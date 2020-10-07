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Приготовление борща войдет в список нематериального наследия ЮНЕСКО, - Минкульт

Приготовление борща войдет в список нематериального наследия ЮНЕСКО, - Минкульт

Приготовление украинского борща войдет в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 6 октября сообщило Министерство культуры Украины в Фейсбуке.

"Это важный шаг в рамках подготовки номинации культуры приготовления борща в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО", - говорится в сообщении.

Также в перечень попадут:

технология создания Клембовской рубашки "с цветком";

пасхальное застолье "водити Володара" в селе Роскошевка (Винницкая область)

Борщевская народная вышивка;

карпатская технология производства пледов (карпатских лижныкив).

Министр культуры Александр Ткаченко в своем Telegram-канале отметил, что в дальнейшем будет работать над внесением в список ЮНЕСКО.

Также читайте: Крымскотатарский орнамент внесли в предварительный список ЮНЕСКО

Автор: 

Министерство культуры и информационной политики (779) ЮНЕСКО (213)


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Топ комментарии
+22
Борщ - це дуже смачно.
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07.10.2020 01:32 Ответить
+18
І корисно.
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07.10.2020 03:12 Ответить
+15
Приготовлние борща войдет в список нематериального наследия ЮНЕСКО, - Минкульт - Цензор.НЕТ 4701
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07.10.2020 06:07 Ответить
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Да, применяются для дезинфекции избы, когда по пьяни вывернут чугунок...
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07.10.2020 12:19 Ответить
Борщ - это класс!
Но у каждого он свой. Даже у одной хозяйки, каждый раз разный.
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07.10.2020 11:25 Ответить
вкус борща в принципе определяется в основном двумя ингредиентами, буряком и капустой. Если они хороши, то и борщ будет хороший. Если нет, никакой чесночок и старое сало не спасут.
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07.10.2020 11:47 Ответить
Не обязательно борщ с буряком. Хотя о вкусах не спорят.
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07.10.2020 12:03 Ответить
Борщ без буряка --- первый неверный шаг к расейским щам!
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07.10.2020 12:16 Ответить
Первый шаг к щам, закладка капусты раньше мяса. И щи с помидорами не бывают.
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07.10.2020 13:10 Ответить
Предлагаю дополнить список щами из брюквы.
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07.10.2020 12:23 Ответить
...штямі...
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07.10.2020 14:03 Ответить
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