Результати саміту Україна-ЄС дають позитивний сигнал іноземним інвесторам, - Шмигаль

Досягнуті домовленості в ході саміту Україна-ЄС є позитивним сигналом для міжнародних інвесторів.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вчора в Брюсселі завершився 22-ий саміт Україна-ЄС, де Президент Володимир Зеленський, президент Європейської ради Шарль Мішель, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель виступили зі спільною заявою, в якій задекларували європейський курс нашої держави. Вважаю це потужним сигналом проєвропейських намірів України для міжнародних інвесторів. Дана заява є основою для початку роботи нашого уряду над підготовкою Ради асоціації, яка запланована на 8 грудня", - сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, для успішного залучення інвестицій, як зовнішніх так і внутрішніх, потрібно три фактори: інвестиційна структура, інвестиційний клімат та інвестиційні можливості. Це три кити, на яких розвивається будь-яка інвестиційна діяльність у будь-якій країні.

Шмигаль вважає, що потенціал можливостей в Україні величезний, для цього уряд працює над малою та великою приватизацією та відповідними реформами, які з цим пов'язані. Ще один інструмент, який продовжує розвивати Україна, - це державне приватне партнерство та концесії.

"Це потужний інструмент, і тут у нас багато перспектив. Це усі інфраструктурні об'єкти: порти, вокзали, дорожнє господарство. Тут дійсно є великий інтерес як внутрішніх, так і зовнішній інвесторів", - зазначив Шмигаль.