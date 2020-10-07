УКР
2 682 49

Міжнародні резерви України за вересень скоротилися на $2,5 млрд, - НБУ

Резерви скоротилися через великі виплати за держборгом і несприятливу екологічну ситуацію на валютному ринку.

Розмір міжнародних резервів України протягом вересня 2020 року скоротився на 8,7% (на -2 523,01 млн доларів). На 1 жовтня розмір резервів становив 26 525,74 млн доларів. Про це повідомляє Національний банк України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

За даними НБУ, від початку року резерви зросли на 4,8% (на 1 223,58 млн доларів).

Також читайте: Член Ради НБУ Шапран заявив, що догана Рожковій і Сологубу мала "виховний характер": "У 90-х деяких членів Правління просто зустріли б у під'їзді"

Міжнародні резерви України за вересень скоротилися на $2,5 млрд, - НБУ 01

НБУ (10681) золотовалютний резерв (295)
+10
Зеленые мародерят. Пилят бюджет Украины по карманам....
показати весь коментар
07.10.2020 10:37 Відповісти
+6
Резерви почали рости, коли закрилися кордони і нарід перестав їздити по закордонам.
"Проклятий шикаладний барига" так все розікрав, що при ньому "зубожілі українці" вивозили по 8 мільярдів євро на закордонний відпочинок та туризм!
А тепер їздити перестали, гроші залишилися в країні і це поправило платіжний баланс.
Тут зеленкам підфартило з вірусом, інакше уже було б далеко за 30.
показати весь коментар
07.10.2020 10:39 Відповісти
+5
Где там написано, что деньги тупо вынули из ЗВР?
показати весь коментар
07.10.2020 10:47 Відповісти
Коментувати
Зеленые мародерят. Пилят бюджет Украины по карманам....
показати весь коментар
07.10.2020 10:37 Відповісти
Ти прочитай хоча б перше речення: Резерви скоротилися через великі виплати за держборгом...
показати весь коментар
07.10.2020 11:36 Відповісти
Неудивительно, в сентябре были большие выплаты по долгам.
показати весь коментар
07.10.2020 10:37 Відповісти
Можно поподробнее?
показати весь коментар
07.10.2020 10:40 Відповісти
https://interfax.com.ua/news/economic/684761.html
показати весь коментар
07.10.2020 10:45 Відповісти
Где там написано, что деньги тупо вынули из ЗВР?
показати весь коментар
07.10.2020 10:47 Відповісти
Да, только внешний долг за сентябрь тоже вырос на столько-же. Наверное совпадение?
показати весь коментар
07.10.2020 11:01 Відповісти
Не вопрос. Но тогда и долг должен на столько же уменьшиться, верно? Но упс...
показати весь коментар
07.10.2020 11:03 Відповісти
долг не уменьшается. Выплачиваются проценты, которые набегают как бы за его обслуживание.
показати весь коментар
07.10.2020 12:35 Відповісти
Чукча великий экономист? Т.е. взятые на год в конце лета-начале осени 2019 года займы мы не отдаем, а только гасим проценты?
показати весь коментар
07.10.2020 13:22 Відповісти
И остаток на ЕКР упал на более 21 млрд.грн. Хорошо рулят зеленые, прямо в задницу.
показати весь коментар
07.10.2020 11:06 Відповісти
И зеленые занимают и занимают не переставая под растущие проценты. Ккк хреновы наркоманы только накапливают долги. Новыми перебивают старые свои-же.

