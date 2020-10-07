УКР
3 330 95

Україні потрібен чіткий покроковий план для якнайшвидшого членства в ЄС, - Зеленський

Україні потрібен чіткий покроковий план для якнайшвидшого членства в ЄС, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібен покроковий план для якнайшвидшого набуття членства в Європейському Союзі.

Про це він написав у колонці на "Європейській правді" за результатами 22-го саміту Україна-ЄС, передає Цензор.НЕТ.

"У нас із ЄС спільне розуміння: ми - частина однієї великої європейської сім'ї. Я категорично завжди казав, що українці ні на мить не мають сумніватися в правильності свого вибору", - заявив він.

Президент зазначив, що членство України в ЄС неможливе "вже завтра".

Однак, за словами глави Української держави, "ми точно хочемо розуміти - це чіткий і погоджений з нашими європейськими партнерами покроковий план, щоб це сталося якомога швидше".

євроінтеграція (514) Зеленський Володимир (25515) Євросоюз (14162)
Топ коментарі
+37
Украине нужен четкий пошаговый план для скорейшего членства в ЕС, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3076
07.10.2020 14:21
+32
мы хорошо помним ,что ты звиздишь -ответишь за все
Украине нужен четкий пошаговый план для скорейшего членства в ЕС, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7718
07.10.2020 14:23
+22
С планом как раз у Зебила проблем нет,насчет пошаговом не уверен
07.10.2020 14:23
Украине нужен четкий пошаговый план для скорейшего членства в ЕС, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3076
07.10.2020 14:21
07.10.2020 14:22
заткните кто-нибудь этого идиота.. вы главу САП выбрать не в состоянии чтоб не обосраться, а ТРЕБУЕТЕ четкий план вступления в ЕС!!
ой дурааак...
07.10.2020 14:55
Проспал что ли? Хочешь на верхние строки? Вышенаписавшие товарищи могут второпях принять пост на свой счёт.
07.10.2020 15:06
Всі ж голосували. І я...по пріколу.
07.10.2020 14:27
Тому і життя в нас прикольне !!))
07.10.2020 14:39
Мудростине приобрел, опыта нет, в патриотизме не замечен
07.10.2020 14:41
Это он перед выборами взахлеб привирает ...
07.10.2020 14:46
С его шеей. И связывать надо будет покрепче.
07.10.2020 14:55
"У нас с ЕС общее понимание: мы - часть одной большой европейской семьи. Я категорически всегда говорил, что украинцы ни на минуту не должны сомневаться в правильности своего выбора",Источник: https://censor.net/ru/n3223454

лять
07.10.2020 14:21
Шаг №1
Позвать Порошенка???
07.10.2020 14:22
Послать
07.10.2020 14:42
Любиш ходити? Дивлюся у тебе це вже рефлекторне! 😁
07.10.2020 15:00
Пнх.
07.10.2020 20:35
порох заявлял что если народ захочет, то в нато можно вступить за 2 года...
походу просто не хотел никто в 2014-2019.
07.10.2020 18:34
мы хорошо помним ,что ты звиздишь -ответишь за все
Украине нужен четкий пошаговый план для скорейшего членства в ЕС, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7718
07.10.2020 14:23
С планом как раз у Зебила проблем нет,насчет пошаговом не уверен
07.10.2020 14:23
Там не только с планом проблемм нет, а и с другими катализаторами создания паралельной реальности.
07.10.2020 14:34
А вы видели хоть какойты план от зельоных?
07.10.2020 14:42
нужен пошаговый план для скорейшего обретения членстваИсточник: https://censor.net/ru/n3223454
"Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и две назад." (с)
07.10.2020 14:45
Какие шаги - дорожка!
07.10.2020 17:43
- Есть ли у вас план, мистер Фикс?
- Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Да у меня целых три плана!
07.10.2020 14:24
Мультик з мого дитинства...
07.10.2020 14:28
навело вісказіваниями зелепукина про план )))
07.10.2020 14:34
Ну,"геній" і все тут.
07.10.2020 14:24
Первый шаг - зеленую шоблу выгоняют сцаными тряпками.
07.10.2020 14:25
А зачем соеголовые на тряпки ссут?
07.10.2020 14:43
Go away russian pig!
07.10.2020 15:23
Збрехавший раз, хто тобі повірить?
07.10.2020 14:26
Мєлкочлєн щось там говорить...
З таким підбором кадрів, як у тебе, в Європу нас не приймуть.
07.10.2020 14:26
Перенюхал, или недонюхал..
07.10.2020 14:26
слова одни, действия противоположные.
07.10.2020 14:28
Шаг первый, выгнать пианиста с его шоблой ссаными тряпками из коридоров власти. Ну, второй шаг уже будет не так важен.
07.10.2020 14:26
а если второй шаг будет делать мертвечук ...
07.10.2020 14:29
А, если их не разделять и избавляться оптом?
07.10.2020 14:30
Саме так, зажопинці набогато більша загроза Україні ,ніж зелена пліснява !!))
07.10.2020 14:37
Я бы все-таки их не разделял.

