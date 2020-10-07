Суд над росіянином Красиковим, який убив чеченського політемігранта Хангошвілі, розпочинається в Німеччині

У Берліні розпочинається суд над росіянином Вадимом Красиковим. За версією слідства, він влітку 2019 року вбив чеченського політичного емігранта Зелімхана Хангошвілі на замовлення російської влади.

Про початок процесу свідчить розклад берлінського суду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Наразі заплановано 25 засідань суду. Очікується, що вони триватимуть щонайменше до 27 січня 2021 року.

Нагадаємо, Хангошвілі був убитий у Берліні влітку 2019 року. Його застрелили в центрі міста в районі Тіргартен, коли він йшов у мечеть. За підозрою у вбивстві затримали громадянина Росії Вадима Красикова. Влада Німеччини стверджує, що просили у Росії допомоги в розслідуванні, але та не надавала інформацію. Через це Німеччина оголосила персонами нон-грата двох співробітників посольства РФ у ФРН. У відповідь Росія оголосила про вислання двох працівників дипмісії ФРН у Москві.

18 червня Генпрокуратура Німеччини висунула обвинувачення на адресу громадянина Росії Вадима К. За версією слідства, обвинувачений отримав "замовлення з державного відомства центрального управління Російської Федерації ліквідувати грузинського громадянина чеченського походження".

19 червня канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що ФРН залишає за собою право на нові заходи щодо РФ у зв'язку з убивством Хангошвілі, вони будуть залежати від ходу суду.

