день, как день взятия Бастилии во Франции. Чтоб гебнявые, в этом уничижении, чувствовали себя униженными (а не праздновать свои жертвы "Небесные сотни", что только вдохновляет их). Чтоб они не чувствовали сябя действующим резервом ***** в Украине. А, иначе, все так и будет повторяться за одним и тем же сценарием. За дважды несудимым олухом в прошлом, и нынешним клоуном, - они изберут в будущем манкурта (мертвячука). Уж поверьте, с такими кадрами в выборчих комиссиях, они и осла протащат на пост президента, и бомжа, и кого угодно. Каждый раз - на выборах - я сталкиваюсь с этой породой у нашей провинции. Не забывайте про разлагающую роль РПЦ в Украине. О многих россиянах живущих здесь, но страстно ненавидящих украинцев за их свободолюбие. С такими факторами, я удивляюсь, как мы еще до сих пор живы?..
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07.10.2020 09:34 Ответить
Все нормально, треба тільки у себе в голові виставити пріорітети. Ви зараз перелічили причини, проти яких виходити на Майдан. Але Майдан може бути тільки За, а не Проти! За що виходити на Майдан? Зєлю геть, а хто натомість? Українці визначились з Лідером? Якщо зараз провести дострокові, то Зєля знову переможе. Бо понависувається безліч "гетьманів" і розтягнуть голоси між собою. А нам треба якийсь один. І його ОДНОГО нам треба узгодити. Щоб всі інші зняли свої кандидатури на його(її) користь. І потім укласти з цим ЄДИНИМ кандидатом суспільний договір на Майдані. Тоді Зєля сам подасть у відставку до вечора того ж дня.
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07.10.2020 11:19 Ответить
Вначале Майдан и, одномоментно, уничтожение всех существующих символов, утверждающих правление гебнявых манкуртов по всей Украине.
Поверьте, что самый примитивный, завербованный когда-то для определенных целей, ублюдок, - сексот, - до сих пор, висящий у них на крючке (за высшее образование, за квартиру, за будущее своих высерков), "уверенно" чувствует себя на этой войне, ибо внушено, ему, что он никакой не зомби, - под воздействием гебнявой пропаганды, исходящей в Украине от РПЦ, мяртвячуковских и бениных сми (несть им числа) - он: реальный боец, "на зряплате у Путина ( с ним расплачиваются из местных гебнявых кошельков, в том числе и должностями у местных бандитов-паразитов, взявших - в свое время - много власти и мест-кормушек возле нее); он будет отчаянно воевать, - лгать и пердеть "на" всю Украину, - потому, что он, - зассаный ватник, - считается у них Единицей (Голосом), с которым, они, общаются на доступном ему "диалекте", обещая золотые горы (врут, конечно же) за его правильное поведение.
Все, кого выдвинут патриоты, не наберут больше тех 25%, которые (им) выделили, чтоб это смахивало на правду. 25 %, это ВСЕ, что есть у патриотов по милости гебнявых . Больше патриотам уже ничего не светит во время выборов, - если этого не отобрать. ВСЕ. А, потом, люстрация.
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07.10.2020 12:54 Ответить
Все дуже просто! зе-гівно!
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07.10.2020 06:43 Ответить
як ы все выд Зе - ПШИК.
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07.10.2020 06:52 Ответить
Обіцянка Зеленського розібратися з фінансуванням партії Медведчука виявилася пшиком. Як, власне і всі інші.
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07.10.2020 06:57 Ответить
Работа такая - "пшикать". Ведь заявлял ещё перед выборами, что ничего никому не должен. Вот и держит своё слово.
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07.10.2020 07:51 Ответить
Кацапы живущие в Украине,в том числе малоросслый недопрезидент,будут поддерживать полукацапского Медведчука а не украинца Яроша.Так исторически сложилось.
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07.10.2020 07:06 Ответить
Бутусов снова прав. Этого не отнимешь....
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07.10.2020 07:50 Ответить
А как вам вот этот ...блиндаж??? Хорошо спрятался?
Весь мир сегодня очень внимательно следит за деталями и результатами расследования трагедии с господином Навальным, которые должна опубликовать немецкая сторона. Мы должны это увидеть. Мы - как общество, вы - как журналист, я - просто как человек, даже не как президент, - чтобы делать те или иные выводы относительно господина Навального, нам необходимы детали. Мы понимаем, что любая политика, направленная на такие сложные вопросы, направлена на угрозу людям в этой политике", - отметил Зеленский.
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07.10.2020 08:36 Ответить
Ну з Мертвечуком все зрозуміло- урод в сім'ї , шпигун держави агресора який відробляє 30 серебренніків. питання Який ....його вибрав до ВР. 73 % чи 25 % )))) А то в неті то гонево на 73 % то гонево на 25%. І голвне -місцеві вибори. Люди ну не голосуйте ви за ОПЗЖ ну що ж ви самі собі болото творите. Ну проголосуйте за нормальну людину ну що у вас ні хто нормальний не балатується? Хоча звісно у нас ситуація патова до влади лізуть одні суки перекращені..тому вибір в більшості буде між ******. Ні ЕС ні СН всі чогось виставляють кандидатами отіх перекращених сук.Чесно іноді навіть опускаєтся настрій на добре майбутьне і піднімаються і сжимаються в кулаки руки. І все частіше це за собою бачу..тому здається що і у всіх таке людей . Будуть суки кращені скоро биті і дуже.
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07.10.2020 08:23 Ответить
Коротко про досягнення Зеленського:
-спалив всі лісові запаси півдня, сходу, центру і заходу;
-розікрали всі запаси зерна, масок, захисних костюмів;
-нецільове використання фонду на "Ковід" в той час, як число хворих збільшується;
-відвели армію назад з споруждених позицій і віддали ворогу сотні кілометрі визволеної землі;
-зарплату вчителям будуть скорочувати і фінансування освіти і культури врізано на дороги;
