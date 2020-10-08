УКР
Міносвіти досі не надало концепцію збільшення зарплат для педагогів, - Разумков (уточнено)

Міністерство освіти досі не надало пропозицій до концепції збільшення заробітних плат педагогічних працівників.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

"Щодо вчителів, і профільний комітет на цьому наполягав, і неодноразово звертався до профільного міністерства. Була така пропозиція, тобто фактично доручення: надати концепцію збільшення заробітних плат. На зростання зарплат на наступний рік для вчителів, якщо я не помиляюсь, 24 млрд... Для медиків останній термін був 1 вересня, і наскільки мені відомо, пропозицій від міністерства досі немає", – зазначив спікер.

Окрім того, Разумков нагадав, що з 1 вересня зросла мінімальна заробітна плата до 5000 гривень у зв’язку з ухваленням 25 серпня закону щодо внесення відповідних змін до держбюджету-2020.

Водночас Разумков висловив сподівання на те, що "ті пропозиції (стосовно збільшення соціальних дотацій. – Ред.), які були зроблені, зможуть бути виконані в межах наступного року".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окремого фонду для боротьби з COVID-19 у Держбюджеті-2021 не буде, - Разумков

Автор: 

МОЗ (5423) лікарі (1303) Разумков Дмитро (1528) зарплата (2298)
Топ коментарі
+7
Та буде так само як з педагогами.
08.10.2020 10:48 Відповісти
+7
Да чего уж там... Валите и это на Гройсмана.
08.10.2020 10:51 Відповісти
+6
Минздрав до сих пор не предоставил концепцию увеличения зарплат для медработников, - Разумков - Цензор.НЕТ 1300
08.10.2020 10:51 Відповісти
Та буде так само як з педагогами.
08.10.2020 10:48 Відповісти
А что предоставлять, если она не существует? Министр - бездельник ежедневно красуется на экранах и экает, и мычит, даже с "бумажкой". Эту работу должен делать и сделает лучше пресс секретарь.
08.10.2020 11:12 Відповісти
Минздрав может представить контрацепцию повышению зарплат!
08.10.2020 10:50 Відповісти
Минздрав до сих пор не предоставил концепцию увеличения зарплат для медработников, - Разумков - Цензор.НЕТ 1300
08.10.2020 10:51 Відповісти
Да чего уж там... Валите и это на Гройсмана.
08.10.2020 10:51 Відповісти
Минздрав до сих пор не предоставил концепцию увеличения зарплат для медработников, - Разумков - Цензор.НЕТ 4255
08.10.2020 10:51 Відповісти
буде, буде 4К$!
просто нада патєрпєть!
08.10.2020 10:56 Відповісти
Дайте йому ще 1000 днів!
08.10.2020 11:01 Відповісти
надо чуточку еще потянуть и тогда можно повысить.
Но получать уже будем некому. В этом весь замысел.
У нас в клинике процентов 30 сотрудников слегло. Неделя-другая и поцыенты будут лечить сами себя
08.10.2020 11:11 Відповісти
А НАФИГА?!!
"Слуги" уже пять раз отчитались:
"Дохторам усё УПЛАЧЕНО!"
08.10.2020 11:16 Відповісти
Йдуть масові невиплати зарплат по лікарням, персонал відправляють у відпустки...
Скажіть, що я не правий!
08.10.2020 11:47 Відповісти
это лицо падающей экономики, как-никак. А рука че понята, с такой рукой как говорит - от так, ну по пояс, главное нос над жижей поднять - и дышать можно.
08.10.2020 12:15 Відповісти
 
 