15 725 87

Украина не может ввести локдаун, как это сделал Израиль, - Степанов. ВИДЕО

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина не может ввести полный локдаун, как это сделал Израиль, из-за роста случаев COVID-19.

Об этом глава Минздрава заявил во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Я прекрасно понимаю, что мы сейчас не можем пойти тем путем, что пошли некоторые европейские страны. Тем путем, которым пошел Израиль, который ввел полный локдаун на 14 дней в связи с росто количества больных", - отметил Степанов.

Министр подчеркнул, что у всего есть грань.

"Медицинская система просто банально не выдержит, если мы не начнем все соблюдать правила", - добавил Степанов.

Израиль (2096) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+20
А смысл локдануа, если зебилы воспримут это как отпуск и будут шастать без масок и обнимацца ?
08.10.2020 09:51 Ответить
+15
Україна не може ввести локдаун, як це зробив Ізраїль, - Степанов - Цензор.НЕТ 9418
08.10.2020 10:01 Ответить
+12
Не возможен локдаун так как даун отправил медицину в нокдаун.
08.10.2020 09:56 Ответить
Мерзотники зелені, що ви робите?! Вчителі як мухи вже мруть, а ви тільки колір змінюєте! Видали вчителям одну маску на весь час. В класі по 35 учнів, в день по 5-6 уроків, не рахуючи переповнених коридорів. Діти несуть заразу по родинах. Це і є причина спалаху! https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
08.10.2020 10:13 Ответить
Тебя удивит, но Петя тоже шарился без маски по церквям и митингам вместе со своими безмасочными последователями. Теперь в больничке.
А чого ні? Давай, замути локдаун!
и дефолтец тогда сразу. Как говаривал игар валерич: " Дефолт, так дефолт "
Ближайший возможный опасный дефолт (по долговым обязательствам МВФ) не ранее конца 2021. 14 дней локдауна сейчас никакого отношения к нему иметь чисто технически не могут.
Остановить на две недели кучу предприятий-налогоплательщиков, оставить миллионы людей без дохода (что потребует либо миллиардных расходов бюджета для поддержки населения или вызовет взрывной рост криминала) - это разве никак не повлияет на экономику? До дефолта может и не дойдет, но вот курс бакса устремится ввысь
Каким курсом бакса вы измеряете многие тысячи умерших https://censor.net/ru/user/452873 . В Израиле люди стоят наверное дороже . По какому курсу вы , не дай бог , посчитаете смерть своих близких . И на какой карантин вы согласны , что бы их спасти .
Мои близкие соблюдают меры индивидуальной защиты - правильно носят маски, регулярно их меняют, используют перчатки и в целом следят за своим здоровьем. Необходимость вводить локдаун возникает только из-за даунов, которые этого не придерживаются.
А вот в случае введения подобного локдауна мои родные точно останутся без доходов. И если я их ещё поддержать смогу, то сколько миллионов живут исключительно от зарплаты до зарплаты?
Дауны верят . что маски и перчатки спасут мир от эпидемии , надеюсь вы https://censor.net/ru/user/452873 к ним не относитесь . проблема НАМНОГО сложнее . А миллиону который
уже умер зарплата нах не нужны .
Ну так обизяны не понимают- им надо 130 евро штраф и тетрадочку - куда идёшь и зачем.... Ща Париж воет- кафешки закрыли.... Ну так то Париж а у нас Гондурас с санитаром через фурму жены которого пилили бабло фонда....
Катя из Италии вещает,ей на маски хватает,была бы у нее нынешняя минималка+ на гриве дети,она бы одну маску на троих носида,она соблюдает
А что по вашему лучше? Есть три варианта.
1. Полный локдаун. То есть закрытие на неопределенный срок (две недели - минимум, далеко не факт что этого хватит) огромного количества предприятий и учреждений с отправкой работников домой и лишения той же минималки.
2. Штрафы за ношение масок при более менее сохранении работы большинства структур - т.е. сохранения доходов населения.
3. Сохранение текущей ситуации. Когда все работают, таблички о необходимости ношения масок типа висят, но процентов 80% на это кладет, количество заражённых растет почти по экспоненте, и не факт, что следующей жертвой не станут ваши близкие. Равно как и не факт, что они не попадут в те 3-5% погибших и неизвестный до сих пор процент с тяжёлыми осложнениями
Это работает в норм стране - в зелебобии не работает.... Тут уровень мозга 73 % « сваты» голобородько и прочая чепуха.....
Та нi.Локдаун применим токмо для "сынов израилевых", ибо у них есть накопления в финансовых подушках.Остальным треба арбайтен!😊
Будем подыхать тихо по больницам ,,,,