-призначив на високі посади всіх своїх родичів, друзів(кумів і військовихз товаришів ні, бо євреї кумів не мають і в армії воно не служило), повернув на посади "ригів" і малоросів;;
-підвищив ціни на всі продукти харчування,послуг, газ, світло, воду...
-призначив в переговорну групу відвертих ворогів народу - малоросів;
-вдруге витер свої брудні ноги от ПЦУ, зупинивши перехід громад із ворожої московської церкви і нагородив високими нагородами попів-ФСБешників. Ту церкву, яка не визнає українців, як окрему націю і суверенітет держави;
-державна мова на 80% зникла з екранів телевізорів і радіостанцій;
-"ракетна програма" призупинена, немає заказів військової техніки в ВСУ. Годувати стали гірше, але скоротили елітні підрозділи (більше грошей на поліцію ніж на армію);
-донищують "зелену" і атомну енергетику;
-поновили торгівлю з росією в рази, відновили закупки у них електроенергії, ГСМ, вугілля, запустили лінію по випуска ВАЗів на запоріжському заводі...
-видали москалям всіх терористів замість їхніх диверсантів і стукачів-таксистів;
-фальшуються справи на патріотів, знищена система відбору кандидатів на посади в правоохоронні органи;
-почали знищувати банківську систему;
та багато іншого
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07.10.2020 08:42 Ответить
- "зелені" поголосували разом з ПЄСом і картавим голосом за продаж української землі іноземним банкам у безмежній кількості
- "зелені" поголосували разом з ПЄСом і картавим голосом проголосували за "антиколомойський закон", який вбиває всю українську банківську систему, а нацбанк виводить з юрисдикції України. Тобто гроші в моїй кишені вже не мої гроші.
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07.10.2020 09:16 Ответить
Ваня твоя манупуляція ні на кого не діє, хіба, що на коня і то старого. Якби не правки ЄС, то дійсно землю продалаби зеленоєврейськобеніна чума, а так цей процес призупинили. Зкмля є товаром у всіх розвинених країнах.
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07.10.2020 12:44 Ответить
Про вільний ринок сільгосп земель то, фуфло для лохів. Поїдьте у Францію, Канаду, Великобританію, Ізраїль чи Ісландію та купіть собі с/х землі, а тоді будете розповідати. Навідь в США вам просто так не продадуть, хіба що, в пустелі. ООН зараз взагалі виступає проти тої політики, яку проводять недорозвинені країни типу України.
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07.10.2020 14:45 Ответить
Я Вам відкрию тайну. Велика кільеість земель продана за копійки і продається далі, є дуже багато "лазейок", але вона не може використовуватися як товар, як заставне майно в банках. А землі, які не пройшли реєстрацію(купили нелегальноЯ) використовуються без спрати податків. Мертвенчук ще трішки і купить всю західну Україну і робити щось потрібно, а не забороною продажі землі.
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07.10.2020 18:50 Ответить
Выбирая нужно в первую очередь думать головой а не Ж**й. Все пророссийские партии типа ОПЗЖ,"За майбутне""партия Шария""Пальчевсого" нужно немедленно исключить из своей головы,исключить всякие мелкие подгавкивающие партейки типа "Сила и честь" партия Кивы,"НАШИ" и так далее,потом исключить популистов и брехунов и дураков типа "Слуга народа","Батькивщина",Удар и так далее, это всё заранее непроходные технические партейки нацеленные на распыление голосов избирателей и выбирайте то что осталось в сухом остатке. ДУМАЙ ТЕ!!!
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07.10.2020 08:53 Ответить
А що залишилось? Пуйло?
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07.10.2020 09:10 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Визит Медведчука в Москву, (...) Настоящие причины и реальный круг его встреч были совершенно другие. Россия окончательно поняла, что идея "Северного потока - 2" окончательно провалена. (...) стало понятно, что и "Южный поток" фактически блокирован.
Основные усилия России будут сосредоточены теперь на захвате украинской газотранспортной системы, которая вдруг оказалась единственной реальной ниткой поставок газа в Европу. Перед Медведчуком и К поставлена задача добиться приватизации украинской газотранспортной системы и блокировать использование ее мощностей как хаба-накопителя газа для третьих стран. Под это выделяются достаточно большие средства. Хроника (обновление)
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07.10.2020 09:20 Ответить
100%! Одно то,что первые руководители России ( Путин тот вообще 2-й раз за 6 мес. вживую встречался с иностранным политическим деятелем) встретились с депутатом ВРУ,говорит о многом. Главное, что для Украины готовится очередная гадость, именно для этого и существует в ее картах "Медведчук"
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07.10.2020 14:31 Ответить
тю, из одного ж корыта жрут
президентство временно, а ********* вечно
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07.10.2020 09:32 Ответить
ПРИЗЫВАЮ ПАТРИОТОВ ПОДДЕРЖАТЬ ПЕТИЦИЮ
№22/105082-еп
РОЗРОБИТИ (СПІЛЬНО З ПРЕДСТАВНИКАМИ ГРОМАДСЬКОСТІ) ТА КОРИСТУЮЧИСЬ ПРАВОМ ЗАКОНОДАВЧОЇ ІНІЦІАТИВИ ПОДАТИ НА ГОЛОСУВАННЯ ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО КОЛАБОРАЦІОНІЗМ".
https://petition.president.gov.ua/petition/105082
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07.10.2020 09:50 Ответить
фуйло вже виблискує на українському телебаченні.
і всі мовчать.
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07.10.2020 10:07 Ответить
и что можно было ожидать от клоуна ? .клоун это состояние души . никогда клоун не будет президентом страны с большой буквы. разве что волею случая временно исполняющим обязяности.
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07.10.2020 10:53 Ответить
Националисты спрашивают Зеленского о Медведчуке, президент разводит руками
ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ 2020

