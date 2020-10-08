РУС
Трамп: "Китай заплатит высокую цену за то, что сделал с миром"

Президент США Дональд Трамп заявил в видеообращении, что Китай "дорого заплатит" за распространение коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее заявление он сделал в Twitter.

Трамп заявил, что американцам будут бесплатно давать лекарство от коронавируса в больницах - чтобы они получили такое же лечение, как президент.

"Это была не ваша вина, это была вина Китая. Китай заплатит высокую цену за то, что сделал с этой страной. Китай заплатит высокую цену за то, что сделал с миром. Это была вина Китая. Помните это", - сказал Трамп.

Он также сообщил, что американская вакцина, вероятно, появится уже после выборов президента, намеченных на 3 ноября.

Читайте также: Трамп пообещал американцам бесплатное лекарство от COVID-19

Топ комментарии
+12
Це він з весни говорить. Для цього створив умови репатріації бізнесу з Китаю і заборонив надавати технології Китаю. Ви просто не в курсі що, там робиться.
08.10.2020 11:19 Ответить
+9
Хорошо хоть один президент называет виновника виновником! Остальные деликатно помалкивают. А ведь очевидно ,что рукотворный вирус изобретали китайцы для войны. Случайно или преднамеренно монстра выпустили на свет- не главное,главное ,что миру это слишком дорого обойдется и надо заставить "изобретателей" оплатить издержки!
08.10.2020 11:32 Ответить
+8
Ну да...заплатить.
Китай вбив понад мільйон людей і понищив економіки.
08.10.2020 11:09 Ответить
Кажется у американцев будет новый президент....
08.10.2020 11:11 Ответить
08.10.2020 11:26 Ответить
Труселя Трампушки часом не в Китае ли сделаны ? 😂

