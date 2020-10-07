УКР
Новини
Викид аміаку стався під Сумами

Викид аміаку стався під Сумами

На станції Торопилівка неподалік від Сум розгерметизувалася залізнична цистерна з аміаком. Фахівці з'ясовують, чи існує загроза для людей.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Факт викиду підтвердив директор департаменту цивільного захисту населення Сумської облдержадміністрації Олександр Мілаш.

"За попередніми даними, на одному з підприємств поблизу селища Степанівка Сумського району сталася позаштатна ситуація", - повідомив провідний фахівець сектора зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Управління ДСНС у Сумській області Євген Могиленець. Про характер "позаштатної ситуації" і рівень загрози для людей у відомстві не повідомили.

Начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області Валентина Тищенко розповіла, що сталася розгерметизація залізничної цистерни. Фахівці ДСНС повідомили в Держпродспоживслужбу, що небезпечних концентрацій аміаку на місці розгерметизації не виявили, сказала Тищенко. Співробітники управління Держпродспоживслужби спільно з обласним лабораторним центром наразі працюють на місці аварії і проводять заміри, щоб визначити, чи існує небезпека для людей.

Читайте також: Шмигаль після вибуху в Бейруті доручив перевірити умови зберігання аміачної селітри в Україні

"З огляду на властивість цього газу, швидше за все, його концентрація вже розбавлена ​​повітряними масами і загрози для людей не становить", - сказала Валентина Тищенко.

Автор: 

аміак (116) Суми (995) НС (108) ДСНС (5286) Держпродспоживслужба1 (586)
А когда у нас бедоносец и "гарант" сумщину посещал? Ась?
07.10.2020 17:49 Відповісти
Вроде 29-го, но "икнулось" сейчас. Как в той песне - "ничто на земле не проходит бесследно..."
07.10.2020 18:47 Відповісти
"Учитывая свойство этого газа, скорее всего, его концентрация уже разбавлена ​​воздушными массами и угрозы для людей не представляет"

Яка властивість цього газу мається на увазі? Те, що він легше за повітря (17 проти 29), чи те, що він легко вступає розчиняється у воді? Якщо йде дощ, то він буде з нашатирного спирту.
07.10.2020 17:49 Відповісти
учитывая что в Сумах сегодня был дождик то аммиак уже превратился в аммиачную воду и благополучно был внесен в почву в виде отличного удобрения
07.10.2020 19:07 Відповісти
Заодно и удобрятся озимые.
07.10.2020 19:10 Відповісти
Амиак это по сути опасное химическое оружие и в Украине его не просто много, а "дохрена"!
07.10.2020 19:37 Відповісти
Ага, опаснейшее. При средних масштабах внезапных утечек жидкого аммиака (порядка 10-20 тонн) в обычной промзоне погибает один человек на 2 тонны аммиака.
07.10.2020 21:00 Відповісти
откровенные дебилы
08.10.2020 04:48 Відповісти
 
 