этот сценарий уже очевиден !!!
Злякалися
В марте-мае наша медицина вообще не была к этому готова. Сейчас - хоть как-то.
Але тоді було 50 хворих в день,а зараз 5000... Навіть без локдауну так швидко кількість хворих навесні не виросла б!

І що значить хоть как-то готова, якщо за півроку за бюджетні кошти не закупили ЖОДНОГО апарату ШВЛ? Це офіційні дані, якщо що! Зате на дороги коронавірусні гроші направили... Афігєть, підготовили!
Не було б локдауну - було б як і Італії...можливо.
Так, для довідки - в Італії метро не закривали... І в США теж
Так, для довідки - в Італії вагони метро допрацювали і там категорично заборонено порушувати дистанцію між пасажирами доси - це по-перше.
А по-друге - в Італії під час найбільш жорсткого карантину взагалі заборонено було виходити з власного помешкання без дуже поважної причини та повідомлення про це влади - куди саме і на який час ти йдеш. Більш того - навіть до продуктової крамниці ти не мав права виходити кожного дня.
Ще й діяло обмеження на дальність пресування - здається до 5 км.
Але лікарі, продавці в магазинах, копи і тд МАЛИ ПРАВО їздити в метро, а не добиратися на роботу хз як!

В мене знайомі в Італії, так ті, хто працював не з дому, мали повне право на пересування!
"В мене знайомі в Італії, так ті, хто працював не з дому, мали повне право на пересування!"