Губошлеп !
08.10.2020 11:35 Ответить
Кто то сомнивался?!
08.10.2020 11:09 Ответить
08.10.2020 11:09 Ответить
Где то я уже это слышал
08.10.2020 11:09 Ответить
Трампон яку ціну заплатили Пів.Корея чи Іран ?
08.10.2020 11:10 Ответить
Ну, Трамп вже заблокував цілий ряд послаблень для Ірану, які ввів Обама. Північна Корея отримає пряника, якщо підтримає санкції проти Китаю.
08.10.2020 11:15 Ответить
Альтцгеймер? Северная корея не выздохла еще только благодаря поставкам риса из Китая. Какая поддержка санкций? Пряников не напасешься.
показать весь комментарий
08.10.2020 11:38 Ответить
За пряники не хвилюйся
08.10.2020 12:14 Ответить
Таку ж як Білорусь і Швеція.
08.10.2020 11:18 Ответить
узкоглазым глаз на жоп натянут ? интересно посмотреть
08.10.2020 11:12 Ответить
Трамп переболел "короновирусом" ровно три дня и до него наконец дошло, какая это охренительно опасная болезнь.
08.10.2020 11:13 Ответить
Хіба він сховався в бункері чи раніше не виплачував допомогу за вимушений карантин? В його словах і діях нічого що, він не робив раніше.
08.10.2020 11:17 Ответить
трампуша наконец нашел,куда стрелки перевести?
показать весь комментарий
Це він з весни говорить. Для цього створив умови репатріації бізнесу з Китаю і заборонив надавати технології Китаю. Ви просто не в курсі що, там робиться.
08.10.2020 11:19 Ответить
нас не влаштовує виключно його персона. Наші друзі республіканці, але особисто Трамп на гачку у *****.
08.10.2020 12:08 Ответить
І хто вам це сказав? Я не слова чиїсь слухаю, а дивлюся на дії. Так ***** ще ніхто не жарив, навіть Ердоган.
08.10.2020 12:16 Ответить
Ердоган, мабуть, без Трампа і не почухався би.
08.10.2020 14:05 Ответить
Значить ми бачимо різні речі.
08.10.2020 15:13 Ответить
Так этот же тыпил САМ вчера ОРАЛ:
Ковид безопасен, изоляция не нужна, ...
Из больницы СБЕЖАЛ, маску СНЯЛ.
08.10.2020 11:14 Ответить
Это ему хйло посоветовал на китай наехать. адназначна трам агент фсб. инфа 148%.
08.10.2020 11:15 Ответить
***** йому "пасавєтавал" не тільки на Китай наїхати, а і на Іран, Венесуелу та саму ерефію. Що Трамп і зробив. Закрутив ***** бейці в тисках разом з арабами, перекрив будівництво ПП-2 так що, німці вже два лярди пропонують Америці за послаблення.
показать весь комментарий
08.10.2020 11:22 Ответить
А вот тех, кто вместе с фейсбучиком и другими полезными идиотами помогли раскрутить эту ковидную истерию, тоже не мешало бы выявить и разложить по полочкам.
08.10.2020 11:15 Ответить
Так Трамп вже урізав фінансування ВООЗ за співпрацю з Китаєм.
08.10.2020 11:23 Ответить
Як він може урізати коли він дозволив Біллу Гейтсу фінансувати ВООЗ. Якісь олігофрени пишуть дебільні коменти.
08.10.2020 15:38 Ответить
только он на второй срок пойдёт, а такие как ты будут пукать в лужу от злости
08.10.2020 11:22 Ответить
Тоді можна буде одразу всі доллари скидувати тому що він обвалить економіку на друге літо разом з валютою
показать весь комментарий
08.10.2020 11:24 Ответить
инфа 148%
08.10.2020 11:51 Ответить
Ага, скидайте долари. Тільки при Трампі в умовах пандемії зростання вище ніж при Обамі без карантину.
08.10.2020 12:18 Ответить
Трамп давно заявляв що хоче обвалити доллар тому що дорогий доллар заважає економіці, але якщо прослідкувати за індексом доллара, то це брехня повна як і все що несе Трамп, заважає економіці ФРС з його постійними інєкціями, не було б цих долларів давно б ринок очистився і прийшли ефективні підприємтсва а не монстри які живуть в борг
09.10.2020 09:30 Ответить
Начинай пукать в лужу, глупый, злой прокацапский тролль)))
показать весь комментарий
07.11.2020 20:37 Ответить
Катя, ты про никто не раскатывай губу... Хотя, если ты НИКТО, то может ты и права
08.10.2020 12:28 Ответить
Так много оказалось таких "никто", что "никем" сделали Трампа. Хи-хи.)))
До таких как ты, все доходит в последнюю очередь, глупый тролль.
07.11.2020 20:43 Ответить
08.10.2020 11:17 Ответить
Пук в лужу. Китай давно янки на андроие вертел.
08.10.2020 11:20 Ответить
