Результаты саммита Украина-ЕС дают положительный сигнал иностранным инвесторам, - Шмыгаль

Достигнутые договоренности в ходе саммита Украина-ЕС являются положительным сигналом для международных инвесторов.

Об этом в заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вчера в Брюсселе завершился 22-й саммит Украина-ЕС, где Президент Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель выступили с совместным заявлением, в котором задекларировали европейский курс нашего государства. Считаю это мощным сигналом проевропейских намерений Украины для международных инвесторов. Данное заявление является основой для начала работы нашего правительства над подготовкой Совета ассоциации, который запланирован на 8 декабря", - сказал Шмыгаль.

По словам премьера, для успешного привлечения инвестиций, как внешних так и внутренних, необходимы три фактора: инвестиционная структура, инвестиционный климат и инвестиционные возможности. Это три кита, на которых развивается любая инвестиционная деятельность в любой стране.

Читайте: Украина и ЕС подписали соглашения и достигли договоренностей на €390 млн, - Шмыгаль

Шмыгаль считает, что потенциал возможностей в Украине огромный, для этого правительство работает над малой и большой приватизацией и соответствующими реформами, которые с этим связаны. Еще один инструмент, который продолжает развивать Украина, - это государственно - частное партнерство и концессии.

"Это мощный инструмент, и здесь у нас много перспектив. Это все инфраструктурные объекты: порты, вокзалы, дорожное хозяйство. Здесь действительно есть большой интерес как внутренних, так и внешних инвесторов", - отметил Шмыгаль.

Также читайте: Чтобы количество немецких инвестиций в Украину возросло, нужно провести судебную реформу, - посол Фельдгузен

