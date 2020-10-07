В Україні стартувала робота електронних медичних висновків, - МОЗ
Перші електронні медичні висновки видали в Києві в минулу суботу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер.
"В Україні стартувала робота електронних медичних висновків. Ми запустили в eHealth модуль про народження дитини. Батьки через портал "Дія" можуть оформити дев'ять медичних послуг, зокрема допомогу при народженні. Технологія дозволяє масштабувати інші медичні висновки в рамках системи, в тому числі і - лікарняні", - зазначив заступник голови МОЗ.
За словами Кучера, перші медичні висновки про народження дітей видали в минулу суботу в Києві.
МОЗ веде роботу щодо співпраці з іншими країнами щодо розвитку електронного охорони здоров'я.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Alexey Timofeev #468147
показати весь коментар07.10.2020 13:06 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
Alexey Timofeev #468147
показати весь коментар07.10.2020 13:09 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар07.10.2020 13:15 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль