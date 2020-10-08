УКР
Визнання міжнародною спільнотою незалежності Нагірного Карабаху допоможе зупинити ескалацію конфлікту, - Пашинян

Визнання міжнародною спільнотою незалежності Нагірного Карабаху допоможе зупинити ескалацію конфлікту, - Пашинян

Визнання міжнародною спільнотою незалежності Нагірного Карабаху допоможе зупинити ескалацію конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.

Про це заявив вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Пашинян наголосив, що міжнародна спільнота має проявити рішучість.

"Якщо ми хочемо зупинити гуманітарну катастрофу, якщо ми хочемо запобігти подальшій ескалації цього конфлікту, міжнародна спільнота має проявити рішучість і визнати незалежність Нагірного Карабаху", - сказав прем'єр Вірменії.

+42
"Пашинян мне сказал, что они не вернут территории, они говорили, что Нагорный Карабах должен быть присоединен к Армении. Таким образом, это были полностью недопустимые требования для меня." - Алиев
показати весь коментар
08.10.2020 00:05 Відповісти
+38
Тікай Ара, тікай. В тебе нудне обличчя, ніхто це не визнає.
показати весь коментар
08.10.2020 00:06 Відповісти
+36
У Пашиняна что то с головой не то... оно видно не поняло... поймет чуток позже....
показати весь коментар
08.10.2020 00:11 Відповісти
Я не дивуюсь... "Класика" "лахтинського батрака" - "Сам ти дурак!... Ти, телепню, хоча-б, подумав головою - у турків нема спільного кордону з Китаєм, турки не конкурують з китайцями в енергосфері, в сфері озброєнь... З якого переляку їм "борзєть"? Це ви тільки, мокшани, "заради понтів" війни затіваєте... Я бачу, вас, на "Лахту" вже почали з помийниць підбирать - мізків зовсім немає...
А "Арарат" - дійсно, "Вірменія"... Турецька... ЇЇ вірмени, з-за своїх "понтів", просрали ще в часи Східної римської імперії... "Бикувать" треба було менше... Турки розумніші були, ще в часи Імперії вони менше обдирали податками навіть християн... І якби не "мрійники" про "Велику Айастан", то не було-б і "геноциду" 1916 року...ВІрмени самі "запалили" різню, а потім "відгребли по-повній"...
показати весь коментар
08.10.2020 09:06 Відповісти
во как из тебя брызнуло. задело значит. это хорошо.
А теперь прочти сам себе ислючительно о себе " "Класика" "лахтинського батрака" - "Сам ти дурак!... Ти, телепню, хоча-б, подумав головою, мокшанин, Я бачу, нас, на "Лахту" вже почали з помийниць підбирать - мізків зовсім немає, Ну и т.д.
Арарат это Армения.
Крым - Украина.

Я переміг в черговий раз.
показати весь коментар
08.10.2020 09:29 Відповісти
"Переможець", так я ж про це й кажу - якщо у "лахтинця" нема аргументів, він повертає аргументацію опонента йому назад, звинувачуючи його в тому, в чому звинувачують "лахтинця"... Саме цим ти і займаєшся... Скажи куратору, хай придумає щось новіше - це вже звичне і надоїло...
показати весь коментар
08.10.2020 09:41 Відповісти
молодец, одобряю твоё самовнушение. повесь у себя на лахте вот это над рабочим местом: ""Переможець", так я ж про це й кажу - якщо у "лахтинця" нема аргументів, він повертає аргументацію опонента йому назад, звинувачуючи його в тому, в чому звинувачують "лахтинця"... Саме цим ти і займаєшся... Скажи куратору, хай придумає щось новіше - це вже звичне і надоїло..."

Арарат это Армения.
Крым - Украина.

Моя блестящая и безоговорочная победа над тобой, очередной лахтой.
показати весь коментар
08.10.2020 17:11 Відповісти
Знаєш, телепню, ти можеш вважать себе, як і всі кацапи, "всехпобедителем"... Прямо, як в анекдоті старому, про те, як пан з хлопом бився:
- Я його капелюхами - "міх-мах", "міх-мах"!... А він мене люшнею "гуп" та "гуп"...
Так що "махай капелюхами...".
показати весь коментар
08.10.2020 17:29 Відповісти
даже не стал твой кацапский бред читать.
просто прочти сам себе снова только о себе, лахта: "Знаєш, телепню, ти можеш вважать себе, як і всі кацапи, "всехпобедителем"... Прямо, як в анекдоті с тарому, про те, як пан з хлопом бився:- Я його капелюхами - "міх-мах", "міх-мах"!... А він мене люшнею "гуп" та "гуп"...
Так що "махай капелюхами...".

