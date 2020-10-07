Українці уклали 30,6 млн декларацій з лікарями первинної медичної допомоги, - НСЗУ. ІНФОГРАФІКА
Національна служба здоров'я України опублікувала статистику поданих українцями декларацій про вибір лікаря первинної медичної допомоги.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НСЗУ.
- 30 млн 610 тис. пацієнтів обрали свого лікаря в 1 709 закладах первинної медичної допомоги;
- кількість лікарів, яким подано декларації становить 23 537;
- майже 1500 лікарів первинки, з якими уклали декларації наші громадяни, працюють у приватних закладах або мають власну практику;
- 74,4% пацієнтів уклали декларацію з сімейним лікарем, 14,7% - з терапевтом, 10,8% - з педіатром;
- найчисленніша вікова категорія пацієнтів із деклараціями це люди віком 40-64 роки. Їх - 10,5 млн;
- за рік, з вересня 2019 року по вересень 2020 року кількість пацієнтів із деклараціями збільшилася на 2,3 млн....
Топ коментарі
+5 Герхард
показати весь коментар07.10.2020 21:03 Відповісти Посилання
+3 Valery Valery #424431
показати весь коментар07.10.2020 21:52 Відповісти Посилання
+2 Khmelnitskiy
показати весь коментар07.10.2020 22:24 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Или я что-то перепутал и это теперь не смертельный грех Супрун, а супер достижение Степашки?
Типу: «Прі Порошенкє, часть насєлєнія вимєрла, а часть виєхала в Польшу мить унітази.»
Ну в этом году, конечно к концу года электорат Зетелепней очень поредеет - как от прозрения так и от коронавируса...
По факту в Україні 42 мільйони.
Бо вони вже самі повірили у той фейк, який самі і створили, що в Україні зосталось: «от сили 12-20 мілліонов...», а виявляється, фонди треба ділити на 38 мільйонів, а по факту, на 42 мільйони, і це без Криму і ОРДЛО.
Чувак, шо ти несеш.
Я кілька разів мав справу з своїм сімейним лікаре. Це як земля і небо, у порівнянні, що було до його появи.
Дзвониш. Розказуєш. Через хвилин десять він передзвонює і чітко і ясно, розказує, у який кабінет, і коли, і на який час тобі йти.
І потім ти, не сіааєшся, як раніше, у натовпі хворих у коридорах поліклініки, або бігаєш з поверха на поверх, а спокійно заходиш умкабінет, де вже є твоя медкартка.