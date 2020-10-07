УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7242 відвідувача онлайн
Новини
1 235 62

Результати саміту Україна-ЄС дають позитивний сигнал іноземним інвесторам, - Шмигаль

Результати саміту Україна-ЄС дають позитивний сигнал іноземним інвесторам, - Шмигаль

Досягнуті домовленості в ході саміту Україна-ЄС є позитивним сигналом для міжнародних інвесторів.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вчора в Брюсселі завершився 22-ий саміт Україна-ЄС, де Президент Володимир Зеленський, президент Європейської ради Шарль Мішель, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель виступили зі спільною заявою, в якій задекларували європейський курс нашої держави. Вважаю це потужним сигналом проєвропейських намірів України для міжнародних інвесторів. Дана заява є основою для початку роботи нашого уряду над підготовкою Ради асоціації, яка запланована на 8 грудня", - сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, для успішного залучення інвестицій, як зовнішніх так і внутрішніх, потрібно три фактори: інвестиційна структура, інвестиційний клімат та інвестиційні можливості. Це три кити, на яких розвивається будь-яка інвестиційна діяльність у будь-якій країні.

Читайте також: Щоб кількість німецьких інвестицій в Україну зросла, потрібно провести судову реформу, - посол Фельдгузен

Шмигаль вважає, що потенціал можливостей в Україні величезний, для цього уряд працює над малою та великою приватизацією та відповідними реформами, які з цим пов'язані. Ще один інструмент, який продовжує розвивати Україна, - це державне приватне партнерство та концесії.

"Це потужний інструмент, і тут у нас багато перспектив. Це усі інфраструктурні об'єкти: порти, вокзали, дорожнє господарство. Тут дійсно є великий інтерес як внутрішніх, так і зовнішній інвесторів", - зазначив Шмигаль.

Автор: 

