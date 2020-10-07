Международные резервы Украины за сентябрь сократились на $2,5 млрд, - НБУ

Резервы сократились из-за крупных выплат по госдолгу и неблагоприятной ситуации на валютном рынке.

Размер международных резервов Украины в течение сентября 2020 года сократился на 8,7% (на -2 523,01 млн долларов). На 1 октября размер резервов составил 26 525,74 млн долларов. Об этом сообщает Национальный банк Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина

По данным НБУ, с начала года резервы выросли на 4,8% (на 1 223,58 млн долларов).

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