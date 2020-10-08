Признание мировым сообществом независимости Нагорного Карабаха поможет остановить эскалацию конфликта, - Пашинян
Признание международным сообществом независимости Нагорного Карабаха поможет остановить эскалацию конфликта между Арменией и Азербайджаном.
Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Пашинян подчеркнул, что международное сообщество должно проявить решимость.
"Если мы хотим остановить гуманитарную катастрофу, если мы хотим избежать дальнейшей эскалации этого конфликта, международное сообщество должно проявить решимость и признать независимость Нагорного Карабаха", - сказал премьер Армении.
А "Арарат" - дійсно, "Вірменія"... Турецька... ЇЇ вірмени, з-за своїх "понтів", просрали ще в часи Східної римської імперії... "Бикувать" треба було менше... Турки розумніші були, ще в часи Імперії вони менше обдирали податками навіть християн... І якби не "мрійники" про "Велику Айастан", то не було-б і "геноциду" 1916 року...ВІрмени самі "запалили" різню, а потім "відгребли по-повній"...
А теперь прочти сам себе ислючительно о себе " "Класика" "лахтинського батрака" - "Сам ти дурак!... Ти, телепню, хоча-б, подумав головою, мокшанин, Я бачу, нас, на "Лахту" вже почали з помийниць підбирать - мізків зовсім немає, Ну и т.д.
Арарат это Армения.
Крым - Украина.
Я переміг в черговий раз.
Арарат это Армения.
Крым - Украина.
Моя блестящая и безоговорочная победа над тобой, очередной лахтой.
- Я його капелюхами - "міх-мах", "міх-мах"!... А він мене люшнею "гуп" та "гуп"...
Так що "махай капелюхами...".
просто прочти сам себе снова только о себе, лахта: "Знаєш, телепню, ти можеш вважать себе, як і всі кацапи, "всехпобедителем"... Прямо, як в анекдоті с тарому, про те, як пан з хлопом бився:- Я його капелюхами - "міх-мах", "міх-мах"!... А він мене люшнею "гуп" та "гуп"...
Так що "махай капелюхами...".
Арарат это Армения.
Крым - Украина.
чей Арарат, кацап?
тебя тут все знают, как брехливого лахто-кацапа под псевдо-украинским прокси.
Хорошая попытка - но нет.
Это Колька Пашинян.
А хуху не хохо?
АРА - ОККУПАНТ, ГОУ НАХ ДО ДОМУ!
Дело в том что армения - это протекторат РФ безопасность которого обеспечивается военными частями РФ на территории Армении.
Западу следует признать право Азербайджана на силовую ликвидацию внутреннего очага армянского терроризма как метода гибридной агрессии Армении в отношении Азербайджана. Это приведет к первому официальному поражению главного агрессора в регионе - России (которая действует руками Армении), а как следствие - к постепенному поражению РФ во всех остальных конфликтах с угрозой последующего развала.
Когда главный враг запада пошатнется, Беларусь и Армения освободятся от его контроля, их народы майданами свергнут правящих ими пророссийских тиранов. Лишь после этого запад сможет взять Армению под крыло. В том числе договориться о реальной автономии Карабаха в составе Азербайджана.
Много, много ныне развелось "наций" и "народов", которые имеют право на независимость и самоопределение по дедушке
ЛенинуСоросу.
Например, город Мельбурн, где я проживаю уже 30 лет, и штат Виктория, Австралия, на сайте "strong cities network" наши коммунячьи, про-китайские, власти штата Виктория назвали "нацией" (nation). О, как, население штата Виктория - это нация.
Думала я, думала, чем отличается "нация штата Виктория" от соседних "наций": "нации штата Нового Южного Уэльса" и "нации штата Южной Австралии"?
Наконец, поняля: грибы власти штата Виктория употребляют самые забористые.
А вы думали, что народные республики бывают только в ЛДНР?
Ошибаетесь вы, граждане.
Венецианская комиссия давно разьяснила уже для пропагандонов, что самоопределяться рекомендуется без сецессии, в рамках существующих государств. Коренные народы, имеющие право на самоопределение не "разводятся", а вообще-то наоборот - исчезают.
https://strongcitiesnetwork.org/en/city/victoria-australia/
NATIONAL OVERVIEW
Australia is a federation of six states and two mainland territories, with three tiers of government, comprising national, state/territory and local. The national, state and territory governments work closely together under a national framework approach to prevent and counter violent extremism (PVE and CVE). Formal cooperation mechanisms include an overarching national committee and working groups addressing particular PVE and CVE priorities which enable the sharing of information, resources and expertise. At the same time, under our federal structure, each level of government is able to adopt and implement approaches to PVE and CVE that meet local needs and priorities.
The Commonwealth Government of Australia has overarching portfolio responsibility for national social, economic, environment and infrastructure policies, and has sole responsibility for foreign policy, defence and immigration. It shares national security responsibilities with states and territories.
