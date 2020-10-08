Трамп: "Китай заплатит высокую цену за то, что сделал с миром"

Президент США Дональд Трамп заявил в видеообращении, что Китай "дорого заплатит" за распространение коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее заявление он сделал в Twitter.

Трамп заявил, что американцам будут бесплатно давать лекарство от коронавируса в больницах - чтобы они получили такое же лечение, как президент.

"Это была не ваша вина, это была вина Китая. Китай заплатит высокую цену за то, что сделал с этой страной. Китай заплатит высокую цену за то, что сделал с миром. Это была вина Китая. Помните это", - сказал Трамп.

Он также сообщил, что американская вакцина, вероятно, появится уже после выборов президента, намеченных на 3 ноября.

Читайте также: Трамп пообещал американцам бесплатное лекарство от COVID-19