інвестиції (2157) інвестори (456) Євросоюз (14162) Шмигаль Денис (4819)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Ага. Ща попруть.
показати весь коментар
07.10.2020 17:30 Відповісти
+8
Ніхто не буде вкладати гроші в країну, де судами і прокуратурою в ручному режимі керує якийсь придуркуватий хоофіл з Москви.
показати весь коментар
07.10.2020 17:36 Відповісти
+7
Он сам то верит в то, что говорит? ЗеДолбодятлы верят.
показати весь коментар
07.10.2020 17:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рано радуешься,дурак. Они знают, кто ты и что олигархи никуда не делись.
показати весь коментар
07.10.2020 17:28 Відповісти
ага.. инвесторы толпами побегут - к "инвестняням" и:
8 сентября представительница фракции «Слуга народа» и председатель подкомитета по вопросам правового обеспечения деятельности налоговых органов Дарья Володина зарегистрировала в ВР изменения к Закону «О банках и банковской деятельности» (законопроект 4073) с более радикальными изменениями в процедуре доступа фискалов к банковской тайне.В нем прописано право налоговиков по письменному запросу получать информацию о состоянии банковских счетов граждан, ФОПов и компаний за любой промежуток времени с указанием контрагентов и назначений платежей.Это касается и тех банковских клиентов, которые являются примерными налогоплательщиками.Опрошенные источником независимые юристы предупреждают, что в отличие от клиентов банков развитых стран, предприятия и граждане Украины не имеют в своем распоряжении эффективной судебной защиты. Также правоведы упоминают высокую коррумпированность и нередкие случаи злоупотребления полномочиями со стороны налоговиков, что создает высокие риски - вплоть до неправомерного уголовного преследования.Источник: minfin.com.ua
показати весь коментар
07.10.2020 17:52 Відповісти
Ви не зрозуміли. "Положитєльний сигнал" означає, що на Шмигаля і шоблу інвестори "положили" те, чим "прєдаодітєль" зелених команчів імітував гру на піаніно.
показати весь коментар
07.10.2020 17:56 Відповісти
Результати саміту Україна-ЄС дають позитивний сигнал іноземним інвесторам, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1335
показати весь коментар
07.10.2020 18:01 Відповісти
Ага. Ща попруть.
показати весь коментар
07.10.2020 17:30 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2020 17:46 Відповісти
Результаты саммита Украина-ЕС дают положительный сигнал иностранным инвесторам, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1481
показати весь коментар
07.10.2020 17:46 Відповісти
это так шмыгаль думает, а иностранные инвесторы от этом не догадываются
показати весь коментар
07.10.2020 17:30 Відповісти
Положительный сигнал иностранным инвесторам дадут не саммиты-конференции-симпозиумы, а деолигархизация, реформы судебной и правоохранительной систем, приближение нашего и европейского законодательства. В болтовню уже никто не верит
показати весь коментар
07.10.2020 17:30 Відповісти
Потрібні реальні реформи , а не голімая імітація !!)))
показати весь коментар
07.10.2020 17:40 Відповісти
иностранные инвесторы ответят зеопарышам тоже сигналом в клаксон авто))пока судьи,типа Вовка,будут у кормушки,хрен вам что будет
показати весь коментар
07.10.2020 17:31 Відповісти
Окончание российской оккупации Донбасса станет еще лучшим сигналом для инвесторов , можно пожелать успеха Украине и ее союзникам в переговорах в Нормандском формате. Пока дипломатический способ давления на Москву , в сочетании с санкциями , себя оправдьівает .
показати весь коментар
07.10.2020 17:33 Відповісти
дают положительный сигнал/ И кто его знает, Чего он моргает, Чего он моргает, Чего он моргает.А вчера прислал по почте Два загадочных письма: В каждой строчке - только точки,- Догадайся, мол, сама.
показати весь коментар
07.10.2020 17:34 Відповісти
Готуйте нянь і барсетки. ))
показати весь коментар
07.10.2020 17:34 Відповісти
Он сам то верит в то, что говорит? ЗеДолбодятлы верят.
показати весь коментар
07.10.2020 17:36 Відповісти
Саме для лохтората ця локшина і приготована !!))
показати весь коментар
07.10.2020 17:43 Відповісти
Ніхто не буде вкладати гроші в країну, де судами і прокуратурою в ручному режимі керує якийсь придуркуватий хоофіл з Москви.
показати весь коментар
07.10.2020 17:36 Відповісти
Європейські інвестори в курсі? Чи ви про яких ?
показати весь коментар
07.10.2020 17:36 Відповісти
Марення, можливо і наркотичне бо щось суперечить здоровому глузду, вроді як хороша міна при поганій грі.
показати весь коментар
07.10.2020 19:15 Відповісти
Цей посил Шмигаля - суто для зелебобіків, які ще не одужали.
показати весь коментар
07.10.2020 17:38 Відповісти
Саме для лохтората ця локшина і приготована !!))))
показати весь коментар
07.10.2020 17:48 Відповісти
А какие результаты? Может денег дали ? Самый главный результат, что пока при вас зедебилах не закрыли без.виз!
показати весь коментар
07.10.2020 17:41 Відповісти
Та ДА ,сейчас инвесторы ,как ломанутся в Украину ,как привезут с собой триллионы ,шо мама не горюй ....
показати весь коментар
07.10.2020 17:41 Відповісти
Та не лякайте. бо ще від оманських інвестицій не очухались, куди ще ці дівати. Прийдеться в дороги "закатати".
показати весь коментар
07.10.2020 19:11 Відповісти
не стреляйте в пианиста. он играет так как можэт ...
показати весь коментар
07.10.2020 17:41 Відповісти
Він грає так , як диригують з кремля !!))
показати весь коментар
07.10.2020 17:53 Відповісти
Зараз як ломануться інвестори..
Готуйте хліб сіль рушники.
І всі в аеропорти.
показати весь коментар
07.10.2020 17:42 Відповісти
для успешного привлечения инвестиций необходимы три фактора: Честные и прозрачные суды, деолигархизованная экономика и настоящая и бескомпромисная борьба государства с коррупцией
показати весь коментар
07.10.2020 17:43 Відповісти
Порошенко єтого не знал и пять лет лепил иммитацию ? Или знал , но не хотел сильной Украиньі , как ему и диктовали из Кремля ?
показати весь коментар
07.10.2020 17:47 Відповісти
Главнае шо Зе это харашо знает ...
показати весь коментар
07.10.2020 17:49 Відповісти
Можливо знає , але не хрєна не робить !!!)))
показати весь коментар
07.10.2020 17:51 Відповісти
А нахрена. Від роботи коні дохнуть.
показати весь коментар
07.10.2020 19:09 Відповісти
Враховуючи те,що при Порошенку інвестиції,хоч і низькими темпами,але росли,а при Зеленському скорочуються,Порох щось таки знав.
показати весь коментар
07.10.2020 18:21 Відповісти
При твоем поросе инвестиции росли в рашку (под санкциями) а не к нам ( одной ногой уже в ЕС с его слов) . Сравни показатели и не ной потом -что мы жертвы агрессии , кто будет инвестировать в жертву ?
показати весь коментар
07.10.2020 20:50 Відповісти
Який дурень буде вкладати гроши в 100% корумпованій країні !!)))
показати весь коментар
07.10.2020 17:46 Відповісти
Ашотама з "няньками"??
показати весь коментар
07.10.2020 17:46 Відповісти
Слуги народа предлагают легализировать проституцию. Вот как проголосуют - так и попрет.
показати весь коментар
07.10.2020 18:21 Відповісти
"За життя!" - підняв чарку Медведчук.
"За майбутнє!" - відповів Коломойський.
"За лохів!" - підтримав обох Зеленський.
показати весь коментар
07.10.2020 17:48 Відповісти
Инвестиционный климат в стране создаётся не на каких-то международных самитах. Но наши проходимцы этого не знают, и каждый раз радуются, когда с ними говорит, то Путин, то кто-то из ЕС.
показати весь коментар
07.10.2020 17:49 Відповісти
Дурень думкою богатіє !!))
показати весь коментар
07.10.2020 17:54 Відповісти
Видатне досягнення...