инвестиции (1173) инвесторы (334) Евросоюз (17595) Шмыгаль Денис (2859)
Топ комментарии
+9
Ага. Ща попруть.
07.10.2020 17:30 Ответить
+8
Ніхто не буде вкладати гроші в країну, де судами і прокуратурою в ручному режимі керує якийсь придуркуватий хоофіл з Москви.
07.10.2020 17:36 Ответить
+7
Он сам то верит в то, что говорит? ЗеДолбодятлы верят.
07.10.2020 17:36 Ответить
Рано радуешься,дурак. Они знают, кто ты и что олигархи никуда не делись.
07.10.2020 17:28 Ответить
ага.. инвесторы толпами побегут - к "инвестняням" и:
8 сентября представительница фракции «Слуга народа» и председатель подкомитета по вопросам правового обеспечения деятельности налоговых органов Дарья Володина зарегистрировала в ВР изменения к Закону «О банках и банковской деятельности» (законопроект 4073) с более радикальными изменениями в процедуре доступа фискалов к банковской тайне.В нем прописано право налоговиков по письменному запросу получать информацию о состоянии банковских счетов граждан, ФОПов и компаний за любой промежуток времени с указанием контрагентов и назначений платежей.Это касается и тех банковских клиентов, которые являются примерными налогоплательщиками.Опрошенные источником независимые юристы предупреждают, что в отличие от клиентов банков развитых стран, предприятия и граждане Украины не имеют в своем распоряжении эффективной судебной защиты. Также правоведы упоминают высокую коррумпированность и нередкие случаи злоупотребления полномочиями со стороны налоговиков, что создает высокие риски - вплоть до неправомерного уголовного преследования.Источник: minfin.com.ua
07.10.2020 17:52 Ответить
Ви не зрозуміли. "Положитєльний сигнал" означає, що на Шмигаля і шоблу інвестори "положили" те, чим "прєдаодітєль" зелених команчів імітував гру на піаніно.
07.10.2020 17:56 Ответить
07.10.2020 18:01 Ответить
Ага. Ща попруть.
07.10.2020 17:30 Ответить
07.10.2020 17:46 Ответить
07.10.2020 17:46 Ответить
это так шмыгаль думает, а иностранные инвесторы от этом не догадываются
07.10.2020 17:30 Ответить
Положительный сигнал иностранным инвесторам дадут не саммиты-конференции-симпозиумы, а деолигархизация, реформы судебной и правоохранительной систем, приближение нашего и европейского законодательства. В болтовню уже никто не верит
07.10.2020 17:30 Ответить
Потрібні реальні реформи , а не голімая імітація !!)))
07.10.2020 17:40 Ответить
иностранные инвесторы ответят зеопарышам тоже сигналом в клаксон авто))пока судьи,типа Вовка,будут у кормушки,хрен вам что будет
07.10.2020 17:31 Ответить
Окончание российской оккупации Донбасса станет еще лучшим сигналом для инвесторов , можно пожелать успеха Украине и ее союзникам в переговорах в Нормандском формате. Пока дипломатический способ давления на Москву , в сочетании с санкциями , себя оправдьівает .
07.10.2020 17:33 Ответить
дают положительный сигнал/ И кто его знает, Чего он моргает, Чего он моргает, Чего он моргает.А вчера прислал по почте Два загадочных письма: В каждой строчке - только точки,- Догадайся, мол, сама.
07.10.2020 17:34 Ответить
Готуйте нянь і барсетки. ))
07.10.2020 17:34 Ответить
Он сам то верит в то, что говорит? ЗеДолбодятлы верят.
07.10.2020 17:36 Ответить
Саме для лохтората ця локшина і приготована !!))
07.10.2020 17:43 Ответить
Ніхто не буде вкладати гроші в країну, де судами і прокуратурою в ручному режимі керує якийсь придуркуватий хоофіл з Москви.
07.10.2020 17:36 Ответить
Європейські інвестори в курсі? Чи ви про яких ?
07.10.2020 17:36 Ответить
Марення, можливо і наркотичне бо щось суперечить здоровому глузду, вроді як хороша міна при поганій грі.
07.10.2020 19:15 Ответить
Цей посил Шмигаля - суто для зелебобіків, які ще не одужали.
07.10.2020 17:38 Ответить
Саме для лохтората ця локшина і приготована !!))))
07.10.2020 17:48 Ответить
А какие результаты? Может денег дали ? Самый главный результат, что пока при вас зедебилах не закрыли без.виз!
07.10.2020 17:41 Ответить
Та ДА ,сейчас инвесторы ,как ломанутся в Украину ,как привезут с собой триллионы ,шо мама не горюй ....
07.10.2020 17:41 Ответить
Та не лякайте. бо ще від оманських інвестицій не очухались, куди ще ці дівати. Прийдеться в дороги "закатати".
показать весь комментарий
не стреляйте в пианиста. он играет так как можэт ...
показать весь комментарий
Він грає так , як диригують з кремля !!))
показать весь комментарий
Зараз як ломануться інвестори..
Готуйте хліб сіль рушники.
І всі в аеропорти.
07.10.2020 17:42 Ответить
для успешного привлечения инвестиций необходимы три фактора: Честные и прозрачные суды, деолигархизованная экономика и настоящая и бескомпромисная борьба государства с коррупцией
07.10.2020 17:43 Ответить
Порошенко єтого не знал и пять лет лепил иммитацию ? Или знал , но не хотел сильной Украиньі , как ему и диктовали из Кремля ?
07.10.2020 17:47 Ответить
Главнае шо Зе это харашо знает ...
07.10.2020 17:49 Ответить
Можливо знає , але не хрєна не робить !!!)))
07.10.2020 17:51 Ответить
А нахрена. Від роботи коні дохнуть.
07.10.2020 19:09 Ответить
Враховуючи те,що при Порошенку інвестиції,хоч і низькими темпами,але росли,а при Зеленському скорочуються,Порох щось таки знав.
07.10.2020 18:21 Ответить
При твоем поросе инвестиции росли в рашку (под санкциями) а не к нам ( одной ногой уже в ЕС с его слов) . Сравни показатели и не ной потом -что мы жертвы агрессии , кто будет инвестировать в жертву ?
07.10.2020 20:50 Ответить
Який дурень буде вкладати гроши в 100% корумпованій країні !!)))
07.10.2020 17:46 Ответить
Ашотама з "няньками"??
07.10.2020 17:46 Ответить
Слуги народа предлагают легализировать проституцию. Вот как проголосуют - так и попрет.
07.10.2020 18:21 Ответить
"За життя!" - підняв чарку Медведчук.
"За майбутнє!" - відповів Коломойський.
"За лохів!" - підтримав обох Зеленський.
07.10.2020 17:48 Ответить
Инвестиционный климат в стране создаётся не на каких-то международных самитах. Но наши проходимцы этого не знают, и каждый раз радуются, когда с ними говорит, то Путин, то кто-то из ЕС.
07.10.2020 17:49 Ответить
Дурень думкою богатіє !!))
07.10.2020 17:54 Ответить
Видатне досягнення...

