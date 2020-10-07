Нардеп ОПЗЖ Кива призвал помочь Армении, посольство Азербайджана возмутилось

Посольство Азербайджана заявило председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову о возмущении призывом народного депутата Ильи Кивы (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") оказать помощь Армении в конфликте в Нагорном Карабахе.

Об этом сказано в обращении, которое дипмиссия направила Разумкову, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Позвольте выразить наше крайнее возмущение по поводу недавнего видеообращения народного депутата Ильи Кивы на его странице Фейсбук о "войне между Турцией и Арменией" с призывом к православным христианам "присоединиться к тысячелетнему противостоянию христианского и мусульманского мира и оказания помощи Армении в этом деле", - сказано в обращении.

В посольстве подчеркивают, что подобные высказывания Кивы "оправдывают его человеконенавистническое отношение к людям разной веры, которые проживают в мире и согласии также и в многонациональной и многоконфессиональной Украине".

Читайте на Цензор.НЕТ: НАПК решило проверить декларацию нардепа ОПЗЖ Кивы

Отмечается также, что подобные высказывания нардепов не соответствуют духу стратегического партнерства между Украиной и Азербайджаном и могут вызвать возмущение не только в Азербайджане и Турции, а также и у украинской и мировой общественности.

"Подобные провокационные призывы также противоречат утвержденной Стратегии национальной безопасности Украины и статье 37 Конституции Украины о запрете "пропаганды войны, насилия, разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды", - подчеркнули в посольстве.

Также на Цензор.НЕТ: Кива собирает в ряды своей организации экс-беркутовцев, которые принимали участие в расстрелах на Майдане