А в мене знайомі в Італії, які працювали не з дому - взагалі не могли працювати й вимушені були сидіти вдома і розповідали, що не можна вільно з дому виходити - тільки після заповнення заявки і не частіше, ніж раз на 2 дні. І у магазинах охорона суворо стежила, щоб ніхто ні до кого ближче аніж на 2 метри не підходив.
А у метро кожне друге місце заблоковане.
а зачем их закупать, если их и так выше крыши? а вот специалистов, способных с ними работать очень мало, они есть даже не во всех больницах областного значения, за районки вообще можно молчать. смысл покупать дорогие приборы, чтобы они просто пылью припадали? неспециалист с помощью аппарата ИВЛ скорее убьет пациента, чем окажет ему какую-либо реальную помощь.
Хто сказав, що више криши? Чому ж тоді волонтери весною шукали ці апарати, де тільки можна, і купували за завищеною ціною???
без малейшего понятия кто и что искал весной, но повторюсь, аппаратов ИВЛ в разы больше, чем специалистов, способных с ними работать. не буду за всех говорить, конкретно только за Сумы: почти полсотни аппаратов ИВЛ и 2 (два!) профильных специалиста по работе с ними и около десятка анастезиологов, которые условно умеют. треть аппаратов ИВЛ даже не распаковывались, так и стоят в заводской упаковке после покупки. не думаю, что в целом по Украине большие отличия, картина скорее всего плюс-минус такая же. а еще у нас есть в операционных несколько аппаратов ИВЛ, и несколько наркозных аппаратов, которые тоже можно использовать для вентиляции легких. и да, на сегодняшний день к аппарату ИВЛ в Сумах не подключен ни один человек.
Они что то знают.тогда тоже было много инфецированых просто тестов намного меньше делали.ну и сейчас мутят с выплатами при заболевании
Украинский минздрав сдался. Всё в духе зелёных - зачем бороться, если можно сдаться?
Уровень социальной ответственности населения отображает уровень социальной ответственности власти. Мы еще раба из себя не выдавили, а жлоба и подавно! Про жида вообще молчу.
Боже как же тупо. МЫ, говоря про украинцев не выдавили из себя ЗЕидиотов.
Это минимум половина населения страны. Вот как только так сразу все и наладится.
Медицину (хоч и куйову совєйську) добивали, добивали... і таки добили.
ДЕРЖАВНОЇ медицини немає. Є осередки досить непоганих приватних клінік (але все побудовано не тільки на зцілення паціентів, а на викачування грошей). А БІЛЬША частина ^державної^ - гроші дай.
Десь так(
Это наследие "советского медицинского гения" Семашко. Именно его принцип финансирования медицины ("хорошего врача народ прокормит, а плохие нам не нужны") и достиг своего апофеоза на всем постсовке, в том числе и в Украине.
Бесплатная медицина - нежизнеспособна в реалиях многих стран. Нужна адекватная платная медицина с развитой системой медицинского страхования
Ви про лікарів?
А кухарі? А.......
Ви все вірно сказали, але вибрали не того адресата)
А с поварами во многом тоже самое. У меня мама работала поваром в санатории для детей-чернобыльцев, когда я училась. У них руководство прямо говорило всем сотрудникам столовой - ребят, мы вам платим минималку и закрываем глаза на то, что вы тырите продукты, но при этом никуда не жалуетесь. Так и было - закупили (по документам) одно количество, привезли другое - руководство распилили часть бабок. Завскладом передает по документам одно количество в столовую, а по факту - меньше, остальное себе. Повара делают блюда типа по техкартам, а по факту процентов 30 забирают себе.
К сожалению, большинство населения считает принцип "воруй сам и не мешай воровать другому"нормой жизни. А потом хотят честные и неподкупные власти. Откуда?
Милая, не надо мне раскрывать глаза на мир)
у кодлана Коломойского светоч мира и добра -Израиль.
Гугліть оівень медичного обслуговування в різних країнах.
Ізраїль по різних напрямках НЕ ПАСЕ задніх.
Ізраїль по різних напрямках НЕ ПАСЕ задніх./Тогда зачем Израилю локдаун?
Ви впевнені, що задали вірне питання? І воно має відношення до рівня медицини в Ізраїлі?
Вас не збентежив НАШ локдаун під час першої хвилі?
Ви рахуєте, що зебілята прийняли вірне рішення милою весною?
Тоді я задам пару дурних питань.
1. Ви щось знаєте про шляхи набуття колективного імунітету?
2. Ви розумієтися на шляхах набуття психологічної втоми суспільства?
3. Ви є експертом з балансу між економічною безпекою суспільства, та фізичним здоров^ям того ж суспільства?

Відповіді від вас не потребую. Якось так)
1. Коллективный иммунитет от коронавирусной инфекции нового типа - уже опровергнутый миф, ибо есть множество примеров повторного и даже третьего случая заражения. Зачастую понятие "коллективного иммунитета" подменяют под обыкновенный естественный отбор - мол, кто выживет, тот и молодец. При той же ВИЧ инфекции есть прослойка населения, которая к ней невосприимчива, в разных этносах их доля колеблется от 0,1 до 10%. Так вот, призывы к "достижению коллективного иммунитета от коронавируса" равнозначны к призывам игнорировать риск заражения ВИЧ - не проверять препараты крови, пользоваться многоразовым медицинским инструментарием без обеззараживания, не использовать презервативы и т.д.
2. Психологическая усталость - да у нас населения вечно "уставшее". То от войны они устали, то теперь вот от короны. Но чем грозит властям "психологическая усталость" населения? Правильно, тем что их как минимум не переизберут или, как максимум, вынесут в Ростов. Так что если власти ставят этот фактор во главу угла - значит, они заботятся далеко не о народе, а о своем месте у корыта.
3. Насчёт баланса между здоровьем и экономикой - единственное с чем отчасти соглашусь. Экономика Украины вряд ли выдержит ещё такого локдауна. Но за это спасибо всем правительствам за последние 30 лет.
Если невозможно ввести полные ограничения, нужно как минимум следить за соблюдением существующих - штрафовать за отсутствие масок, не допускать лиц без них в любые заведения и т.д.
По первому вопросу - вы неправы. НЕТ ДОСТОВЕРНЫХ данных о повторнных заражениях, СКОРЕЕ есть данные о не полной надежности тестов (даже не хочу обсуждать).

