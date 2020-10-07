Невідомі в балаклавах напали на суддю в Рівному, - прокуратура

Під процесуальним керівництвом Рівненської місцевої прокуратури розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного заподіяння судді легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з його діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Рівненщини.

За попередніми даними ввечері 06.10.2020 на суддю Рівненського міського суду біля власного будинку напали двоє невідомих осіб в балаклавах. Вони застосували газовий балончик та нанесли судді тілесні ушкодження у вигляді множинних забоїв та осаднень. Після огляду та надання необхідної медичної допомоги потерпілий відпущений додому.

Проведено огляд місця події, в ході якого вилучено балон аерозольний "Кобра-1Н".

Наразі перевіряються всі можливі версії, серед яких як побутовий, так і професійний конфлікт.

Хід розслідування перебуває на особистому контролі керівництва обласної прокуратури.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до шести років.