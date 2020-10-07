Україні потрібен чіткий покроковий план для якнайшвидшого членства в ЄС, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібен покроковий план для якнайшвидшого набуття членства в Європейському Союзі.

Про це він написав у колонці на "Європейській правді" за результатами 22-го саміту Україна-ЄС, передає Цензор.НЕТ.

"У нас із ЄС спільне розуміння: ми - частина однієї великої європейської сім'ї. Я категорично завжди казав, що українці ні на мить не мають сумніватися в правильності свого вибору", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ взяв зобов'язання щодо деолігархізації: Опубліковано повний текст спільної заяви за підсумками саміту Україна-ЄС

Президент зазначив, що членство України в ЄС неможливе "вже завтра".

Однак, за словами глави Української держави, "ми точно хочемо розуміти - це чіткий і погоджений з нашими європейськими партнерами покроковий план, щоб це сталося якомога швидше".