Результати саміту Україна-ЄС дають позитивний сигнал іноземним інвесторам, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9051
показати весь коментар
07.10.2020 17:50 Відповісти
Сигнал зелёных инвесторам:

Результати саміту Україна-ЄС дають позитивний сигнал іноземним інвесторам, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1953
показати весь коментар
07.10.2020 17:50 Відповісти
Як не ломом, так кувалдою. Коли вже будете головою працювати, тільки не в прямому розумінні?
показати весь коментар
07.10.2020 18:54 Відповісти
а инвестиционные няни будут?! очень иностранные ивесторы хатят шоб их тута понянчили...
показати весь коментар
07.10.2020 17:51 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25702507.html А я от точно знаю, кому в Україні "хуженестало"

Власникам "євроблях".
Результати саміту Україна-ЄС дають позитивний сигнал іноземним інвесторам, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4399
На зараз реальність така: вони не можуть вивезти автівку, бо її зразу конфісковують. Розмитнення автомобіля по діючим ставкам не звільняє від штрафу 170 тисяч грн.

Урочисто оголошений по телевізору "меморандум", за яким митникам нібито заборонено штрафувати за перевищення терміну тимчасового ввезення автомобілів (30 діб) існує лише в телевізорі. Чутки про подовження терміна на період карантину теж "не відповідають дійсності".
Закон про доступне розмитнення, про який теж так красиво розповідали по телевізору - "не на часі".

А суди масово клепають постанови про штрафи. Ті самі 170 тисяч.Поки що штрафують лише тих, хто перетинає митний кордон України.

Таким чином "євробляхери" опинилися у пастці: вивезти машину аби "обнулити" 30-денний термін не можуть - штраф; розмитнити не можуть - штраф; а їздити на закордонних номерах - ризик потрапити під гарячу руку поліції.

Но активісти "Автоєвросили" чомусь не збираються у колони, як 2 роки тому; не дудять і свої машини на камеру не палять. Щось не бачу і емблем їхніх на задньому склі "блях".
А як красиво дуділи... Гучно...
"Лишьбынепорошенко"...

Маж... те.

Павло Бондаренко
показати весь коментар
07.10.2020 17:53 Відповісти
Это решил лизнуть Кловуну промежность шоб не выгнал. Ничего личного. Только бизнес.
показати весь коментар
07.10.2020 18:17 Відповісти
Тільки лижі змажуть так одразу й попруть, що невіжені з грошима в український зє-рай "прі новіх маладіх чіновніках с новімі взлядамі послє кіна пра Галабаротька".
показати весь коментар
07.10.2020 18:19 Відповісти
"Скасування безвізу скасовано. Зусиллями нашої делегації та особисто Зеленського питання знято з порядку денного. Усе буде добре. Після закінчення карантину українці знову зможуть їздити до ЄС без віз..."
Юлія Мендель.
показати весь коментар
07.10.2020 18:37 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/zelenskyj-brussel-rezultaty/30880669.html
показати весь коментар
07.10.2020 18:47 Відповісти
Ну як що це сама товаріщ Мендлель таке сказала, то це зацементовано, як при товаріщі Лєнінє сказала-б сама Инєсса Арманд.
показати весь коментар
07.10.2020 18:55 Відповісти
Не кажи "гоп" поки не перескочиш. Той же Боррель прямо заявив, що ЄС не банкомат.
показати весь коментар
07.10.2020 18:56 Відповісти
Результаты саммита Украина-ЕС. - перенос основоположных политических решений по ассоциации на 2021 год, отсутствие желания обсуждать инициативы Зеленского и 60 млн. евро от ****..

После саммита в ЕС, 6-7 октября Зеленский посетит Великобританию. Визит не планировался, но будет осуществлен по настоятельному требованию правительства Великобритании.
показати весь коментар
07.10.2020 19:24 Відповісти
Всеукраинская ассоциация пекарей спрогнозировала подорожание хлеба к концу года на 10-15%. То что это будет мы писали еще в конце марта. (см. сообщение от 24.03.2020 г.). Но тут вопрос в другом, ассоциация рассчитывает уровень повышения цен из расчета обычной ноябрьско-декабрьской интервенции зерна из государственных запасов. В этом году никаких поступлений зерна из Госрезерва не будет. Госрезерв пуст на 80%. Деньги за проданное результате непродуманного и бесконтрольного экспорта зерно, растворились в пустом бюджете и перекочевали в карманы окружения Зеленского. Реальное повышение цены на хлеб будет 20-30%.
показати весь коментар
07.10.2020 19:26 Відповісти
Зелёные Шулера ...за общими фразами этих проходимцев не видно никаких позитивных изменений... страна , как государство, уничтожается в турбо-режиме
показати весь коментар
07.10.2020 20:24 Відповісти
МВФ дает четкий сигнал мировым инвесторам (няням) ,за исключением казахско-расейских ,что инвестировать в Украину низя...
показати весь коментар
07.10.2020 20:49 Відповісти
Только "Зеленые" инвесторы подали исков к государству на 630 млн грн из-за невыплат по "зеленому" тарифу...Так что Шмыга встречай инвесторов....
показати весь коментар
07.10.2020 22:32 Відповісти
ага, щас
показати весь коментар
08.10.2020 00:54 Відповісти
хорошо.
показати весь коментар
08.10.2020 03:56 Відповісти
 
 