Умеренный враг или упоротый враг - он все равно враг.
07.10.2020 14:38
То так, але треба враховувати ступень загрози і міняти шило на мило не варте !!))
07.10.2020 14:42
Мудрий народ вже поміняв Баригу на Голобородька і отримав Бубочку зелену !!))
07.10.2020 14:44
Как говорит мой отец "Суке рубят хвост один раз".
Если уж браться за врагов, то сразу за всех, а не делать меню из нескольких блюд.
07.10.2020 14:50
Це мали зробити в 2014 р. , нажаль ейфорія затьмарила розум !!)))
07.10.2020 14:54
Тут такое дело... Прийдется брать за жопу своих соседей, кумовьев, а иногда даже и родственников.

Не думаю, что многие готовы идти до конца и не делать исключений.
07.10.2020 14:57
Какая разница, зажопинці ви зелена пліснява? Одне й теж антидержавне кодло
показати весь коментар
07.10.2020 16:19
демократическим способом не получится
07.10.2020 14:39
В условиях войны вобще мало что получается демократичным путем.
Это только белые польта всегда хотят оставаться красивыми над ситуацией.

Скажем так, если нельзя явно, то делается это тайно.

В Великобритании в начале 40-х была достаточно большая пятая колонна, симпатизирующих нацистам. Ты что-то слышал про концлагеря, ночные аресты, массовые расстрелы в Великобритании в этот период?
Один пропал, второго убили при странных обстоятельствах, третьего забыли, четвертый, не смотря на то, что брат короля, уехал послом на какой занюханый остров и т.д. и т.п.
07.10.2020 14:48
один нюанс - в Великобритании пятая колонна в то время не была властью
07.10.2020 15:07
Такой себе нюанс.
На момент, когда Черчилль стал премьером, большинство в парламенте и правительстве составляли колаборанты и сторонники мира с Германией.
07.10.2020 15:11
но Зе далеко не Черчилль
07.10.2020 15:38
Вернемся к началу разговора...
07.10.2020 15:41
Хунта !

других вариантов развития событий нет.
07.10.2020 16:03
Если надо быстро, то да.

Если медленно, то еще мнооооого президентов сменится. И будут они, благодаря большинству, один нелепее другого.
Проще покинуть Украину в ближайшем будущем пока еще есть возможность. Потому что, чем дальше, тем даже такая перспектива начать жить по-человечески, становится призрачнее.
07.10.2020 16:07
Ну если пока нет даже пошагового плана---а его по шагам ещё при оранжевых затевали----я наверно уже не дойду, та и не пойду---плана то нет. Как говорилось в народе:*Если в доме нету плану---то кури марихуану*!
07.10.2020 14:27
Дойдешь, если сам в ЕС уедешь.
Вместе с Украиной при нынешних раскладах и внуки твои не дойдут.
07.10.2020 14:30
Все верно - все старые совки должны повыздыхать!
А уже молодежь - в Европу.
07.10.2020 14:31
Так согласен давно. И сто раз писал что только те кто родился в 1991 г и построят страну---для себя. Есть алтернативный взгляд на известную легенду про хождение 40 лет по пустыне. Только тогда царь иудейский вывел свой народ с пустыни, когда помер последний 40 летний и старше при вхождении в пустыню. А как только одному первому исполнилось 39лет 11 месяцев и 29дней из первых родившихся в пустыне уже---так и вывел Моисей свой народ. Совки тогдашние то передохли, а ума евреям и тогда хватало, и больше они ошибок по сей день не делают! То то!
07.10.2020 14:40
Несколько поколений ватной молодежи тоже должны вымереть.
ЗЕ выбрали не только пенсы, а и взрощенные на совковых легендах и роисянских киношках безмозглые писюны.

Сейчас предпосылок у "молодежи" никаких.
Та молодежь, которая хотела в Европу, уже давно там или все делает для того, чтобы там оказаться.
07.10.2020 14:42
Підгрунтям "Русского мира" в Україні ,є наслідки богатовікової асиміляціі українців московитами !!Саме тому 42% русофілів в Україні !!))
07.10.2020 14:50
Куда там то НАТО, с безвиза могут выганяют
07.10.2020 14:27
Один з таких необхідних кроків на шляху України в ЄС - повалення влади ЗЕ-бені та обрання нової парламентської коаліції на чолі з ЄС.
07.10.2020 14:28
Утром деньги, вечером стулья.

