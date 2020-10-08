Міносвіти досі не надало концепцію збільшення зарплат для педагогів, - Разумков (уточнено)
Міністерство освіти досі не надало пропозицій до концепції збільшення заробітних плат педагогічних працівників.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.
"Щодо вчителів, і профільний комітет на цьому наполягав, і неодноразово звертався до профільного міністерства. Була така пропозиція, тобто фактично доручення: надати концепцію збільшення заробітних плат. На зростання зарплат на наступний рік для вчителів, якщо я не помиляюсь, 24 млрд... Для медиків останній термін був 1 вересня, і наскільки мені відомо, пропозицій від міністерства досі немає", – зазначив спікер.
Окрім того, Разумков нагадав, що з 1 вересня зросла мінімальна заробітна плата до 5000 гривень у зв’язку з ухваленням 25 серпня закону щодо внесення відповідних змін до держбюджету-2020.
Водночас Разумков висловив сподівання на те, що "ті пропозиції (стосовно збільшення соціальних дотацій. – Ред.), які були зроблені, зможуть бути виконані в межах наступного року".
просто нада патєрпєть!
Но получать уже будем некому. В этом весь замысел.
У нас в клинике процентов 30 сотрудников слегло. Неделя-другая и поцыенты будут лечить сами себя
"Слуги" уже пять раз отчитались:
"Дохторам усё УПЛАЧЕНО!"
Скажіть, що я не правий!