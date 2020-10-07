УКР
В Україні стартувала робота електронних медичних висновків, - МОЗ

Перші електронні медичні висновки видали в Києві в минулу суботу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер.

"В Україні стартувала робота електронних медичних висновків. Ми запустили в eHealth модуль про народження дитини. Батьки через портал "Дія" можуть оформити дев'ять медичних послуг, зокрема допомогу при народженні. Технологія дозволяє масштабувати інші медичні висновки в рамках системи, в тому числі і - лікарняні", - зазначив заступник голови МОЗ.

За словами Кучера, перші медичні висновки про народження дітей видали в минулу суботу в Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із 2021 року Україна входить у режим "без паперів", держустанови не зможуть вимагати документи в паперовому вигляді, - Зеленський. ВIДЕО

МОЗ веде роботу щодо співпраці з іншими країнами щодо розвитку електронного охорони здоров'я.

кого куди заключили та на який строк?
07.10.2020 13:06 Відповісти
елєктронноє здравоохранєніє - це для роботів?
07.10.2020 13:09 Відповісти
07.10.2020 13:15 Відповісти
 
 