По вопросу номер два. Чем круче закрутишь гайки, при отсутствии ВИДИМОЙ угрозы, тем раньше получишь негативную реакцию (а для вас - отторжение). Вам к психологии толпы, со мной не дискутируйте)

По вопросу третьему. Овчинка должна стоить выделки, поэтому вы АБСОЛЮТНО неправы.

На цьому до побачення. Рівень ваших знань не на висоті( Пояснювати деталі, та займатися просвітницькою роботою не маю бажання.
З повагою. дідусь багатьох онуків.
Насчёт достоверности данных - мне это напомнило прошлый год, когда пошла информация насчёт первых случаев заражения коронавирусной "от человека к человеку". Тогда тоже говорили и насчет тестов неточных, и насчёт неточности сбора анамнеза - мол, может новый заражённый тоже на том рынке полазил.
Увы, данные насчёт повторных заражений весьма достоверные, так как дело не только в тестировании, но и в клинической картине.
Вопрос два. То есть, для вас угроза пандемии до сих пор НЕВИДИМА? Тогда тут без комментариев...
Три. Не совсем поняла при чем тут "овчинка должна стоить выделки". Типа, пусть 100 тысяч умрет, миллион станет инвалидом, но 30 миллионов отстоят свое право ходить без масок?
Надежность тестов сомнительна
Пример - ифа отрицательный, пцр положительный и наоборот, Я СВИДЕТЕЛЬ. По роду работы вынужден получать не нужную мне информацию.
Про клинику лучше помолчите и на вздумайте упоминать потерю вкусовых и других ощущений, это свойственно в том числе и стандартным ОРВИ.
А вот последнее ваше утверждение про овчинку - из серии бреда, болеть ВСЕ РАВНО будем, главное распределить волну так, что б было кому и где оказывать помощь.
Все фффаатит, вам к ильичу, учиться, ........
И таки да, вирус мутирует, поэтому есть ВОЗМОЖНОСТЬ повторных заражений, картина один в один с сезонными гриппами
Почему во Франции с жёстким карантином и повсеместным ношением масок весной была такая большая вспышка смертности?
Утверждение Израильское -значит лучшее взято израильской пропагандой у СССР: советское -значит лучшее.Оно нужно было для завлечения евреев в Израиль.Сейчас евреи осмотрелись и мигрируют в Германию, США, Канаду, Австралию. Где есть много преимуществ а медицина не хуже израильской .
Ой вей. Не сейчас, а при союзе, большая часть моих одноклассников (естественно при родителях) мигрировали в Австралию, Германию (транзитам через Израиль)
Не надо открывать мине глаза и таки да, это было в 70е годы. И таки да, они были Львовскими евреями.
Вы, Иван Петрович, таки далеко не еврей, поэтому ваши откровения, ну ни как не являются основой для моей воссторженности.
Вы, Иван Петрович, таки далеко не еврей/Таки да. Украинец.Которому шесть лет назад было что Израиль , что Турция, что Арабия-без разницы.Сейчас же Ивану Петровичу Сидорову восхищаться военным союзником Путина Израилем что восхищаться военным союзником Гитлера Японией.
Ви Іван Петрович таки працювали на залізниці стрєлочником.
З теми рівня медицини перескочили на політику.
Поверніться до знайомої вам професії, ви там ДОКА.
Ви Іван Петрович таки працювали на залізниці стрєлочником./Стрелочникам Иван Петрович Сидоров только завидовал.В детстве.Ну й чудова залізниця.Скрізь порядок як годиться все по сповжньому Але всі малі і все мале..У депо блискучий,чистий паровоз розвів пари Саша тут за машиніста іздить з давньої пори. ДОКА Иван Петрович Сидоров в железяках для взрослых. Железяках больших и опасных.
Ні, ви таки стрєлочник, пішли погрози великим та страшним залізяччам)
У нас люди - дауны, полнейшая безответственность. Судам надо начинать штрафовать по полной, а власти пора контролировать соблюдения карантина. Где нет соблюдения - штрафы всем подряд.
В нас є СУДИ?
Суди є ... Як вони працюють - інше питання.
Є різниця по СУТІ між нашими твердженнями?
Клоуна-наркомана оштрафовали когда он не соблюдал карантин?!
