Трамп: "Китай заплатить високу ціну за те, що зробив зі світом"
Президент США Дональд Трамп заявив у відеозверненні, що Китай "дорого заплатить" за поширення коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву він зробив у Twitter.
Трамп заявив, що американцям будуть безкоштовно давати ліки від коронавірусу в лікарнях - щоб вони отримали таке саме лікування, як президент.
"Це була не ваша вина, це була вина Китаю. Китай заплатить високу ціну за те, що зробив з цією країною. Китай заплатить високу ціну за те, що зробив зі світом. Це була вина Китаю. Пам'ятайте це", - сказав Трамп.
Він також повідомив, що американська вакцина, ймовірно, з'явиться вже після виборів президента, призначених на 3 листопада.
Cтарий Кінь
08.10.2020 11:19
Lev Zavago
08.10.2020 11:32
Ksenia VB
08.10.2020 11:09
Губошлеп !
Китай вбив понад мільйон людей і понищив економіки.
Ковид безопасен, изоляция не нужна, ...
Из больницы СБЕЖАЛ, маску СНЯЛ.
До таких как ты, все доходит в последнюю очередь, глупый тролль.
А взагалі я думаю що він має відсоток від інвест фондів тому що його твіти добре рухають фондовий ринок, причому виходять якраз коли їм потрібно.
нах.ра ти мені це лайно скинув? Ти сам читав? Де там Білл Гейтс і т.п.?
Я чудово розумію, як створюють біологічну зброю, Гейтс і ваш всесвітній заговір тут до чого???
Інфузорії ау де ваші мізки! Тому Трамп і бреше бо копали яму саме економіці Китаю, а самі в неї звалились і світ потягли разом з олігофренами .
Пусть, в наказание, вернет их США. А лучше раздаст пострадавшим странам.
Однако, обладая полной авторитарной властью в стране и располагая всеми современными средствами информации и коммуникации, руководство КНР ничего не предприняло для локализации очага вспышки и блокирования всей территории КНР от распространения этого смертельного вируса за пределы КНР.
Одновременно, руководство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не призвало публично китайское руководство блокировать территорию КНР от распространения COVID-19 за ее пределы.
Возникают два закономерных вопроса, которые почему-то никто не желает поставить руководству КНР:
- Почему руководство КНР, располагая монопольной властью в стране и зная еще в декабре 2019 г. о вспышке в Ухане коронавируса COVID-19, от которого не существует вакцины, не дали указания о немедленном закрытии в КНР авиа- и морских портов, о немедленном прекращении какого-либо транспортного сообщения, о блокировании въезда и выезда людей из Китая и, таким образом, о полном блокировании очага вспышки нового смертельного вируса в Ухане для предотвращения его распространения за пределы КНР?
- Почему руководство ВОЗ, располагая еще в декабре 2019 г. указанной информацией о вспышке в Ухане нового коронавируса COVID-19, от которого не существует вакцины, не призвало публично китайское руководство незамедлительно блокировать КНР от распространения COVID-19 за пределы КНР?
