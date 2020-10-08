На оккупированной Луганщине подорвались женщина с 11-летним сыном, - миссия ОБСЕ

В конце сентября на оккупированной территории Луганщины местная жительница с 11-летним сыном подорвались на взрывном устройстве. В результате женщине ампутировали ногу, а мальчик нуждался в операции на глазах.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине от 7 октября, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что происшествие произошло в поле вблизи населенного пункта Золотое-5 (Михайловка).

В частности, 6 октября женщина (40-49 лет) по телефону сообщила наблюдателям, что 28 сентября она вместе с сыном и дочерью искала свою корову в поле вблизи Золотого-5 (Михайловки), где наступила на взрывное устройство. Она отметила, что получила серьезные ранения левой ноги, которую пришлось ампутировать ниже колена, а также многочисленные ранения правой ноги. Женщина добавила, что ее сын получил ранения глаз, а дочь не пострадала.

В ОБСЕ отмечают, что в тот же день сестра пострадавшей по телефону поинформировала команду миссии, что 28 сентября узнала об инциденте от дочери пострадавшей, а когда добралась до указанного поля, увидела раненых сестру и племянника.

29 сентября в больнице н. п. Первомайск (неподконтрольный правительству, в 58 км западнее Луганска) медицинский персонал сообщил наблюдателям, что 28 сентября к ним доставили женщину (40-49 лет) с ранениями, соответствующими последствиям срабатывания взрывного устройства, и добавил, что ее прооперировали.

Кроме того, в тот же день медики больницы в Луганске сказали команде миссии, что 28 сентября был госпитализирован мальчик (11 лет) с ранениями, соответствующими последствиям срабатывания взрывного устройства, и ему прооперировали глаза.

