"Признание мировым сообществом независимости Нагорного Карабаха поможет остановить эскалацию конфликта, - Пашинян"

Признание международным сообществом независимости Нагорного Карабаха поможет остановить эскалацию конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Пашинян подчеркнул, что международное сообщество должно проявить решимость.

"Если мы хотим остановить гуманитарную катастрофу, если мы хотим избежать дальнейшей эскалации этого конфликта, международное сообщество должно проявить решимость и признать независимость Нагорного Карабаха", - сказал премьер Армении.

