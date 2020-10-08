15 725 87
Україна не може ввести локдаун, як це зробив Ізраїль, - Степанов. ВIДЕО
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що Україна не може ввести повний локдаун, як це зробив Ізраїль, через зростання випадків COVID-19.
Про це глава МОЗ заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Я прекрасно розумію, що ми зараз не можемо піти тим шляхом, яким пішли деякі європейські країни. Тим шляхом, яким пішов Ізраїль, який ввів повний локдаун на 14 днів у зв'язку зі зростанням кількості хворих", - зазначив Степанов.
Міністр підкреслив, що у всього є межа.
"Медична система просто банально не витримає, якщо ми не почнемо всі дотримуватися правил", - додав Степанов.
А вот в случае введения подобного локдауна мои родные точно останутся без доходов. И если я их ещё поддержать смогу, то сколько миллионов живут исключительно от зарплаты до зарплаты?
уже умер зарплата нах не нужны .
1. Полный локдаун. То есть закрытие на неопределенный срок (две недели - минимум, далеко не факт что этого хватит) огромного количества предприятий и учреждений с отправкой работников домой и лишения той же минималки.
2. Штрафы за ношение масок при более менее сохранении работы большинства структур - т.е. сохранения доходов населения.
3. Сохранение текущей ситуации. Когда все работают, таблички о необходимости ношения масок типа висят, но процентов 80% на это кладет, количество заражённых растет почти по экспоненте, и не факт, что следующей жертвой не станут ваши близкие. Равно как и не факт, что они не попадут в те 3-5% погибших и неизвестный до сих пор процент с тяжёлыми осложнениями
этот сценарий уже очевиден !!!
І що значить хоть как-то готова, якщо за півроку за бюджетні кошти не закупили ЖОДНОГО апарату ШВЛ? Це офіційні дані, якщо що! Зате на дороги коронавірусні гроші направили... Афігєть, підготовили!
А по-друге - в Італії під час найбільш жорсткого карантину взагалі заборонено було виходити з власного помешкання без дуже поважної причини та повідомлення про це влади - куди саме і на який час ти йдеш. Більш того - навіть до продуктової крамниці ти не мав права виходити кожного дня.
Ще й діяло обмеження на дальність пресування - здається до 5 км.
В мене знайомі в Італії, так ті, хто працював не з дому, мали повне право на пересування!
А в мене знайомі в Італії, які працювали не з дому - взагалі не могли працювати й вимушені були сидіти вдома і розповідали, що не можна вільно з дому виходити - тільки після заповнення заявки і не частіше, ніж раз на 2 дні. І у магазинах охорона суворо стежила, щоб ніхто ні до кого ближче аніж на 2 метри не підходив.
А у метро кожне друге місце заблоковане.
Это минимум половина населения страны. Вот как только так сразу все и наладится.
ДЕРЖАВНОЇ медицини немає. Є осередки досить непоганих приватних клінік (але все побудовано не тільки на зцілення паціентів, а на викачування грошей). А БІЛЬША частина ^державної^ - гроші дай.
Десь так(
Бесплатная медицина - нежизнеспособна в реалиях многих стран. Нужна адекватная платная медицина с развитой системой медицинского страхования
А кухарі? А.......
Ви все вірно сказали, але вибрали не того адресата)
К сожалению, большинство населения считает принцип "воруй сам и не мешай воровать другому"нормой жизни. А потом хотят честные и неподкупные власти. Откуда?
Ізраїль по різних напрямках НЕ ПАСЕ задніх.
Вас не збентежив НАШ локдаун під час першої хвилі?
Ви рахуєте, що зебілята прийняли вірне рішення милою весною?
Тоді я задам пару дурних питань.
1. Ви щось знаєте про шляхи набуття колективного імунітету?
2. Ви розумієтися на шляхах набуття психологічної втоми суспільства?
3. Ви є експертом з балансу між економічною безпекою суспільства, та фізичним здоров^ям того ж суспільства?
