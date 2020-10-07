УКР
Українці уклали 30,6 млн декларацій з лікарями первинної медичної допомоги, - НСЗУ. ІНФОГРАФІКА

Національна служба здоров'я України опублікувала статистику поданих українцями декларацій про вибір лікаря первинної медичної допомоги.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НСЗУ.

Українці уклали 30,6 млн декларацій з лікарями первинної медичної допомоги, - НСЗУ 01

  • 30 млн 610 тис. пацієнтів обрали свого лікаря в 1 709 закладах первинної медичної допомоги;
  • кількість лікарів, яким подано декларації становить 23 537;
  • майже 1500 лікарів первинки, з якими уклали декларації наші громадяни, працюють у приватних закладах або мають власну практику;
  • 74,4% пацієнтів уклали декларацію з сімейним лікарем, 14,7% - з терапевтом, 10,8% - з педіатром;
  • найчисленніша вікова категорія пацієнтів із деклараціями це люди віком 40-64 роки. Їх - 10,5 млн;
  • за рік, з вересня 2019 року по вересень 2020 року кількість пацієнтів із деклараціями збільшилася на 2,3 млн....

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пацієнти з COVID-19 отримують медичну допомогу навіть за відсутності декларації з сімейним лікарем, - Степанов

+5
Вот ведь нехорошая Супрун какая...

Или я что-то перепутал и это теперь не смертельный грех Супрун, а супер достижение Степашки?
07.10.2020 21:03
+3
А толку ноль!
07.10.2020 21:52
+2
Раньше, к матери скорую вызвал, на следующий день участковая приходила, сама без вызова. Мать из больницы вернулась, на следующий день к ней участковая пришла. Эта семейный врачиха набрала себе пациентов чтобы зарплата хорошая была, а на вызов к больным не ходит, некогда ей к больным ходить. Я этого семейного врача с 2018 года в глаза не видел и она меня тоже. Кому такая "реформа" нужна?
07.10.2020 22:24
Вот ведь нехорошая Супрун какая...