Міжнародні резерви України за вересень скоротилися на $2,5 млрд, - НБУ - Цензор.НЕТ 7545
показати весь коментар
07.10.2020 11:10 Відповісти
а кто на иглу подсадил?
показати весь коментар
07.10.2020 12:35 Відповісти
Они себя и посадили. Пирамида ОГВЗ имени Уманского стартовала в конце лета 2019 года. И под совсем дурные проценты. Вот сейчас и отдают взятые годовые займы под 17%-20% годовых. Плюс расходы зеленой пошести сейчас превышают доходы на охрененно рекордные 300 млрд.грн. За счет чего их покрывать при падающих доходах бюджета? Только за счет эмиссии и займов.
показати весь коментар
07.10.2020 13:19 Відповісти
Міжнародні резерви України за вересень скоротилися на $2,5 млрд, - НБУ - Цензор.НЕТ 9388
показати весь коментар
07.10.2020 11:11 Відповісти
Міжнародні резерви України за вересень скоротилися на $2,5 млрд, - НБУ - Цензор.НЕТ 4636
показати весь коментар
07.10.2020 11:12 Відповісти
Резерви почали рости, коли закрилися кордони і нарід перестав їздити по закордонам.
"Проклятий шикаладний барига" так все розікрав, що при ньому "зубожілі українці" вивозили по 8 мільярдів євро на закордонний відпочинок та туризм!
А тепер їздити перестали, гроші залишилися в країні і це поправило платіжний баланс.
Тут зеленкам підфартило з вірусом, інакше уже було б далеко за 30.
показати весь коментар
07.10.2020 10:39 Відповісти
Теперь кагал возит эти деньги в Оман
показати весь коментар
07.10.2020 10:52 Відповісти
Якщо по чесному то курс вже давно повинен був бути далеко за 30... Та так підфартило що долар знецінився. Та і з резервів гасять. Тут вже треба дивится на курс Евро було на початку року 26, зараз 33.
показати весь коментар
07.10.2020 10:56 Відповісти
По данным продавшегося барыгам НБУ, падение реального ВВП во втором квартале текущего года составило -11,6%. На следующий год, правда, обещают рост порядка 4%, но в первом квартале 2021 года показатели по ВВП также ожидаются отрицательные. Ну, и Минфин передает привет адептам сакрального долярапавісім - средний курс в этом году ожидается на уровне 29,10 грн. за доллар. Что касается евро, курс в пределах тридцати пяти - тридцати шести гривен меня не удивит. Впрочем, дна у гривны (как и у любой другой валюты на постсоветском пространстве) нет. Доказано началом 2015 года.
В принципе, ничего сверхъестественного не происходит - нормальное явление для страны третьего мира. Да и девальвация бубочкам выгодна. Во-первых, на доллар можно будет купить больше гривен. Во-вторых, можно будет хотя бы частично решить проблему с дефицитом бюджета. Пенсионеры и бюджетники свои гривны получат; правда, то, что они смогут на них купить, бубочек волнует мало. "Временные трудности" всегда можно списать на происки барыг. Импортная продукция в очередной раз подорожает, но покупать ее по-прежнему будут. Правда, не все, но и тут можно выкрутиться - ̶и̶м̶п̶о̶р̶т̶о̶з̶а̶м̶е̶щ̶е̶н̶и̶е̶ локализация у нас, или где?
Промышленность останется в минусах? Тоже не страшно. Можно увеличить экспорт сельхозпродукции. В конце концов, в пятнадцатом - шестнадцатом годах как-то продержались за счет продаж подсолнечного масла, пшеницы и рапса с кукурузой. А со временем вообще можно достичь уровня процветающей Эфиопии, у которой доля сельхозпродукции составляет в среднем 70% от экспортных продаж. И ничего, живут! А мы чем хуже? Ах, в этом году неурожай, говорите… ах, летом в сельском хозяйстве был спад (-40,6% в июне)... Так это барыги пакостят вместе с МВФ. В следующем году урожай будет рекордным, бубочки возьмут его под личный контроль. Ну, и металлургию еще не до конца добили - можно продавать руду, пока оборудование окончательно не придет в негодность.

В общем, якось воно буде.

https://www.facebook.com/victor.kravets?hc_ref=ARQ8ta-e4kKTcTye_dqrTFVhvj2nD_uTgzAEEHyIyJWeWvUyKGW3-5zBuXrD6CmP6Wk&fref=nf Victor Kravets
https://www.facebook.com/victor.kravets/posts/10217501656765635 2 октября в 02:16 ·
показати весь коментар
07.10.2020 10:52 Відповісти
Резерви скоротилися через великі виплати за держборгом і несприятливу екологічну ситуацію на валютному ринку.Джерело: https://censor.net/ua/n3223375https://censor.net/ua/n3223375

Что они курят?
показати весь коментар
07.10.2020 10:55 Відповісти
Мальдівський Свин поставив країну на край прірви, а за Блазня ми зробили великий крок вперед.
показати весь коментар
07.10.2020 11:00 Відповісти
Міжнародні резерви України за вересень скоротилися на $2,5 млрд, - НБУ - Цензор.НЕТ 7364
показати весь коментар
07.10.2020 11:04 Відповісти
От бачиш, підсвинок, ти навіть не в змозі зрозуміти сенс написаного. Розумових відмінностей від зелебобіків нуль.
показати весь коментар
07.10.2020 13:05 Відповісти
тебе зебил, Порох лично в штаны насрал???
Или не зная, как защитить своего тупоголового клоуна, постоянно Пороха будете поливать грязью???
Порох - Президент. Ваш ЗЕ - смешной и жалкий, глупенький клоун-коротышка.
показати весь коментар
07.10.2020 12:11 Відповісти
Міжнародні резерви України за вересень скоротилися на $2,5 млрд, - НБУ - Цензор.НЕТ 1279
показати весь коментар
07.10.2020 13:59 Відповісти
А криву з 2013 року нарисуєш? Бо не видно контексту. Який там зріст ВВП був на початку війни?
показати весь коментар
07.10.2020 18:12 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3222211/ostatki_sredstv_na_edinom_kaznacheyiskom_schete_upali_na_24_milliarda.
https://biz.censor.net/news/3222918/natsbank_prodaet_valyutu_na_mejbanke_tretyu_nedelyu_podryad
**** ухудшил прогноз падения ВВП Украины
https://biz.censor.net/news/3223339/kolichestvo_krupnyh_nalogoplatilschikov_sokratitsya_na_20_gosnalogovaya
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://biz.censor.net/news/3222348/amku_razreshil_ahmetovu_poluchit_aktivy_donetskstali_nusenkisa

