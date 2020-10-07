РУС
2 152 7

Суд над россиянином Красиковым, убившим чеченского политэмигранта Хангошвили, начинается в Германии

В Берлине начинается суд над россиянином Вадимом Красиковым. По версии следствия, он летом 2019 года убил чеченского политического Зелимхана Хангошвили по заказу российских властей.

О начале процесса свидетельствует расписание берлинского суда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В настоящее время запланировано 25 заседаний суда. Ожидается, что они продлятся как минимум до 27 января 2021 года.

Напомним, Хангошвили был убит в Берлине летом 2019 года. Его застрелили в центре города в районе Тиргартен, когда он шел в мечеть. По подозрению в убийстве задержали гражданина России Вадима Красикова. Власти Германии утверждают, что просили у России помощи в расследовании, но та не предоставляла информацию. Из-за этого Германия объявила персонами нон-грата двух сотрудников посольства РФ в ФРГ. В ответ Россия объявила о высылке двух работников дипмиссии ФРГ в Москве.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Чеченец Хангошвили убит в Берлине спецназом ФСБ "Вымпел", - расследование. ВИДЕО+ФОТО

18 июня Генпрокуратура Германии выдвинула обвинение в адрес гражданина России Вадима К. По версии следствия, обвиняемый получил "заказ из государственного ведомства центрального управления Российской Федерации ликвидировать грузинского гражданина чеченского происхождения".

19 июня канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ оставляет за собой право на новые меры в отношении РФ в связи с убийством Хангошвили, они будут зависеть от хода суда.

Также на Цензор.НЕТ: В убийстве чеченца Хангошвили в Берлине обвинен россиянин Красиков, Германия может предпринять "новые шаги" против РФ

Автор: 

Германия (7282) заказное убийство (163) суд (25238) Хангошвили Зелимхан (12)
Пожизненное паскуде ....
07.10.2020 12:21 Ответить
...через повешение
07.10.2020 12:28 Ответить
...и конфету "Новичок"
07.10.2020 12:30 Ответить
Чому україномовна версія "Цензор.нет" відстає від російськомовної на >0.5 години ?
07.10.2020 13:05 Ответить
07.10.2020 12:40 Ответить
нохчи режте горло кацапам при встрече чтоб паскуды мучались
07.10.2020 13:00 Ответить
ничоси. набутылочник убил чеченца. Это когда такое было?
