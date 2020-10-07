Суд над россиянином Красиковым, убившим чеченского политэмигранта Хангошвили, начинается в Германии

В Берлине начинается суд над россиянином Вадимом Красиковым. По версии следствия, он летом 2019 года убил чеченского политического Зелимхана Хангошвили по заказу российских властей.

В настоящее время запланировано 25 заседаний суда. Ожидается, что они продлятся как минимум до 27 января 2021 года.

В настоящее время запланировано 25 заседаний суда. Ожидается, что они продлятся как минимум до 27 января 2021 года.

Напомним, Хангошвили был убит в Берлине летом 2019 года. Его застрелили в центре города в районе Тиргартен, когда он шел в мечеть. По подозрению в убийстве задержали гражданина России Вадима Красикова. Власти Германии утверждают, что просили у России помощи в расследовании, но та не предоставляла информацию. Из-за этого Германия объявила персонами нон-грата двух сотрудников посольства РФ в ФРГ. В ответ Россия объявила о высылке двух работников дипмиссии ФРГ в Москве.

18 июня Генпрокуратура Германии выдвинула обвинение в адрес гражданина России Вадима К. По версии следствия, обвиняемый получил "заказ из государственного ведомства центрального управления Российской Федерации ликвидировать грузинского гражданина чеченского происхождения".

19 июня канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ оставляет за собой право на новые меры в отношении РФ в связи с убийством Хангошвили, они будут зависеть от хода суда.