Или я что-то перепутал и это теперь не смертельный грех Супрун, а супер достижение Степашки?
07.10.2020 21:03
Як може бути 30,6 млн декларацій, якщо у зЕ минулоріч нарахували в Україні менше 28 млн мешканців???
07.10.2020 21:12
Я щось такого не пам'ятаю. Посилання щодо 28 млн можна?
07.10.2020 21:17
Вони озвучували інтервал: 12-20 мільйонів.
Типу: «Прі Порошенкє, часть насєлєнія вимєрла, а часть виєхала в Польшу мить унітази.»
07.10.2020 22:10
Что-то я не припомню такого.
07.10.2020 22:58
Ваша пам'ять, на цей факт не впливає.
07.10.2020 23:16
Я на пам'ять ніколи не скаржився. Впливає, оскільки ніколи такого не було, адже ти сам те підтвердив трохи нижче.
07.10.2020 23:52
По данным на 1 декабря 2019 года наличное население Украины составляет 37,29 млн человек. Об этом в Twitter написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.
Ну в этом году, конечно к концу года электорат Зетелепней очень поредеет - как от прозрения так и от коронавируса...
07.10.2020 21:39
Чисельність населення України на січень 2020 року становила 41 902,4 тис осіб.Sep 22, 2020
09.22.2020
38 мільйонів нарахували.
По факту в Україні 42 мільйони.
07.10.2020 22:06
Дійсно, Дубілет "нарахував" 38 млн.
07.10.2020 22:24
І це було для СН шоком.
Бо вони вже самі повірили у той фейк, який самі і створили, що в Україні зосталось: «от сили 12-20 мілліонов...», а виявляється, фонди треба ділити на 38 мільйонів, а по факту, на 42 мільйони, і це без Криму і ОРДЛО.
07.10.2020 23:14
"Забавная математика" от НСЗУ?
07.10.2020 21:28
Вы думает это Супрун придумала " деньги идут за пациентом"? Ха! Это стырили у соседей , оттяпавших Крым! Есть видео , это подтверждающее! Обычная коммерцелизация медицины, а не реформа! Неделю меня "лечили" семейники, пока с боем не взял направление на рентген легких.В итоге --двустороннее воспаление! Они там сами зашуганы и затурканы!
07.10.2020 21:33
а если еще и на корону тест возьмете.... Выздоравливайте! Буду рад ошибиться!
07.10.2020 21:44
Вы там были, в раше? Там нет семейных врачей, но вся бесплатная медицина - по страховке. Нет страховки - платишь деньги и флюорогркфию делают сразу, гривен 300, результат через три дня.
07.10.2020 22:08
А за страховку ***** платит ?
Чувак, шо ти несеш.
07.10.2020 22:16
Дусик, не прикидывайся шлангом, Мальчик, тебе неизвестен прлцесс страхования? Тебя еще папа с мамой страхуют?
07.10.2020 22:39
Там є базова страховка, від чесотки, і ДОБРОВОЛЬНОЄ СТРАХОВАНІЄ ЗА БАБЛО.
07.10.2020 23:00
вносится куча диагнозов и процедур , чтобы страховка оплатила...если страховка не предусматривает какие то случаи и выдуманные в том числе врачами, платит пациент! Бизнес и разводняк! Жаль на цензор не скидывается видео!
07.10.2020 22:39
В общем-то да, все рецепты и назначения врачв контролируются. Но с пациента нельзя удержать больше 27000 долларов в год (для США и Канады), все остальное - бесплатно, хоть миллион.
07.10.2020 22:47
А толку ноль!
07.10.2020 21:52
це якщо 700 грн іде за кліентом до лікаря...- то чого вони скавулять..., і ще дивляться щоб пенсіонер за прийом втиснув якусь 100-ку ...- при цьому не несучи ніякої відповідальності та іншого...- про якесь луківання я і не питаю...
07.10.2020 22:20
Раньше, к матери скорую вызвал, на следующий день участковая приходила, сама без вызова. Мать из больницы вернулась, на следующий день к ней участковая пришла. Эта семейный врачиха набрала себе пациентов чтобы зарплата хорошая была, а на вызов к больным не ходит, некогда ей к больным ходить. Я этого семейного врача с 2018 года в глаза не видел и она меня тоже. Кому такая "реформа" нужна?
07.10.2020 22:24
Ещё про "реформу" добавлю. Вызывал скорую, не едут, говорят, что сейчас машин нет и по телефону из Киева в Хмельницкий консультируют, куда грелку приложить, какой укол сделать.
07.10.2020 23:04
Не бреши, їдуть, тіки питають, чи нема температури чи запалення легенів.
07.10.2020 23:13
І тепер всі весело лікуються по телефону. Потрібен травматолог - а його немає, замість нього сімейний лікар лікує по телефону перелом. У вас симптоми коронавірусу? Сімейний лікар каже йдіть здайте аналізи крові й мочі. Де небудь. Не важливо скільки ви ще заразите людей, головне щоб відчепились і не треба було робити тест тій бригаді, яка повинна виїхати до вас по версії голови МОЗ Степанова. Дурдом в дії, Слава Реформаторам!
07.10.2020 22:28
Фулі ти несеш?
Я кілька разів мав справу з своїм сімейним лікаре. Це як земля і небо, у порівнянні, що було до його появи.
Дзвониш. Розказуєш. Через хвилин десять він передзвонює і чітко і ясно, розказує, у який кабінет, і коли, і на який час тобі йти.
І потім ти, не сіааєшся, як раніше, у натовпі хворих у коридорах поліклініки, або бігаєш з поверха на поверх, а спокійно заходиш умкабінет, де вже є твоя медкартка.
07.10.2020 23:07
И шо я могу сказать! В не которых городах даже типа семейных врачей не хватает,если кто то помрет есть шанс заключить декларацию . А так лутше тихонько помирайте ,не мешая ни правительству ни президенту и остальным олигархам .
07.10.2020 23:04
статистика обнадійлива. в Україні точно є 30 млн населення. урядовцям лишилося докласти трішки зусиль, щоб вкоротити поголів'я до 17. шмигаль вже вказав строки - 15 років. супер!
08.10.2020 03:15
 
 