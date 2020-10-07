Викид аміаку стався під Сумами
На станції Торопилівка неподалік від Сум розгерметизувалася залізнична цистерна з аміаком. Фахівці з'ясовують, чи існує загроза для людей.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".
Факт викиду підтвердив директор департаменту цивільного захисту населення Сумської облдержадміністрації Олександр Мілаш.
"За попередніми даними, на одному з підприємств поблизу селища Степанівка Сумського району сталася позаштатна ситуація", - повідомив провідний фахівець сектора зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Управління ДСНС у Сумській області Євген Могиленець. Про характер "позаштатної ситуації" і рівень загрози для людей у відомстві не повідомили.
Начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області Валентина Тищенко розповіла, що сталася розгерметизація залізничної цистерни. Фахівці ДСНС повідомили в Держпродспоживслужбу, що небезпечних концентрацій аміаку на місці розгерметизації не виявили, сказала Тищенко. Співробітники управління Держпродспоживслужби спільно з обласним лабораторним центром наразі працюють на місці аварії і проводять заміри, щоб визначити, чи існує небезпека для людей.
"З огляду на властивість цього газу, швидше за все, його концентрація вже розбавлена повітряними масами і загрози для людей не становить", - сказала Валентина Тищенко.
Яка властивість цього газу мається на увазі? Те, що він легше за повітря (17 проти 29), чи те, що він легко вступає розчиняється у воді? Якщо йде дощ, то він буде з нашатирного спирту.