Арарат это Армения.
Крым - Украина.
показати весь коментар
08.10.2020 17:35 Відповісти
Кацапе, ти можеш тут верещать, скільки завгодно... Однак, мене тут надто гарно знають, щоб повірить у твою брехню...
показати весь коментар
08.10.2020 17:55 Відповісти
чей Крым, кацап?
чей Арарат, кацап?
тебя тут все знают, как брехливого лахто-кацапа под псевдо-украинским прокси.
показати весь коментар
08.10.2020 17:59 Відповісти
Посмерди, посмерди... Ти, недоносок, тут - не більше року... А я - з 2014-го...
показати весь коментар
08.10.2020 18:02 Відповісти
ну опять ты сам себе о себе мокша. сам с собой вот поговори: "Посмерди, посмерди... Ти, недоносок, тут - не більше року... А я - з 2014-го..."
показати весь коментар
08.10.2020 18:09 Відповісти
Знаєш, що робить добрий господар, коли сусідський кіт сере на його ганку?...
показати весь коментар
08.10.2020 18:16 Відповісти
чей Крым, чей Арарат, кацап? Ты серущий на чужому ганку кіт. Снова моя победа. Ты - лузер. Хехе.
показати весь коментар
08.10.2020 21:18 Відповісти
Просто сыпет бредовые идеи пачками.
Хорошая попытка - но нет.
показати весь коментар
08.10.2020 04:13 Відповісти
Неплохо было признать еще независимость Армении от Пашиняна и независимость Армении от Путина! А точнее сказать, независимость яиц Пашиняна, от Пашиняна и их аннексировать!
показати весь коментар
08.10.2020 05:06 Відповісти
Самый хитрый из армян,
Это Колька Пашинян.
А хуху не хохо?
АРА - ОККУПАНТ, ГОУ НАХ ДО ДОМУ!
показати весь коментар
08.10.2020 05:19 Відповісти
Совсем ипанулся. Давайте решим проблему преступности отменой уголовного кодекса...
показати весь коментар
08.10.2020 05:23 Відповісти
Отличное сравнение
показати весь коментар
08.10.2020 07:42 Відповісти
Ничего страшного. Мир не рухнет еще от одного Косова.
показати весь коментар
08.10.2020 06:02 Відповісти
Как раз-таки рухнет. Потому что это создаст прецедент признанного завоевания в европейском регионе после 1945 года. Россия под этот прецедент начнет подводить все остальные анклавы и увеличивать их количество. В том числе оккупирует левобережную украину и прибалтику.
показати весь коментар
08.10.2020 11:15 Відповісти
100%...Начнёт проводить экспансию,что "русских" притесняют....Только полные идиоты ещё не поняли...да и не хотят понимать этого...
показати весь коментар
08.10.2020 12:51 Відповісти
Чтобы ты понимал, мир находится в состоянии прелюдии к глобальным изменениям. В идеале Путин может умереть раньше начала войны и мир избежит этой проблемы. Также возможно ситуация ограничится крахом РФ с гражданской войной в самой "империи". Но если РФ дать возможность узаканивать оккупированные территории, она этим воспользуется для того чтобы "возродить СССР" создавая новые протектораты и заключая с ними союзы. А усиление РФ до старого уровня = возврат к холодной войне с новой угрозой 3 мировой войны.
показати весь коментар
08.10.2020 13:44 Відповісти
Западу следует признать Карабах и взять Армению под крыло, чтобы создать еще один нарыв у границ парашки. Окружить кацапов гнойниками чтобы даже не рыпались.
показати весь коментар
08.10.2020 06:00 Відповісти
Такой бред мог написать только глупый человек.
Дело в том что армения - это протекторат РФ безопасность которого обеспечивается военными частями РФ на территории Армении.
Западу следует признать право Азербайджана на силовую ликвидацию внутреннего очага армянского терроризма как метода гибридной агрессии Армении в отношении Азербайджана. Это приведет к первому официальному поражению главного агрессора в регионе - России (которая действует руками Армении), а как следствие - к постепенному поражению РФ во всех остальных конфликтах с угрозой последующего развала.
Когда главный враг запада пошатнется, Беларусь и Армения освободятся от его контроля, их народы майданами свергнут правящих ими пророссийских тиранов. Лишь после этого запад сможет взять Армению под крыло. В том числе договориться о реальной автономии Карабаха в составе Азербайджана.
показати весь коментар
08.10.2020 13:55 Відповісти
"Признание мировым сообществом независимости Нагорного Карабаха поможет остановить эскалацию конфликта, - Пашинян"

