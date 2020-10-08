На окупованій Луганщині підірвалися жінка з 11-річним сином, - місія ОБСЄ

У кінці вересня на окупованій території Луганщини місцева жителька з 11-річним сином підірвалися на вибуховому пристрої. В результаті жінці ампутували ногу, а хлопчик потребував операції на очах.

Про це йдеться в звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні від 7 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що пригода сталася в полі поблизу населеного пункту Золоте-5 (Михайлівка).

Зокрема, 6 жовтня жінка (40-49 років) по телефону повідомила спостерігачам, що 28 вересня вона разом з сином і дочкою шукала свою корову в полі поблизу Золотого-5 (Михайлівки), де наступила на вибуховий пристрій. Вона зазначила, що дістала серйозні поранення лівої ноги, яку довелося ампутувати нижче коліна, а також численні поранення правої ноги. Жінка додала, що її син зазнав поранення очей, а дочка не постраждала.

В ОБСЄ зазначають, що в той же день сестра постраждалої по телефону поінформувала команду місії, що 28 вересня дізналася про інцидент від дочки потерпілої, а коли дісталася до зазначеного поля, побачила поранених сестру і племінника.

29 вересня в лікарні н. п. Первомайськ (непідконтрольний уряду, в 58 км на захід від Луганська) медичний персонал повідомив спостерігачам, що 28 вересня до них доставили жінку (40-49 років) з пораненнями, відповідними наслідкам спрацьовування вибухового пристрою, і додав, що її прооперували.

Крім того, в той же день медики лікарні в Луганську сказали команді місії, що 28 вересня був госпіталізований хлопчик (11 років) з пораненнями, відповідними наслідками спрацьовування вибухового пристрою, і йому прооперували очі.