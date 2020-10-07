Аудіогіди українською мовою з'являться в музеях Великої Британії

Перша леді Олена Зеленська підпише під час візиту до Великої Британії меморандум про введення в музеях аудіогідів українською мовою.

Про це журналістам заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Низку важливих зустрічей і переговорів проведе моя дружина. Серед них - підписання меморандуму про появу аудіогідів українською мовою в музеях Великої Британії. Завдяки цьому документу українська мова з'явиться в багатьох музеях світового значення", - сказав Зеленський.

Він додав, що в Британії українська делегація обговорить перспективи залучення британського досвіду психологічної реабілітації учасників бойових дій, що, на думку президента, "дуже актуальне для нашої держави".

