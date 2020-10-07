РУС
В Украине стартовала работа электронных медицинских заключений, - Минздрав

Первые электронные медицинские заключения выдали в Киеве в прошедшую субботу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер.

"В Украине стартовала работа электронных медицинских заключений. Мы запустили в eHealth модуль о рождении ребенка. Родители через портал "Дія" могут оформить девять медицинских услуг, в частности помощь при рождении. Технология позволяет масштабировать другие медицинские заключения в рамках системы, в том числе е-больничные", - отметил замглавы Минздрава.

По словам Кучера, первые медзаключения о рождении детей выдали в прошедшую субботу в Киеве.

Минздрав ведет работу по сотрудничеству с другими странами по развитию электронного здравоохранения.

кого куди заключили та на який строк?
07.10.2020 13:06 Ответить
елєктронноє здравоохранєніє - це для роботів?
07.10.2020 13:09 Ответить
В Украине стартовала работа электронных медицинских заключений, - Минздрав - Цензор.НЕТ 459
07.10.2020 13:15 Ответить
 
 