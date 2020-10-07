Неизвестные в балаклавах напали на судью в Ривном, - прокуратура
При процессуальным руководстве Ривненской местной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного причинения судье легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с его деятельностью, связанной с осуществлением правосудия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ривненщины.
По предварительным данным вечером 06.10.2020 на судью Ривненского городского суда возле собственного дома напали двое неизвестных в балаклавах. Они применили газовый баллончик и нанесли судье телесные повреждения в виде множественных ушибов и садин. После осмотра и оказания необходимой медицинской помощи пострадавший был отпущен домой.
Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъят баллон аэрозольный "Кобра-1Н".
Сейчас проверяются все возможные версии, среди которых как бытовой, так и профессиональный конфликт.
Ход расследования находится на личном контроле руководства областной прокуратуры.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет.
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хто бачив пострадавшого вилупка з "численними" забоями і травмами?
- правильно, ніхто. от коли покажуть як з цих виродків будуть здирати шкуру за їх продажні і заказні вироки тоді й повіримо.
Источник: https://censor.net/ru/n3223371
Такое впечатление, что неизвестные в балаклавах и били, и осматривали, и оказывали медицинскую помощь пострадавшему...
Кто поверит, что напали ради пары синяков ?
Они хорошо знают запах денег
судьи все трусливые и малодушные людишки с врожденными моральным уродствами, поэтому они будут испытывать страх и бояться брать взятки..
большинство из них, по крайней мере..
это удушение веревкой или еще нет???