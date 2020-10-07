Неизвестные в балаклавах напали на судью в Ривном, - прокуратура

При процессуальным руководстве Ривненской местной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного причинения судье легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с его деятельностью, связанной с осуществлением правосудия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ривненщины.

По предварительным данным вечером 06.10.2020 на судью Ривненского городского суда возле собственного дома напали двое неизвестных в балаклавах. Они применили газовый баллончик и нанесли судье телесные повреждения в виде множественных ушибов и садин. После осмотра и оказания необходимой медицинской помощи пострадавший был отпущен домой.

Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъят баллон аэрозольный "Кобра-1Н".

Сейчас проверяются все возможные версии, среди которых как бытовой, так и профессиональный конфликт.

Ход расследования находится на личном контроле руководства областной прокуратуры.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет.

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