Australia's Counter-Terrorism Strategy 2015 recognises the critical importance of prevention, including challenging terrorist propaganda, to support our efforts in reducing the risk of terrorism.
The Australian Government's CVE programme has four strategic prioritiesrotect Australians by addressing the factors and conditions that increase vulnerability to violent extremism within communities.Challenge violent extremist ideologies, especially online.Increase awareness within its communities and a range of frontline officials (such as schools, police, health professionals, prison staff) to identify and support individuals at risk of radicalisation to violence.Divert Australians at risk of violent extremism through programmes that that support disengagement and early intervention, rehabilitation and reintegration.
As a state of Australia, Victoria has legislative powers over matters that occur within the state, including police, hospitals, education and transport. In relation to PVE and CVE, Victoria develops and implements its own policies, structures and approaches that complement the national framework, while operating under its own Strategic Framework to Strengthen Victoria's Social Cohesion and the Resilience of its Communities.
Каждый может вспомнить, кто застал Советский Союз, как служили эти наглые армянские существа. Если такую порнографию, можно называть службою. Если вы привыкли называть службой - службу в рядах СА. В основном, эта наглая публика вечно ошивалась по госпиталям и складам, чтоб было их армянской ж...пе тепло и ситно. И, сейчас, эти обнаглевшие задницы, оказавшись в положении обычной швали, понимают, что снова занялись их поркою, не желая терпеть их выходки, - и даже собравшись в кучу - они так делают всегда - даже с поддержкой ********** - их, все равно, 3,14здят, и от3,14здят, обязательно. Ибо в тех кого они принижали, оказался хороший брат, изучивший единоборства. Вот и, приходится армянскому пахану, вопить, изображая истерику. Азикам не надо сбавлять обороты, и указать этим наглым хачикам, их историческое место.
Интересно какие права имеют эти Республики в так называемой Рос. Федерации?
1 Республика Адыгея (Адыгея)
2 Республика Башкортостан
3 Республика Бурятия
4 Республика Алтай
5 Республика Дагестан
6 Республика Ингушетия
7 Кабардино-Балкарская Республика
8 Республика Калмыкия
9 Карачаево-Черкесская Республика
10 Республика Карелия
11 Республика Коми
12 Республика Марий Эл
13 Республика Мордовия
14 Республика Саха (Якутия)
15 Республика Северная Осетия - Алания
16 Республика Татарстан (Татарстан)
17 Республика Тыва
18 Удмуртская Республика
19 Республика Хакасия
20 Чеченская Республика
21 Чувашская Республика - Чувашия
22 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
У этих республик прав меньше, чем в областях Украины! И в том же Азербайджанском Карабахе имели.
ГОЛИМЫЙ ШАНТАЖ СО СТОРОНЫ АРМЕНИИ!!!
нашим придуркам,нашій владі хватить розуму не визнавати отієї фігні.
Дать коридор Азербайдан - Нахичевань.
Дать коридор Армения - Карабах.
Размер территорий равный.
Такой обмен был бы приемлем.
Поэтому теперь фактически Азербайджан освобождает свои территории вне Карабаха. А это справедливо со всех точек зрения. (смотри, даже параша молчит).
Ну начинается! К чему эти исторические экскурсы?.Что бы что оправдать?
Тут приводят сравнение Косово - Карабах а можно еще Крым, но оно не уместно. Разная история конфликта, разные силы, разная геополитика. .Утверждение "Нагорный Карабах был насильно включен" опять же не оправдывает действия Армении при поддержке России установить справедливость и аннексировать Карабах. Никто не спорит в том, что коммунисты делили народы по своему, но наводить порядок так как это делала Армения не приемлемо. ООН четко говорит про целостность Азербайджана. А армянам лучше бы искать другие способы облегчить участь людей , а не наглой войной. Но сначала армяне воспользовавшись растерянностью азербайджанцев оттяпали 20% . А теперь, когда Азеры набрали силу, нажали - то сразу начали вспоминать историю, говорить про справедливость и сравнивать с Косово.
Слишком слабо Армяния, слишком слабо.... Вообще у вас все слабо, экономика - слаба, бедна, науки и технологии - никакой, геополитическое расположение - уязвимо, политика - низкого уровня. Армия - слабая и нищая. Но вы хотите еще кусок Азербайдана. Однако?
Там армяне и у них есть своя страна, удар пашиняна мимо ворот.
Этот бред ни ООН ни другие международные структуры даже рассматривать не будут.
Пусть для начала выучит международное право.
Вы, армяне, вырезали азербаджанцев в 90х годах, которые вас пустили на свою территорию и заслуживаете вполне, чтобы вас тоже с кровью и еще выплатами репараций выгнали из Карабаха!
Он просто поболтать решил иои у него соображалка отсутствует?
А зараз вірменів "видавлять" у Вірменію, і вона буде мать зайвий "головняк"...