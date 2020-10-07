В Україні стартувала робота електронних медичних висновків, - МОЗ

Перші електронні медичні висновки видали в Києві в минулу суботу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер.

"В Україні стартувала робота електронних медичних висновків. Ми запустили в eHealth модуль про народження дитини. Батьки через портал "Дія" можуть оформити дев'ять медичних послуг, зокрема допомогу при народженні. Технологія дозволяє масштабувати інші медичні висновки в рамках системи, в тому числі і - лікарняні", - зазначив заступник голови МОЗ.

За словами Кучера, перші медичні висновки про народження дітей видали в минулу суботу в Києві.

МОЗ веде роботу щодо співпраці з іншими країнами щодо розвитку електронного охорони здоров'я.