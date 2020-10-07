Аудиогиды на украинском языке появятся в музеях Великобритании

Первая леди Елена Зеленская подпишет во время визита в Великобританию меморандум о введении в музеях аудиогидов на украинском языке.

Об этом журналистам заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Ряд важных встреч и переговоров проведет моя супруга. Среди них - подписание меморандума о появлении аудиогидов на украинском языке в музеях Великобритании. Благодаря этому документу украинский язык появится во многих музеях мирового значения", - сказал Зеленский.

Он добавил, что в Британии украинская делегация обсудит перспективы привлечения британского опыта психологической реабилитации участников боевых действий, что, по мнению президента, "очень актуально для нашего государства".

