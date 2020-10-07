УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5927 відвідувачів онлайн
Новини
2 152 7

Суд над росіянином Красиковим, який убив чеченського політемігранта Хангошвілі, розпочинається в Німеччині

Суд над росіянином Красиковим, який убив чеченського політемігранта Хангошвілі, розпочинається в Німеччині

У Берліні розпочинається суд над росіянином Вадимом Красиковим. За версією слідства, він влітку 2019 року вбив чеченського політичного емігранта Зелімхана Хангошвілі на замовлення російської влади.

Про початок процесу свідчить розклад берлінського суду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Наразі заплановано 25 засідань суду. Очікується, що вони триватимуть щонайменше до 27 січня 2021 року.

Нагадаємо, Хангошвілі був убитий у Берліні влітку 2019 року. Його застрелили в центрі міста в районі Тіргартен, коли він йшов у мечеть. За підозрою у вбивстві затримали громадянина Росії Вадима Красикова. Влада Німеччини стверджує, що просили у Росії допомоги в розслідуванні, але та не надавала інформацію. Через це Німеччина оголосила персонами нон-грата двох співробітників посольства РФ у ФРН. У відповідь Росія оголосила про вислання двох працівників дипмісії ФРН у Москві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німецькі поліцейські підозрюють у вбивстві Хангошвілі ще одного росіянина, - ЗМІ

18 червня Генпрокуратура Німеччини висунула обвинувачення на адресу громадянина Росії Вадима К. За версією слідства, обвинувачений отримав "замовлення з державного відомства центрального управління Російської Федерації ліквідувати грузинського громадянина чеченського походження".

19 червня канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що ФРН залишає за собою право на нові заходи щодо РФ у зв'язку з убивством Хангошвілі, вони будуть залежати від ходу суду.

Також читайте: ФРН може ухвалити нові санкції щодо Росії у зв'язку з вбивством Хангошвілі в Берліні, - Меркель

Автор: 

Німеччина (7735) замовне вбивство (151) суд (11874) Хангошвілі Зелімхан (11)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пожизненное паскуде ....
показати весь коментар
07.10.2020 12:21 Відповісти
...через повешение
показати весь коментар
07.10.2020 12:28 Відповісти
...и конфету "Новичок"
показати весь коментар
07.10.2020 12:30 Відповісти
Чому україномовна версія "Цензор.нет" відстає від російськомовної на >0.5 години ?
показати весь коментар
07.10.2020 13:05 Відповісти
Суд над россиянином Красиковым, убившим чеченского политэмигранта Хангошвили, начинается в Германии - Цензор.НЕТ 4203
показати весь коментар
07.10.2020 12:40 Відповісти
нохчи режте горло кацапам при встрече чтоб паскуды мучались
показати весь коментар
07.10.2020 13:00 Відповісти
ничоси. набутылочник убил чеченца. Это когда такое было?
показати весь коментар
07.10.2020 13:21 Відповісти
 
 