В Украине стартовала работа электронных медицинских заключений, - Минздрав

Первые электронные медицинские заключения выдали в Киеве в прошедшую субботу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер.

"В Украине стартовала работа электронных медицинских заключений. Мы запустили в eHealth модуль о рождении ребенка. Родители через портал "Дія" могут оформить девять медицинских услуг, в частности помощь при рождении. Технология позволяет масштабировать другие медицинские заключения в рамках системы, в том числе е-больничные", - отметил замглавы Минздрава.

По словам Кучера, первые медзаключения о рождении детей выдали в прошедшую субботу в Киеве.

Минздрав ведет работу по сотрудничеству с другими странами по развитию электронного здравоохранения.

