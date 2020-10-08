12 204 99
Трамп: "Китай заплатит высокую цену за то, что сделал с миром"
Президент США Дональд Трамп заявил в видеообращении, что Китай "дорого заплатит" за распространение коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее заявление он сделал в Twitter.
Трамп заявил, что американцам будут бесплатно давать лекарство от коронавируса в больницах - чтобы они получили такое же лечение, как президент.
"Это была не ваша вина, это была вина Китая. Китай заплатит высокую цену за то, что сделал с этой страной. Китай заплатит высокую цену за то, что сделал с миром. Это была вина Китая. Помните это", - сказал Трамп.
Он также сообщил, что американская вакцина, вероятно, появится уже после выборов президента, намеченных на 3 ноября.
Губошлеп !
Китай вбив понад мільйон людей і понищив економіки.
Ковид безопасен, изоляция не нужна, ...
Из больницы СБЕЖАЛ, маску СНЯЛ.
До таких как ты, все доходит в последнюю очередь, глупый тролль.
А взагалі я думаю що він має відсоток від інвест фондів тому що його твіти добре рухають фондовий ринок, причому виходять якраз коли їм потрібно.
нах.ра ти мені це лайно скинув? Ти сам читав? Де там Білл Гейтс і т.п.?
Я чудово розумію, як створюють біологічну зброю, Гейтс і ваш всесвітній заговір тут до чого???
Інфузорії ау де ваші мізки! Тому Трамп і бреше бо копали яму саме економіці Китаю, а самі в неї звалились і світ потягли разом з олігофренами .
Пусть, в наказание, вернет их США. А лучше раздаст пострадавшим странам.
Однако, обладая полной авторитарной властью в стране и располагая всеми современными средствами информации и коммуникации, руководство КНР ничего не предприняло для локализации очага вспышки и блокирования всей территории КНР от распространения этого смертельного вируса за пределы КНР.
Одновременно, руководство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не призвало публично китайское руководство блокировать территорию КНР от распространения COVID-19 за ее пределы.
Возникают два закономерных вопроса, которые почему-то никто не желает поставить руководству КНР:
- Почему руководство КНР, располагая монопольной властью в стране и зная еще в декабре 2019 г. о вспышке в Ухане коронавируса COVID-19, от которого не существует вакцины, не дали указания о немедленном закрытии в КНР авиа- и морских портов, о немедленном прекращении какого-либо транспортного сообщения, о блокировании въезда и выезда людей из Китая и, таким образом, о полном блокировании очага вспышки нового смертельного вируса в Ухане для предотвращения его распространения за пределы КНР?
- Почему руководство ВОЗ, располагая еще в декабре 2019 г. указанной информацией о вспышке в Ухане нового коронавируса COVID-19, от которого не существует вакцины, не призвало публично китайское руководство незамедлительно блокировать КНР от распространения COVID-19 за пределы КНР?
