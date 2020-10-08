Україна не може ввести локдаун, як це зробив Ізраїль, - Степанов. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що Україна не може ввести повний локдаун, як це зробив Ізраїль, через зростання випадків COVID-19.

Про це глава МОЗ заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Я прекрасно розумію, що ми зараз не можемо піти тим шляхом, яким пішли деякі європейські країни. Тим шляхом, яким пішов Ізраїль, який ввів повний локдаун на 14 днів у зв'язку зі зростанням кількості хворих", - зазначив Степанов.

Міністр підкреслив, що у всього є межа.

"Медична система просто банально не витримає, якщо ми не почнемо всі дотримуватися правил", - додав Степанов.