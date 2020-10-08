На окупованій Луганщині підірвалися жінка з 11-річним сином, - місія ОБСЄ
У кінці вересня на окупованій території Луганщини місцева жителька з 11-річним сином підірвалися на вибуховому пристрої. В результаті жінці ампутували ногу, а хлопчик потребував операції на очах.
Про це йдеться в звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні від 7 жовтня, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що пригода сталася в полі поблизу населеного пункту Золоте-5 (Михайлівка).
Зокрема, 6 жовтня жінка (40-49 років) по телефону повідомила спостерігачам, що 28 вересня вона разом з сином і дочкою шукала свою корову в полі поблизу Золотого-5 (Михайлівки), де наступила на вибуховий пристрій. Вона зазначила, що дістала серйозні поранення лівої ноги, яку довелося ампутувати нижче коліна, а також численні поранення правої ноги. Жінка додала, що її син зазнав поранення очей, а дочка не постраждала.
В ОБСЄ зазначають, що в той же день сестра постраждалої по телефону поінформувала команду місії, що 28 вересня дізналася про інцидент від дочки потерпілої, а коли дісталася до зазначеного поля, побачила поранених сестру і племінника.
29 вересня в лікарні н. п. Первомайськ (непідконтрольний уряду, в 58 км на захід від Луганська) медичний персонал повідомив спостерігачам, що 28 вересня до них доставили жінку (40-49 років) з пораненнями, відповідними наслідкам спрацьовування вибухового пристрою, і додав, що її прооперували.
Крім того, в той же день медики лікарні в Луганську сказали команді місії, що 28 вересня був госпіталізований хлопчик (11 років) з пораненнями, відповідними наслідками спрацьовування вибухового пристрою, і йому прооперували очі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
наши сидели по домам и ждали когда уже здание СБУ будут штурмовать в Луганске и в Славянске.