Трамп: "Китай заплатить високу ціну за те, що зробив зі світом"

Президент США Дональд Трамп заявив у відеозверненні, що Китай "дорого заплатить" за поширення коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву він зробив у Twitter.

Трамп заявив, що американцям будуть безкоштовно давати ліки від коронавірусу в лікарнях - щоб вони отримали таке саме лікування, як президент.

"Це була не ваша вина, це була вина Китаю. Китай заплатить високу ціну за те, що зробив з цією країною. Китай заплатить високу ціну за те, що зробив зі світом. Це була вина Китаю. Пам'ятайте це", - сказав Трамп.

Він також повідомив, що американська вакцина, ймовірно, з'явиться вже після виборів президента, призначених на 3 листопада.

