Аудиогиды на украинском языке появятся в музеях Великобритании

Первая леди Елена Зеленская подпишет во время визита в Великобританию меморандум о введении в музеях аудиогидов на украинском языке.

Об этом журналистам заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Ряд важных встреч и переговоров проведет моя супруга. Среди них - подписание меморандума о появлении аудиогидов на украинском языке в музеях Великобритании. Благодаря этому документу украинский язык появится во многих музеях мирового значения", - сказал Зеленский.

Он добавил, что в Британии украинская делегация обсудит перспективы привлечения британского опыта психологической реабилитации участников боевых действий, что, по мнению президента, "очень актуально для нашего государства".

Также на Цензор.НЕТ: Чета Зеленских встретилась с герцогом и герцогиней Кембриджскими. ФОТО

Великобритания (5137) Зеленский Владимир (21968) украинский язык (1205) Зеленская Елена (228)
Лєнка розуміє українською?
07.10.2020 16:23 Ответить
З словником
07.10.2020 17:57 Ответить
Круто.
Вот только пока что в ВБ проще съездить клоуну-наркоману, который предпочитает русский, чем среднестатистическому украинцу.
07.10.2020 16:24 Ответить
Це все, що віслюк виїздив?
07.10.2020 16:28 Ответить
А фоточки, з майбутнім королем Великобританії?
07.10.2020 17:58 Ответить
А коли зявляться в Україні, бо Зеля перетворив все на малоросію. На сході і півдні виключно проводять все російською. Дожилися.
07.10.2020 18:39 Ответить
О как. А не сделали ли из мухи мамонта?)
07.10.2020 19:08 Ответить
що в армії знову вітаються -"Слава Україні"-"Героям слава"
07.10.2020 20:57 Ответить
 
 