Много, много ныне развелось "наций" и "народов", которые имеют право на независимость и самоопределение по дедушке Ленину Соросу.
Например, город Мельбурн, где я проживаю уже 30 лет, и штат Виктория, Австралия, на сайте "strong cities network" наши коммунячьи, про-китайские, власти штата Виктория назвали "нацией" (nation). О, как, население штата Виктория - это нация.

Думала я, думала, чем отличается "нация штата Виктория" от соседних "наций": "нации штата Нового Южного Уэльса" и "нации штата Южной Австралии"?
Наконец, поняля: грибы власти штата Виктория употребляют самые забористые.

А вы думали, что народные республики бывают только в ЛДНР?
Ошибаетесь вы, граждане.
показати весь коментар
08.10.2020 06:09 Відповісти
Что ты вообще несёшь, причем здесь Сорос, каким боком тут самоопределение к сецессии/независимости?

Венецианская комиссия давно разьяснила уже для пропагандонов, что самоопределяться рекомендуется без сецессии, в рамках существующих государств. Коренные народы, имеющие право на самоопределение не "разводятся", а вообще-то наоборот - исчезают.
показати весь коментар
08.10.2020 10:15 Відповісти
КАК КУЁТСЯ ГАВНО:
https://strongcitiesnetwork.org/en/city/victoria-australia/

