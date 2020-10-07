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Неизвестные в балаклавах напали на судью в Ривном, - прокуратура

Неизвестные в балаклавах напали на судью в Ривном, - прокуратура

При процессуальным руководстве Ривненской местной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного причинения судье легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с его деятельностью, связанной с осуществлением правосудия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ривненщины.

По предварительным данным вечером 06.10.2020 на судью Ривненского городского суда возле собственного дома напали двое неизвестных в балаклавах. Они применили газовый баллончик и нанесли судье телесные повреждения в виде множественных ушибов и садин. После осмотра и оказания необходимой медицинской помощи пострадавший был отпущен домой.

Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъят баллон аэрозольный "Кобра-1Н".

Сейчас проверяются все возможные версии, среди которых как бытовой, так и профессиональный конфликт.

Ход расследования находится на личном контроле руководства областной прокуратуры.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет.

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Автор: 

нападение (2230) прокуратура (5037) Ровно (533) судья (2651)


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Топ комментарии
+18
Професійна травма. Бабло взяв,а питання не вирішив.
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07.10.2020 10:27 Ответить
+10
Почалось?!
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07.10.2020 10:26 Ответить
+8
хтось не дочекавсь судової реформи
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07.10.2020 10:27 Ответить
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Почалось?!
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07.10.2020 10:26 Ответить
та що там почалось, звичайна планова постановка суддівської мафії.
хто бачив пострадавшого вилупка з "численними" забоями і травмами?
- правильно, ніхто. от коли покажуть як з цих виродків будуть здирати шкуру за їх продажні і заказні вироки тоді й повіримо.
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07.10.2020 11:00 Ответить
Самое смешное, что если бы его и били-убивали то только за то что не смогли договориться - страна победившего говноквартала.
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07.10.2020 11:20 Ответить
Професійна травма. Бабло взяв,а питання не вирішив.
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07.10.2020 10:27 Ответить
Чи знали, шо бабло взяв і несе до схованки.
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07.10.2020 10:47 Ответить
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07.10.2020 12:15 Ответить
хтось не дочекавсь судової реформи
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07.10.2020 10:27 Ответить
"По предварительным данным вечером 06.10.2020 на судью Ривненского городского суда возле собственного дома напали двое неизвестных в балаклавах. Они применили газовый баллончик и нанесли судье телесные повреждения в виде множественных ушибов и садин. После осмотра и оказания необходимой медицинской помощи пострадавший был отпущен домой."

Источник: https://censor.net/ru/n3223371

Такое впечатление, что неизвестные в балаклавах и били, и осматривали, и оказывали медицинскую помощь пострадавшему...
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07.10.2020 10:38 Ответить
Постановка? Скорее всего.
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07.10.2020 10:40 Ответить
Скорее текст своеобразно ( Допа говорил иначе) ) написан.
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07.10.2020 10:41 Ответить
А что он думал? Только он может судить?
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07.10.2020 10:38 Ответить
Навіть не знаю, хто злочинці? оцей суддя, чи нападники?
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07.10.2020 10:41 Ответить
Мусора тупо лошат лохов,
Кто поверит, что напали ради пары синяков ?
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07.10.2020 10:45 Ответить
Обізналися?
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07.10.2020 10:46 Ответить
Имитируют бурную деятельность,
Они хорошо знают запах денег
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07.10.2020 11:01 Ответить
Суды -слабое звено в Украине.100% коррупция.А полищуки,они как киргизы,любую власть над собой не признают.
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07.10.2020 10:53 Ответить
Конхвлікт був чисто економічний
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07.10.2020 11:04 Ответить
Та щось схожий на еротичний. Хіба так б*ють з іншого приводу!
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07.10.2020 13:10 Ответить
Судова реформа з низів...? Верхи не хочуть, а низи вже не можуть миритися з найсправедливішими судами в сіті - українськими фемідами !??? Якось один знайомий суддя-пенсіонер жалівся що його ... обманули при нарахуванні пенсії. На питання НАСКІЛЬКИ обманули відповів: замість 156 тис. грн, дали всього навсього 130 тис. грн.
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07.10.2020 11:05 Ответить
я сторонник лайт/средневековья в отношении судей: их нужно не калечить, но так что б запомнилось, публично пороть перед судом один раз в месяц..
судьи все трусливые и малодушные людишки с врожденными моральным уродствами, поэтому они будут испытывать страх и бояться брать взятки..
большинство из них, по крайней мере..
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07.10.2020 11:27 Ответить
не согласен..., никакого лайт. Судья наделён особыми полномочиями- решать судьбы людей. Поэтому судьям- коррупционерам надо рубить кисть правой руки, как в Иране, при повторном случае , рубится левая стопа. Ну, а в третий раз- вешать.., и никак иначе. И никаких соплей про варварство, средневековье, дем.ценности. Коррупцию надо выжигать калёным железом.
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07.10.2020 12:07 Ответить
причинения судье легких или средней тяжести телесных поврежденийИсточник: https://censor.net/ru/n3223371

это удушение веревкой или еще нет???
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07.10.2020 11:30 Ответить
Недопустимый прецедент . Ща судейские прокурорские и мусорские очень возбудятся.
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07.10.2020 11:32 Ответить
какая-то несистемная и неприцельная провокация. Не стоит придавать этому хоть какое-то значение.
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07.10.2020 14:57 Ответить
 
 