Президент Владимир Зеленский говорит, что вопросом финансирования кума Владимира Путина нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука должны заниматься правоохранительные органы.

Зеленский выразил уверенность в том, что Медведчук финансируется Кремлем, впрочем отметил, что это вопрос не к нему, а к правоохранительным органам.
Прямая речь: "Мы же с вами должны жить по законам...
Я уверен, что он действительно финансируется из Российской Федерации.
Но я с вами такой же человек… Нужно, чтобы правоохранительные органы этим действительно подробно занимались. Я вас слышу и я с вами в этом вопросе одного мнения".

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/07/10/7258853/
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07.10.2020 19:46 Ответить
"Это будет очень громкая история" - Зеленский о финансировании партии Медведчука "кэшем" 02 СЕНТЯБРЯ 2019

Зеленский заявил, что у него "есть вопросы" к партии кума Владимира Путина Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа - За життя"
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкую историю" о том, как финансируется партия "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука.
"Так кто пользуется (пророссийской) терминологией, чтобы повысить себе баллы? Партия господина Медведчука... Там еще есть большие вопросы, его ли это партия, или это временное объединение. И кто они такие... Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, на финансирование каналов.
У нас ЕСТЬ ответы, объемы кэша, откуда и из какой страны они все это получают. И это очень будет громкая история, которая очень плохо закончится", - заявил Владимир Зеленский.

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/eto-budet-ochen-gromkaja-istorija-zelenskij-o-357467/
ПРОШЕЛ ГОД….
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07.10.2020 20:03 Ответить
Это была очень громкая история.. Он для себя уже всех победил.
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07.10.2020 21:21 Ответить
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