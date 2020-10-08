Украина не может ввести локдаун, как это сделал Израиль, - Степанов. ВИДЕО

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина не может ввести полный локдаун, как это сделал Израиль, из-за роста случаев COVID-19.

Об этом глава Минздрава заявил во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Я прекрасно понимаю, что мы сейчас не можем пойти тем путем, что пошли некоторые европейские страны. Тем путем, которым пошел Израиль, который ввел полный локдаун на 14 дней в связи с росто количества больных", - отметил Степанов.

Министр подчеркнул, что у всего есть грань.

"Медицинская система просто банально не выдержит, если мы не начнем все соблюдать правила", - добавил Степанов.

