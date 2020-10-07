Нардеп ОПЗЖ Ківа закликав допомогти Вірменії, посольство Азербайджану обурилося
Посольство Азербайджану заявило голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову про обурення закликом народного депутата Іллі Киви (фракція "Опозиційна платформа - За життя") надати допомогу Вірменії у конфлікті в Нагірному Карабасі.
Про це сказано у зверненні, яке дипмісія направила Разумкову, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Дозвольте висловити наше крайнє обурення з приводу нещодавнього відеозвернення народного депутата Іллі Киви на його сторінці у Facebook про "війну між Туреччиною і Вірменією" із закликом до православних християн "приєднатися до тисячолітнього протистояння християнського і мусульманського світу й надання допомоги Вірменії в цій справі", - зазначено у зверненні.
У посольстві наголошують, що такі висловлювання Ківи "виправдовують його людиноненависницьке ставлення до людей різної віри, які проживають у мирі та злагоді також і в багатонаціональній та багатоконфесійній Україні".
Зазначається також, що такі висловлювання нардепів не відповідають духу стратегічного партнерства між Україною та Азербайджаном і можуть викликати обурення не тільки в Азербайджані й Туреччині, а також і в української і світової громадськості.
"Такі провокаційні заклики також суперечать затвердженій Стратегії національної безпеки України та статті 37 Конституції України про заборону "пропаганди війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі", - наголосили в посольстві.