Т.е. сначала выполни свои обязательства, а потом шото требуй.
А пока все наоборот. Все обязательства похерены, но шото за это хочет. А за это могут разве что по шее дать и напомнить, что "ЕС - не банкомат" и не ночлежка для шаромыжников.
07.10.2020 14:28
Головне завдання українців , це позбутись зеленої плісняви !!!))))
07.10.2020 14:29
Дамы, дамы, помогите Боре,
Помогите Боре, вам говорят!
Он наделал лужу в коридоре…
Шаг вперед и две назад! (с)
07.10.2020 14:30
Прямо Янык №2 - только Евроинтеграция!
07.10.2020 14:30
Вырвал у меня из уст.
07.10.2020 14:36
Ти ж нікчема будуєшь в Україні рашку. Який ЄС? Один тоже хотів, тепер в Ростові.
07.10.2020 14:30
Чим більше ти куриш плану, тим менше в нас шансів в ЄС.
07.10.2020 14:31
А це правда: "Президент Украины заявил, что Киев готов присоединиться к европейским санкциям против России, но при одном условии - обнародовании деталей этого дела немецкой стороной.." Тобто, європейські країни вводять санкції, а Зелеському треба доповідь від німецьких спеціалісті, бо він не довіряє всяким канцлерам і прем'єрам?
07.10.2020 14:32
Перший крок - віддати Бєню американському правосуддю. Думаю на цьому крокування закінчено. )))
07.10.2020 14:35
Если первым пунктом будет - дать зельцу коленом под зад, а вторым что Порох - президент, то план может и сработать.
07.10.2020 14:36
пошаговый план очень ПРОСТ - перестаньте красть , мутить , манипулировать, обманывать и применять ДВОЙНЫЕ стандарты.....- но ведь этого то не хочется, как же тогда жить и гребсти бабло...
07.10.2020 14:36
Шо-то вид у какаду не шибко оптимистичный. А ведь англичане еще ничего не сделали. Только вошли...
07.10.2020 14:40
прикольно, кто то верит этому брехуну, не адеквату первой степени?
ну не воспринимаю зебарана президентом. как был клоуном, так и остался.
07.10.2020 14:42
Вова - начинай с судовой реформы.
07.10.2020 14:43
Членство в ЕС и заглялывание в глаза Путену несовместимы
07.10.2020 14:43
Главзебил все никак не поймет, что с ним лично никто никакие планы составлять не будет...
07.10.2020 14:44
Для Порошенко бьіло достаточно безвиза и Томоса , исключительно для окучивания своего лохтората. Но барьіга жестоко просчитался , к счастью для Украиньі. А Зеленский все правильно сказал , про пошаговьій план пути к членству в ЕС.
07.10.2020 14:44
Порошенко таки получил и безвиз, и Томос.

ЗЕ пока что получил только пинок под зад и "ЕС - не банкомат", но зато усиленно сцыт в глаза зебилам.
Правда, для окучивания такого мудака, как ты, даже этого хватает.
07.10.2020 14:54
Герхард, лучше и не скажешь.
07.10.2020 14:57
Да у клоуна скоро и безвиз заберут . Это было последнее предупреждение тупому наркоману
07.10.2020 14:56
Чёткий план - это . да!
07.10.2020 14:45
План есть,но я боюсь,Зе он не понравиться...
07.10.2020 14:53
Кому що, а зєлі нужен план!!
07.10.2020 14:56
Так европейцы же сказали, что ни в ЕС ни в НАТО нас никогда не возьмут, чтобы расеюшку не раздражать. Какой может быть план если нам отказали ?
07.10.2020 15:02
Серьезно, сказали??
Ссылочку можно?
07.10.2020 16:14
четкий пошаговый план прописан давно и он един для всех ,кто хочет стать членом ЕС,но служивому кловану ,рашисты не разрешают выполнять то,что нужно выполнять согласно европейского плана,,,
07.10.2020 15:09
Та да - років так на двадцять-тридцять чотко розписать...
07.10.2020 15:11
Крок перший- відрубати зеленському ноги, по самі вуха...
07.10.2020 15:20
Наскільки я пам'ятаю то, маршрут в ЄС вже давно вказали- дави оліганрхів з корупціонерами і розвивай бізнес.
07.10.2020 15:52
"Украине нужен четкий пошаговый план для скорейшего членства в ЕС, - Зеленский" - https://snayper.do.am/ Вдумливі розстріли і ввічливі арешти бидлоеліти - врятують Україну!
07.10.2020 15:57
Зеленский трепло охметова
07.10.2020 16:17
План составить не трудно. Есть условия, при которых готовы принять, по задаче можно составить план.
Условия:
1) Победить коррупцию, до 1 взяточник на 100 чиновников.
2) ВВП на душу населения хотя бы на уровне Греции (20 400$). Украина сейчас 3 100$. А лучше на уровне Германии - 47 600$. Тогда примут через год.
3) Уровень наказания преступников 85%.
07.10.2020 16:42
Шаг первый - вова. Шаг второй - чемодаг. Шаг третий - на все четыре стороны на расстояние равное 1- му световому году от центра Украины.
07.10.2020 19:00
СудЯ по твоим дебильным заявлениям об "абсолютно твоём прокуроре" дорога нам в ЕС , под твоим клоунским предводительством , закрыта надёжно....
07.10.2020 20:41
Член Совета НБУ Шапран заявил, что выговор Рожковой и Сологубу носил "воспитательный характер": "В 90-х некоторых членов Правления просто встретили бы в подъезде"

Именно после таких заявлений зелёную гопоту ждут в ЕС...
07.10.2020 22:28
 
 