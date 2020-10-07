УКР
Аудіогіди українською мовою з'являться в музеях Великої Британії

Перша леді Олена Зеленська підпише під час візиту до Великої Британії меморандум про введення в музеях аудіогідів українською мовою.

Про це журналістам заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Низку важливих зустрічей і переговорів проведе моя дружина. Серед них - підписання меморандуму про появу аудіогідів українською мовою в музеях Великої Британії. Завдяки цьому документу українська мова з'явиться в багатьох музеях світового значення", - сказав Зеленський.

Він додав, що в Британії українська делегація обговорить перспективи залучення британського досвіду психологічної реабілітації учасників бойових дій, що, на думку президента, "дуже актуальне для нашої держави".

Читайте також: За кордоном немає жодної школи з повним викладанням українською мовою, - МЗС

Автор: 

Велика Британія (5794) Зеленський Володимир (25515) українська мова (849) Зеленська Олена (259)
Лєнка розуміє українською?
07.10.2020 16:23 Відповісти
З словником
07.10.2020 17:57 Відповісти
Круто.
Вот только пока что в ВБ проще съездить клоуну-наркоману, который предпочитает русский, чем среднестатистическому украинцу.
07.10.2020 16:24 Відповісти
Це все, що віслюк виїздив?
07.10.2020 16:28 Відповісти
А фоточки, з майбутнім королем Великобританії?
07.10.2020 17:58 Відповісти
А коли зявляться в Україні, бо Зеля перетворив все на малоросію. На сході і півдні виключно проводять все російською. Дожилися.
07.10.2020 18:39 Відповісти
О как. А не сделали ли из мухи мамонта?)
07.10.2020 19:08 Відповісти
що в армії знову вітаються -"Слава Україні"-"Героям слава"
07.10.2020 20:57 Відповісти
 
 