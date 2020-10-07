Аудіогіди українською мовою з'являться в музеях Великої Британії
Перша леді Олена Зеленська підпише під час візиту до Великої Британії меморандум про введення в музеях аудіогідів українською мовою.
Про це журналістам заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
"Низку важливих зустрічей і переговорів проведе моя дружина. Серед них - підписання меморандуму про появу аудіогідів українською мовою в музеях Великої Британії. Завдяки цьому документу українська мова з'явиться в багатьох музеях світового значення", - сказав Зеленський.
Він додав, що в Британії українська делегація обговорить перспективи залучення британського досвіду психологічної реабілітації учасників бойових дій, що, на думку президента, "дуже актуальне для нашої держави".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вот только пока что в ВБ проще съездить клоуну-наркоману, который предпочитает русский, чем среднестатистическому украинцу.