https://biz.censor.net/news/3222834/sudy_razreshili_dtek_ahmetova_ne_platit_ukrenergo_bolee_1_milliarda
https://biz.censor.net/news/3223246/kabmin_razreshil_ahmetovu_otkazatsya_ot_arendovannyh_shahtт
https://biz.censor.net/news/3222460/okrujenie_kolomoyiskogo_stalo_vladeltsem_kupivsheyi_aktsii_prominvestbanka_kompanii
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Зеленський поборов економіку і рятує олігархів, як і обіцяв перед виборами лохам.
показати весь коментар
07.10.2020 11:05 Відповісти
сократились на $2,5 млрд/ "Я уверен, что мы сейчас стоим на пороге экономического прорыва. Мы все уверены, очень в это верим и всё для этого делаем", подчеркнул президент.-Таки да. Всё для этого-облегчения казны- делает кодлан Коломойского.
показати весь коментар
07.10.2020 11:15 Відповісти
Курс гривни к доллару обновил минимум за 32 месяца.

Не с самой хорошей новости начинаю, но при Зе-власти этого было не избежать. Как следствие, в начале 2021 года произойдёт тотальное подорожание и повышение цен на все товары. Сильнее всего подорожают коммунальные услуги. Кроме того, согласно прогнозам аналитиков, произойдёт следующий рост цен:
- электроника подорожает на 7%;
- продукты питания - на 8%;
- коммунальные услуги - на 16%;
- одежда и обувь - на 7%.
И, наконец, рост курса доллара напрямую выливается в подорожание топлива. В свою очередь, подорожание бензина отразится на конечных ценниках в магазинах.
Скажем правду: НБУ и кабмин по решению президента тянут гривну на дно. Таким способом хотят решить свои проблемы. А народу большой привет от поднятия зарплаты, которую полностью проглотит инфляция.
Этому пытались препятствовать заместители бывшего главы НБУ во главе с Рожковой, но вчера Совет НБУ объявил им недоверие и выговор. Зеленский в угоду Коломойскому устраняет тех, кто спас банк и миллиарды народных денег в 2016 году. Теперь тупо мстит и, боюсь, этот цирк закончится плохо для всех нас.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__tn__=%2CdlC-R-R&eid**************************************-PDF10rJ_roRG29VAjt8QxnjbtEmPG6KiBhgkg1bJeX&hc_ref=ARQZ_y-A2yLgOXDncrh5Zqr6Zo-rX20-P9tPHhks8t2_uHwd9AWGZly6Y1khTZXIvDI&ref=nf_target Helgi Sharp﻿
показати весь коментар
07.10.2020 11:30 Відповісти
Главу НБУ поменяли теперь пожинайте. С такими лицами никто денег не даст. Гос долга 52 млрд. и внешнего за 120 млрд. В глубокой ж..пе
показати весь коментар
07.10.2020 11:32 Відповісти
Клоуна убирать надо.
показати весь коментар
07.10.2020 12:12 Відповісти
Усі негайно на чоколядовий Майдан! Країна в небезпеці! Усі, хто може, нумо будку хитати, бо інакше ***** нападе!
показати весь коментар
07.10.2020 12:20 Відповісти
успокойся зебиленок, цирк останется, будете там своего клоуна слушать
показати весь коментар
07.10.2020 15:06 Відповісти
Та ви шо? Невже? Він же такий хороший і все робить тільки для людей! Це диверсія порохоботів!
показати весь коментар
07.10.2020 12:32 Відповісти
наследие...
показати весь коментар
07.10.2020 12:38 Відповісти
а кто долгов набрал? Страна давно заложена фактически. Осталось отдать ее за долги.
показати весь коментар
07.10.2020 12:39 Відповісти
И так и будем выплачивать, выплачивать и выплачивать. А долг не будет уменьшаться.
показати весь коментар
07.10.2020 12:40 Відповісти
Можливо вже миші перебралися з Держрезерву в ЗВР.
показати весь коментар
07.10.2020 13:14 Відповісти
Каждый день как праздник! Правда, зебобики?
показати весь коментар
07.10.2020 13:30 Відповісти
 
 