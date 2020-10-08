Визнання міжнародною спільнотою незалежності Нагірного Карабаху допоможе зупинити ескалацію конфлікту, - Пашинян

Визнання міжнародною спільнотою незалежності Нагірного Карабаху допоможе зупинити ескалацію конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.

Про це заявив вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Пашинян наголосив, що міжнародна спільнота має проявити рішучість.

"Якщо ми хочемо зупинити гуманітарну катастрофу, якщо ми хочемо запобігти подальшій ескалації цього конфлікту, міжнародна спільнота має проявити рішучість і визнати незалежність Нагірного Карабаху", - сказав прем'єр Вірменії.

