Невідомі в балаклавах напали на суддю в Рівному, - прокуратура

Невідомі в балаклавах напали на суддю в Рівному, - прокуратура

Під процесуальним керівництвом Рівненської місцевої прокуратури розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного заподіяння судді легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з його діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Рівненщини.

За попередніми даними ввечері 06.10.2020 на суддю Рівненського міського суду біля власного будинку напали двоє невідомих осіб в балаклавах. Вони застосували газовий балончик та нанесли судді тілесні ушкодження у вигляді множинних забоїв та осаднень. Після огляду та надання необхідної медичної допомоги потерпілий відпущений додому.

Проведено огляд місця події, в ході якого вилучено балон аерозольний "Кобра-1Н".

Наразі перевіряються всі можливі версії, серед яких як побутовий, так і професійний конфлікт.

Хід розслідування перебуває на особистому контролі керівництва обласної прокуратури.

Зеленський перепризначив суддю Гарника, який забороняв протести проти візиту до Києва Путіна і патріарха Кирила

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до шести років.

+18
Професійна травма. Бабло взяв,а питання не вирішив.
07.10.2020 10:27 Відповісти
+10
Почалось?!
07.10.2020 10:26 Відповісти
+8
хтось не дочекавсь судової реформи
07.10.2020 10:27 Відповісти
Почалось?!
07.10.2020 10:26 Відповісти
та що там почалось, звичайна планова постановка суддівської мафії.
хто бачив пострадавшого вилупка з "численними" забоями і травмами?
- правильно, ніхто. от коли покажуть як з цих виродків будуть здирати шкуру за їх продажні і заказні вироки тоді й повіримо.
07.10.2020 11:00 Відповісти
Самое смешное, что если бы его и били-убивали то только за то что не смогли договориться - страна победившего говноквартала.
07.10.2020 11:20 Відповісти
Професійна травма. Бабло взяв,а питання не вирішив.
07.10.2020 10:27 Відповісти
Чи знали, шо бабло взяв і несе до схованки.
07.10.2020 10:47 Відповісти
07.10.2020 12:15 Відповісти
хтось не дочекавсь судової реформи
07.10.2020 10:27 Відповісти
"По предварительным данным вечером 06.10.2020 на судью Ривненского городского суда возле собственного дома напали двое неизвестных в балаклавах. Они применили газовый баллончик и нанесли судье телесные повреждения в виде множественных ушибов и садин. После осмотра и оказания необходимой медицинской помощи пострадавший был отпущен домой."

Джерело: https://censor.net/ru/n3223371

Такое впечатление, что неизвестные в балаклавах и били, и осматривали, и оказывали медицинскую помощь пострадавшему...
07.10.2020 10:38 Відповісти
Постановка? Скорее всего.
07.10.2020 10:40 Відповісти
Скорее текст своеобразно ( Допа говорил иначе) ) написан.
07.10.2020 10:41 Відповісти
А что он думал? Только он может судить?
07.10.2020 10:38 Відповісти
Навіть не знаю, хто злочинці? оцей суддя, чи нападники?
07.10.2020 10:41 Відповісти
Мусора тупо лошат лохов,
Кто поверит, что напали ради пары синяков ?
07.10.2020 10:45 Відповісти
Обізналися?
07.10.2020 10:46 Відповісти
Имитируют бурную деятельность,
Они хорошо знают запах денег
07.10.2020 11:01 Відповісти
Суды -слабое звено в Украине.100% коррупция.А полищуки,они как киргизы,любую власть над собой не признают.
07.10.2020 10:53 Відповісти
Конхвлікт був чисто економічний
07.10.2020 11:04 Відповісти
Та щось схожий на еротичний. Хіба так б*ють з іншого приводу!
07.10.2020 13:10 Відповісти
Судова реформа з низів...? Верхи не хочуть, а низи вже не можуть миритися з найсправедливішими судами в сіті - українськими фемідами !??? Якось один знайомий суддя-пенсіонер жалівся що його ... обманули при нарахуванні пенсії. На питання НАСКІЛЬКИ обманули відповів: замість 156 тис. грн, дали всього навсього 130 тис. грн.
07.10.2020 11:05 Відповісти
я сторонник лайт/средневековья в отношении судей: их нужно не калечить, но так что б запомнилось, публично пороть перед судом один раз в месяц..
судьи все трусливые и малодушные людишки с врожденными моральным уродствами, поэтому они будут испытывать страх и бояться брать взятки..
большинство из них, по крайней мере..
07.10.2020 11:27 Відповісти
не согласен..., никакого лайт. Судья наделён особыми полномочиями- решать судьбы людей. Поэтому судьям- коррупционерам надо рубить кисть правой руки, как в Иране, при повторном случае , рубится левая стопа. Ну, а в третий раз- вешать.., и никак иначе. И никаких соплей про варварство, средневековье, дем.ценности. Коррупцию надо выжигать калёным железом.
07.10.2020 12:07 Відповісти
причинения судье легких или средней тяжести телесных повреждений

это удушение веревкой или еще нет???
07.10.2020 11:30 Відповісти
Недопустимый прецедент . Ща судейские прокурорские и мусорские очень возбудятся.
07.10.2020 11:32 Відповісти
какая-то несистемная и неприцельная провокация. Не стоит придавать этому хоть какое-то значение.
07.10.2020 14:57 Відповісти
 
 