NATIONAL OVERVIEW
Australia is a federation of six states and two mainland territories, with three tiers of government, comprising national, state/territory and local. The national, state and territory governments work closely together under a national framework approach to prevent and counter violent extremism (PVE and CVE). Formal cooperation mechanisms include an overarching national committee and working groups addressing particular PVE and CVE priorities which enable the sharing of information, resources and expertise. At the same time, under our federal structure, each level of government is able to adopt and implement approaches to PVE and CVE that meet local needs and priorities.
The Commonwealth Government of Australia has overarching portfolio responsibility for national social, economic, environment and infrastructure policies, and has sole responsibility for foreign policy, defence and immigration. It shares national security responsibilities with states and territories.
Australia's Counter-Terrorism Strategy 2015 recognises the critical importance of prevention, including challenging terrorist propaganda, to support our efforts in reducing the risk of terrorism.
The Australian Government's CVE programme has four strategic prioritiesrotect Australians by addressing the factors and conditions that increase vulnerability to violent extremism within communities.Challenge violent extremist ideologies, especially online.Increase awareness within its communities and a range of frontline officials (such as schools, police, health professionals, prison staff) to identify and support individuals at risk of radicalisation to violence.Divert Australians at risk of violent extremism through programmes that that support disengagement and early intervention, rehabilitation and reintegration.
As a state of Australia, Victoria has legislative powers over matters that occur within the state, including police, hospitals, education and transport. In relation to PVE and CVE, Victoria develops and implements its own policies, structures and approaches that complement the national framework, while operating under its own Strategic Framework to Strengthen Victoria's Social Cohesion and the Resilience of its Communities.
показати весь коментар
08.10.2020 10:40 Відповісти
Армяне дождались-таки, очередного для себя, судного дня. Против них снова восстали, как это часто случалось. Никто не хочет наблюдать, как подобные наглецы, ведут себя в подворотне, даже если они заявили о себе, как верными гебешними собаками на своем районе.
Каждый может вспомнить, кто застал Советский Союз, как служили эти наглые армянские существа. Если такую порнографию, можно называть службою. Если вы привыкли называть службой - службу в рядах СА. В основном, эта наглая публика вечно ошивалась по госпиталям и складам, чтоб было их армянской ж...пе тепло и ситно. И, сейчас, эти обнаглевшие задницы, оказавшись в положении обычной швали, понимают, что снова занялись их поркою, не желая терпеть их выходки, - и даже собравшись в кучу - они так делают всегда - даже с поддержкой ********** - их, все равно, 3,14здят, и от3,14здят, обязательно. Ибо в тех кого они принижали, оказался хороший брат, изучивший единоборства. Вот и, приходится армянскому пахану, вопить, изображая истерику. Азикам не надо сбавлять обороты, и указать этим наглым хачикам, их историческое место.
показати весь коментар
08.10.2020 06:16 Відповісти
Какой хитрый ара, все в свою пользу вывернет
показати весь коментар
08.10.2020 06:56 Відповісти
Визнання міжнародною спільнотою незалежності Нагірного Карабаху допоможе зупинити ескалацію конфлікту, - Пашинян - Цензор.НЕТ 3544
показати весь коментар
08.10.2020 11:27 Відповісти
Ара то туповатий, нехай їде до нашого бубачкі на курси, той вміє припиняти конфлікти - "просто перестать стрелять". Поняли ари, не стріляйте, зїбіться кудись на 40 км в гори і смажте шашлики з маринованих помідорів, на мясо коля тугриків немає
показати весь коментар
08.10.2020 07:39 Відповісти
Сбрендил окончательно?
показати весь коментар
08.10.2020 07:41 Відповісти
Сначала надо признать независимыми всех Автономные республики в России. Ты, Николка обратись к России: "Эй друг признай независимость своих 22 республик! Памаги!"
Интересно какие права имеют эти Республики в так называемой Рос. Федерации?
1 Республика Адыгея (Адыгея)
2 Республика Башкортостан
3 Республика Бурятия
4 Республика Алтай
5 Республика Дагестан
6 Республика Ингушетия
7 Кабардино-Балкарская Республика
8 Республика Калмыкия
9 Карачаево-Черкесская Республика
10 Республика Карелия
11 Республика Коми
12 Республика Марий Эл
13 Республика Мордовия
14 Республика Саха (Якутия)
15 Республика Северная Осетия - Алания
16 Республика Татарстан (Татарстан)
17 Республика Тыва
18 Удмуртская Республика
19 Республика Хакасия
20 Чеченская Республика
21 Чувашская Республика - Чувашия

22 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

У этих республик прав меньше, чем в областях Украины! И в том же Азербайджанском Карабахе имели.
показати весь коментар
08.10.2020 07:52 Відповісти
Большинство из этих республик без кацапов вернутся в каменный век. Не потому что кацапы что-то для них делают, а потому что за столетия инфраструктура, коммуникации, снабжение, рынок, экономика встроены в систему одной страны. Разве что северные попросятся в Америку.
показати весь коментар
08.10.2020 08:04 Відповісти
Они к сожалению уже ничего сделать не могут, там геноцид и абсолютное их бесправие.
показати весь коментар
08.10.2020 08:33 Відповісти
бред. навозможно из каменного века, где счас находится рашка, "вернуться" в каменный век. для них будет только лучше избавиться от расейского ига.
показати весь коментар
08.10.2020 10:02 Відповісти
"москворЄпу" забули
показати весь коментар
08.10.2020 11:14 Відповісти
Кемску волость хочешь? Такие вопросы с кондачка не решаются. Зайдите на неделе. (с)
показати весь коментар
08.10.2020 07:54 Відповісти
Признание права Азербайджана возвратить захваченные арменией азербайджанские ЗАКОННЫЕ территории и признание армянского руководства как поддерживающего и финансирующего терроризм.поспособствует восстановлению закона и права.
показати весь коментар
08.10.2020 08:04 Відповісти
ШАНТАЖ!
ГОЛИМЫЙ ШАНТАЖ СО СТОРОНЫ АРМЕНИИ!!!
показати весь коментар
08.10.2020 08:05 Відповісти
Не треба милитися, другого Косово не буде. Звертайся до Абхазіі, Південної Осетії, Придністров*я і ЛДНР. Ті ще можуть визнати.
показати весь коментар
08.10.2020 08:08 Відповісти
Я дуже надіюся що нашим придуркам, нашій владі хватить розуму не визнавати отієї фігні.
показати весь коментар
08.10.2020 08:26 Відповісти
Карабах должен стать независимым и от Армении, и от Азербайджана под контролем ООН. Все азербайджанские беженцы должны вернуться к родным очагам. Должны быть проведены свободные выборы, которые помогут свободно жить в Карабахе и армянам, и азербайджанцам. Другого решения этой проблемы нет. Кстати если этот формат окажется удачным, то он будет примером решения этнических проблем в Израиле
показати весь коментар
08.10.2020 08:35 Відповісти
А шо делать с понаехами из Армении и не только, которые поселились вместо сбежавших оттуда азербайджанцев?
показати весь коментар
08.10.2020 11:11 Відповісти
Можно было бы поделиться между этими странами. Например так:
Дать коридор Азербайдан - Нахичевань.
Дать коридор Армения - Карабах.
Размер территорий равный.

