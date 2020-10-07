В Украине стартовала работа электронных медицинских заключений, - Минздрав
Первые электронные медицинские заключения выдали в Киеве в прошедшую субботу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер.
"В Украине стартовала работа электронных медицинских заключений. Мы запустили в eHealth модуль о рождении ребенка. Родители через портал "Дія" могут оформить девять медицинских услуг, в частности помощь при рождении. Технология позволяет масштабировать другие медицинские заключения в рамках системы, в том числе е-больничные", - отметил замглавы Минздрава.
По словам Кучера, первые медзаключения о рождении детей выдали в прошедшую субботу в Киеве.
Минздрав ведет работу по сотрудничеству с другими странами по развитию электронного здравоохранения.
