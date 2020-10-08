РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7043 посетителя онлайн
Новости
5 228 11

На оккупированной Луганщине подорвались женщина с 11-летним сыном, - миссия ОБСЕ

На оккупированной Луганщине подорвались женщина с 11-летним сыном, - миссия ОБСЕ

В конце сентября на оккупированной территории Луганщины местная жительница с 11-летним сыном подорвались на взрывном устройстве. В результате женщине ампутировали ногу, а мальчик нуждался в операции на глазах.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине от 7 октября, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что происшествие произошло в поле вблизи населенного пункта Золотое-5 (Михайловка).

В частности, 6 октября женщина (40-49 лет) по телефону сообщила наблюдателям, что 28 сентября она вместе с сыном и дочерью искала свою корову в поле вблизи Золотого-5 (Михайловки), где наступила на взрывное устройство. Она отметила, что получила серьезные ранения левой ноги, которую пришлось ампутировать ниже колена, а также многочисленные ранения правой ноги. Женщина добавила, что ее сын получил ранения глаз, а дочь не пострадала.

В ОБСЕ отмечают, что в тот же день сестра пострадавшей по телефону поинформировала команду миссии, что 28 сентября узнала об инциденте от дочери пострадавшей, а когда добралась до указанного поля, увидела раненых сестру и племянника.

29 сентября в больнице н. п. Первомайск (неподконтрольный правительству, в 58 км западнее Луганска) медицинский персонал сообщил наблюдателям, что 28 сентября к ним доставили женщину (40-49 лет) с ранениями, соответствующими последствиям срабатывания взрывного устройства, и добавил, что ее прооперировали.

Кроме того, в тот же день медики больницы в Луганске сказали команде миссии, что 28 сентября был госпитализирован мальчик (11 лет) с ранениями, соответствующими последствиям срабатывания взрывного устройства, и ему прооперировали глаза.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня, применив стрелковое оружие возле Водяного, потерь нет, - штаб ОС

Автор: 

ОБСЕ (4899) операция Объединенных сил (6766) Луганская область (6552)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Давайте вгадаю - вибуховий пристрій виставили Зорян зі Шкіряком, Ярош, або Яценюк... А готували і направляли їх солдати НАТО...
показать весь комментарий
08.10.2020 11:37 Ответить
+2
Путин пришел, а нога ушла 😕
показать весь комментарий
08.10.2020 11:29 Ответить
+2
Путин ввел. Хоть и жаль, на самом деле.
показать весь комментарий
08.10.2020 11:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Путин пришел, а нога ушла 😕
показать весь комментарий
08.10.2020 11:29 Ответить
Путин ввел. Хоть и жаль, на самом деле.
показать весь комментарий
08.10.2020 11:35 Ответить
эти крестьяне по селам сидели и дрожали что будет, никого не звали. Зачем повторять российскую пропаганду?
показать весь комментарий
08.10.2020 12:36 Ответить
Эти крестьяне препятствовали продвижению ВСУ, а теперь за наш счет лечатся в наших клиниках. И да, посрать что это ребенок, не надо было призывать путина в мирную Украину.
показать весь комментарий
08.10.2020 13:26 Ответить
Давайте вгадаю - вибуховий пристрій виставили Зорян зі Шкіряком, Ярош, або Яценюк... А готували і направляли їх солдати НАТО...
показать весь комментарий
08.10.2020 11:37 Ответить
Так ті хто кликав ***** в Україну в головному живуть в містах і за коровами по мінних полях не гасають.
показать весь комментарий
08.10.2020 11:39 Ответить
сильно удивлю если скажу что они сидят в основном такие города как Ростов и Воронеж?
наши сидели по домам и ждали когда уже здание СБУ будут штурмовать в Луганске и в Славянске.
показать весь комментарий
08.10.2020 12:37 Ответить
Корова знайшлась?
показать весь комментарий
08.10.2020 11:46 Ответить
Як раніше нудно жили мешканці лугандонщіни. Зараз їм живеться дуже весело. І ця радість триватиме ще десятки років потому.
показать весь комментарий
08.10.2020 12:07 Ответить
К сожалению, такая болезненная прививка необходима, чтобы отучить звать чужие войска.
показать весь комментарий
08.10.2020 12:49 Ответить
Україна чесно виконала конвенцію по забороні використання та знищенню протипіхотних мін,а Москва їх використовує по повній програмі та наплювали на міжнародне право.
показать весь комментарий
08.10.2020 13:35 Ответить
 
 