07.10.2020 17:50 Ответить
Сигнал зелёных инвесторам:

07.10.2020 17:50 Ответить
Як не ломом, так кувалдою. Коли вже будете головою працювати, тільки не в прямому розумінні?
07.10.2020 18:54 Ответить
а инвестиционные няни будут?! очень иностранные ивесторы хатят шоб их тута понянчили...
07.10.2020 17:51 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25702507.html А я от точно знаю, кому в Україні "хуженестало"

Власникам "євроблях".
Результати саміту Україна-ЄС дають позитивний сигнал іноземним інвесторам, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4399
На зараз реальність така: вони не можуть вивезти автівку, бо її зразу конфісковують. Розмитнення автомобіля по діючим ставкам не звільняє від штрафу 170 тисяч грн.

Урочисто оголошений по телевізору "меморандум", за яким митникам нібито заборонено штрафувати за перевищення терміну тимчасового ввезення автомобілів (30 діб) існує лише в телевізорі. Чутки про подовження терміна на період карантину теж "не відповідають дійсності".
Закон про доступне розмитнення, про який теж так красиво розповідали по телевізору - "не на часі".

А суди масово клепають постанови про штрафи. Ті самі 170 тисяч.Поки що штрафують лише тих, хто перетинає митний кордон України.

Таким чином "євробляхери" опинилися у пастці: вивезти машину аби "обнулити" 30-денний термін не можуть - штраф; розмитнити не можуть - штраф; а їздити на закордонних номерах - ризик потрапити під гарячу руку поліції.

Но активісти "Автоєвросили" чомусь не збираються у колони, як 2 роки тому; не дудять і свої машини на камеру не палять. Щось не бачу і емблем їхніх на задньому склі "блях".
А як красиво дуділи... Гучно...
"Лишьбынепорошенко"...

Маж... те.

Павло Бондаренко
07.10.2020 17:53 Ответить
Это решил лизнуть Кловуну промежность шоб не выгнал. Ничего личного. Только бизнес.
07.10.2020 18:17 Ответить
Тільки лижі змажуть так одразу й попруть, що невіжені з грошима в український зє-рай "прі новіх маладіх чіновніках с новімі взлядамі послє кіна пра Галабаротька".
07.10.2020 18:19 Ответить
"Скасування безвізу скасовано. Зусиллями нашої делегації та особисто Зеленського питання знято з порядку денного. Усе буде добре. Після закінчення карантину українці знову зможуть їздити до ЄС без віз..."
Юлія Мендель.
07.10.2020 18:37 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/zelenskyj-brussel-rezultaty/30880669.html
07.10.2020 18:47 Ответить
Ну як що це сама товаріщ Мендлель таке сказала, то це зацементовано, як при товаріщі Лєнінє сказала-б сама Инєсса Арманд.
07.10.2020 18:55 Ответить
Не кажи "гоп" поки не перескочиш. Той же Боррель прямо заявив, що ЄС не банкомат.
07.10.2020 18:56 Ответить
Результаты саммита Украина-ЕС. - перенос основоположных политических решений по ассоциации на 2021 год, отсутствие желания обсуждать инициативы Зеленского и 60 млн. евро от ****..

После саммита в ЕС, 6-7 октября Зеленский посетит Великобританию. Визит не планировался, но будет осуществлен по настоятельному требованию правительства Великобритании.
07.10.2020 19:24 Ответить
Всеукраинская ассоциация пекарей спрогнозировала подорожание хлеба к концу года на 10-15%. То что это будет мы писали еще в конце марта. (см. сообщение от 24.03.2020 г.). Но тут вопрос в другом, ассоциация рассчитывает уровень повышения цен из расчета обычной ноябрьско-декабрьской интервенции зерна из государственных запасов. В этом году никаких поступлений зерна из Госрезерва не будет. Госрезерв пуст на 80%. Деньги за проданное результате непродуманного и бесконтрольного экспорта зерно, растворились в пустом бюджете и перекочевали в карманы окружения Зеленского. Реальное повышение цены на хлеб будет 20-30%.
07.10.2020 19:26 Ответить
Зелёные Шулера ...за общими фразами этих проходимцев не видно никаких позитивных изменений... страна , как государство, уничтожается в турбо-режиме
07.10.2020 20:24 Ответить
МВФ дает четкий сигнал мировым инвесторам (няням) ,за исключением казахско-расейских ,что инвестировать в Украину низя...
07.10.2020 20:49 Ответить
Только "Зеленые" инвесторы подали исков к государству на 630 млн грн из-за невыплат по "зеленому" тарифу...Так что Шмыга встречай инвесторов....
07.10.2020 22:32 Ответить
ага, щас
08.10.2020 00:54 Ответить
хорошо.
08.10.2020 03:56 Ответить
 
 