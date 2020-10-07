Приготовление борща войдет в список нематериального наследия ЮНЕСКО, - Минкульт

Приготовление украинского борща войдет в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 6 октября сообщило Министерство культуры Украины в Фейсбуке.



"Это важный шаг в рамках подготовки номинации культуры приготовления борща в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО", - говорится в сообщении.



Также в перечень попадут:



технология создания Клембовской рубашки "с цветком";

пасхальное застолье "водити Володара" в селе Роскошевка (Винницкая область)

Борщевская народная вышивка;

карпатская технология производства пледов (карпатских лижныкив).



Министр культуры Александр Ткаченко в своем Telegram-канале отметил, что в дальнейшем будет работать над внесением в список ЮНЕСКО.

Также читайте: Крымскотатарский орнамент внесли в предварительный список ЮНЕСКО