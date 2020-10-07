Результаты саммита Украина-ЕС дают положительный сигнал иностранным инвесторам, - Шмыгаль
Достигнутые договоренности в ходе саммита Украина-ЕС являются положительным сигналом для международных инвесторов.
Об этом в заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вчера в Брюсселе завершился 22-й саммит Украина-ЕС, где Президент Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель выступили с совместным заявлением, в котором задекларировали европейский курс нашего государства. Считаю это мощным сигналом проевропейских намерений Украины для международных инвесторов. Данное заявление является основой для начала работы нашего правительства над подготовкой Совета ассоциации, который запланирован на 8 декабря", - сказал Шмыгаль.
По словам премьера, для успешного привлечения инвестиций, как внешних так и внутренних, необходимы три фактора: инвестиционная структура, инвестиционный климат и инвестиционные возможности. Это три кита, на которых развивается любая инвестиционная деятельность в любой стране.
Шмыгаль считает, что потенциал возможностей в Украине огромный, для этого правительство работает над малой и большой приватизацией и соответствующими реформами, которые с этим связаны. Еще один инструмент, который продолжает развивать Украина, - это государственно - частное партнерство и концессии.
"Это мощный инструмент, и здесь у нас много перспектив. Это все инфраструктурные объекты: порты, вокзалы, дорожное хозяйство. Здесь действительно есть большой интерес как внутренних, так и внешних инвесторов", - отметил Шмыгаль.
