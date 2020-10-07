РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7227 посетителей онлайн
Новости
5 585 8

Выброс аммиака произошел под Сумами

Выброс аммиака произошел под Сумами

На станции Торопиловка недалеко от Сум разгерметизировалась железнодорожная цистерна с аммиаком. Специалисты выясняют, существует ли угроза для людей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Факт выброса подтвердил директор департамента гражданской защиты населения Сумской облгосадминистрации Александр Милаш.

"По предварительным данным, на одном из предприятий вблизи поселка Степановка Сумского района произошла внештатная ситуация", - сообщил ведущий специалист сектора связей со СМИ и работы с общественностью Управления ГСЧС в Сумской области Евгений Могиленец. О характере "внештатной ситуации" и уровне угрозы для людей в ведомстве не сообщили.

Читайте на Цензор.НЕТ: Военные склады взрываются под Рязанью: "Тут, короче, п#здец, катастрофа конкретная. #башит со всех сторон. Снаряды, осколки осыпаются!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Начальник управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Валентина Тищенко рассказала, что произошла разгерметизация железнодорожной цистерны. Специалисты ГСЧС сообщили в Госпродпотребслужбу, что опасных концентраций аммиака на месте разгерметизации не выявили, сказала Тищенко. Сотрудники управления Госпродпотребслужбы совместно с областным лабораторным центром в настоящее время работают на месте аварии и проводят замеры, чтобы определить, существует ли опасность для людей.

Также на Цензор.НЕТ: Более 1,6 тыс. человек эвакуировано из 14 населенных пунктов из-за взрывов на военных складах под Рязанью, - МЧС РФ

"Учитывая свойство этого газа, скорее всего, его концентрация уже разбавлена ​​воздушными массами и угрозы для людей не представляет", - сказала Валентина Тищенко.

Автор: 

аммиак (49) Сумы (1253) ЧП (300) ГСЧС (5143) Госпродпотребслужба (261)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А когда у нас бедоносец и "гарант" сумщину посещал? Ась?
показать весь комментарий
07.10.2020 17:49 Ответить
Вроде 29-го, но "икнулось" сейчас. Как в той песне - "ничто на земле не проходит бесследно..."
показать весь комментарий
07.10.2020 18:47 Ответить
"Учитывая свойство этого газа, скорее всего, его концентрация уже разбавлена ​​воздушными массами и угрозы для людей не представляет"

Яка властивість цього газу мається на увазі? Те, що він легше за повітря (17 проти 29), чи те, що він легко вступає розчиняється у воді? Якщо йде дощ, то він буде з нашатирного спирту.
показать весь комментарий
07.10.2020 17:49 Ответить
учитывая что в Сумах сегодня был дождик то аммиак уже превратился в аммиачную воду и благополучно был внесен в почву в виде отличного удобрения
показать весь комментарий
07.10.2020 19:07 Ответить
Заодно и удобрятся озимые.
показать весь комментарий
07.10.2020 19:10 Ответить
Амиак это по сути опасное химическое оружие и в Украине его не просто много, а "дохрена"!
показать весь комментарий
07.10.2020 19:37 Ответить
Ага, опаснейшее. При средних масштабах внезапных утечек жидкого аммиака (порядка 10-20 тонн) в обычной промзоне погибает один человек на 2 тонны аммиака.
показать весь комментарий
07.10.2020 21:00 Ответить
Специалисты выясняют, существует ли угроза для людей.Источник: https://censor.net/ru/n3223529

============
откровенные дебилы
показать весь комментарий
08.10.2020 04:48 Ответить
 
 