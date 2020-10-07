Приготування борщу увійде до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, - Мінкульт
Приготування українського борщу увійде до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини країни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це 6 жовтня повідомило Міністерство культури України у фейсбуці.
"Це важливий крок у межах підготовки номінації культури приготування борщу до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО", - йдеться в повідомленні.
Також до переліку потраплять:
- технологія створення клембівської сорочки "з квіткою";
- Великоднє гуляння "Водити Володара" в селі Розкошівка (Вінницька область);
- борщівська народна вишивка;
- карпатська технологія виробництва пледів (карпатських ліжників).
Міністр культури Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі зазначив, що в подальшому буде працювати над внесенням до списку ЮНЕСКО.
