Выброс аммиака произошел под Сумами

На станции Торопиловка недалеко от Сум разгерметизировалась железнодорожная цистерна с аммиаком. Специалисты выясняют, существует ли угроза для людей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Факт выброса подтвердил директор департамента гражданской защиты населения Сумской облгосадминистрации Александр Милаш.

"По предварительным данным, на одном из предприятий вблизи поселка Степановка Сумского района произошла внештатная ситуация", - сообщил ведущий специалист сектора связей со СМИ и работы с общественностью Управления ГСЧС в Сумской области Евгений Могиленец. О характере "внештатной ситуации" и уровне угрозы для людей в ведомстве не сообщили.

Начальник управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Валентина Тищенко рассказала, что произошла разгерметизация железнодорожной цистерны. Специалисты ГСЧС сообщили в Госпродпотребслужбу, что опасных концентраций аммиака на месте разгерметизации не выявили, сказала Тищенко. Сотрудники управления Госпродпотребслужбы совместно с областным лабораторным центром в настоящее время работают на месте аварии и проводят замеры, чтобы определить, существует ли опасность для людей.

"Учитывая свойство этого газа, скорее всего, его концентрация уже разбавлена ​​воздушными массами и угрозы для людей не представляет", - сказала Валентина Тищенко.