Такой обмен был бы приемлем.
показати весь коментар
08.10.2020 08:36 Відповісти
Да, всё это хорошо и правильно, но это не решает главную проблему - статус Нагорного Карабаха.
показати весь коментар
08.10.2020 15:00 Відповісти
сначала подумал, шо это сказал Петросян. потом пригляделся... ан нет. Пашинян.
показати весь коментар
08.10.2020 08:37 Відповісти
А почему бы нет? Европа же признала независимость Косово. Здесь точно же такая ситуация.
показати весь коментар
08.10.2020 08:40 Відповісти
Про Косово и Карабах ниже.
показати весь коментар
08.10.2020 09:14 Відповісти
Только пусть сначала Армения признает Нагорный Карабах.
показати весь коментар
08.10.2020 09:02 Відповісти
Думаю что с Косовом другая политическая установка. Все же предусматривается вхождение Сербии и Косово в ЕС. А это уже внутренне Европейский конфликт, а все эти страны не хотят обострение в Европе в ЕС... Азербайджан и Армения скорее Азиатский конфликт в рамках религиозного противостояния. К тому же этот конфликт начался давно и сразу с вооруженной атаки армян на азербайджанцев. Те воспользовались неорганизованностью Азербайджана еще при Союзе. Тогда еще армия СССР была послана на защиту целостности Азербайджана. Потому что Горбачев боялся проявления сепаратизма, который мог привести к развалу страны (что и произошло). Когда страна распалась советская армия бросила Азербайджан на произвол судьбы. Организованные националистическим возбуждением Армения захватила кроме Карабаха еще территорий Азербайджана всего 20% от общего объема. Это высокая степень наглости и попрания закона, которую поддерживает Россия.
Поэтому теперь фактически Азербайджан освобождает свои территории вне Карабаха. А это справедливо со всех точек зрения. (смотри, даже параша молчит).
показати весь коментар
08.10.2020 09:13 Відповісти
Нагорный Карабах был насильно включен в состав Азербайджана большевиками в 1921 году. До этого это было присоедененное к Российской империи Карабахское ханство, населенное армянами. В 1822 году Карабахское ханство было упразднено и преобразовано в Карабахскую провинцию Российской империи. В 1840 году Карабахская провинция была переименована в Шушинский уезд.
показати весь коментар
08.10.2020 12:50 Відповісти
Неразумные хазары.
Ну начинается! К чему эти исторические экскурсы?.Что бы что оправдать?
Тут приводят сравнение Косово - Карабах а можно еще Крым, но оно не уместно. Разная история конфликта, разные силы, разная геополитика. .Утверждение "Нагорный Карабах был насильно включен" опять же не оправдывает действия Армении при поддержке России установить справедливость и аннексировать Карабах. Никто не спорит в том, что коммунисты делили народы по своему, но наводить порядок так как это делала Армения не приемлемо. ООН четко говорит про целостность Азербайджана. А армянам лучше бы искать другие способы облегчить участь людей , а не наглой войной. Но сначала армяне воспользовавшись растерянностью азербайджанцев оттяпали 20% . А теперь, когда Азеры набрали силу, нажали - то сразу начали вспоминать историю, говорить про справедливость и сравнивать с Косово.
Слишком слабо Армяния, слишком слабо.... Вообще у вас все слабо, экономика - слаба, бедна, науки и технологии - никакой, геополитическое расположение - уязвимо, политика - низкого уровня. Армия - слабая и нищая. Но вы хотите еще кусок Азербайдана. Однако?
показати весь коментар
08.10.2020 18:36 Відповісти
Независимость может быть признана только при условии, если там проживает коренной народ и он не имеет своей страны.