Дело не в людях, а в конченной власти, которая не способна внятно ничего сформулировать. Кто будет этого дурачка слушать, если у него 7 пятниц на неделе и он сам не отдает отчет в том, что говорит? Это не население имеет в своем распоряжении цифры и не население знает о реально происходящем на глобальном уровне в стране. Это именно задача вот этих говнюков, которые имеют хорошие бабки из карманов налогоплательщиков
Сводки МОЗУ відбувається щоденно. Що не так ?
Долой прививки!
Да здравствует естественный иммунитет!
Я бы сказала - да здравствует естественный отбор. Ибо если у человека нет генетически обусловленной невосприимчивости к данному вирусу - он будет им заражаться многократно. Ибо длительный иммунитет к нему не формируется
Пєсєц ...
Значить надія тільки на ефективні ліки.
Ви таки продовжуєте вводити людей в оману!
Ви таки рахуєте, що можливе багатократне зараження на протязі малого періду часу.
Можна я не буду казати, хто ви є?
степашка .главный мозовский ,ежедневным бумажным зонированием, уже давно отправил Украину и ее народ не в локдаун,а в нокдаун ,и все норовит отправить ее в нокаут..
Просто треба закрити повністю школу і культуру. Підприємства і торгівля хай працюють. Це збереже економіку і призупинить поширення вірусу.
Экономику это тоже подкосит. Ибо сотни тысяч работников будут вынуждены уволиться, чтобы сидеть дома с детьми. Насчёт культуры согласна.
Культуру в інтернет...
Н-да... У деякі троліки сісти не можна - їдуть порожні.
Маршруточники беруть.
А як доїхати ?
+++ не тільки за розумну думку.
Ви перша людина (може ще є такі, але я не бачив), яка бачить різницю між соціальною дистанцією, та соціальним дистанціюванням.
Бінго
В странах с жёстким карантином весной была самая высокая смертность - это Италия, Испания, Франция, Британия. Карантин не работает, а только убивает экономику и психику людей.
попутаны причинно-следственные связи
сначала там был разгул пандемии, и только потом там ввели жесткий карантин
Это в Италии ввели только после разгула пандемии, а в других странах успели, но им это не помогло.
вообще-то помогло сбить первую волну - см. Украину и Польшу
а сейчас идет вторая
ввести штрафы за нахождение без масок/распираторов в общественных местах от 100 000 грн.
Маски приводят к проблемам с сердцем и лёгкими. Плохо дышать углекислым газом.
поэтому заражайся и сразу покупрай место на кладбище - впрок
Не боюсь простудных заболеваний.
так а это не обычное простудное заболевание
"Медицинская система просто банально не выдержит, если мы не начнем все соблюдать правила", - добавил Степанов.
В чем проблемы?
Вы же реформировали медицину и привели ее, по вашим словам, к мировым и европейским стандартам!
И что получается теперь, если рефомированная медицина начнет работать по правилам, как она должна работать, то она не выдержит!!!
Тогда вопрос, а нафига было реформировать медицину так, что она не может нормально работать по правилам, полученным после реформы? Вообще по правилам!!!
Может это вы не хотите работать по правилам? И прикрываетесь медициной?
И как медицина может выдержать, если вы уже запланировали на 2021 год убрать фонд борьбы с коронавирусом? Чтобы остатки от него по-тихоньку рассовать по карманам?
ой, да ничего там они не реформировали
они - оптимизировали, т.е. сокращали госрасходы на медицину, образование и т.д.
почувствуйте разницу
А почему? У нас тоже во власти евреи?
Кто Вам виноват, что выбрали президентом профессионального ШУТА. В следующий раз поменяете его на проф. ПОЛИТИКА. Забудьте о методе проб и ошибок. Включайте мозги...
Только каньены ( торговые центры) не работаю ну и школы, детсадики , рестораны ,,спортцентры ,магазины промтоваров и одежды, а так все работают и матерятся, притом сильно.