Багато Китай заробить без ринку США? Скільки товарів в цьому році ви особисто купили в Китаї? А скільки ******** технологій Китай отримав від вас? Ото ж то.
08.10.2020 11:25 Ответить
Китай дешевая фабрика всего лишь. Сами они ни на что не способны.
08.10.2020 18:40 Ответить
Та нічого він не хворів, піар акція як і з лікарствами для всіх, вибори в прольоті тепер штампує любі твіти,
А взагалі я думаю що він має відсоток від інвест фондів тому що його твіти добре рухають фондовий ринок, причому виходять якраз коли їм потрібно.
08.10.2020 11:22 Ответить
Дійсно, є зв'язок між біржою і Трампом. Як тільки він кашлянув- біржа просіла, як тільки вийшов з лікарні торги підскочили. Ну, це типово для США. Значить біржа орієнтована на Трампа, а не на Байдена. Бо, Трамп повертає з Китая в Америку підприємства, памперсує економіку на відміну від Байдена, який за мультикультуральний плюралізм і БЛМ.
08.10.2020 11:30 Ответить
Про повернення підприємств ... це придумано проплаченими блогерами а потім перехвачено нашими, всі підприємства які повертаються вимагають нульових податків, причому набирають мексів на роботу або роботизовані, знову нічого для економіки...
09.10.2020 09:28 Ответить
Китай надо наказывать. И Россию. Все тоталитарные режимы несут смерть и разрушения.
08.10.2020 11:26 Ответить
головне дружаня пуйла нє абіжать
08.10.2020 11:27 Ответить
Хорошо хоть один президент называет виновника виновником! Остальные деликатно помалкивают. А ведь очевидно ,что рукотворный вирус изобретали китайцы для войны. Случайно или преднамеренно монстра выпустили на свет- не главное,главное ,что миру это слишком дорого обойдется и надо заставить "изобретателей" оплатить издержки!
08.10.2020 11:32 Ответить
Виновник не только Китай, но и США, Франция, Англия, Испания, Япония которые совместно и создали коронавирус при финансирование Биллом и Мелиндой Гейтс. Трамп врет, именно международные фармацевтические корпорации и создали искусственный ковид-19, мало того Трамп вместо правительства США дал добро на финансирование от имени США ВООЗ частному лицу Биллу Гейтсу , который купил в угоду корпораций всю бюррократию ВООЗ и не скрывал своих взглядов о необходимости компании сокращения численности популяции людей на Земле. Поэтому и не расследуют, кто создал Ковид, поскольтку США затыкает рот либо взятками как Украине, либо угрозами. Китайского ученого специалиста по коронавирусам тупо убили в США, а лабораторию в Ухане теже США финансировали вплоть до 20 апреля 2020 года! Когда уже была в мире пандемия.
08.10.2020 11:44 Ответить
Забористая дурь, у кого брал ?
08.10.2020 11:56 Ответить
Так проведіть розслідування в ООН, а не гавкайте. Науковий журнал вас задовольнить? A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence https://www.nature.com/articles/nm.3985 - відкрийте цей науковий журнал і читайте, ті хто знає англійську , а одноклітинні зверніться до тих хто володіє англійською. Там все написано.
08.10.2020 13:07 Ответить
По служебным каналам прислали.
08.10.2020 13:22 Ответить
Создан он в США доктором Бариком, при финансировании работ Биллом Гейтсом, а вот работали там французские специалисты создали в NIH спецлабораторию пятого уровня защиты, Имперский колледж в Лондоне разрабатывал статистику будущего заражения ковидом, япоские фармкопрорации, Испанские и т.д. и т.п. Т.е. это был целенаправленный проект заражения и отмывания бешенных денег на вакцинах, лекарствах, контроль обществ и экономик.
08.10.2020 13:13 Ответить
у мене родичі в США, я цю ху.ню, ще півроку назад чув. Що і сюди цей маразм нарешті дістався?
08.10.2020 12:10 Ответить
Тобто наукові журнали США для вас і вашої рідні це бульварні газети, пардон, туалетний папір для сортиру, і їм вірити не можна, бо так ваша рідня думає? Напишіть це до Нобелівського комітету.
08.10.2020 15:44 Ответить
тобто мене вже вони своїм маразмом додембали, щоби я ще і з вами це проходив. Не має у вас ніяких "наукових журналів". Максимум, це відеоблоги або хворих людей, або мерзавців, що женуться за кількістю переглядів. Причому настільки слабі, що людина навіть з звичайною середньою освітою має це розуміти.