Там армяне и у них есть своя страна, удар пашиняна мимо ворот.
Этот бред ни ООН ни другие международные структуры даже рассматривать не будут.
Пусть для начала выучит международное право.
показати весь коментар
08.10.2020 09:23 Відповісти
В Косово проживают албанцы. Что же они захотели отделиться, а не уехать в Албанию???
показати весь коментар
08.10.2020 12:37 Відповісти
Плохи дела у Пашиняна... Две Армении- это круто ,но невозможно !
показати весь коментар
08.10.2020 09:54 Відповісти
Зачем это нужно миру? Карабах это Азербайджан. Закон есть закон. Автономность и независимость - это очередная неопределенность на карте мира, о которой мечтает только одна Армения, которая сама наплевала на международные законы и человеческую порядочность.
Вы, армяне, вырезали азербаджанцев в 90х годах, которые вас пустили на свою территорию и заслуживаете вполне, чтобы вас тоже с кровью и еще выплатами репараций выгнали из Карабаха!
показати весь коментар
08.10.2020 09:58 Відповісти
ООН чітко, ясно і в категоричній формі вимагала від Вірменії безумовного повернення анексованих територій Азербайджану. Всі президенти Вірменії 30 років "клали з прибором" на міжнародну спільноту, що дає міжнародній спільноті право ввічливо послати Пашиняна в довгу еротичну подорож...
показати весь коментар
08.10.2020 10:08 Відповісти
"Признание международным сообществом независимости Нагорного Карабаха поможет остановить эскалацию конфликта между Арменией и Азербайджаном"
Он просто поболтать решил иои у него соображалка отсутствует?
показати весь коментар
08.10.2020 10:12 Відповісти
Оце так-так:включив блєф кремлівської мафії...
показати весь коментар
08.10.2020 10:36 Відповісти
Яка там хитрість:знаходиться під патронатом кривавої кремлівської мафії а там ,що скажуть ,тей говорить.А зараз настав перелом:кремлівські хлопчікі влаштували переділ:прийшла молода паросль.
показати весь коментар
08.10.2020 10:40 Відповісти
Пашинян!! Пойди вылежи путину ещё раз одно место , может получишь ещё какие -то обещания от пуйла!!
показати весь коментар
08.10.2020 11:27 Відповісти
В июле 1918 года Нагорный Карабах провозгласил самоуправление региона и создал Национальный совет и правительство. Это произошло примерно таким же образом как создание УНР. И если Украина незалежна, то и Карабах может провозгласить свою независимость
показати весь коментар
08.10.2020 19:29 Відповісти
Неа, тут же у троллей политика - "пёрднуть в толпе и возмущаться громче всех"
показати весь коментар
08.10.2020 19:40 Відповісти
Я не знаю, який ти "прокуратор", але як юрист, ти - ЛАЙНО... Почитай "Декларацію прав народів", прийняту ООН, і не мели дурниць... Українці, крім України, не мають свого власного державного утворення, а вірмени - мають... ВІрменію...ТОму у них був вибір - або стать громадянами Азербайджану, або виїхать на "історичну батьківщину... І серби не мали-б, "Косово", а мали-б, громадян Сербії албанського походження, якби не почали різню косоварів...
А зараз вірменів "видавлять" у Вірменію, і вона буде мать зайвий "головняк"...
показати весь коментар
08.10.2020 20:28 Відповісти
Пашинян з глузду зїхав.Є така нація-нагорні карабахці?А 7 районів окупованих у Азербайджана крім НК?Там яка нація?Нагорні окупанти?Правильно один азєр сказав-віджали у сусідів землю,вигнали господарів.А коли ті взяли ружжо і прийшли по своє,-вах,давай пагаврим на пєрєгаворах))).30 років з ними переговори вели.І шо?А хоч би шо.
показати весь коментар
09.10.2020 07:04 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 