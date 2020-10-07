Міжнародні резерви України за вересень скоротилися на $2,5 млрд, - НБУ

Резерви скоротилися через великі виплати за держборгом і несприятливу екологічну ситуацію на валютному ринку.

Розмір міжнародних резервів України протягом вересня 2020 року скоротився на 8,7% (на -2 523,01 млн доларів). На 1 жовтня розмір резервів становив 26 525,74 млн доларів. Про це повідомляє Національний банк України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

За даними НБУ, від початку року резерви зросли на 4,8% (на 1 223,58 млн доларів).

