Обещание Зеленского разобраться с финансированием партии Медведчука оказалось пшиком, - Бутусов

Медведчук на встрече со своим кумом Путины изображает "конструктивные силы" в ВР, которые хотят мира с Россией, и обвиняет в срыве Минских соглашений свою собственную страну.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Главного спонсора пророссийской партии "Оппозиционная платформа за жизнь" Виктора Медведчука снова перед выборами пиарит вся информационная машина Кремля. Кум Путина изображает собой "конструктивные силы" в Верховной Раде, которые хотят мира с РФ. В срыве Минских соглашений Медведчук обвиняет... свою собственную страну, налогоплательщики которой платят ему зарплату!" - написал он.

Бутусов напомнил, что Россия открыто передала в пользование Медведчука месторождение нефти и газа, нефтеперерабатывающий завод и льготные условия поставок его продукции в Украину. Все это - чтобы у Медведчука были деньги на информационную войну против страны, в которой он является депутатом.

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"Он сам обвиняет Украину в подрыве мирных переговоров, полностью находится под контролем спецслужб РФ. И телеканалы Медведчука, те, которые он купил при Порошенко и новые, которые купил при Зеленском, радостно транслируют украинским зрителям рожу Путина", - добавил Бутусов.

Журналист напомнил, что Зеленский более года назад обещал обнародовать источники финансирования партии Медведчука и говорил, что "это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится".

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"К сожалению, это обещание оказалось пшиком, и предатель продолжает действовать против нашей страны на стороне врага. Результаты расхлебывайте на выборах", - подытожил Бутусов.