08.10.2020 16:01 Ответить
чучело, а які саме ти наукові журнали США в оригіналі читало?
08.10.2020 16:16 Ответить
A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence https://www.nature.com/articles/nm.3985 Спекціально для розумово відсталих даю посилання читайте, там все є.
нах.ра ти мені це лайно скинув? Ти сам читав? Де там Білл Гейтс і т.п.?
показать весь комментарий
Тобто наукова праця офіційного журналу США це лайно для Вас, може Біблія вам науку змінила і догмат релігії, добра Ви людина? Білл і Мелінада Гейтси є інвесторами міжнародної фармкомпанії NIH яка входить в корпорацію CEPI так от ваші рідні вам не повідомили що д-р Барік працював саме в NIH. Взагалі вам бракує освіти а ходити в темноті небезпечно. Шановний зверніться до біохіміків, вірусологів нехай вам пояснять як ковід отримав фрагменти РНК підковоносого кажана з КНР, панголіна з Малайзії і СНІДу людини.
показать весь комментарий
08.10.2020 17:21 Ответить
та ні журнал нормальний, стаття теж, а ось висновки які ви з них зробили - лайно.
Я чудово розумію, як створюють біологічну зброю, Гейтс і ваш всесвітній заговір тут до чого???
08.10.2020 19:37 Ответить
Т.е. один из самых авторитетных американских научных журналов для тебя лайно? А может это у тебя вместо мозгов лайно?
08.10.2020 17:22 Ответить
Вам дебілам за це гроші платять?
08.10.2020 19:37 Ответить
добавте вишки 5G, ну щоби маразм став повним...
08.10.2020 12:10 Ответить
Вся мировая экономика построена на американские доллары. И китайская тоже. Поэтому это как-бы и не мировая экономика, а частично американская. К этому и вела вся политика глобализации экономики. Американские деньги, американские технологии способствовали доминированию США на рынках. И что будет, если с рынков сейчас забирать то, из чего они выросли? Т.е., по сути, инвестиции. Падение производства. А что будет с США? Уменьшение доходов будет - вот что.
08.10.2020 11:46 Ответить
Комусь зменшення прибутків, а для когось і колапс.
08.10.2020 12:21 Ответить
Китай если в чем и можно обвинить, так это в том, что ему не удалось остановить эпидемию. Но китайцы в отличии от Трампа к эпидемии отнеслись серьезно и меры приняли адекватные, даже можно сказать суровые. А вот рыжий поц даже маску до последнего не удосуживался надевать на публичных мероприятиях. И сейчас пытается перевести стрелки, хотя масштабы эпидемии в США во многом результат его личных решений.
08.10.2020 11:58 Ответить
Ага, тільки Китай перший час твердив що, від людини до людини вірус не передається. Те саме ретранслював ВООЗ. Коли Трамп заборонив польоти з Китаю то, Байден разом з демократами козлили його за расизм.
08.10.2020 12:23 Ответить
В первое время - может быть, когда поняли с чем реально столкнулись, то дальше действовали вполне адекватно.
08.10.2020 12:48 Ответить
Китай твердив, що кажани не передають людині коронавірус, і це правда, Для наукової аудиторії спеціально журнал Природна медицина за 2015 видав статю A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence, який видається в США (ось посчилання: https://www.nature.com/articles/nm.3985) де в статті зазначаено - Роботи міжнародної дослідницької групи щодо посилення функції (gain-of-function) шипоподібного S-білка коронавирусу, отриманого від кажанів і за своєю природою не здатного заражати людину, з метою надання такому коронавірусу здатності інфікувати людей. Зазначені роботи увінчалися успіхом, і в 2015 році журнал Nature опублікував статтю авторів, які повідомили світу про їх тріумфальний успіх. Один зі співавторів епохального прориву д-р Барік так прокоментував своє досягнення: «Цей вірус є настільки високопатогенним, що методи лікування, розроблені проти вихідного вірусу SARS в 2002 році, і препарати ZMapp, використовувані для боротьби з *****, не здатні нейтралізувати і контролювати цей конкретний вірус .

