Нардеп ОПЗЖ Кива призвал помочь Армении, посольство Азербайджана возмутилось

Нардеп ОПЗЖ Кива призвал помочь Армении, посольство Азербайджана возмутилось

Посольство Азербайджана заявило председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову о возмущении призывом народного депутата Ильи Кивы (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") оказать помощь Армении в конфликте в Нагорном Карабахе.

Об этом сказано в обращении, которое дипмиссия направила Разумкову, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Позвольте выразить наше крайнее возмущение по поводу недавнего видеообращения народного депутата Ильи Кивы на его странице Фейсбук о "войне между Турцией и Арменией" с призывом к православным христианам "присоединиться к тысячелетнему противостоянию христианского и мусульманского мира и оказания помощи Армении в этом деле", - сказано в обращении.

В посольстве подчеркивают, что подобные высказывания Кивы "оправдывают его человеконенавистническое отношение к людям разной веры, которые проживают в мире и согласии также и в многонациональной и многоконфессиональной Украине".

Читайте на Цензор.НЕТ: НАПК решило проверить декларацию нардепа ОПЗЖ Кивы

Отмечается также, что подобные высказывания нардепов не соответствуют духу стратегического партнерства между Украиной и Азербайджаном и могут вызвать возмущение не только в Азербайджане и Турции, а также и у украинской и мировой общественности.

"Подобные провокационные призывы также противоречат утвержденной Стратегии национальной безопасности Украины и статье 37 Конституции Украины о запрете "пропаганды войны, насилия, разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды", - подчеркнули в посольстве.

Также на Цензор.НЕТ: Кива собирает в ряды своей организации экс-беркутовцев, которые принимали участие в расстрелах на Майдане

Автор: 

Азербайджан (817) Армения (839) посольство (1096) скандал (4481) Нагорный Карабах (471) Кива Илья (398)
Топ комментарии
+69
Дрочер опять нагнетает...
07.10.2020 17:03 Ответить
+59
киве лучше дрочить потихоньку
07.10.2020 17:03 Ответить
+59
Так пусть сам гавно-Кива со своей криминальной братвой и выдвигается в Карабах в составе штурмового батальона, на утилизацию беспилотниками и Украине польза заодно
07.10.2020 17:04 Ответить
Страница 2 из 2
В зеркало посмотри и там ответ увидишь...
08.10.2020 04:21 Ответить
Против кацапов.
08.10.2020 15:04 Ответить
депутато-легитимо
и вот зачем нам нужна такая демократия? артисты, клоуны, блудники, воры, клеветники
неужели честных людей не найти?
08.10.2020 00:48 Ответить
Уже даже Азербайджан мокает носом зеклоуна в его же лайно. Я не пойму , куда смотрят правоохранительные органы, вроде зебики сняли неприкосновенность.
08.10.2020 05:22 Ответить
Ключевое слово - вроде. Развели оохов как обично.
08.10.2020 15:02 Ответить
Иногда лучше чесать,чем говорить...
08.10.2020 08:41 Ответить
Слово "ківа" стає синонімом слова "дебіл".
08.10.2020 09:45 Ответить
а чому б і ні, ківі туди і вислати в якості допомоги, може хоч якась користь буде, й так не дуже родючу кам'янисту землю удобрить
08.10.2020 10:22 Ответить
не обращайте внимания: Кива - и убогий и дебил одновременно!
08.10.2020 12:53 Ответить
Если азери порвут єтого гандона, я буду рад.
08.10.2020 15:00 Ответить
опосля даже попросим енота маякнуться
08.10.2020 16:48 Ответить
Если бы кива с Леней Космосом работал, я бы их так и называл - Леня, Дзилинько.
08.10.2020 16:50 Ответить
Страница 2 из 2
 
 