Відповіді від вас не потребую. Якось так)
2. Психологическая усталость - да у нас населения вечно "уставшее". То от войны они устали, то теперь вот от короны. Но чем грозит властям "психологическая усталость" населения? Правильно, тем что их как минимум не переизберут или, как максимум, вынесут в Ростов. Так что если власти ставят этот фактор во главу угла - значит, они заботятся далеко не о народе, а о своем месте у корыта.
3. Насчёт баланса между здоровьем и экономикой - единственное с чем отчасти соглашусь. Экономика Украины вряд ли выдержит ещё такого локдауна. Но за это спасибо всем правительствам за последние 30 лет.
Если невозможно ввести полные ограничения, нужно как минимум следить за соблюдением существующих - штрафовать за отсутствие масок, не допускать лиц без них в любые заведения и т.д.
По вопросу номер два. Чем круче закрутишь гайки, при отсутствии ВИДИМОЙ угрозы, тем раньше получишь негативную реакцию (а для вас - отторжение). Вам к психологии толпы, со мной не дискутируйте)
По вопросу третьему. Овчинка должна стоить выделки, поэтому вы АБСОЛЮТНО неправы.
На цьому до побачення. Рівень ваших знань не на висоті( Пояснювати деталі, та займатися просвітницькою роботою не маю бажання.
З повагою. дідусь багатьох онуків.
Увы, данные насчёт повторных заражений весьма достоверные, так как дело не только в тестировании, но и в клинической картине.
Вопрос два. То есть, для вас угроза пандемии до сих пор НЕВИДИМА? Тогда тут без комментариев...
Три. Не совсем поняла при чем тут "овчинка должна стоить выделки". Типа, пусть 100 тысяч умрет, миллион станет инвалидом, но 30 миллионов отстоят свое право ходить без масок?
Пример - ифа отрицательный, пцр положительный и наоборот, Я СВИДЕТЕЛЬ. По роду работы вынужден получать не нужную мне информацию.
Про клинику лучше помолчите и на вздумайте упоминать потерю вкусовых и других ощущений, это свойственно в том числе и стандартным ОРВИ.
А вот последнее ваше утверждение про овчинку - из серии бреда, болеть ВСЕ РАВНО будем, главное распределить волну так, что б было кому и где оказывать помощь.
Все фффаатит, вам к ильичу, учиться, ........
Не надо открывать мине глаза и таки да, это было в 70е годы. И таки да, они были Львовскими евреями.
Вы, Иван Петрович, таки далеко не еврей, поэтому ваши откровения, ну ни как не являются основой для моей воссторженности.
З теми рівня медицини перескочили на політику.
Поверніться до знайомої вам професії, ви там ДОКА.
Да здравствует естественный иммунитет!
Значить надія тільки на ефективні ліки.
Ви таки рахуєте, що можливе багатократне зараження на протязі малого періду часу.
Можна я не буду казати, хто ви є?
Маршруточники беруть.
А як доїхати ?
Ви перша людина (може ще є такі, але я не бачив), яка бачить різницю між соціальною дистанцією, та соціальним дистанціюванням.
Бінго
сначала там был разгул пандемии, и только потом там ввели жесткий карантин
а сейчас идет вторая
В чем проблемы?
Вы же реформировали медицину и привели ее, по вашим словам, к мировым и европейским стандартам!
И что получается теперь, если рефомированная медицина начнет работать по правилам, как она должна работать, то она не выдержит!!!
Тогда вопрос, а нафига было реформировать медицину так, что она не может нормально работать по правилам, полученным после реформы? Вообще по правилам!!!
Может это вы не хотите работать по правилам? И прикрываетесь медициной?
И как медицина может выдержать, если вы уже запланировали на 2021 год убрать фонд борьбы с коронавирусом? Чтобы остатки от него по-тихоньку рассовать по карманам?
они - оптимизировали, т.е. сокращали госрасходы на медицину, образование и т.д.