Інфузорії ау де ваші мізки! Тому Трамп і бреше бо копали яму саме економіці Китаю, а самі в неї звалились і світ потягли разом з олігофренами .
08.10.2020 14:44 Ответить
Хватит голову морочить ! Про начало работ в США все известно ,как и то что там программу закрыли в виду особой опасности. Перебравшись в Китай умельцы получили самую широкую поддержку...И результат налицо!
08.10.2020 15:24 Ответить
Э дружок, ведь США финасировали работу в Ухане до 20 апреля 2020 года, это чем добрый вы человек объясните. У вас с головой лады?
08.10.2020 15:31 Ответить
Хочете сказати що, Пекін стоїть струнко коли йому дає вказівки госдеп? Не будьте коміком, Китай повністю відповідальний за те що і хто робить на його території. Якщо він і наймає чи співпрацює з якимось приватними компаніями то, все рівно відповідає ПЕКІН.
09.10.2020 09:13 Ответить
Я хочу сказати що Уханьскі кажани не заражають людей, а саме доктор Барікв і саме в США , а не в Китаї зробив так , що ковид став модифікований і заразний. Про це він сам написав в науковій статті. І взагалі я дивуюсь наскількі тупорилі люди, навіть в трьох соснах не можуть розібратись. Китай же запропонував, а двайте створимо комісію в ООН нехай вона там розбеться хто і де зробив цей штучний вірус, і тут США заткнулись бо в Китає є розвідка і мабуть є докази. Зато проплачені попки госдепа повилазили з їх демагогією типу - я чув як на базарі одна баба говорила...
09.10.2020 09:23 Ответить
Все то-это, - оно так, ежели конечно... Но в начале года, когда джин был выпущен из бутылки, но еще не долетел к нам, Китай поспешно похвастал, шо уже имеет 2 вакцины против ковид-19, мордор уверенно заявил тогда о своих 5-ти готовых вакцинах... Штаты до сих пор ведут изыскания... Смахивает на то, шо козломордые уши торчат из ковид-19... А наезд на таукитайцев - тренировочный процесс поплескать пыню его же лайном по его рожевим щочкам(мабуть с дупы щеки натянул, как наша Юля).
09.10.2020 13:45 Ответить
А почему тогда нет в ООН трибунала относительно тех кто создал ковид? Почему ни одно правительство так и не подняло вопрос о наказании международным сообществом тех кто причастен к разработке и внедрение вируса для заражения стран, ведь есть и биологи, и биохимики и вирусологи, но их практически не слышно, а вот факты есть такой целенаправленной работы. Кто мешает Украине поднять вопрос, или ЭС, или США. Что то странное творится с миром. Это напоминает какой то мировой заговор, для уничтожения третьего мира, поскольку выживут только те страны, кто имеет средства на вакцины и имеет союзы способные поддержать экономику такой упавшей страны, которая живет и прозябает в тупом карантине.
09.10.2020 14:03 Ответить
Дурак. Как будто они нарочно распространили эту болезнь.
08.10.2020 12:04 Ответить
Не "нарочно", а свідомо приховували інформацію доки справи не вийшли з під контролю.
08.10.2020 12:24 Ответить
Донні не вірив в ковід до останнього, не приймав заходів, тому в Америці така катастрофічна ситуація була. Зараз перед виборами намагається якось забалакати все, що він накосячив, придурок.
08.10.2020 12:27 Ответить
У Китая в золотовалютных запасах около 5 трлн.$.
Пусть, в наказание, вернет их США. А лучше раздаст пострадавшим странам.
08.10.2020 12:31 Ответить
З якого бодуна комусь забзділось і Китай повинен плати. Проведіть міфжєнародне розслідування і потім роздайте всім по ділам їх. Є фахвці, публікації, фірми що будували примцщення під створення ковиду, є все тільки чомусь в США і ЄС немає бажання в ООН цю тему підняти, пандемія є, а звідки вона пішла чомусь нікого не цікавить. Вам по медіа три години будуть розказувати як поводитись в пандемію, а про те звідки прийшов ковид -зась!
08.10.2020 15:49 Ответить
Если Китай выбросит на рынок 5 трлн. то покупательная способность доллара упадет минимум на 50%.
08.10.2020 16:30 Ответить
Пандемия COVID-19 - это спецоперация (диверсия) пекинской комкамарильи - коммунистических правителей тоталитарного КНР - против народов мира для воплощения в жизнь лозунга Мао "Ветер Востока довлеет над ветром Запада" и достижения гегемонии Китая и желтой расы над миром. Уже в декабре 2019 г. руководство КНР знало о вспышке в Ухане коронавируса COVID-19, от которого не существует вакцины.
Однако, обладая полной авторитарной властью в стране и располагая всеми современными средствами информации и коммуникации, руководство КНР ничего не предприняло для локализации очага вспышки и блокирования всей территории КНР от распространения этого смертельного вируса за пределы КНР.
Одновременно, руководство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не призвало публично китайское руководство блокировать территорию КНР от распространения COVID-19 за ее пределы.
Возникают два закономерных вопроса, которые почему-то никто не желает поставить руководству КНР:
- Почему руководство КНР, располагая монопольной властью в стране и зная еще в декабре 2019 г. о вспышке в Ухане коронавируса COVID-19, от которого не существует вакцины, не дали указания о немедленном закрытии в КНР авиа- и морских портов, о немедленном прекращении какого-либо транспортного сообщения, о блокировании въезда и выезда людей из Китая и, таким образом, о полном блокировании очага вспышки нового смертельного вируса в Ухане для предотвращения его распространения за пределы КНР?
- Почему руководство ВОЗ, располагая еще в декабре 2019 г. указанной информацией о вспышке в Ухане нового коронавируса COVID-19, от которого не существует вакцины, не призвало публично китайское руководство незамедлительно блокировать КНР от распространения COVID-19 за пределы КНР?
08.10.2020 13:48 Ответить
Вы слишком переоцениваете Китай и их возможности модифицировать коронавирус. И на кой хрен Китаю это надо с его миллиардом населения. Да и Китай предлагает создать в ООН комиссию по расследованию появления ковид, почему США и другие страны не приняли предложение?
08.10.2020 15:27 Ответить
китайцы знали о выходе наружу ковид-19 еще в сентябре прошлого года. И почему-то никого извне в этом не обвиняли, а тупо замалчивали свой профанизм или целенаправленность.
09.10.2020 13:48 Ответить
Причём там Китай,не надо заливать,санкции ввели против мордора,вирус шёл из мордора в Китай
08.10.2020 13:52 Ответить
В Казахстане в октябре месяце всем умершим писали диагноз,пневмония неизвестного происхождения
08.10.2020 13:56 Ответить
Глибока аналітика внутрішніх проблем США. p.s. Ватоукраїнцям краще не дивитися, тому що "хохлоньюс" всебічно підтримує дем. партію і всіляких інших збоченців. Чого варті сьогоднішні гасла: Байден друг України, мусульмани наші друзі, тощо....https://www.youtube.com/watch?v=Z57QPL1EraI&feature=youtu.be
08.10.2020 14:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Z57QPL1EraI&feature=youtu.be Посилання краще робити таким чином . Класно подивитися щоб розуміти не тільки той розклад, який існує в США та Ізраїлі, а й на те що, і їм демократія та гарне життя не даються даром. Там теж люди боряться проти корупції, яка хоче захопити владу у їх країнах.
08.10.2020 15:37 Ответить
Удачи. весь мир должен сплотиться и препопадать красным хороший урок.. неизвестно что еще будет впереди...Всё и-за этих красных уродов....
08.10.2020 18:39 Ответить
A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence.
09.10.2020 09:59 Ответить
 
 