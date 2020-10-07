УКР
Нардеп ОПЗЖ Ківа закликав допомогти Вірменії, посольство Азербайджану обурилося

Посольство Азербайджану заявило голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову про обурення закликом народного депутата Іллі Киви (фракція "Опозиційна платформа - За життя") надати допомогу Вірменії у конфлікті в Нагірному Карабасі.

Про це сказано у зверненні, яке дипмісія направила Разумкову, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Дозвольте висловити наше крайнє обурення з приводу нещодавнього відеозвернення народного депутата Іллі Киви на його сторінці у Facebook про "війну між Туреччиною і Вірменією" із закликом до православних християн "приєднатися до тисячолітнього протистояння християнського і мусульманського світу й надання допомоги Вірменії в цій справі", - зазначено у зверненні.

У посольстві наголошують, що такі висловлювання Ківи "виправдовують його людиноненависницьке ставлення до людей різної віри, які проживають у мирі та злагоді також і в багатонаціональній та багатоконфесійній Україні".

Зазначається також, що такі висловлювання нардепів не відповідають духу стратегічного партнерства між Україною та Азербайджаном і можуть викликати обурення не тільки в Азербайджані й Туреччині, а також і в української і світової громадськості.

"Такі провокаційні заклики також суперечать затвердженій Стратегії національної безпеки України та статті 37 Конституції України про заборону "пропаганди війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі", - наголосили в посольстві.

Читайте також: Росія виконувала, виконує і виконуватиме свої зобов'язання перед Вірменією в межах ОДКБ, - Путін. ВIДЕО

Автор: 

Азербайджан (887) Вірменія (751) посольство (961) скандал (631) Нагірний Карабах (466) Кива Ілля (377)
Топ коментарі
+69
Дрочер опять нагнетает...
показати весь коментар
07.10.2020 17:03 Відповісти
+59
киве лучше дрочить потихоньку
показати весь коментар
07.10.2020 17:03 Відповісти
+59
Так пусть сам гавно-Кива со своей криминальной братвой и выдвигается в Карабах в составе штурмового батальона, на утилизацию беспилотниками и Украине польза заодно
показати весь коментар
07.10.2020 17:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Сторінка 2 з 2
В зеркало посмотри и там ответ увидишь...
показати весь коментар
08.10.2020 04:21 Відповісти
Против кацапов.
показати весь коментар
08.10.2020 15:04 Відповісти
депутато-легитимо
и вот зачем нам нужна такая демократия? артисты, клоуны, блудники, воры, клеветники
неужели честных людей не найти?
показати весь коментар
08.10.2020 00:48 Відповісти
Уже даже Азербайджан мокает носом зеклоуна в его же лайно. Я не пойму , куда смотрят правоохранительные органы, вроде зебики сняли неприкосновенность.
показати весь коментар
08.10.2020 05:22 Відповісти
Ключевое слово - вроде. Развели оохов как обично.
показати весь коментар
08.10.2020 15:02 Відповісти
Иногда лучше чесать,чем говорить...
показати весь коментар
08.10.2020 08:41 Відповісти
Слово "ківа" стає синонімом слова "дебіл".
показати весь коментар
08.10.2020 09:45 Відповісти
а чому б і ні, ківі туди і вислати в якості допомоги, може хоч якась користь буде, й так не дуже родючу кам'янисту землю удобрить
показати весь коментар
08.10.2020 10:22 Відповісти
не обращайте внимания: Кива - и убогий и дебил одновременно!
показати весь коментар
08.10.2020 12:53 Відповісти
Если азери порвут єтого гандона, я буду рад.
показати весь коментар
08.10.2020 15:00 Відповісти
опосля даже попросим енота маякнуться
показати весь коментар
08.10.2020 16:48 Відповісти
Если бы кива с Леней Космосом работал, я бы их так и называл - Леня, Дзилинько.
показати весь коментар
08.10.2020 16:50 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 