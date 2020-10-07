Міжнародні резерви України за вересень скоротилися на $2,5 млрд, - НБУ
Резерви скоротилися через великі виплати за держборгом і несприятливу екологічну ситуацію на валютному ринку.
Розмір міжнародних резервів України протягом вересня 2020 року скоротився на 8,7% (на -2 523,01 млн доларів). На 1 жовтня розмір резервів становив 26 525,74 млн доларів. Про це повідомляє Національний банк України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна
За даними НБУ, від початку року резерви зросли на 4,8% (на 1 223,58 млн доларів).
Топ коментарі
+10 dd13
показати весь коментар07.10.2020 10:37 Відповісти Посилання
+6 Мася Українка
показати весь коментар07.10.2020 10:39 Відповісти Посилання
+5 Герхард
показати весь коментар07.10.2020 10:47 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Проклятий шикаладний барига" так все розікрав, що при ньому "зубожілі українці" вивозили по 8 мільярдів євро на закордонний відпочинок та туризм!
А тепер їздити перестали, гроші залишилися в країні і це поправило платіжний баланс.
Тут зеленкам підфартило з вірусом, інакше уже було б далеко за 30.
В принципе, ничего сверхъестественного не происходит - нормальное явление для страны третьего мира. Да и девальвация бубочкам выгодна. Во-первых, на доллар можно будет купить больше гривен. Во-вторых, можно будет хотя бы частично решить проблему с дефицитом бюджета. Пенсионеры и бюджетники свои гривны получат; правда, то, что они смогут на них купить, бубочек волнует мало. "Временные трудности" всегда можно списать на происки барыг. Импортная продукция в очередной раз подорожает, но покупать ее по-прежнему будут. Правда, не все, но и тут можно выкрутиться - ̶и̶м̶п̶о̶р̶т̶о̶з̶а̶м̶е̶щ̶е̶н̶и̶е̶ локализация у нас, или где?
Промышленность останется в минусах? Тоже не страшно. Можно увеличить экспорт сельхозпродукции. В конце концов, в пятнадцатом - шестнадцатом годах как-то продержались за счет продаж подсолнечного масла, пшеницы и рапса с кукурузой. А со временем вообще можно достичь уровня процветающей Эфиопии, у которой доля сельхозпродукции составляет в среднем 70% от экспортных продаж. И ничего, живут! А мы чем хуже? Ах, в этом году неурожай, говорите… ах, летом в сельском хозяйстве был спад (-40,6% в июне)... Так это барыги пакостят вместе с МВФ. В следующем году урожай будет рекордным, бубочки возьмут его под личный контроль. Ну, и металлургию еще не до конца добили - можно продавать руду, пока оборудование окончательно не придет в негодность.
В общем, якось воно буде.
https://www.facebook.com/victor.kravets?hc_ref=ARQ8ta-e4kKTcTye_dqrTFVhvj2nD_uTgzAEEHyIyJWeWvUyKGW3-5zBuXrD6CmP6Wk&fref=nf Victor Kravets
https://www.facebook.com/victor.kravets/posts/10217501656765635 2 октября в 02:16 ·
Что они курят?
Или не зная, как защитить своего тупоголового клоуна, постоянно Пороха будете поливать грязью???
Порох - Президент. Ваш ЗЕ - смешной и жалкий, глупенький клоун-коротышка.
https://biz.censor.net/news/3222918/natsbank_prodaet_valyutu_na_mejbanke_tretyu_nedelyu_podryad
**** ухудшил прогноз падения ВВП Украины
https://biz.censor.net/news/3223339/kolichestvo_krupnyh_nalogoplatilschikov_sokratitsya_na_20_gosnalogovaya
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://biz.censor.net/news/3222348/amku_razreshil_ahmetovu_poluchit_aktivy_donetskstali_nusenkisa
https://biz.censor.net/news/3222834/sudy_razreshili_dtek_ahmetova_ne_platit_ukrenergo_bolee_1_milliarda
https://biz.censor.net/news/3223246/kabmin_razreshil_ahmetovu_otkazatsya_ot_arendovannyh_shahtт
https://biz.censor.net/news/3222460/okrujenie_kolomoyiskogo_stalo_vladeltsem_kupivsheyi_aktsii_prominvestbanka_kompanii
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Зеленський поборов економіку і рятує олігархів, як і обіцяв перед виборами лохам.
Не с самой хорошей новости начинаю, но при Зе-власти этого было не избежать. Как следствие, в начале 2021 года произойдёт тотальное подорожание и повышение цен на все товары. Сильнее всего подорожают коммунальные услуги. Кроме того, согласно прогнозам аналитиков, произойдёт следующий рост цен:
- электроника подорожает на 7%;
- продукты питания - на 8%;
- коммунальные услуги - на 16%;
- одежда и обувь - на 7%.
И, наконец, рост курса доллара напрямую выливается в подорожание топлива. В свою очередь, подорожание бензина отразится на конечных ценниках в магазинах.
Скажем правду: НБУ и кабмин по решению президента тянут гривну на дно. Таким способом хотят решить свои проблемы. А народу большой привет от поднятия зарплаты, которую полностью проглотит инфляция.
Этому пытались препятствовать заместители бывшего главы НБУ во главе с Рожковой, но вчера Совет НБУ объявил им недоверие и выговор. Зеленский в угоду Коломойскому устраняет тех, кто спас банк и миллиарды народных денег в 2016 году. Теперь тупо мстит и, боюсь, этот цирк закончится плохо для всех нас.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__tn__=%2CdlC-R-R&eid**************************************-PDF10rJ_roRG29VAjt8QxnjbtEmPG6KiBhgkg1bJeX&hc_ref=ARQZ_y-A2yLgOXDncrh5Zqr6Zo-rX20-P9tPHhks8t2_uHwd9AWGZly6Y1khTZXIvDI&ref=nf_target Helgi Sharp