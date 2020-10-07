УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7597 відвідувачів онлайн
Новини
7 815 108

Приготування борщу увійде до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, - Мінкульт

Приготування борщу увійде до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, - Мінкульт

Приготування українського борщу увійде до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 6 жовтня повідомило Міністерство культури України у фейсбуці.

"Це важливий крок у межах підготовки номінації культури приготування борщу до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО", - йдеться в повідомленні.

Також до переліку потраплять:

  • технологія створення клембівської сорочки "з квіткою";
  • Великоднє гуляння "Водити Володара" в селі Розкошівка (Вінницька область);
  • борщівська народна вишивка;
  • карпатська технологія виробництва пледів (карпатських ліжників).

Міністр культури Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі зазначив, що в подальшому буде працювати над внесенням до списку ЮНЕСКО.

Також читайте: Кримськотатарський орнамент внесли до попереднього списку ЮНЕСКО

Автор: 

Міністерство культури (773) ЮНЕСКО (169)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Борщ - це дуже смачно.
показати весь коментар
07.10.2020 01:32 Відповісти
+18
І корисно.
показати весь коментар
07.10.2020 03:12 Відповісти
+15
Приготовлние борща войдет в список нематериального наследия ЮНЕСКО, - Минкульт - Цензор.НЕТ 4701
показати весь коментар
07.10.2020 06:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Да, применяются для дезинфекции избы, когда по пьяни вывернут чугунок...
показати весь коментар
07.10.2020 12:19 Відповісти
Борщ - это класс!
Но у каждого он свой. Даже у одной хозяйки, каждый раз разный.
показати весь коментар
07.10.2020 11:25 Відповісти
вкус борща в принципе определяется в основном двумя ингредиентами, буряком и капустой. Если они хороши, то и борщ будет хороший. Если нет, никакой чесночок и старое сало не спасут.
показати весь коментар
07.10.2020 11:47 Відповісти
Не обязательно борщ с буряком. Хотя о вкусах не спорят.
показати весь коментар
07.10.2020 12:03 Відповісти
Борщ без буряка --- первый неверный шаг к расейским щам!
показати весь коментар
07.10.2020 12:16 Відповісти
Первый шаг к щам, закладка капусты раньше мяса. И щи с помидорами не бывают.
показати весь коментар
07.10.2020 13:10 Відповісти
Предлагаю дополнить список щами из брюквы.
показати весь коментар
07.10.2020 12:23 Відповісти
...штямі...
показати весь коментар
07.10.2020 14:03 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 