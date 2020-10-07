Аудиогиды на украинском языке появятся в музеях Великобритании
Первая леди Елена Зеленская подпишет во время визита в Великобританию меморандум о введении в музеях аудиогидов на украинском языке.
Об этом журналистам заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"Ряд важных встреч и переговоров проведет моя супруга. Среди них - подписание меморандума о появлении аудиогидов на украинском языке в музеях Великобритании. Благодаря этому документу украинский язык появится во многих музеях мирового значения", - сказал Зеленский.
Он добавил, что в Британии украинская делегация обсудит перспективы привлечения британского опыта психологической реабилитации участников боевых действий, что, по мнению президента, "очень актуально для нашего государства".
Также на Цензор.НЕТ: Чета Зеленских встретилась с герцогом и герцогиней Кембриджскими. ФОТО
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вот только пока что в ВБ проще съездить клоуну-наркоману, который предпочитает русский, чем среднестатистическому украинцу.